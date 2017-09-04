Обзор игровой гарнитуры HyperX Cloud Alpha

Сегодня мы познакомимся с новой гарнитурой от компании Kingston — HyperX Cloud Alpha. Как вы знаете, все предыдущие модели гарнитур этого бренда обладали неплохим звуком, были вполне удобными в использовании и предлагали хорошее соотношение цены и качества. Сегодня мы посмотрим как с этим обстоят дела у новинки.

Комплектация

Гарнитура поставляется в стильной и качественной упаковке, а сам комплект скудным не назовешь. Вместе с наушниками в коробке лежит съемный микрофон, а также кабель длинной 1,3 метра для подключения к устройствам с четырехпиновым штекером. Он также оснащен пультом управления звуком и кнопкой отключения микрофона.

Еще в комплект поставки входит кабель-удлинитель для подключения к ПК с двумя звуковыми портами. Его длина составляет 2 метра. оба звуковых кабеля могут быть подключены последовательно, что дает общую длину в 3,3 метра. Кабели съемные и покрыты тканевой оплеткой. Все это дополняется приятным бонусом в виде тканевого мешочка для хранения и транспортировки.

Внешний вид

По сравнению с другими наушниками серии Cloud дизайн гарнитуры не изменился кардинально, отличий не очень много. Alpha получила больше красного цвета в оформлении и крепление чаш с перфорацией. Качество сборки и материалов корпуса отличное, впрочем как всегда.

В основе конструкции лежит алюминиевая рама, что придает наушникам жесткости. Чаши выполнены из прочного пластика и алюминия, а оголовье покрыто приятным на ощупь дермантином. Из него также выполнены амбушюры, которые при желании можно заменить.

Не смотря на вес в 300 грамм без микрофона, гарнитура сидит на голове удобно и не обременяет даже во время многочасового использования. Амбушюры обладают эффектом памяти, поэтому они будут подстраиваться под вас, а не вы под них. Так что с удобством использования у гарнитуры полный порядок.

Звучание

Теперь расскажем о самом интересном — звуке. Фишкой всех гарнитур HyperX всегда являлся сбалансированный звук. В то время, как большинство игровых гарнитур на рынке хорошо показывает себя в играх, но не в музыке, HyperX Cloud позволяют наслаждаться качественным звуком как в играх, так и в музыке. И модель Alpha не стала исключением.

Производитель применил двухкамерную конструкцию динамиков, позволяющую изолировать низкие частоты от высоких и средних, что на практике позволило получить звук, который не нарушает детализацию и не искажает звучание чрезмерными басами. Благодаря такому решению, в играх вы всегда сможете услышать противника, причем без проблем определить его местоположение. И при этом вы получите настоящее удовольствие от всех сопутствующих атрибутов игр жанра экшн в виде стрельбы, взрывов и других спецэффектов.

При прослушивании музыки, Cloud Alpha позволяет насладится хорошо проработанным верхним диапазоном и средним, что редкость для продуктов подобного класса. Что касается баса, то он здесь упругий, мощный, но не затмевающий остальные частотные диапазоны. Звук кажется объемным и при этом сочным, что хорошо заметно во время прослушивания концертных записей.

Благодаря конструкции чаш, а также используемым материалам, звукоизоляция находится на очень хорошем уровне. Наушники хорошо изолируют вас от внешнего шума, а других — от звука в наушниках.

Отдельно хочется упомянуть и широкую совместимость с самыми разными платформами. Благодаря нескольким комплектным кабелям и конструкции штекеров, вы сможете подключать гарнитуру как к смартфону, компьютеру, так и к любой современной игровой приставке.

Микрофон

Cloud Alpha оснащена съемным микрофоном на гибкой ножке, при желании его можно отклонить от лица или настроить его положение так как вам удобно. Качество передачи речи можно охарактеризовать как неплохое, правда, при прослушивании может показаться, что у собеседника заложен нос. Вероятно это вина системы шумоподавления, которая, присутствует и справляется со своими обязанностями. С качеством записи вы можете ознакомится по ссылке ниже.

