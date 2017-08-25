Обзор интерфейса MIUI 9

Компания Xiaomi еще 26 июля анонсирована свою обновленную оболочку MIUI 9. Первые пользователи, кроме ограниченного числа тестировщиков, смогли скачать и поставить прошивку 11 августа. Она стала доступна для трех смартфонов — Mi 6, Mi 5X и Redmi Note 4X Qualcomm. Сегодня мы расскажем о MIUI 9 на примере Xiaomi Mi 6.

Во время анонса больше всего рассказывали о том, что система станет работать еще быстрее, научится динамически распределять ресурсы смартфона определяя приоритетность задач, а также появится более продвинутый поиск. Как видим, основной упор в развитии MIUI идет на оптимизацию работы системы, хотя и MIUI 8 не была в этом плане плохой.

Первое, что видит пользователь — измененный стиль меню настроек смартфона при первом включении. Если ранее предлагалось выбрать одну из четырех тем, то на данный момент их только две: «по умолчанию» и «безграничность».

Именно вторая тема была показана на слайдах и имеет плоские ярлыки, как во Flyme 6. Полностью поменялась анимация оболочки. Теперь визуально, кажется, что смартфон работает быстрее, чем на MIUI 8.

Наконец-то упростили перенос ярлыков приложений с одного экрана на другой или в папку.

Появился двухоконный режим, который будет полезен владельцам смартфонов с большой диагональю экрана. На Mi 6 пользы от него немного, так как диагональ небольшая.

Из заблокированного экрана при прокрутке слева направо выводится окно с запуском Mi Home, Mi Remote и запуск фонарика.

Было много сказано о поиске внутри стандартной галереи, но на данный момент протестировать его нельзя.

Пока прироста производительности в бенчмарках нет. Результаты скромнее, чем на стабильной версии глобальной MIUI 8.

С помощью встроенного приложения для записи видео с экрана можно оценить работу новой анимации.

Итоги

Возможно, что MIUI 9 в плане оптимизации работы и архитектуры — это революция, но обычные пользователи этого не увидят. Новая анимация интерфейса визуально ускоряет отзывчивость оболочки. На примере Mi 6, даже на первых прошивках MIUI 9 для разработчиков заметно, что аппарат стал работать шустрее. В остальном обновление привносит скорее косметические изменения.