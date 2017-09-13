Обзор игровой механической клавиатуры HyperX Alloy FPS Pro

Модель HyperX Alloy FPS, с которой мы познакомились год назад уже успела завоевать популярность на украинском рынке, а на форумах и в отзывах к товару можно было видеть пожелания пользователей о выпуске компактной версии этой клавиатуры без цифрового блока. Kingston прислушалась к просьбам потребителей и выпустила TKL-версию клавиатуры. Мы протестировали клавиатуру и готовы рассказать о своих впечатлениях.

Комплектация

Комплект поставки, по сравнению с полноразмерной версией стал несколько проще. Внутри компактной коробки можно найти клавиатуру, съемный кабель в тканевой оплетке и коротенькую инструкцию.

К сожалению, в комплекте нету ни сменных клавиш, ни чехла для транспортировки. И если отсутствие дополнительных клавиш можно простить, то чехол, с учетом габаритов клавиатуры и ее позиционирования, был бы очень кстати.

Внешний вид

Впечатления от дизайна HyperX Alloy FPS Pro точно такие же, как и от полноразмерной модели. Клавиатура получила аналогичный внешний вид, за исключением отсутствия цифрового блока и пары мелких деталей. Во-первых, логотип HyperX теперь черного цвета и он выгравирован над блоком стрелок, рядом расположились индикаторы Num и Caps Lock. Во-вторых, пропал USB-порт для подключения других устройств.

Что касается материалов и сборки, то здесь все очень хорошо. В качестве основы используется стальная рама, внутри которой находится пластина с переключателями и управляющей электроникой. Конструкция, как и прежде, жесткая, а с учетом меньшего размера, она кажется еще более монолитной, чем у полноразмерной HyperX Alloy FPS.

Эргономика

Трудно говорить о какой-либо эргономике максимально простой клавиатуры. Тем не менее, кое-что отметить следует. TKL-клавиатуры (от английских слов «Ten Key Less») являются более удобными решениями по сравнению с клавиатурами оснащенными цифровым блоком. Дело в том, что при отсутствии цифрового блока, правая рука с мышью (если вы правша) в рабочем положении будет несколько ближе к левой руке. При этом ваша позиция за столом получается более естественной, а в плечевом суставе правой руки будет возникать меньше напряжения при длительной работе за компьютером.

Что касается самой клавиатуры, то в ее конструкцию или раскладку не вносились какие-либо изменения. Все клавиши на своих привычных местах. Как и раньше, клавиатура обладает возможностью управления плеером и громкостью с помощью модификатора Fn. В сочетании с блоком стрелок он позволяет управлять яркостью подсветки и ее эффектами. Конструкция колпачков клавиш типична для механических клавиатур.

Оснащение

На тестировании побывала версия клавиатуры оснащенная переключателями Cherry MX Red — это свичи без тактильной отдачи и звукового отклика. Других версий пока нет, но скорее всего, позже появятся разные варианты, как в случае с полноразмерной версией.

Как и в других клавиатурах HyperX, под широкими клавишами использован стабилизирующий механизм, это позволяет предотвратить заедание клавиш при нажатиях на них не по центру, но немного меняет их акустические свойства. На протяжении теста мы пользовались русифицированной версией клавиатуры, именно она попадет в продажу. Такой вариант оснащен длинным левым Shift и одноэтажным Enter.

Подсветка клавиш красного цвета, доступно три градации яркости и возможность отключения, а также разные эффекты, переключение между которыми осуществляется непосредственно на клавиатуре. Для подключения используется USB-кабель в качественной тканевой оплетке, он съемный и подключается к клавиатуре с помощью mini USB-порта.