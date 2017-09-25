Обзор игровой клавиатуры Cougar Vantar

Не всем нравятся механические клавиатуры: выглядят громоздко, стоят дорого, а уровень шума иногда трудно назвать комфортным. Клавиатуры с ножничным механизмом, напротив, редкость в игровом сегменте, и Cougar Vantar оснащена именно таким типом клавиш. В этой клавиатуре есть на первый взгляд все, что нужно — тихие клавиши, подсветка, компактный корпус. На бумаге это неплохо, но давайте посмотрим, какова клавиатура в реальной жизни.

Комплектация

Клавиатура встречает своего пользователя в компактной коробочке, внутри, кроме кратких инструкций, больше ничего не предусмотрено.

Внешний вид

Корпус Vantar выполнен из матового пластика, глянцевых элементов нет, все достаточно практично, поверхности не собирают на себе отпечатки пальцев. Клавиатура компактна как для полноразмерной модели и много места на столе не займет. Качество сборки отличное, все детали подогнаны без зазоров. Корпус нельзя назвать очень жестким, но при скручивании он не скрипит.

Толщина составляет 20 миллиметров. Клавиатура легкая, ее вес 600 грамм. На столе стоит устойчиво благодаря цепким ножкам, есть возможность ее приподнять. На первый взгляд устройство выглядит невыразительно в серых цветах, но все меняется когда подключаешь ее компьютеру и включается подсветка.

Подсветка

О ней стоит поговорить отдельно. В отличие от многих других клавиатур с RGB-подсветкой, в Vantar подсвечиваются не только клавиши, но и периметр корпуса. Подсветка выглядит очень эффектно и освещает не только клавиши, но и пространство вокруг. Вы можете управлять не только эффектами, но и выбирать зону подсветки. Производитель предусмотрел 8 световых эффектов на выбор и три уровня скорости для динамических эффектов. Уровень яркости, к сожалению, для всех пресетов отрегулировать нельзя. Все эффекты можно регулировать прямо на клавиатуре с помощью модификатора Fn. Драйверы не нужны, производитель их не предусмотрел.

Эргономика

Теперь о главном — эргономике. Как уже было сказано, здесь используется ножничный тип клавиш, как в ноутбуках. Ход клавиш короткий, мягкий, порой даже чересчур, и самое главное — очень тихий. На клавиатуре можно не только играть, но и работать, Набор большого количества знаков не вызывает дискомфорта, но к мягкому ходу, возможно, придется привыкать, особенно если вы раньше пользовались обычными мембранными клавиатурами.

Все блоки клавиш на своих местах, их функциональность по умолчанию стандартная. Есть возможность управлять плеером, дополнительными функциями — тоже через Fn. В Vantar есть интересная особенность: вы можете переназначить блок WASD прямо на блок стрелок, это должны по достоинству оценить левши. Производитель заявляет, что в клавиатуре реализована функция Anti-Ghosting для 19 клавиш, которые наиболее часто используются в играх. Поиграв в шутеры, этому веришь: каких-либо залипаний или не срабатывания клавиш при активной игре не было.