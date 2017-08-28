Обзор игровой гарнитуры Cougar Immersa

Как и у любого производителя периферийных устройств и комплектующих игровой направленности, у компании Cougar есть в портфолио игровые наушники. Сегодня мы познакомимся с одним из таких устройств — моделью Immersa, и расскажем вам, как у нее обстоят дела с удобством ношения и звучанием.

Что в коробке?

Гарнитура поставляется в крупной упаковке, выполненной в фирменном дизайне компании, а внутри, помимо устройства и документации, вы найдете переходник на аудио-выход и микрофонный вход.

Дизайн

В первую очередь после распаковки Cougar Immersa удивляет своими размерами. Это весьма крупная гарнитура с большими чашами диаметром 100 мм. Корпус чаш выполнен из сочетания пластика и декоративной металлической сетки. Качество корпуса не отличное, но удовлетворительное. При надевании гарнитуры на голову можно услышать поскрипывания в местах соединения оголовья и чаш. Оголовье выполнено из двух элементов — жестких стержней, покрытых резиной, и мягкой стяжки из кожзама. Основные цвета гарнитуры — фирменное сочетание оранжевого и черного.

Удобство использования

Несмотря на внушительные размеры, гарнитура вполне удобна даже при длительном использовании. Оголовье приятное на ощупь, не давит сверху и хорошо распределяет относительно небольшой вес наушников. Вес гаджета по нашим измерениям составил 382 грамма. Амбушюры выполнены из кожзама, они тоже весьма удобные и мягкие. Единственный недостаток — летом в них может быть жарко.

Размер амбушюр способствует не только удобству использования, но и шумоизоляции — ваши игровые баталии никого не потревожат, впрочем, как и вас любые посторонние звуки. Для подключения наушников используется довольно легкий кабель в тканевой оплетке, он тонкий, эластичный, а его длины в почти 2 метра будет достаточно многим. На проводе находится компактный пульт с регулятором громкости и клавишей отключения микрофона.

Звучание

Теперь перейдем к самому интересному параметру — качеству звука, которое, как правило, вызывает вопросы в игровых продуктах. Эта участь не обошла и Cougar Immersa. Нет, на самом деле звук неплох, но в основном в играх. Основная проблема заключается в избытке баса, поэтому при длительном прослушивании композиций с преимущественно низкими частотами вы порой можете почувствовать дискомфорт.

В звучании слышны и высокие частоты, а вот средние теряются, их сильно глушат басы. В играх, напротив, такая особенность становится вашим соратником во время стрельбы, взрывов и рева двигателя. Детализация звука в играх на неплохом уровне, особенно с учетом шумоизоляции. Что касается микрофона, то он хорошо справляется со своими задачами, но ничего выдающегося не демонстрирует. Если вы им не пользуетесь, то он может быть спрятан в корпус левой чаши.