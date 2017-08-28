Обзор игровой гарнитуры Cougar Immersa

Обзор игровой гарнитуры Cougar Immersa

Как и у любого производителя периферийных устройств и комплектующих игровой направленности, у компании Cougar есть в портфолио игровые наушники. Сегодня мы познакомимся с одним из таких устройств — моделью Immersa, и расскажем вам, как у нее обстоят дела с удобством ношения и звучанием.

Cougar Immersa 300H (CGP-P40NB-300)  Новинка
Наушники, гарнитуры на
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Что в коробке?

Гарнитура поставляется в крупной упаковке, выполненной в фирменном дизайне компании, а внутри, помимо устройства и документации, вы найдете переходник на аудио-выход и микрофонный вход.

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Дизайн

В первую очередь после распаковки Cougar Immersa удивляет своими размерами. Это весьма крупная гарнитура с большими чашами диаметром 100 мм. Корпус чаш выполнен из сочетания пластика и декоративной металлической сетки. Качество корпуса не отличное, но удовлетворительное. При надевании гарнитуры на голову можно услышать поскрипывания в местах соединения оголовья и чаш. Оголовье выполнено из двух элементов — жестких стержней, покрытых резиной, и мягкой стяжки из кожзама. Основные цвета гарнитуры — фирменное сочетание оранжевого и черного.

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Удобство использования

Несмотря на внушительные размеры, гарнитура вполне удобна даже при длительном использовании. Оголовье приятное на ощупь, не давит сверху и хорошо распределяет относительно небольшой вес наушников. Вес гаджета по нашим измерениям составил 382 грамма. Амбушюры выполнены из кожзама, они тоже весьма удобные и мягкие. Единственный недостаток — летом в них может быть жарко.

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Размер амбушюр способствует не только удобству использования, но и шумоизоляции — ваши игровые баталии никого не потревожат, впрочем, как и вас любые посторонние звуки. Для подключения наушников используется довольно легкий кабель в тканевой оплетке, он тонкий, эластичный, а его длины в почти 2 метра будет достаточно многим. На проводе находится компактный пульт с регулятором громкости и клавишей отключения микрофона.

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Звучание

Теперь перейдем к самому интересному параметру — качеству звука, которое, как правило, вызывает вопросы в игровых продуктах. Эта участь не обошла и Cougar Immersa. Нет, на самом деле звук неплох, но в основном в играх. Основная проблема заключается в избытке баса, поэтому при длительном прослушивании композиций с преимущественно низкими частотами вы порой можете почувствовать дискомфорт.

В звучании слышны и высокие частоты, а вот средние теряются, их сильно глушат басы. В играх, напротив, такая особенность становится вашим соратником во время стрельбы, взрывов и рева двигателя. Детализация звука в играх на неплохом уровне, особенно с учетом шумоизоляции. Что касается микрофона, то он хорошо справляется со своими задачами, но ничего выдающегося не демонстрирует. Если вы им не пользуетесь, то он может быть спрятан в корпус левой чаши.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, удобство использования, неплохое качество звучания в играх
Минусы: слишком много баса
Вывод: Cougar Immersa - это обычная игровая гарнитура с недостатками свойственными большинству подобных продуктов. Наушники хорошо подходят для длительных игровых сессий, не последнюю роль в этом играет удобная конструкция. При прослушивании музыки устройство демонстрирует чрезмерное количество низких частот, что для кого-то может оказаться плюсом, однако назвать сбалансированным такое решение не получится. Впрочем, если основная цель ради которой приобретается гарнитура - игры и голосовой чат, то Immersa хорошо подойдет для этого.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры Cougar ImmersaCougar Immersa 300H (CGP-P40NB-300)
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ТипКомпьютерная гарнитура
Способ подключения / радиус действияпроводной
Профили Bluetooth-
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик/пластик/искусственная кожа
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателянет данных
Количество излучателей в одном наушникенет данных
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ95
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавыдвижной
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)+
Пульт ДУ-
Регулятор громкости+
Длина шнура, м2
Тип кабеляс тканевой оплеткой
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 mm
Форма штекерапрямой
Вес, гнет данных
Цветчёрный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектация-
Дополнительновключение/выключение микрофона
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