Обзор игровой мыши Cougar Minos X2

Мы продолжаем знакомиться с игровой периферией компании Cougar, и сегодня речь пойдет о мыши, ориентированной на киберспорт. В Minos X2 нет ничего лишнего — легкий корпус, минимальная функциональность, хорошо зарекомендовавший себя сенсор. Как обстоят дела с эргономикой — самым главным параметром для такого рода продуктов, мы расскажем далее.

Комплектация

Мышь поставляется в аккуратной коробке, выполненной в фирменных цветах компании, а в комплекте, кроме мыши, идет только набор документации.

Внешний вид

Продукты, ориентированные для использования на чемпионатах, редко обладают интересным дизайном, их фишка — надежность и простота. Так получилось и в случае с Cougar Minox X2. Но производитель все же наделил мышь определенными изюминками. Первая — это ярко-оранжевый провод с резиновым покрытием.

Вторая изюминка — подсветка нижней части корпуса и логотипа производителя. Все это создает стильный образ, и мышь уже не кажется такой простой, какой она на самом деле является. Манипулятор преимущественно выполнен из матового черного пластика. Боковины обладают цепкой текстурой, визуально похожей на резину, однако они также выполнены из пластика.

Эргономика

Minox X2 — симметричная мышь для правшей (пара дополнительных клавиш расположены под большой палец правой руки). Корпус мыши легкий — 92 грамма, и неплохо сбалансирован. Форма мыши неплохо подходит под разные типы хвата, в зависимости от величины вашей руки. Лучшим вариантом будет “ладонь”.

Теперь перейдем к органам управления. Мышь оснащена 6 кнопками — парой основных, колесиком прокрутки, клавишей смены dpi и двумя боковыми клавишами навигации. Основные клавиши характеризуются легким нажатием и средней длиной хода. За время использования неоднократно возникало ощущение, что хочется более отчетливого клика при нажатии и меньшей длины хода. К колесику вопросов нет, оно прорезинено, палец не проскальзывает при прокрутке.

Оснащение

В качестве сенсора используется известный оптический датчик от PixArt — ADNS-3050. С ним мы уже неоднократно встречались, он, как правило, используется в продуктах подобной направленности. Его максимальное разрешение составляет 3000 dpi. Для мыши не предусмотрено программное обеспечение, поэтому здесь есть встроенные пресеты разрешения — 500, 1000, 1500, 2000 и 3000 dpi. Также есть возможность регулировать частоту опроса порта. По умолчанию она составляет 1000 Гц, а при длительном нажатии на клавишу смены разрешения частота снижается до 125 Гц.