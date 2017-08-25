Обзор игровой мыши ROCCAT Kone Pure Owl-Eye

Рецепт создания хорошей игровой мыши достаточно прост: выверенная эргономика, сбалансированная конструкция и надежный, точный сенсор. Так посчитали и в компании ROCCAT при создании мыши Kone Pure Owl-Eye. Мышь является упрощенной версией Kone EMP, с которой мы недавно познакомились, и представляет собой набор лишь самого необходимого для результативного гейминга. Далее мы поделимся с вами своими впечатлениями о новинке и ответим на вопрос — так ли хороша на самом деле эта мышь.

Комплектация

Упаковка и комплект поставки традиционно спартанские для такого рода продуктов — качественная картонная коробка, набор документации и собственно сама мышь.

Внешний вид

Дизайн Kone Pure Owl-Eye во многом повторяет таковой у Kone EMP и наследует в общих чертах особенности линейки Kone. Основные различия заключаются в деталях. По сравнению с версией EMP Kone Pure Owl-Eye лишилась двух линий RGB-подсветки на подладонной поверхности и в целом получила несколько упрощенный дизайн, полностью аналогичный таковому у “обычной” Kone Pure.

Мышь полностью черного цвета, корпус целиком выполнен из матового пластика. Глянцевых элементов минимум. Тем не менее, покрытие мыши нельзя назвать особо практичным, так как подладонная поверхность неплохо собирает на себе отпечатки пальцев. Качество сборки — отличное, как и подобает продукту, рассчитанному на высокие нагрузки. Единственный яркий момент Kone Pure Owl-eye — RGB-подсветка логотипа в задней части мыши.

Эргономика

Kone Pure Owl-Eye получила эргономичный корпус под правую руку, такой же, каким обладают другие мыши Roccat Kone. Исключение составляют габариты и вес. Kone Pure Owl-Eye чуть меньше по размеру, чем Kone EMP, но немного больше Kone Pure. По сравнению с Kone EMP версия Pure Owl-Eye несколько лучше ложится в руку небольшого или среднего размера. Также мышь самая легкая в линейке Kone — 88 грамм против 93 у Kone Pure и 116 грамм у Kone EMP. Вес распределен хорошо, мышь ощущается практически невесомой.

Набор и расположение клавиши не претерпело изменений. Пара основных клавиш и колесо прокрутки спереди. Позади него расположены две клавиши переключения пресетов разрешений сенсора. Сбоку еще две клавиши навигации в браузере. Как видим, немного, но вполне достаточно для большинства пользователей. Основные клавиши нажимаются с совсем легким усилием, ход короткий, а клик ощутимый и довольно громкий. Колесико прокрутки в работе тихое и обладает хорошо ощутимыми моментами фиксации.

Оснащение

Мышь не просто так имеет приставку Owl-eye. Напомним, это название получил оптический сенсор PixArt, который используется во всех игровых манипуляторах ROCCAT последнего поколения. Аналогичным датчиком оснащается и модель Kone EMP. Как в случае старшей модели, так и в случае обозреваемой мыши никаких проблем с датчиком в играх и повседневной работе с манипулятором не возникло. Мы проверяли мышь на тканевых ковриках на разрешениях от 800 до 2500 dpi и не обнаружили случаев некорректного поведения датчика.

Для настройки работы сенсора и клавиш используется утилита Roccat Swarm. Здесь все традиционно и знакомо. Пользователь может настраивать разрешение, ускорение, скорость даблклика и привязывать эти настройки к определенным играм, а также сохранять до 5 пресетов.