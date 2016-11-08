Обзор Lenovo Zuk Z2: дешево и сердито

Хочется смартфон с топовыми характеристиками, небольшими размерами, да еще и за скромные деньги? Под эти параметры подходит Lenovo Zuk Z2. В обзоре мы расскажем правда ли, что китайцы решили работать себе в убыток или все же есть подвох.

Комплектация

Глядя на огромные китайские надписи на коробке должно закрасться сомнение, а точно ли этот телефон должен покидать пределы поднебесной? Внутри, кроме смартфона, находится зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для открытия слота SIM и бумажная документация.

Внешний вид

Смартфон выглядит просто и в тоже время строго. Выпускается в двух цветах — белом и черном. К нам попала черная версия. Внешний вид нельзя назвать привлекательным — обычный прямоугольный смартфон без каких-либо дизайнерских элементов. Кому-то это понравится, но мне такой дизайн кажется скучным.

Лицевая сторона прикрыта защитным стеклом со скруглением. За две недели тестирования, царапин не появилось. В верхней части расположился объектив фронтальной камеры, датчики, разговорный динамик и светодиод. Под экраном только одна механическая клавиша со сканером отпечатка пальца.

Рамка выполнена из стекловолокна. Производитель указывает, что оно на 25% прочнее обычного пластика. Тактильно рамка больше напоминает металл.

Клавиша регулировки громкости, включения и слот для двух SIM-карт формата nanoSIM находятся на правой боковине. Мультимедийный динамик, порт USB Type-C, микрофон и 3,5 мм аудиоразъем на нижнем торце.

Задняя крышка прикрыта каким-то пластиком. Она глянцевая и легко покрывается царапинами, даже при бережном использовании. Основная камера не выпирает над задней панелью. Рядом с ней находится единый светодиод вспышки и дополнительный микрофон.

Когда держишь в руках телефон складывается впечатление, что он толстый и тяжелый, но на самом деле его габариты весьма компактные, как для пятидюймового телефона. Размеры составляют 68,9 x 141,7 x 8,5 мм, а вес 149 грамм. Это сравнимо с размерами и весом Xiaomi mi4c (69,59 x 138,1 x 7,8 мм, 132 грамма).

В плане удобства работы к телефону есть претензия только в том, что он скользкий. Если положить его на пологую поверхность, то Zuk Z2 точно оттуда уползет. Чтобы не уронить телефон, все же лучше поискать для него хоть какой-то чехол. В остальном никаких замечаний нет. Сканер отпечатка пальца работает отлично. Действительно, необходимо только на долю секунды прикоснуться к нему и телефон уже разблокирован.

Дисплей

Zuk Z2 оснащен пятидюймовым IPS экраном с разрешением Full HD. Присутствует олеофобное покрытие. Автоматическая регулировка яркости на данной прошивке работает странно и нестабильно. На солнце изображение лишь немного выцветает, но остается читаемым.

Яркость экрана находится в пределах от 2,6 до 398 кд/м². При минимальной яркости можно с удовольствием читать любимую книгу перед сном, при этом оказывая минимальное давление на глаза. Контрастность 1 к 600.

Цветовой охват значительно шире треугольника sRGB, а температура близка к эталонной. Гамма-кривая также практически равна эталонному значению в 2,1.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные значения мы получили используя цветовой профиль «Стандарт». Настройки экрана выполнены по тому же принципу как и в MIUI 8. Можно выбрать один из трех цветовых пресетов, а также включить ночной режим.

На экране этого смартфона не экономили — установлена качественная матрица. По качеству дисплея Zuk Z2 даст фору многим смартфоном даже с ценником намного выше, вот бы автояркость поправили и вообще было бы все на высшем уровне.

Прошивка телефона

После знакомства с внешним видом и красочным экраном пора познакомится с оболочкой смартфона. В отличии от Zuk Z1, который имел международную версию с какой-либо удобоваримой прошивкой, наш герой этого лишен.

В подавляющем количестве случаев китайские магазины вам пришлют телефон с «русифицированной» прошивкой, но не стоит радоваться. Эту прошивку сложно назвать стабильной, ведь китайского софта в ней полно, перевод корявый и не полный, а Play Маркет и вовсе не работает. Такого рода «переводы» часто встречаются на смартфонах Xiaomi. Их устанавливают «добрые продавцы» чтобы покупателю пришлось немного почитать форумы и разобраться в хитросплетениях прошивки своего нового, любимого смартфона. Такая же ситуация и с Zuk Z2. Для того чтобы заставить его работать более-менее адекватно нужно почитать 4pda, и отложив дела заняться перепрошивкой телефона. Желательно, это делать не на ночь глядя иначе можете не успеть глазом моргнуть как ночь закончится и на улице будет уже утро.

Я хоть и имел дело с перепрошивками смартфонов, все же умудрился его «окирпичить», установив не ту версию ПО. После чего, решил все же спросить у знатоков из форума, которые помогли мне воскресить телефон. В результате я установил крайнюю прошивку с оболочкой ZUI 2.0, которая имеет английский и китайский язык, но не имеет приложений Google.

Можно было пойти дальше и попробовать разблокировать загрузчик путем официального запроса на разблокировку, но при этом я бы потерял гарантию на устройство, но получил бы возможность установить кастомного рекавери, что позволило бы установить переведенную родную прошивку ZUI, либо CyanogenMod.

Решил этого не делать, но для нормальной работы нужно было поставить приложения Google. Сначала думал, это легко, ведь есть же встроенный App Center, в котором пользуясь поиском установил все необходимые сервисы. Установил все, да не все. Приложения в Play Маркет не хотели ни обновляться, ни скачиваться. После снова обратился за помощью на форум и там ответили, что стоит качать отдельно apk и ставить руками. Чтобы не было конфликта с ранее установленными, лучше снова перепрошить телефон на эту же прошивку и установить apk приложений Google.

Как видим, Zuk Z2 это не тот телефон, который можно достать из коробки пользоваться. Это настоящий конструктор. Покупать его нужно тому, кто точно знает, что такое перепрошивка. Я, будучи владельцем смартфона Xiaomi, разобрался в хитросплетениях прошивки не с первого раза. Да, на профильных форумах есть пользователи Zuk, инструкции как все нужно делать, но все же никто не отрицает возможности, что в один момент что-то может пойти не так.

Оболочка

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оболочки ZUI 2.0. Последняя настолько глубоко меняет внешний вид системы, что тяжело найти хоть что-то от Android 6.0.

Внешне ZUI 2.0 похожа на MIUI 7. Нет никакого меню приложений, все находится на рабочих столах.

Управление телефоном заточено под одну механическую клавишу. Касание — назад, нажатие — домой, два нажатия — меню задач. При этом если проводить по клавише слева направо и справа налево можно переходить между приложениями не заходя в диспетчер.

Потянув шторку сверху, мы найдем только строку уведомлений. Чтобы найти шторку переключателей нужно потянуть за нижнюю грань вверх (как в iOS). Такое решение выглядит необычно, но при этом удобно на практике — не нужно тянутся к верхней грани.

Меню настроек практически такое же как MIUI 7. Видно, что вдохновлялись именно этой оболочкой, но при этом пытались сделать немного по-своему. Есть возможность выбора одного из четырех скинов. Из всех скинов больше всего понравился черный. Этого многим не хватает даже на чистом Android.

Как и в MIUI существует проблема с уведомлениями от установленных приложений. Да, в настройках приложения можно выставить приоритет, что в большинстве случаев помогает, но уведомления из почты Gmail приходили через раз. В остальном оболочка интересная и неплохая.

Аппаратная платформа

Zuk Z1 в свое время вышел с самым топовым процессором Qualcomm Snapdragon. Zuk Z2 не мог получится другим. В качестве платформы используется Qualcomm Snapdragon 820 (MSM8996). Он оснащен четырьмя ядрами, построенными по архитектуре Kryo, которые организованы в два блока по два ядра. Первые два для выполнения ресурсоемких задач частотой до 2,2 ГГц, а два других для энергосбережения с частотами до 1,6 ГГц. Видеоядро Adreno 530 на 40% производительней Adreno 430 используемого в Snapdragon 810. Объем оперативной памяти равен 4 ГБ LPDDR4 (после включения доступно немногим более 2 ГБ). Встроенной памяти 64 ГБ, при этом пользователю доступно 53 ГБ.

Высокопроизводительная платформа Qualcomm Snapdragon 820 в синтетических тестах показывает результаты на уровне флагманов 2016 года. Zuk Z2 отлично подойдет в качестве игрового смартфона.

Почему-то новый Asphalt Xtreme на максимальных настройках у меня притормаживал. Надеюсь это исправят в следующем обновлении игры. С остальными играми, такими как N.O.V.A. 3 и Space Marshals 2 проблем не было.

В играх телефон нагревается, что ощущается на тыльной стороне у камеры. При этом нагрев не сильный, но данные датчиков со мной могут поспорить.

Работа беспроводных интерфейсов не вызвала вопросов. Поиск спутников даже без использования мобильного интернета занимает считанные секунды.

Нареканий на разговорный динамик и микрофон нет. Мультимедийный динамик громкий, но он один, и расположен так, что во время игры легко перекрывается рукой.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3500 мА*ч. По какой-то неведомой причине пройти тест PCMark Battery не удалось даже с третьей попытки.

При обычном использовании без игр, но с социальными сетями и средней яркостью время работы смартфона составило 1,5 суток. При этом экран был активен практически 5 часов, а время разговоров составило 1,5 часа. Автономность неплохая, но во многом она зависит от того, насколько долго играть на смартфоне.

Камеры

Zuk Z2 оснащен двумя камерами — основной на 13 Мп и фронтальной на 8 Мп. Апертура основной камеры составляет f/2.2, а фронтальной f/2.0. Интерфейс приложения не сильно переработан.

На стартовом экране можно включить вспышку, выбрать режим работы HDR (включен, выключен, автоматический) зайти в настройки и перейти к записи видео.

Качество снимков в условиях хорошего освещения неплохое — выше среднего, а ночью все не настолько хорошо — кадры шумные. Сравнивать камеру Zuk Z2 с текущими флагманами Samsung и LG нельзя, но не требовательному пользователю фотографии понравятся.

Фронтальная камера не вызвала нареканий.

Запись видео возможна в разрешении 4K с частотой 30 кадров/сек.

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