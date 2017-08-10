Обзор игровой мыши Speedlink OMNIVI

Компания Speedlink давно известна украинскому потребителю как “народный” производитель. Обладая хорошим соотношением цены и качества, продукция этой компании завоевала хорошую репутацию. К сожалению, в редакции ITC.ua продукты Speedlink — редкость. Но сегодня у нас появилась возможность познакомиться с одним из топовых игровых манипуляторов в линейке вендора, и нашем впечатлением от модели OMINIVI мы поделимся в этом материале.

Комплектация

Мышь поставляется в крупной коробке, выполненной из качественного картона, а внутри, помимо мыши, находится инструкция и набор документации.

Внешний вид

При первом взгляде, мышь впечатляет обилием разных элементов и необычным темно-красным цветом корпуса. Во время использования у нас неоднократно возникало ощущение, что перед дизайнерами была задача использовать в одном продукте все дизайнерские наработки.

Рассматривая мышь детально, можно обнаружить матовые и глянцевые черные вставки, пластик с красным софт-тач покрытием и перламутровые металлические детали с полированными до блеска гранями. Вся эта феерия дополняется тремя зонами подсветки с RGB-светодиодами. По отдельности каждый из перечисленных элементов корпуса смотрится неплохо, но все вместе они создают странное впечатление конструктора, собранного из разных наборов.

Тем не менее, в дизайне мыши есть вещи, которые нравятся. В первую очередь это фирменный красный цвет, нетипичный для мышей. Оттенок, который получила мышь, красиво переливается под разным освещением, и вживую мышь выглядит весьма эффектно. Во-вторых, нравится металлическое основание с площадкой под мизинец, которое приятно холодит пальцы и создает ощущение дорогого продукта.

Эргономика

Несмотря на смелые эксперименты с дизайном, эргономика мыши не пострадала, как это часто бывает в погоне за эффектным внешним видом. OMNIVI получила крупный эргономичный корпус под правую руку. Форма оказалась настолько удачной, что мышь ложится в руку как влитая. Конечно, эта мышь не является лучшим выбором для активных движений рукой из-за высокого профиля и эргономичной конструкции, но для MMO и просто повседневной работы Speedlink OMNIVI хорошо подойдет. Главным недостатком мыши является ее вес — 145 грамм, а также не всем подойдут размеры корпуса, составляющие 171х87х52 мм. Впрочем, руке среднего или большого размера будет вполне комфортно. Подладонная поверхность обладает нескользким софт-тач покрытием.

Мышь оснащена 10 кнопками — парой основных и колесиком прокрутки, клавишей регулировки разрешения сенсора, парой дополнительных клавиш у левой основной кнопки мыши, а также навигационным блоком слева под большой палец правой руки, состоящий из 4 клавиш.

Положительные впечатления от удобства использования дополняются приятными ощущениями от клавиш. Основные клавиши обладают короткими и хорошо ощутимым ходом. Остальными клавишами пользоваться не менее приятно. Отдельно хочется отметить боковой блок клавиш, который обладает специальными углублением, куда комфортно ложится палец.

Оснащение

Мышь оснащена оптическим сенсором с максимальным разрешением 12 000 dpi. Точная модель не указана производителем, но визуально он схож с Philips Twin Eye — очень популярным, но порой спорным сенсором. В случае с OMNIVI на протяжении использования проблем выявлено не было, как на низких показателях (600-800 dpi), так и на более высоких (1800-3200 dpi). Среди других фишек мыши стоит отметить RGB-подсветку нижней окантовки корпуса, подсветку логотипа и колесика прокрутки. Возможностей по ее управлению немного, но выглядит она стильно. По правде говоря, с учетом внешнего вида мыши подсветку иной раз хочется выключить — уж слишком она отвлекает глаз.

Программное обеспечение

Для настройки действий клавиш, сенсора и подсветки понадобится фирменная утилита Speedlink. Она обладает приятным интерфейсом, интуитивно понятным расположением основных функций и хорошей стабильностью работы. По тонкости настройки она не дотягивает до топовых представителей сегмента, но все необходимое она предоставляет. Есть удобный редактор макросов.