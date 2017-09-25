Обзор игровой клавиатуры Cougar Vantar

Обзор игровой клавиатуры Cougar Vantar

Не всем нравятся механические клавиатуры: выглядят громоздко, стоят дорого, а уровень шума иногда трудно назвать комфортным. Клавиатуры с ножничным механизмом, напротив, редкость в игровом сегменте, и Cougar Vantar оснащена именно таким типом клавиш. В этой клавиатуре есть на первый взгляд все, что нужно — тихие клавиши, подсветка, компактный корпус. На бумаге это неплохо, но давайте посмотрим, какова клавиатура в реальной жизни.

Cougar Vantar  Новинка
Мыши, клавиатуры на
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Комплектация

Клавиатура встречает своего пользователя в компактной коробочке, внутри, кроме кратких инструкций, больше ничего не предусмотрено.

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Внешний вид

Корпус Vantar выполнен из матового пластика, глянцевых элементов нет, все достаточно практично, поверхности не собирают на себе отпечатки пальцев. Клавиатура компактна как для полноразмерной модели и много места на столе не займет. Качество сборки отличное, все детали подогнаны без зазоров. Корпус нельзя назвать очень жестким, но при скручивании он не скрипит.

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Толщина составляет 20 миллиметров. Клавиатура легкая, ее вес 600 грамм. На столе стоит устойчиво благодаря цепким ножкам, есть возможность ее приподнять. На первый взгляд устройство выглядит невыразительно в серых цветах, но все меняется когда подключаешь ее компьютеру и включается подсветка.

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Подсветка

О ней стоит поговорить отдельно. В отличие от многих других клавиатур с RGB-подсветкой, в Vantar подсвечиваются не только клавиши, но и периметр корпуса. Подсветка выглядит очень эффектно и освещает не только клавиши, но и пространство вокруг. Вы можете управлять не только эффектами, но и выбирать зону подсветки. Производитель предусмотрел 8 световых эффектов на выбор и три уровня скорости для динамических эффектов. Уровень яркости, к сожалению, для всех пресетов отрегулировать нельзя. Все эффекты можно регулировать прямо на клавиатуре с помощью модификатора Fn. Драйверы не нужны, производитель их не предусмотрел.

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Эргономика

Теперь о главном — эргономике. Как уже было сказано, здесь используется ножничный тип клавиш, как в ноутбуках. Ход клавиш короткий, мягкий, порой даже чересчур, и самое главное — очень тихий. На клавиатуре можно не только играть, но и работать, Набор большого количества знаков не вызывает дискомфорта, но к мягкому ходу, возможно, придется привыкать, особенно если вы раньше пользовались обычными мембранными клавиатурами.

Все блоки клавиш на своих местах, их функциональность по умолчанию стандартная. Есть возможность управлять плеером, дополнительными функциями — тоже через Fn. В Vantar есть интересная особенность: вы можете переназначить блок WASD прямо на блок стрелок, это должны по достоинству оценить левши. Производитель заявляет, что в клавиатуре реализована функция Anti-Ghosting для 19 клавиш, которые наиболее часто используются в играх. Поиграв в шутеры, этому веришь: каких-либо залипаний или не срабатывания клавиш при активной игре не было.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: тишина в работе; реализация подсветки; дополнительная функциональность клавиш
Минусы: существенных не обнаружено
Вывод: Cougar Vantar получилась очень неплохой. Она тихая в работе, подсветка выглядит сногсшибательно. Играть и работать на клавиатуре можно долго и комфортно. Для тех, кто не хочет тратиться на механику, подыскивает стильную клавиатуру и любит ножничные клавиши, Cougar Vantar станет хорошим выбором.

Технические характеристики

Обзор игровой клавиатуры Cougar VantarCougar Vantar
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ТипКлавиатура
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусатемно-серый
Тип клавиатурымультимедийная
Тип клавиш ножничный
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицыбелый
Подсветка клавиш+ (RGB)
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм132х445х20
Вес, г600
Дополнительновозможность регулировки подсветки на клавиатуре, переназначение блока WASD, 19-Key Rollover
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