Обзор игровой гарнитуры Speedlink CONIUX

Обзор игровой гарнитуры Speedlink CONIUX

Игровая гарнитура Coniux — это относительно недорогое решение для тех, кто хочет получить достаточно удобные наушники с неплохим звуком и микрофоном. По крайней мере, так заявляет компания Speedlink. Мы, в свою очередь, проверили это утверждение на практике и поделимся своими впечатлениями о данном устройстве с вами.

Speed-Link CONIUX Black (SL-8783-BK)
Наушники, гарнитуры на
от 510 грн
Предложений: 54
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Комплектация

Гарнитура поставляется в качественной картонной упаковке, а внутри, помимо гарнитуры, вы найдете только небольшую инструкцию.

 

Внешний вид и удобство использования

К счастью, эксперименты с дизайном периферийных устройств, которые компания Speedlink иногда себе позволяет, не коснулись гарнитуры CONIUX. Наушники выглядят стильно, просто и неброско и не стараются заявить о себе с помощью дизайна.

Основной цвет — черный матовый. Яркий элемент корпуса только один — ярко-красная ткань внутри динамиков. Пластик, из которого изготовлена гарнитура, довольно практичный и не собирает на себе отпечатки, а качество сборки на хорошем уровне. Ни в руках, ни на голове наушники не издают лишних звуков.

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Амбушюры выполнены из кожзама, из него выполнено и оголовье. Разумеется, в жаркую погоду этот материал даст о себе знать, но в прохладном помещении проблем не будет. Гарнитура вполне комфортна для длительного использования, однако хотелось бы ощущать несколько большую гибкость оголовья или хотя бы более мягкого материала на внутренней стороне. Но в данном случае все зависит от анатомических особенностей вашей головы.

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Амбушюры в меру мягкие, при длительном ношении дискомфорта в мочках ушей замечено не было. Гарнитура легкая, ее вес составляет 230 грамм, благодаря чему она особо не обременяет ни макушку головы, ни шею. Гарнитура оснащена несъемным микрофоном на гибком держателе и он хорошо фиксируется в крайних положениях.

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Звучание

Разумеется, не стоит ждать особых откровений от устройства из ценовой категории игровых гарнитур “до 1000 грн”. Speedlink CONIUX их и не демонстрирует, но со своими задачами справляется хорошо. Звучание, как и у многих гарнитур игровой направленности, традиционно характеризуется преобладающими низкими частотами, неплохо выраженными высокими и практически незаметным средним диапазоном.

С другой стороны, бас здесь ненавязчивый, его достаточно для отработки взрывов и других спецэффектов в играх. В музыке преобладание низких частот уже более заметно, но и тут оно не утрировано. Конечно, это не самая сбалансированная гарнитура для прослушивания музыки, но если вы не аудиофил, а прослушивание музыки не входит в сферу основных задач, то CONIUX хорошо справляется со своими функциями.

Что касается микрофона, то по качеству “восприятия” звука он не демонстрирует ничего сверхъестественного, просто неплохо передает голос, чего для голосового чата будет достаточно, но не в людном месте, так как системой шумоподавления он не оснащен. Шумоизоляция самих наушников на хорошем уровне. Корпус чаш неплохо отсекает посторонние шумы.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: неплохое звучание с учетом цены; качество изготовления
Минусы: ограниченная совместимость
Вывод: Speedlink CONIUX - это неплохая, за свои деньги, игровая гарнитура. За время использования мы не выявили особых недостатков или проблем. Да, хотелось бы чуть более комфортного оголовья и возможности использовать гарнитуру как наушники с микрофоном в паре с ноутбуком. Но, к сожалению, CONIUX - это больше домашнее решение для компьютеров с выделенным аудиовыходом и микрофонным входом. В остальном наушники можно рекомендовать к покупке.

Технические характеристики

Обзор игровой гарнитуры Speedlink CONIUXSpeed-Link CONIUX Black (SL-8783-BK)
510 − 948 грн
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ТипГарнитура для компьютера
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц10-25000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ104
Максимальная входная мощность, мВт1000
Диаметр динамиков, ммнет данных
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавынесенный регулируемый
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)mini jack 3,5 мм
Пульт ДУ+
Регулятор громкости+
Длина шнура, м2,3
Тип кабелястандартный
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекерапрямой
Вес, г230
Цветчерный
Питание / время работы-
Игровая гарнитура+
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость-
Android-совместимость-
Комплектациягарнитура
Дополнительно-
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