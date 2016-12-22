Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Claymore

Конкуренция в сегменте игровых механических клавиатур нешуточная. На рынке появляется все больше новых производителей, а старым приходится постоянно придумывать что-то новое. К «старым» можно справедливо причислить и ASUS, давно известную по качественной периферии, а новую клавиатуру ROG Claymore — чем-то новым. Скажем сразу, что помимо действительно интересных фишек, это еще и весьма неплохая механическая клавиатура.

Упаковка

Своего нового владельца ASUS ROG Claymore встречает в качественной картонной упаковке, где помимо самой клавиатуры и съемного кабеля для нее, производитель предусмотрительно положил пару мешочков для клавиатуры и цифрового блока. Таким образом намекая на возможность транспортировки устройства на соревнования.

Дизайн

На первый взгляд, в ROG Claymore производитель отошел от тематики линейки Strix, но фамильные черты прослеживаются. Клавиатура достаточно брутальная, чему способствуют и рубленные грани, и верхняя крышка выполненная из металла. При этом личное пространство пользователя не используется чрезмерно, как это часто бывает с игровыми клавиатурами. ROG Claymore не займет на рабочем месте больше пространства чем нужно.

Подставка под запястья не предусмотрена. Единственное, что немного портит общее впечатление о дизайне клавиатуры — прозрачный корпус механических переключателей, под которым спрятана подсветка. Производитель хотел таким образом подсветить область вокруг клавиш. В целом получилось неплохо, однако для дизайна было бы лучше, если эта деталь конструкции была выполнена в черном цвете.

Эргономика

По своей компоновке ROG Claymore — это гибридная клавиатура. Гибридная потому что в ней сочетается TKL-вариант с полноценным съемным цифровым блоком. Причем блок не просто съемный.

Производителем предусмотрена возможность закрепить блок как справа, так и слева, или снять вовсе, если вы не планируете использовать его часто. Цифровой блок подключается просто, достаточно приложить его к нужному краю клавиатуры. На каждой из граней предусмотрена контактная площадка, а в тех случаях, когда вы не используете цифровой блок, вы можете закрыть контакты комплектными резиновыми заглушками для защиты.

Не лишней была бы возможность отдельного проводного подключения этого модуля и последующего его размещения в нужном для себя месте. При этом блок Numpad оснащен регулятором громкости.

Стоит отметить, что в продаже так же представлена модель Claumore Core, лишенная цифрового блока.

В остальном отметить что либо вряд ли получится — перед нами совершенно обычная механическая клавиатура. Раскладка стандартна, поддерживаются мультимедийные функции, доступные с помощью модификатора Fn.

На днище предусмотрен кабель-канал для прокладки кабеля в нужном направлении и пара ножек. К устойчивости клавиатуры на столе претензий нет, за счет массы и цепких резиновых ножек за это можно не переживать.

Оснащение

ROG Claymore оснащена механическими переключателями Cherry MX, наш экземпляр — вариантом Black. Также, в продаже доступны версии с переключателями Blue, Red и Brown.

Дополнительных портов USB или для подключения гарнитуры не предусмотрено. В клавиатуре предусмотрена RGB подсветка каждой клавиши, причем уровнем яркости и эффектами вы можете управлять непосредственно с клавиатуры, без использования программного обеспечения.

Программное обеспечение

Для настройки клавиатуры вам потребуется фирменная утилита ROG Armoury. Ее функциональность достаточно стандартная — есть возможность создания макросов, переназначение клавиш и управление эффектами подсветки. Кстати о последней. Если вы счастливый обладатель материнской платы ASUS из серии Aura, то у вас есть возможность синхронизировать работу подсветки клавиатуры с подсветкой платы. Эффектно, интересно, но не более.