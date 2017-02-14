Обзор Lenovo Yoga 910: много хорошего

Lenovo может похвастаться множеством интересных ноутбуков, но именно устройствам Yoga в последние годы достаются самые интересные нововведения и эксперименты с дизайном. Сегодня мы убедимся в этом на примере Yoga 910. Представленный на IFA 2016 трансформер может предложить пользователю впечатляющий дизайн, достойное железо и кое-что еще…

Комплектация

Ультрабук приехал в редакцию в красивой фирменной упаковке скрывающей само устройство и блок питания. Коробка легко «сойдет» за подарочный вариант. Надеемся, что продажные варианты Yoga 910 порадуют какими-то дополнительными комплектными аксессуарами, но тестовый семпл был лишен таковых.

Дизайн, режимы работы

В Lenovo Yoga 910 без проблем угадывается фирменный почерк компании. Прямые линии, отсутствие лишних надписей и фирменный шарнир позволяют без проблем опознать производителя. Сразу понимаешь, что перед тобой оказалось довольно дорогое устройство — металл ощущается достаточно толстым, есть то самое ощущение «вещи в руках».

При первом знакомстве может показаться, что углы корпуса островаты, но на практике у вас вряд ли получится о них порезаться, да и во время использования на это не обращаешь внимания.

А вот что сразу притягивает взгляд, как только открываешь крышку — это рамки экрана. Они очень тонкие, порядка 5 мм и подобные ноутбуки обычно называют безрамочными. Мы уже встречались с подобным решением в Dell XPS 15, у Lenovo все сделано аналогично.

Рамки тонкие, и только нижняя область намного шире обычной. Она скрывается веб-камеру, два микрофона и практически незаметный логотип Lenovo. Кто-то может увидеть в ее наличии недостаток, но на самом деле она очень кстати, потому что поднимает экран выше и работать при таком расположении удобнее.

При использовании в положении привычного ноутбука камера будет снимать вас снизу. Если это принципиально, можно будет повернуть лэптоп в положение «тент», хотя в этом случае исчезнет возможность использовать клавиатуру.

Yoga 910 выпускается в трех цветах корпуса: серебристом, темно-сером (Gunmetal) и золотом.

В целом, к внешнему исполнению никаких замечаний у нас нет. Yoga 910 не только выполнен из качественных материалов, но и хорошо собран. Экран полностью прикрыт стеклом, снизу есть четыре резиновые ножки, которые обеспечивают устойчивость на столе.

Шарнир дисплея, как и всех остальных Yoga, достаточно жесткий — открыть крышку одной рукой не получится, зато трансформер хорошо фиксируется во всех альтернативных режимах работы.

Набор разъемов, по современным меркам, обычный: один USB 3.0 с возможностью подзарядки гаджетов в выключенном состоянии, комбинированный mini-jack для гарнитуры, два USB Type-C. На правую боковину вынесены клавиша включения и замаскированная кнопка восстановления системы.

Хотя толщина корпуса Yoga 910 практически не изменилась по сравнению с Yoga 900, новый трансформер лишился привычного SD слота для карт памяти, что может стать недостатком для многих пользователей камер. Также на корпусе не получится найти видеовыхода, но этот недостаток должен восполнить нижний разъем USB Type-C. Он поддерживает HDMI и DisplayPort — пользователю остается только купить соответветствующий переходник (все как у Apple 🙁 ).

Клавиатура и тачпад, сканер

Ультрабук оснащен клавиатурой с коротким ходом клавиш и подсветкой с двумя градациями яркости. Отсутствие цифрового блока привычно для компактных моделей, а раскладка стандартная для актуальных Lenovo. С точки зрения тактильных ощущений, звука и других особенностей к клавиатуре никаких замечаний нет, разве что хотелось бы видеть не так далеко расположенные функциональные клавиши регулировки яркости.

Фактически единственный недостаток сводится к расположению правого Shift — в угоду полноразмерных стрелок он укорочен и сдвинут вправо, за стрелку «вверх».

Второй раз сталкиваюсь с такой раскладкой в Lenovo и второй раз хочется отметить ее неудобство. Если вы привыкли печатать полностью вслепую без поглядываний на клавиши и пользуетесь всеми кнопками, то переучивание тянуться так далеко может занять много времени, а постоянный сдвиг курсора из-за ошибочных нажатий на стрелку вместо Shift будет раздражать. При этом если печатаете не вслепую, то такая раскладка, как мне кажется, доставит меньше неудобств.

Тачпад лишен выделенных клавиш и имеет среднюю площадь, достаточную для комфортной работы. В отличии от клавиатуры, в нем никаких «скрытых» недостатков нет — прекрасный орган управления, не вызывающий даже малейшего желания подключить мышь.

Также отметим сканер отпечатков пальцев, расположенный справа под клавиатурой. Используется квадратный сенсор, подушка пальца помещается на него полностью, что, видимо, и обеспечивает отличное срабатывание в большинстве ситуаций.

Экран

Обычно в ультрабуки-трансформеры производители стараются устанавливать более качественные матрицы. Новый Yoga 910 не стал исключением, для него компания предлагает выбор из двух IPS матриц диагональю 13,9 дюймов, которые отличаются разрешением — 1920 на 1080 точек (Full HD) или 3840 на 2160 (UHD). Нам достался первый вариант с матрицей AU Optronics AUO323D / B139HAN03.2.

Матрица прикрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием, а между стеклом и панелью нет воздушной прослойки. Поэтому, хотя экран и глянцевый, блики и отражения не доставляют больших проблем и не так сильно сказываются на восприятии информации, качестве изображения. Сенсорный слой распознает до 10 одновременных нажатий. Есть датчик автоматической регулировки подсветки.

Яркость экрана изменяется от 3 до 318 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 1859. Цветовой охват приближен к пространству sRGB, а в некоторых оттенках выходит за его рамки. Гамма кривая немного отклоняется от нормы, а уровни цветовых компонент отличаются. Цветовая температура занижена, поэтому у изображения есть теплый оттенок. Последнее скорее хорошо, чем плохо, потому что глаза не так сильно устают при длительной работе, хотя экран отличается непривычно насыщенной цветопередачей.

Дисплей Yoga 910 оставляет только приятные впечатления: отличные уровни яркости и контрастности, углы обзора и качество изображения в целом.

Аппаратная платформа, время работы

Lenovo Yoga 910 в большинстве доступных конфигураций предлагает низковольтные процессоры Kaby Lake, память DDR4 объемом от 8 ГБ и быстрые SSD от 256 ГБ. Нам досталась конфигурация с Intel Core i7-7500U, 8 ГБ ОЗУ и SSD формата M.2 на 512 ГБ (Samsung NVMe MZVLW512).

В Украине такая стоит почти 51 тысячу гривен (около $1850) — дорого, но это флагман компании, да еще и форм-факторе трансформера, а такие устройства всегда дороже. Общий разброс цен — от 44 до 60 тыс. грн. в зависимости от конфигурации (среди доступных на момент тестирования).

Естественно, что с учетом достаточно хорошего оснащения ноутбук быстрый и пользоваться им приятно. Один из факторов хорошей скорости работы — SSD с отличными скоростными показателями. Кроме упомянутых портов USB Type-C и отличного сканера отпечатков пальцев из оснащения можем отметить достаточно быстрый двухдиапазонный модуль Wi-Fi Atheros QCA6174.

Аналогично другим современным ультрабукам, возможности апгрейда Yoga 910 сильно ограничены и фактически сводятся к замене накопителя. Но если заглянуть под крышку, то внимание привлекает еще и непривычно большой аккумулятор, занимающий все свободное пространство. Его емкость 78 Вт*ч, что выглядит внушительно на фоне средних 48 Вт*ч, которые предлагают многие конкуренты.

Фотография с сайта laptopmedia.com

Производитель заявляет, что ноутбук проработает до 9 часов при воспроизведении локального видео, а общее время работы может достигать 12 часов. В жизни Yoga 910 работает примерно на 20-30 дольше моделей с аккумуляторами обычной емкости. Заряда без проблем хватает на насыщенный рабочий день, если говорить про работу с документами, в браузере, общение в мессенджерах и просмотр видео.

Также отметим комплектный блок питания, производитель не забыл уделить ему внимание. Зарядка мощностью 45 Вт отличается встроенной вилкой и кабелем с разъемом Type-C длинной около 175 см.

Самое приятное в ней — это компактные размеры и возможность намотать кабель на блок и зафиксировать его комплектной лентой, в таком виде она сможет сравниться с зарядкой от MacBook. В сумке БП занимает намного меньше места, к тому же его можно использовать для зарядки смартфонов и планшетов с соответствующим разъемом (режимы работы: 20 В / 2,25 А, 12 В / 3 А, 5 В / 2 А).

Система охлаждения

Используемое в ультрабуке «железо» тяжело назвать «горячим», но все же низковольтные чипы Intel Core требуют активного охлаждения. За это отвечают два низкопрофильных вентилятора. Воздух забирается и выводится через замаскированные отверстия между дисплеем. Также тепло равномерно распределяется между подладонной областью и нижней крышкой ближе к дисплею, так что руками нагрев не ощущается. Привычные рабочие температуры — до 45 градусов.

Сначала система охлаждения вообще расстроила, потому что вентиляторы постоянно работали. Оказалось, что есть небольшая проблема с драйверами — помогла установка ПО с сайта производителя. После этого во многих случаях при обычной офисной работе вентиляторы работали в пассивном режиме и включались только при включении Yoga 910 или запуске новых программ.

Под нагрузкой работа вентиляторов хорошо заметна в тихом помещении, хотя замечаний к их эффективности нет — излишний нагрев отсутствует, троттлинга нет.

Звук

Yoga 910 может похвастаться неплохим звуком. Два динамика JBL Premium Audio расположены на днище ближе к пользователю, также есть эквалайзер Dolby. Звук достаточно чистый и громкий, особенно с оглядкой на размер спикеров. Лучше всего они звучат при установке на стол или другую твердую поверхность.

Качество звука в наушниках обычное, но как и с динамиками есть хороший запас громкости.