Обзор игровых мышей SteelSeries Rival 310 и Sensei 310

Две модели, о которых пойдет сегодня речь, имеют много общего: материалы корпуса, оснащение и дизайн. Исключение составляет эргономика. Поэтому мы решили их сравнить и рассказать об этом в одном материале. Чем отличается обновленный Sensei и что понравилось в очередном представителе линейки Rival — читайте далее.

Внешний вид, материалы

Линейка Sensei давно не обновлялась, и модель 310 — первая за последние годы. Судя по схожему с Rival 310 дизайну, комбинации черного и серого — это новая тенденция для SteelSeries, и в будущем мы увидим больше манипуляторов с таким внешним видом. По сравнению с решениями предыдущих лет, новинки выглядят проще, глянец полностью отсутствует, все подчинено практичности и удобству. Такой подход мы можем только приветствовать.

Обе мыши выполнены из матового пластика с шероховатым покрытием. На корпусе не остаются отпечатки, а само покрытие очень цепкое. Хороший хват обеспечивают резиновые вставки с текстурой, они мягкие и пальцы с них не соскальзывают.

Качество сборки отличное, даже при сильном сжатии или попытке скрутить корпус, мыши не издают ни единого звука. В конструкции используется пластик, усиленный волокнами. Корпуса мышей легкие: 88,3 грамма у Rival 310 и 92,1 грамма — у Sensei 310. Это на 2 грамма больше, чем у Sensei RAW, но на 10 грамм меньше, чем у версии Sensei с металлическим корпусом.

В обоих случаях мыши оснащены RGB-подсветкой логотипа и колесика прокрутки. Цвета и эффекты настраиваются отдельно для каждой из зон. К подсветке замечаний нет, она яркая, насыщенная и полностью подсвечивает логотип производителя. Мыши оснащены двухметровыми USB-кабелями с резиновым покрытием. В случае с Sensei это явное упрощение, так как каждая мышь в этой линейке ранее оснащалась кабелем с тканевой оплеткой.

Эргономика

В этом параметре заключается основная разница между мышами. Sensei — это традиционно симметричная конструкция, а в линейку Rival входят эргономичные манипуляторы под правую руку.

Начнем с Sensei 310. По сравнению с предыдущим поколением, габариты модели 310 почти не изменились, разница составляет десятые доли миллиметра. За исключением материалов корпуса, по ощущению в руке это все тот же старый добрый Sensei.

Интересный момент — клавиши в новой модели отделены от подладонной поверхности и больше не являются ее частью. Возможно, в этом заслуга переключателей, но субъективно у Sensei 310 клик ощущается более четким, в меру легким и нравится больше, чем у старых моделей. Как и прежде, с каждой стороны находятся по две клавиши, они нажимаются легко, громко, но случайные нажатия исключены. На подладонной поверхности есть клавиша переключения разрешения сенсора, по умолчанию доступно два пресета.

Что касается ассиметричной Rival 310, то к ее эргономике замечаний тоже нет. Корпус мыши достаточно крупный, его длина составляет 127 мм, и обладателям компактных кистей может быть не очень удобно пользоваться боковыми клавишами, иногда трудно дотянуться до клавиши “Вперед”. Но с рукой среднего размера проблем быть не должно.

Мышь ложится в руку как влитая, комфортному хвату способствуют уже упомянутые резиновые вставки и покрытие. Не очень понравился клик основных клавиш. Согласно информации от SteelSeries, в мышах используются идентичные переключатели Omron с ресурсом 50 млн. нажатий. Но по ощущениям, клик у Rival 310 немного длиннее и не такой четкий. Не исключено, что это особенность именно нашего экземпляра. Что касается дополнительных клавиш и колесика прокрутки, то здесь полный порядок.

Оснащение

В мышах используются одинаковые оптические сенсоры под названием TrueMove3, являющиеся доработанными под нужды SteelSeries датчиками PixArt 3360. Максимальное разрешение сенсора составляет 12000 dpi, а максимальное расстояние, которое он может обработать за секунду — 350 дюймов. В играх на разрешениях 800 dpi и 2200 dpi сенсор вел себя исключительно стабильно в обоих случаях.

Настройка

Основные параметры можно отрегулировать в фирменной утилите SteelSeries Engine 3. Интерфейс будет знаком пользователям других продуктов компании. Для настройки сенсора вам будет доступна регулировка разрешения, сглаживание углов, ускорение и частота опроса. Есть возможность изменить функциональность каждой из клавиш, а также назначить макросы.

Каждая из мышей оснащена встроенной памятью для хранения настроек. Разницы в функциональности Rival 310 и Sensei 310 нет, за исключением наличия специального профиля настроек для Sensei от игрока SumaiL из команды Evil Geniuses.

Отдельно хочется упомянуть раздел с дополнительными функциями под названием “Приложения Engine”. В нем собраны инструменты, позволяющие синхронизировать подсветку между разными периферийными устройствами SteelSeries, включить ритмичное мигание подсветки в такт музыке и уведомление с ее помощью о разных событиях.