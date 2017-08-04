Обзор игровой мыши Cougar 700M Superior

Компания Cougar мало известна рядовому украинскому потребителю. Однако этот бренд уже успел завоевать популярность в Европе и США. В модельном ряду компании есть игровые периферийные устройства и компьютерные комплектующие. Одним из первых продуктов Cougar, с которыми нам удалось познакомиться, является настраиваемая мышь 700M Superior, предлагающая своим пользователям эффектный дизайн, настраиваемую форму, а также неплохое оснащение. Посмотрим, как обстоят у новинки дела с качеством и удобством использования.

Комплектация

Мышь поставляется в стильном прозрачном футляре; помимо манипулятора, в комплект поставки входит сменная задняя панель маленького размера, 4 утяжелителя, инструкция и фирменные наклейки.

Внешний вид

Дизайн мыши трудно назвать оригинальным, здесь сразу угадывается небезызвестная продукция компании Mad Catz. Но Cougar удалось сделать свой оригинальный продукт, несмотря на общую схожесть и принцип конструкции.

Мышь преимущественно черного цвета, а алюминиевый “скелет” устройства окрашен в фирменный оранжевый цвет. За исключением металлической рамы, все остальные детали мыши выполнены из практичного матового пластика. Мышь оснащена одной зоной подсветки — спереди под колесиком, там установлен RGB-светодиод. Еще ряд диодов сигнализирует о выбранном пресете разрешения сенсора. Мышь проводная и подключается к ПК при помощи USB-кабеля в тканевой оплетке.

Эргономика

Корпус мыши достаточно компактен и не выглядит громоздким. Производитель предусмотрел возможность замены задней части мыши и изменения ее наклона за счет специального винта. Таким образом, в зависимости от настроек, мышь хорошо подходит как под короткие, так и под длинные пальцы, а также под разные варианты хватов. Сама по себе конструкция эргономичная под правую руку, но корпус низкопрофильный, что обеспечивает комфортный хват и способствует быстрым перемещениям.

Несмотря на наличие съемной панели, общее качество сборки находится на очень хорошем уровне. За неделю использования мышь так и не начала скрипеть, хотя более длительный срок использования покажет реальный уровень надежности такого решения. Единственным недостатком открытой конструкции является легкое попадание пыли.

Производитель предусмотрел возможность утяжелить конструкцию мыши на 18 грамм за счет использования 4 комплектных грузиков. Картридж для них расположен примерно по центру корпуса, что никак не влияет на балансировку конструкции. Что касается распределения веса, то по этому параметру претензий к мыши нет. Номинальный вес мыши составляет 110 грамм.

Cougar 700M Superior оснащена 8 программируемыми кнопками. Помимо пары основных клавиш и колесика прокрутки, позади находится клавиша смены разрешения. В зоне доступа указательного пальца присутствует еще одна клавиша. Справа расположены клавиши навигации в браузере, а под ними, под углом 45 градусов расположена клавиша понижения dpi для прицеливания — также знакомое и удобное решение. Каждая клавиша обладает четким и коротким ходом, а также явно выраженным кликом. Правая и левая боковины обладают цепкой текстурой, за счет чего мышь не выскальзывает из рук.

Оснащение

В качестве сенсора используется лазерный датчик с максимальным разрешением 12 000 dpi. Производитель не уточняет модель сенсора, но, по всей видимости, это Philips Twin-Eye. Сенсор продемонстрировал беспроблемную работу на протяжении тестового периода и замечаний к нему не возникло. За скольжение отвечают 5 тефлоновых ножек. Также мышь оснащена встроенной памятью на 512 килобайт для хранения пользовательских настроек.

Программное обеспечение

Для настройки параметров мыши используется фирменное программное обеспечение Cougar UIX. Утилита достаточно функциональна, правда, по разнообразию действий, которые можно назначить на клавиши, ей пока далеко до наиболее известных представителей сегмента игровой периферии. Но все необходимое здесь есть — детальная регулировка параметров сенсора, редактор макросов и настройка подсветки. Правда, интуитивность и продуманность интерфейса — не самая сильная сторона UIX.