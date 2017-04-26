Обзор игровой мыши Rapoo VPro V210

Компания Rapoo продолжает наращивать свое присутствие в сегменте бюджетной игровой периферии путем развития бренда VPro. Сегодня мы познакомимся с еще одной моделью, в числе достоинств которой неплохой уровень оснащения, хорошее качество сборки, эргономика и, самое главное — вкусная цена.

Упаковка

Несмотря на бюджетное происхождение, упаковка модели VPro V210 ничем не уступает таковой у мышей топ-брендов. Коробка качественная с хорошей типографией. В комплекте, помимо мыши, пользователь найдет инструкцию на многих языках.

Внешний вид

Дизайн Rapoo V210 выполнен в духе других игровых мышей компании. В общих чертах данная модель весьма схожа со старшей моделью — V280, недавно побывавшей у нас на тестировании. Основные элементы корпуса обрамлены линиями подсветки, а в качестве преобладающих цветов выбраны темно-серый и черный. Если верить официальному сайту, то цветовых решений будет несколько, но версию, побывавшую на обзоре, можно назвать наиболее сдержанной.

Что касается материалов корпуса и сборки, то по данному параметру претензий нет. Мышь собрана качественно, корпус не хрустит и не скрипит ни при боковых сжатиях, ни при вертикальных. Подладонная поверхность выполнена из пластика с шершавым покрытием, что неплохо способствует хорошему контакту пальцев с мышью. Также цепким материалом оклеены и боковины, в данном случае это текстурированная резина.

Эргономика

Rapoo V210 получила симметричный корпус для правшей, здесь дополнительные элементы управления расположены слева. Сама мышь получилась достаточно компактной, обладателям крупных рук в данном случае может быть некомфортно. Впрочем, с учетом довольно небольшой высоты мыши (примерно 63 мм) она очень хорошо подходит для быстрых перемещений в шутерах. Вес мыши тоже умеренный, 115 грамм дискомфорта не вызывают даже при регулярных отрывах, правда, есть ощущение небольшого дисбаланса в задней части корпуса.

На протяжении рабочего дня эргономика мыши не вызывает никаких нареканий. Все органы управления в пределах досягаемости (но помним про небольшие габариты). Кроме основных клавиш и колесика мыши, здесь предусмотрена кнопка смены разрешения сенсора, а также пара клавиш навигации в браузере.

Ход клавиш отчетливый, это касается и колесика прокрутки. Жесткость основных клавиш умеренная, случайных нажатий от веса пальцев не происходит, но и чрезмерное усилие прикладывать надобности нет.

Оснащение

Несмотря на относительно невысокую стоимость, в мыши есть все атрибуты современного игрового продукта. Посетовать можно разве что на максимальное разрешение сенсора, которое составляет 3000 dpi, что немного по сравнению с топовыми продуктами, однако большинству будет этого достаточно с лихвой.

В мыши используется оптический сенсор со светодиодной подсветкой красного цвета. Модель уточнить не получилось, сенсор обладает фирменной маркировкой VPro. Однако к нему нет никаких вопросов. На хорошей ткани или пластике сенсор ведет себя отлично, срывов замечено не было.

Реализация RGB-подсветки тоже не вызывает вопросов, здесь ее много и она регулируется в широких пределах. Подсвечивается колесико прокрутки, боковые клавиши, линии в нижней части по бокам и сзади корпуса, а также логотип. Хочется отметить и качественный шнур в тканевой оплетке, что является большой редкостью в продуктах этого ценового сегмента.

Программное обеспечение

Для настройки мыши понадобится фирменная утилита VPro от Rapoo. Функциональность у нее находится на достаточном уровне. Здесь есть все необходимое — настройка подсветки, чувствительности сенсора, редактор макросов. Настройки можно сохранить в 5 профилей, а профили — в память мыши.

Не обошлось и без ложки дегтя — локализации. Формально она есть, однако при выборе украинского языка пункты меню переводятся только в специальном маленьком окошке, а пользователь все равно продолжит наблюдать иероглифы, и настроить мышь можно будет только интуитивно.