Обзор игровой мыши Rapoo VPro V210

Обзор игровой мыши Rapoo VPro V210

Компания Rapoo продолжает наращивать свое присутствие в сегменте бюджетной игровой периферии путем развития бренда VPro. Сегодня мы познакомимся с еще одной моделью, в числе достоинств которой неплохой уровень оснащения, хорошее качество сборки, эргономика и, самое главное — вкусная цена.

RAPOO V210 Black
Мыши, клавиатуры на
от 648 грн
Предложений: 36
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Упаковка

Несмотря на бюджетное происхождение, упаковка модели VPro V210 ничем не уступает таковой у мышей топ-брендов. Коробка качественная с хорошей типографией. В комплекте, помимо мыши, пользователь найдет инструкцию на многих языках.

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Внешний вид

Дизайн Rapoo V210 выполнен в духе других игровых мышей компании. В общих чертах данная модель весьма схожа со старшей моделью — V280, недавно побывавшей у нас на тестировании. Основные элементы корпуса обрамлены линиями подсветки, а в качестве преобладающих цветов выбраны темно-серый и черный. Если верить официальному сайту, то цветовых решений будет несколько, но версию, побывавшую на обзоре, можно назвать наиболее сдержанной.

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Что касается материалов корпуса и сборки, то по данному параметру претензий нет. Мышь собрана качественно, корпус не хрустит и не скрипит ни при боковых сжатиях, ни при вертикальных. Подладонная поверхность выполнена из пластика с шершавым покрытием, что неплохо способствует хорошему контакту пальцев с мышью. Также цепким материалом оклеены и боковины, в данном случае это текстурированная резина.

 

Эргономика

Rapoo V210 получила симметричный корпус для правшей, здесь дополнительные элементы управления расположены слева. Сама мышь получилась достаточно компактной, обладателям крупных рук в данном случае может быть некомфортно. Впрочем, с учетом довольно небольшой высоты мыши (примерно 63 мм) она очень хорошо подходит для быстрых перемещений в шутерах. Вес мыши тоже умеренный, 115 грамм дискомфорта не вызывают даже при регулярных отрывах, правда, есть ощущение небольшого дисбаланса в задней части корпуса.

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На протяжении рабочего дня эргономика мыши не вызывает никаких нареканий. Все органы управления в пределах досягаемости (но помним про небольшие габариты). Кроме основных клавиш и колесика мыши, здесь предусмотрена кнопка смены разрешения сенсора, а также пара клавиш навигации в браузере.

Ход клавиш отчетливый, это касается и колесика прокрутки. Жесткость основных клавиш умеренная, случайных нажатий от веса пальцев не происходит, но и чрезмерное усилие прикладывать надобности нет.

 

Оснащение

Несмотря на относительно невысокую стоимость, в мыши есть все атрибуты современного игрового продукта. Посетовать можно разве что на максимальное разрешение сенсора, которое составляет 3000 dpi, что немного по сравнению с топовыми продуктами, однако большинству будет этого достаточно с лихвой.

В мыши используется оптический сенсор со светодиодной подсветкой красного цвета. Модель уточнить не получилось, сенсор обладает фирменной маркировкой VPro. Однако к нему нет никаких вопросов. На хорошей ткани или пластике сенсор ведет себя отлично, срывов замечено не было.

Реализация RGB-подсветки тоже не вызывает вопросов, здесь ее много и она регулируется в широких пределах. Подсвечивается колесико прокрутки, боковые клавиши, линии в нижней части по бокам и сзади корпуса, а также логотип. Хочется отметить и качественный шнур в тканевой оплетке, что является большой редкостью в продуктах этого ценового сегмента.

 

Программное обеспечение

Для настройки мыши понадобится фирменная утилита VPro от Rapoo. Функциональность у нее находится на достаточном уровне. Здесь есть все необходимое — настройка подсветки, чувствительности сенсора, редактор макросов. Настройки можно сохранить в 5 профилей, а профили — в память мыши.

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Не обошлось и без ложки дегтя — локализации. Формально она есть, однако при выборе украинского языка пункты меню переводятся только в специальном маленьком окошке, а пользователь все равно продолжит наблюдать иероглифы, и настроить мышь можно будет только интуитивно.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: хорошее соотношение цены и качества
Минусы: локализация программного обеспечения
Вывод: Игровая мышь Rapoo VPro V210 нас приятно удивила. В ней сочетаются отличная сборка, достаточный уровень оснащения и приятные бонусы в виде подсветки. Мышь удобна как в играх, так и в повседневной жизни. Правда, стоит учитывать, что если вы обладатель кисти крупного размера, то скорее всего данная мышь не для вас. Посетовать можно только на типично “китайский” интерфейс программного обеспечения, однако, на наш взгляд, это небольшая плата за преимущества данного продукта.

Технические характеристики

Обзор игровой мыши Rapoo VPro V210RAPOO V210 Black
648 − 770 грн
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Тип манипулятораМышь
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКпроводной USB
Цвет корпусачерный
Конструкция корпусасимметричная
Тип сенсораоптический
Разрешение, dpi3000
Количество кнопок5
Количество колесиков прокрутки1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная+/-
Дополнительно-
Размеры, мм63x37,8x119,6
Вес, г114,7
ДополнительноLED подсветка
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