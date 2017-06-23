Обзор игровой мыши Razer Lancehead Tournament Edition

За последние несколько лет компания Razer обновила практически весь свой модельный ряд, исключением оставалась лишь проводная симметричная мышь Taipan. Модель Lancehead, с которой мы сегодня познакомимся, является заменой и наследником Taipan. Мышь получила несколько больше, чем просто новый сенсор или подсветку Chroma, и является демонстрацией ряда новых дизайнерских и инженерных направлений, в которых движется компания.

Дизайн

При взгляде на Razer Lancehead сразу становится понятно, на смену какой мыши пришла эта модель. Тем не менее, новых элементов здесь тоже достаточно. По сравнению с Taipan и другими мышами Razer новинка демонстрирует более плавные линии корпуса, меньше резких переходов и углов. Одним из наиболее заметных изменений стала форма подладонной поверхности: она стала более эргономичной, и теперь мышь лучше ложится в руку.

Также стоит отметить и обновленный дизайн псевдо-воздухозаборников в передней части корпуса. К сожалению, их конструкция будет очень хорошо способствовать накоплению пыли в них. Это так же касается нескольких зазоров около линий подсветки, которые тоже получили новую форму.

Мышь выполнена полностью в черном цвете, основная поверхность изготовлена из шершавого пластика, аналогичного таковому во всех мышах Razer за последнее время. Боковины оклеены весьма цепкой резиной.

Что касается общего впечатления от дизайна, то по сравнению с Taipan, Lancehead привнес во внешний вид нечто свежее, и мы уверены, что в будущем мы увидим в модельном ряду компании больше манипуляторов с такими чертами дизайна.

Эргономика

Razer Lancehead — это симметричная мышь, которая подойдет как левшам, так и правшам. По сравнению с «прямолинейным» Taipan Lancehead получил более эргономичную форму корпуса. Больше всего этого заметно на основных клавишах, которые обзавелись выемками, куда удобно ложатся пальцы. Корпус мыши не очень крупный и подойдет маленьким и средним по размеру рукам. Оптимальным вариантом хвата будет “ладонь” или “коготь”.

Набор органов управления не изменился — основные клавиши, колесико прокрутки, пара клавиш позади и по две клавиши с каждой стороны. Каждая из них нажимается легко, но ложных срабатываний от веса пальцев не происходит. Ход клавиш в меру короткий.

Колесико прокрутки покрыто знакомой всем владельцам мышей Razer резиновой текстурой с пупырышками. Ход колесика отчетливый, пользоваться им приятно, но хотелось бы видеть функцию боковой прокрутки.

Оснащение

Как и многие другие мыши Razer, модель Lancehead получила оптический сенсор пятого поколения с максимальным разрешением 16000 dpi. К его работе у нас не возникло никаких нареканий как на минимальных разрешениях, так и на максимальных. Движения отслеживаются точно и без срывов.

Мышь использовалась на ковриках Razer Goliathus Control и Razer Sphex v2.

Про поверхность Razer Sphex v2 стоит сказать отдельно. В своей второй версии этот известный игровой коврик получил обновленную цветовую гамму, выполненную в стиле Razer Chroma. Нельзя сказать, что поверхность сильно отличается по свойствам, это по-прежнему хороший вариант для любителей баланса между скоростью и контролем. Коврик стал в два раза тоньше (0,5 мм против 1 мм у первой версии). При этом он ощущается достаточно крепким, и опасений, что он быстро придет в негодность, нет. Основа коврика липнет к поверхности, и во время использования он не скользит.

На тестировании побывала проводная версия мыши, получившая приставку Tournament Edition. В продаже также представлена и беспроводной вариант манипулятора. Что касается проводной версии, то за подключение к ПК отвечает 2,1-метровый USB-кабель в тканевой оплетке, которая по ощущениям стала несколько мягче.

Отметим и подсветку, хотя здесь ничего принципиально нового нет. Мышь оснащена 4 зонами — логотип, колесико прокрутки и две боковые линии; последние состоят из ряда светодиодов, цвет и эффект для которых можно настраивать отдельно. Для настройки эффектов и цветов, как обычно, доступен довольно продвинутый редактор Chroma, входящий в состав фирменного пакета Razer Synapse.

Программное обеспечение

На данный момент для настройки мыши необходимо приложение Razer Synapse 2.0, уже достаточно давно знакомое всем пользователям периферии бренда. В текущей версии нет ничего нового и доступны практически все те же функции что и для других мышей.

Производитель обещает интересные изменения в третьей версии, пока еще недоступной для скачивания. Одним из нововведений должна стать возможность сохранения настроек в несколько профилей непосредственно в память мыши и дальнейшее переключение между ними с помощью специальной кнопки на днище манипулятора. В дальнейшем Razer Synapse и подключенный к сети компьютер понадобится только один раз.