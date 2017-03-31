Обзор JBL T210: первые удачные бюджетные наушники JBL?

Когда говорят о компаниях JBL, Harman/Kardon, Bose, Bang & Olufsen и т.д., по умолчанию подразумевают их продукцию премиум-уровня — в бюджетном или среднем сегменте они, прямо скажем, обычно не блистают. И вот появились недорогие «затычки» от JBL за $20 – T210. Очередной «не конкурент Xiaomi» за эти деньги, или что-то достойное? Давайте проверять!

Благодарим магазин Портатив за предоставленные наушники JBL T210 на обзор.

Комплект поставки

В приятной коробке лежат сами наушники, мягкий мешочек-чехол, документация и две пары дополнительных амбушюр. Как для своей цены, комплектация неплохая.

Дизайн

JBL T210 выглядят аккуратно и стильно. Хромированное напыление придает некую изюминку дизайну, но явно не всем понравится такое решение.

Хоть в черном варианте данный дизайнерский изыск смотрится неплохо, но в белом — скажем так, на любителя. Одно дело, если бы это был металл, но пластик «под металл» лучше бы просто остался матовым полимером.

А вот амбушюры с оригинальным оранжевым внутренним слоем смотрятся неплохо и придают модели ярких красок. Кабель в наушниках используется типа «лапша».

Справа расположен пульт ДУ с микрофоном и одной функциональной кнопкой. К качеству материалов и сборки никаких вопросов не возникает.

Эргономика

Чаши обладают эргономичной формой, за счет чего достигается действительно высокий уровень удобства. Наушники могут быть использованы в любых местах и при любых занятиях, будь то прослушивание музыки дома или пробежка с высоким темпом. При длительном использовании абсолютно никакого дискомфорта не наблюдается.

Звук, микрофон

И вот самое главное в любых наушниках – как же они играют? Знаете, первое впечатление оказалось положительным. Даже чрезмерно, поскольку после длительного выслушивания я заметил множество нюансов, которые не добавляют плюсов в общую оценочную копилку. Нет, звук с учетом стоимости неплох, но неплох именно для JBL в сфере доступных наушников. За подобные деньги существуют изделия Xiaomi, которые пускай и не имеют такого музыкального имени, но играют лучше.

А если углубиться в звучание JBL T210, то здесь мы слышим неплохую сцену и детализацию. Приятный и сбалансированный бас, да и в принципе достаточно уверенную серединку. Вот только не нужно выкручивать громкость на высокие деления или слушать тяжелый рок – сразу получите дребезжание и отчетливо слышимый песок. Наушники здорово подойдут для электроники и легкой музыки, а также акустических композиций и других мягких жанров.

Всенаправленный микрофон справляется со своей задачей на отлично, лишь во время сильного ветра вас может быть плохо слышно.