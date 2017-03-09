Обзор игровой мыши Roccat Kone EMP

Компания Roccat позиционирует модель EMP как дальнейшее развитие модели XTD — одной из самых известных мышей линейки Kone. На первый взгляд новинка сохранила дизайн, хоть и лишилась одной из кнопок. Но, на самом деле, улучшений и изменений куда больше, чем кажется.

Комплектация

В Roccat решили не удивлять пользователей упаковкой. Она достаточно простая, но качественная. В комплекте только мышь и сопроводительная документация.

Дизайн и эргономика

Те, кто знаком с линейкой Roccat Kone вряд ли увидят что-то новое. Но это не так. Не смотря на общие черты, Kone EMP получила корпус большего размера. Мышь не стала огромной, корпус добавил всего пару миллиметров по длине и по ширине. Принципиально на удобстве это не сказалось. Правда назвать мышь маленькой теперь точно не получится.

А вот форма не поменялась и это хорошо. Не смотря на размеры, комфортно будет руке любого размера.

Оформление не получило принципиальных отличий по сравнению с Kone XTD. Если присмотреться, то можно увидеть, что линии подсветки на подладонной поверхности стали шире. За счет этого во время работы подсветка выглядит эффектнее.

В качестве материалов корпуса используется пластик. Сборка отличная. За время длительного использования рука не устает, благо форма получилась очень удачной. Мышь достаточно легкая, ее вес составляет 113 грамм. Баланс конструкции оптимален, тут не придраться. Системы регулировки веса нет.

Что касается клавиш, то, как мы уже отметили, по сравнению с версией XTD мышь лишилась кнопки перед колесиком прокрутки. Остальные органы управления на прежних местах — четырехпозиционное колесико, кстати весьма удобное. Пара клавиш позади и клавиши навигации в браузере удобно расположены в зоне действия большого пальца, среднего и указательного.

К основным клавишам вопрос тоже нет, нажатие информативное, хотя ход мог быть и несколько короче. Однако это скорее личное предпочтение автора.

Оснащение

Roccat Kone EMP получила обновленный сенсор Owl-Eye с максимальным разрешением 12 000 dpi. По своим характеристикам он повторяет модель Pixart 3360, знакомую нам по другим продуктам. К работе сенсора у нас претензий нет. Он хорошо работает на разных поверхностях, но лучше всего — на качественной ткани.

Для подключения к ПК используется проводное USB-подключение. Сама мышь оснащена 1,8-метровым кабелем в тканевой оплетке.

За скольжение отвечает пара крупных тефлоновых ножек. Благодаря весу и сбалансированной конструкции мышь хорошо скользит на ковриках любой направленности — как «контроля», так и «скорости».

Программное обеспечение

Еще одно нововведение в Kone EMP — это поддержка новой версии фирменного программного обеспечения Roccat Swarm. В числе достоинств которого очень широкая функциональность — мощный редактор макросов, расширенная работа с подсветкой и синхронизация с мобильным приложением.