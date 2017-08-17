Обзор игровой гарнитуры Speedlink CONIUX

Игровая гарнитура Coniux — это относительно недорогое решение для тех, кто хочет получить достаточно удобные наушники с неплохим звуком и микрофоном. По крайней мере, так заявляет компания Speedlink. Мы, в свою очередь, проверили это утверждение на практике и поделимся своими впечатлениями о данном устройстве с вами.

Комплектация

Гарнитура поставляется в качественной картонной упаковке, а внутри, помимо гарнитуры, вы найдете только небольшую инструкцию.

Внешний вид и удобство использования

К счастью, эксперименты с дизайном периферийных устройств, которые компания Speedlink иногда себе позволяет, не коснулись гарнитуры CONIUX. Наушники выглядят стильно, просто и неброско и не стараются заявить о себе с помощью дизайна.

Основной цвет — черный матовый. Яркий элемент корпуса только один — ярко-красная ткань внутри динамиков. Пластик, из которого изготовлена гарнитура, довольно практичный и не собирает на себе отпечатки, а качество сборки на хорошем уровне. Ни в руках, ни на голове наушники не издают лишних звуков.

Амбушюры выполнены из кожзама, из него выполнено и оголовье. Разумеется, в жаркую погоду этот материал даст о себе знать, но в прохладном помещении проблем не будет. Гарнитура вполне комфортна для длительного использования, однако хотелось бы ощущать несколько большую гибкость оголовья или хотя бы более мягкого материала на внутренней стороне. Но в данном случае все зависит от анатомических особенностей вашей головы.

Амбушюры в меру мягкие, при длительном ношении дискомфорта в мочках ушей замечено не было. Гарнитура легкая, ее вес составляет 230 грамм, благодаря чему она особо не обременяет ни макушку головы, ни шею. Гарнитура оснащена несъемным микрофоном на гибком держателе и он хорошо фиксируется в крайних положениях.

Звучание

Разумеется, не стоит ждать особых откровений от устройства из ценовой категории игровых гарнитур “до 1000 грн”. Speedlink CONIUX их и не демонстрирует, но со своими задачами справляется хорошо. Звучание, как и у многих гарнитур игровой направленности, традиционно характеризуется преобладающими низкими частотами, неплохо выраженными высокими и практически незаметным средним диапазоном.

С другой стороны, бас здесь ненавязчивый, его достаточно для отработки взрывов и других спецэффектов в играх. В музыке преобладание низких частот уже более заметно, но и тут оно не утрировано. Конечно, это не самая сбалансированная гарнитура для прослушивания музыки, но если вы не аудиофил, а прослушивание музыки не входит в сферу основных задач, то CONIUX хорошо справляется со своими функциями.

Что касается микрофона, то по качеству “восприятия” звука он не демонстрирует ничего сверхъестественного, просто неплохо передает голос, чего для голосового чата будет достаточно, но не в людном месте, так как системой шумоподавления он не оснащен. Шумоизоляция самих наушников на хорошем уровне. Корпус чаш неплохо отсекает посторонние шумы.