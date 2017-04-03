Обзор игровой клавиатуры Razer Ornata Chroma

Игровая клавиатура должна быть механической — утверждение хоть и категоричное, но небезосновательное. Быстрый отклик, мягкое нажатие, долгое время жизни — вот основные преимущества «механики» перед «мембраной». Но есть у нее и недостатки — например, большая высота клавиш, создающая дискомфорт при длительном использовании. Razer решила кардинально исправить ситуацию и представила клавиатуру с новым типом клавиш — «меха-мембранным».

Комплектация

Клавиатура поставляется в средних размеров коробке в фирменных цветах Razer, внутри можно найти также подладонную поверхность и руководство пользователя. Примечательно, что в верхней части коробки есть небольшое «окошко», сквозь которое можно рассмотреть «живьем» клавиши управления курсором.

Дизайн и эргономика

В плане дизайна игровые клавиатуры в последнее время делятся на две группы – с максимальным количеством «наворотов» и различными дополнительными украшениями, значительно увеличивающими габариты корпуса, и минималистичные модели, в оформлении которых нет ничего лишнего. К последним относится и Razer Ornata Chroma – у нее небольшой корпус из практичного черного матового пластика, «заканчивающийся» всего в паре миллиметров от границ клавишных блоков.

Стоит клавиатура на прорезиненных ножках, заметно снижающих проскальзывание по столу (хоть и не устраняющих его полностью). В обычном положении у верхней плоскости есть минимальный наклон, если его будет недостаточно, заднюю часть клавиатуры можно дополнительно поднять с помощью выдвижных ножек. Ножки не прорезинены, однако в нижней части клавиатура в таком положении все равно опирается на прорезиненные вставки, так что проскальзывание остается почти таким же незначительным, как и в «лежачем» состоянии.

USB-кабель жесткий, в тканевой оплетке, благодаря системе пазов может быть выведен как справа/слева от клавиатуры, так и по центру – как будет удобнее пользователю.

Корпус достаточно толстый, поэтому для большего комфорта к клавиатуре прилагается подладоная панель. Надо сказать, это одна из самых удобных «подставок», которые нам доводилось видеть – она достаточно широкая, идеально подходит по высоте, плюс поверхность, на которой лежат запястья, не твердая, как это обычно бывает у других моделей, а мягкая и обшита приятным на ощупь материалом «под кожу».

Раскладка клавиатуры классическая, с длинным левым Shift и одноэтажным Enter. Мультимедийные клавиши объединены с функциональными (F1-F12), вызываются через модификатор Fn. Кроме управления проигрывателем, здесь также есть регулировка яркости подсветки, кнопка записи макросов «на лету» и включение игрового режима (в котором блокируются Win-клавиши).

Клавиши

Главная отличительная особенность Razer Ornata Chroma – это клавиши. Компания представила новый тип переключателей – механическо-мембранные; в них используется механика для отрабатывания клика, но вместо пружины установлена мягкая мембрана. Упрощенный принцип действия этого переключателя выглядит примерно так:

Компания заявляет, что это позволило добиться мягкого и тихого хода клавиш, характерного для «мембраны», но при этом сохранило четкий клик «механики». Дополнительным бонусом идет уменьшенная высота клавиш, что снижает усталость рук при длительной работе за клавиатурой.

Личные впечатления от нескольких дней работы за Razer Ornata Chroma частично подтверждают эти заявления, но не полностью. Клавиши нажимаются с очень небольшим усилием, при этом срабатывание происходит примерно посередине хода, и дальше идет легкое «продавливание» до упора. В момент срабатывания действительно присутствует четкий клик, и лучше всего он ощущается при быстром наборе больших объемов текстов – здесь клавиатура ощущается как оптимизированная для печати механика. В играх же, за счет сравнительно небольшого общего хода, срабатывания на середине пути и отчетливом продавливании после него, ощущения оказываются скорее ближе к отзывчивой мембране.

В этом плане все обещания Razer в целом сдержала — клавиши действительно удобные и заимствуют лучшее у обоих типов переключателей. А вот с «тихим» ходом компания явно слукавила: Razer Ornata Chroma – это одна из самых громких клавиатур из всех побывавших в нашей редакции. По уровню шума переключатели Razer Mecha-Membrane находятся примерно на одном уровне с известными своим «тарахтением» переключателями Cherry MX Blue: в момент срабатывания клавиши издают настолько громкий клик, что кажется, будто работаешь за механической печатной машинкой середины XX века, только тональность клика оказывается более высокой.

В тесте на одновременное нажатие Razer Ornata Chroma смогла отработать 6 клавиш в любом сочетании, дополнительные нажатия уже не отслеживались. Показатель это сравнительно невысокий, однако представить себе реальную ситуацию, в которой пользователю понадобилось бы зажать хотя бы 7 клавиш одновременно, честно говоря, тяжело.

В клавиатуре используется RGB-подсветка (доступен выбор из палитры в 16.8 млн. цветов), регулировать ее интенсивность можно с помощью клавиш Fn+F11/F12. Всего доступно 20 градаций яркости, включая полностью выключенную подсветку. Единственная претензия, которую мы здесь можем предъявить – интенсивность свечения базы под колпачками оказывается более высокой, чем надписей на самих клавишах, что затрудняет их восприятие.

Программное обеспечение

Разумеется, клавиатура абсолютно корректно работает и без установки дополнительного программного обеспечения, однако для получения полной функциональности пользователю все-таки рекомендуется скачать с официального сайта и установить универсальную утилиту Razer Synapse.

С ее помощью можно переназначать любые клавиши (и сохранять сделанные изменения в виде загружаемого профиля), выбирать характер действия подсветки (статичный, «волна», «дыхание» и т.д.), определять, какие клавиши будут отключаться в игровом режиме, собирать статистику о характере использования клавиатуры в различных играх, создавать свои макросы (с указанием временных задержек перед каждым нажатием), а также управлять сторонними приложениями для клавиатуры, которые могут использовать ее подсветку (загружаются из фирменного магазина Chroma Workshop) – это могут быть как цветовые профили для различных игр и Windows-приложений, так и просто варианты динамической подсветки клавиш.

Кроме того, с помощью «конфигуратора Chroma», вызываемого из Razer Synapse, можно детально настроить поведение подсветки – выбрав цвет и характер свечения отдельно для каждой клавиши.