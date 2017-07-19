Обзор комплекта оперативной памяти GOODRAM IRDM DDR4-2400 16 ГБ (2×8 ГБ)

Памяти много не бывает. Разделяя такие убеждения, польская компания Wilk Elektronik недавно представила новую серию оперативной памяти GOODRAM IRDM DDR4. В линейке предлагаются относительно недорогие модули и двухканальные комплекты DDR4-2400. Особенности новых продуктов мы рассмотрим на примере набора GOODRAM IRDM DDR4-2400 16 ГБ (2×8 ГБ, IR-R2400D464L15S/16GDC).

GOODRAM IRDM DDR4

В ассортименте польского производителя память стандарта DDR4 появилась еще в 2014 году. Изначально были представлены наиболее простые массовые модули. Позже была представлена серия памяти для умеренных энтузиастов GOODRAM Play, которая на текущий момент включает модули от DDR4-2400 до DDR4-3000.

GOODRAM IRDM DDR4 занимает некую промежуточную позицию. Память ориентирована на любителей поиграть, которые хотят получить модули с более интересными характеристиками, вариативным внешним оформлением и дополнительными радиаторами, но при этом не готовы переплачивать за топовые наборы DDR4.

Новая линейка на старте включает единичные модули объемом 4 ГБ и 8 ГБ, а также двухканальные наборы с парой планок ОЗУ суммарным объемом 8 ГБ и 16 ГБ. Все модули предполагают один штатный режим работы – DDR4-2400 CL15. Хотя компания позиционирует новую линейку как решение для игровых систем, нет принципиальных ограничений для использования модулей в ПК иного профиля.

Все модули GOODRAM IRDM DDR4 оснащаются дополнительными радиаторами, окрашенными в один из четырех цветов – черный, белый, красный или синий. Предполагается, что потенциальный владелец подберет наиболее подходящий вариант для единства композиции своей системы.

GOODRAM IRDM DDR4-2400 16 ГБ (2×8 ГБ, IR-R2400D464L15S/16GDC)

Модули поставляются в пластиковых прозрачных блистерах. Изначально может показаться, что это два одиночных модуля, которые скреплены информационным стикером. Фактически это так и есть, но обозначение на наклейках самих модулей говорит о том, что это все же парный комплект, прошедший предварительное тестирование совместной работы.

На общем стикере указан общий объем комплекта, рабочий режим, формула основных таймингов и отметка об одноранговой архитектуре (SR, Single Rank) . Здесь же отмечено, что на память предоставляется пожизненная гарантия производителя, а также сделан акцент на том, что модули собраны в Польше.

Модули GOODRAM IRDM сделаны на PCB черного цвета и оснащаются компактными радиаторными пластинами, установленными с обеих сторон планок памяти. Дополнительные охладители не увеличивают габариты модулей, их итоговая высота сохранена на стандартном уровне – 31,25 мм. То есть радиаторы не создают никаких дополнительных помех для установки крупных процессорных кулеров.

Для модулей, работающих в штатном режиме DDR4-2400 большой необходимости в дополнительном охлаждении нет. Здесь это скорее элемент декора, чем насущная необходимости. Практическая польза возрастает при желании разогнать оперативную память. Возможность на несколько градусов снизить нагрев не будет лишней, к тому же если это не сказывается на габаритах модулей и особенно – их цене.

Для тестирования возможностей набора мы использовали платформу с процессором Core i7-6700K и материнской платой ASUS PRIME Z270-A на чипсете Intel Z270, позволяющем поэкспериментировать с параметрами оперативной памяти.

Стабильная работа памяти в штатном режиме не вызывает никаких удивлений. отметим, что для модулей не прописаны XMP-профили. Ситуация ожидаемая с учетом не очень высокой частоты памяти. В нашем случае после запуска системы имеем DDR4-2400 c формулой таймингов 15-15-15-39 с напряжением питания 1,2 В.

Получить больше информации о модулях памяти зачастую позволяет утилита Taiphoon Burner, однако на этот раз дополнительных сведений почерпнуть удается не так много. Мы имеем дело с одноранговыми модулями емкостью 8 ГБ, для которых используются печатные платы B0, разработанные Micron для DDR4. Данные о микросхемах памяти не указаны. В SPD не прописаны XMP-профили не предусмотрены, также отсутствуют встроенные термодатчики.

В штатных условиях под нагрузкой радиаторы на чипах памяти прогревались до 41 градуса.

После нагрева, используя отвертки и не очень грубую физическую силу удалось снять одну радиаторную пластину и рассмотреть микросхемы памяти.

Как оказалось, здесь используются чипы Micron D9TZV (MT40A1G8WE-075E). По всей видимости, микросхемы могут меняться в зависимости от доступности элементов на рынке, потому производитель не делает особый акцент на этом моменте. Владельцу памяти также скорее более важен конечный результат, а не способ его получения.

Разгон

Убедившись в беспроблемной работе набора в двухканальном режиме, нам было интересно было поискать частотные пределы модулей GOODRAM IRDM. Все же линейка пусть отчасти, но энтузиастская.

Экспериментальным путем удалось установить стабильный режим работы пары модулей в двухканальном режиме DDR4-2800 с формулой таймингов 16-16-16-39 и повышением напряжения питания до 1,35 В. В режиме DDR4-2933 система начинала довольно быстро сбоить даже при увеличении таймингов до 19-19-19 и напряжения до 1,4В, а при DDR4-3000 уже не удавалось загрузить ОС. Сделаем скидку на то, что используемая плата не образцовый вариант для оверклокерских экспериментов и на специализированной модели можно было бы получить лучшие результаты, с другой стороны владельцы топовых материнских плат зачастую не ищут возможностей сэкономить на покупке модулей памяти, изначально предпочитая более скоростные комплекты.

После разгона пропускная способность памяти увеличилась. Скорость чтения возросла на 13%, записи – на 14%, копирования – почти на 15%. Минимально улучшилась общая латентность. Повышенные тайминги компенсировала увеличенная рабочая частота. Большого общего прироста производительности системы в данном случае не стоит. Например, количество MIPS во встроенном тесте архиватора 7-Zip 16.04 увеличилось на 2,5%, тогда как результаты в WinRAR 5.4 улучшились на 6,7%. Но, это вопрос не к конкретному набору памяти.

После разгона с повышением напряжение питания увеличивается и нагрев модулей. Во время нагрузочных сессий в AIDA64 и Prime95 температура радиаторного блока на чипах памяти повышалась до 46С.

Цена

Розничная стоимость – сильная сторона модулей GOODRAM IRDM DDR4-2400. Даже несмотря на планомерное повышение стоимости оперативной памяти и заметный июльский скачок цен, как оказалось, рассмотренный набор один из самых доступных двухканальных комплектов DDR4-2400 объемом 16 ГБ. Увы, но сейчас это уже порядка 3500 грн. (~$135). Любопытно, что в нынешней ситуации двухканальный набор памяти стоит даже чуть дешевле пары единичных модулей с идентичными характеристиками.