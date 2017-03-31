Обзор JBL T210: первые удачные бюджетные наушники JBL?

Обзор JBL T210: первые удачные бюджетные наушники JBL?

Когда говорят о компаниях JBL, Harman/Kardon, Bose, Bang & Olufsen и т.д., по умолчанию подразумевают их продукцию премиум-уровня — в бюджетном или среднем сегменте они, прямо скажем, обычно не блистают. И вот появились недорогие «затычки» от JBL за $20 – T210. Очередной «не конкурент Xiaomi» за эти деньги, или что-то достойное? Давайте проверять!

JBL T210 Grey
Наушники, гарнитуры на
от 447 грн
Предложений: 4
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Благодарим магазин Портатив за предоставленные наушники JBL T210 на обзор.

 

Комплект поставки

В приятной коробке лежат сами наушники, мягкий мешочек-чехол, документация и две пары дополнительных амбушюр. Как для своей цены, комплектация неплохая.

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Дизайн

JBL T210 выглядят аккуратно и стильно. Хромированное напыление придает некую изюминку дизайну, но явно не всем понравится такое решение.

Хоть в черном варианте данный дизайнерский изыск смотрится неплохо, но в белом — скажем так, на любителя. Одно дело, если бы это был металл, но пластик «под металл» лучше бы просто остался матовым полимером.

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А вот амбушюры с оригинальным оранжевым внутренним слоем смотрятся неплохо и придают модели ярких красок. Кабель в наушниках используется типа «лапша».

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Справа расположен пульт ДУ с микрофоном и одной функциональной кнопкой. К качеству материалов и сборки никаких вопросов не возникает.

 

Эргономика

Чаши обладают эргономичной формой, за счет чего достигается действительно высокий уровень удобства. Наушники могут быть использованы в любых местах и при любых занятиях, будь то прослушивание музыки дома или пробежка с высоким темпом. При длительном использовании абсолютно никакого дискомфорта не наблюдается.

 

Звук, микрофон

И вот самое главное в любых наушниках – как же они играют? Знаете, первое впечатление оказалось положительным. Даже чрезмерно, поскольку после длительного выслушивания я заметил множество нюансов, которые не добавляют плюсов в общую оценочную копилку. Нет, звук с учетом стоимости неплох, но неплох именно для JBL в сфере доступных наушников. За подобные деньги существуют изделия Xiaomi, которые пускай и не имеют такого музыкального имени, но играют лучше.

А если углубиться в звучание JBL T210, то здесь мы слышим неплохую сцену и детализацию. Приятный и сбалансированный бас, да и в принципе достаточно уверенную серединку. Вот только не нужно выкручивать громкость на высокие деления или слушать тяжелый рок – сразу получите дребезжание и отчетливо слышимый песок. Наушники здорово подойдут для электроники и легкой музыки, а также акустических композиций и других мягких жанров.

Всенаправленный микрофон справляется со своей задачей на отлично, лишь во время сильного ветра вас может быть плохо слышно.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: качество микрофона; дизайн; сборка; качество материалов; чехол в комплекте; стоимость; эргономика
Минусы: звучание подходит не для всех жанров; «песок» на высокой громкости
Вывод: JBL T210 - действительно удачная бюджетная модель от производителя, который уверенно себя чувствует в премиальном сегменте звука. Да, мы не получили саунд, как у лучших представителей данного ценового сегмента, но и сказать, что звук плохой, тоже нельзя. Порадовала детализация и сцена, а также приятный бас. Ну и хочется отметить отличный микрофон, фирменный дизайн, качество материалов и удачную эргономику.

Технические характеристики

Обзор JBL T210: первые удачные бюджетные наушники JBL?JBL T210 Grey
447 − 756 грн
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ТипНаушники/гарнитура для телефона
Способ подключения / радиус действияпроводной
Тип конструкциивакуумные ("затычки")
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип креплениявнутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)-/металл/силикон
Складная конструкция-
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц20-20000
Сопротивление, Ом16
Чувствительность, дБ100
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм8,7
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX-
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Конструкция микрофонавстроенный в кабель
Направленностьнет данных
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУда (1 кнопка)
Регулятор громкости-
Длина шнура, мнет данных
Тип кабеляплоский
Подключение кабелядвустороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъемаmini Jack 3.5 mm
Форма штекераL-образный
Вес, гнет данных
Цветбелый+серый
Питание / время работы-
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациянаушники, сменные амбушюры
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