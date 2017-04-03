Обзор игровой мыши Logitech G102 Prodigy: минимализм и качество

Сегодня мы познакомимся с одним из представителей новой линейки игровой периферии Logitech Prodigy. Представленная в 2016 году, серия Prodigy несколько отличается от типичных геймерских линеек и ориентирована на пользователей, желающих получить хорошую эргономику, игровой уровень оснащения и сдержанный, относительно многих других игровых продуктов, дизайн. Все это неплохо демонстрирует гостья сегодняшнего обзора, о которой мы расскажем вам далее.

Внешний вид

Всю продукцию под брендом Prodigy объединяет основная черта – достаточно простой, но стильный дизайн, который хоть и подчеркивает игровую направленность, но при этом будет уместным как в офисе, так и дома. Это в полной мере характерно и для модели G102.

На первый взгляд, Logitech G102 можно спутать с обычной офисной мышкой, но ровно до момента подключения к ПК.

Несмотря на то что мы имеем дело с моделью начального уровня, производитель оснастил мышь RGB-подсветкой задней части корпуса и логотипа G на подладонной поверхности. Это добавляет простому дизайну красок, и мышь уже не выглядит невзрачно.

Мышь целиком выполнена из матового пластика, причем достаточно толстого. Качество сборки очень хорошее, даже при сильном сдавливании корпус не хрустит и не скрипит. Все рабочие поверхности шероховатые, что добавляет ухватистости и практичности в повседневном использовании.

Удобство использования

Мышь ориентирована на правшей, это подчеркивается наличием пары клавиш на левой боковине. Хотя сам корпус симметричен — в этом плане манипулятор является наследником популярной модели G100S. Мышь Logitech G102 Prodigy достаточно небольшая, рукам среднего и маленького размера будет удобно, а вот обладателям крупных кистей может быть не очень комфортно, за исключением использования хвата «пальцы».

Развесовка и баланс оптимальны. Мышь не обременяет руку не только во время игровой сессии, но и на протяжении целого дня. Корпус довольно легок – всего 85 грамм без провода. Кстати, о проводе – он покрыт резиной, тканевой оплетки нет, но он достаточно гибкий и дискомфорта в работе не вызывает; длина составляет 2 метра.

Мышь оснащена 6 клавишами – две основные, клавиша смены разрешения сенсора, пара клавиш навигации в браузере и колесико прокрутки. К основным клавишам вопросов нет: ход короткий, для нажатия требуется небольшое усилие, но от веса пальцев клавиши не срабатывают, как это нередко бывает. Клавиши хорошо подходят для активной работы в шутерах, быстрые и точные хэдшоты – это стихия Logitech G102.

К скольжению по поверхности претензий также нет. Края днища корпуса гладкие, зацепов нет даже на ковриках, оптимизированных под контроль. За быстрое перемещение отвечают четыре тефлоновые ножки и кольцо, обрамляющее сенсор.

Функциональность и программное обеспечение

Манипулятор оснащен оптическим сенсором с диапазоном разрешения от 200 до 6000 dpi. Мы протестировали мышь на пластиковой и тканевой поверхностях. Лучшим вариантом для мыши станет ткань с микротекстурой — игровая пластиковая поверхность хоть и неплохо подходит, но по субъективным ощущениям на хорошей ткани сенсор чувствовал себя увереннее.

Для настройки мыши вам понадобится фирменное программное обеспечение Logitech Gaming Software. В нем вы сможете настраивать работу сенсора – разрешение, в том числе и по осям, а также переназначать действия клавиш, включая создание макросов. Отдельной страничкой идет работа с подсветкой, где вы можете регулировать ее яркость, эффекты и выключать ее полностью.