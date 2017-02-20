Обзор игровой мыши Rapoo VPro V280

Продукция Rapoo — нечастый гость в редакции ITC.ua. Компания давно известна в сегменте бюджетных периферийных устройств, привлекая пользователей стильным дизайном и относительно демократичной стоимостью. Но как обстоят дела с игровым сегментом, в котором выступает гость нашего обзора?

Комплектация

Своего владельца мышь встречает в аккуратной картонной упаковке. В комплектацию входит только мышь и документация.

Внешний вид

При первом взгляде на Rapoo V280 становится понятно, что ничего нового здесь нет. Хотя от этого дизайн мыши не становится плохим. Дизайн прост и выдает бюджетное происхождение продукта. В качестве основного материала корпуса используется матовый пластик с шероховатой текстурой.

Игровое позиционирование мыши сразу становится заметным при подключении. Производитель реализовал RGB-подсветку на боковинах и колесике. Ее реализация неплоха, но по сравнению с более дорогими конкурентами ей не хватает светодиодов для равномерности. Однако это не минус, так как речь идет об относительно бюджетном продукте. В данном случае, наличие подсветки — это скорее приятный бонус. Тем более ее можно отключить.

Эргономика

Rapoo V280 – это эргономичная мышь среднего размера. Ее форма хорошо подойдет для хватки «ладонь». К удобству использования вопросов нет, по своим габаритам мышь подойдет руке любого размера.

Дополнительно хочется отметить материалы корпуса. Верхняя панель выполнена из достаточно устойчивого к отпечаткам пальцев шероховатого пластика. Боковины оклеены резиной, что способствует ухватистости. Вес мыши составляет 137 грамм. Пользоваться манипулятором на протяжении дня удобно, каких либо огрехов эргономики не замечено.

В целом, к качеству сборки и комплектующих претензий никаких, особенно с учетом стоимости. Мышь не скрипит даже при сильном сдавливании.

Кстати о клавишах. Основные хотелось бы отметить особенно. Они оснащены переключателями Omron и пользоваться ими очень приятно. Для нажатия особых усилий не требуется, но и случайных срабатываний тоже не происходит.

Позади них находится клавиша переключения уровней чувствительности. Сбоку, прямо под большой палец руки удобно легли две дополнительные клавиши навигации. К колесику вопросов нет, его работа нареканий не вызывает. Боковой прокрутки нет.

Оснащение

За отслеживание перемещений отвечает оптический сенсор VPro с максимальным разрешением 7000 dpi. Работает он очень достойно на самых разных ковриках и даже без них. Также стоит отметить наличие встроенной памяти для хранения настроек. Мышь проводная, хочется отметить качественный шнур в тканевой оплетке с фиксатором.

Программное обеспечение

Фирменное ПО для специально для данной модели предлагает достаточно широкий спектр настроек. Помимо стандартных функций вроде смены разрешения у пользователя есть возможность создания макросов. Редактор здесь неплох и гибок. Отдельной вкладкой идет управление подсветкой, где вы можете регулировать зоны подсветки, их яркость, а также цвета в пределах 16 млн оттенков. Весьма неплохо, хотя и ничего принципиально нового.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину 3ona51.com за предоставление устройства на обзор