Обзор MacBook Pro 13″ with Touch Bar

Значительно обновление линейки MacBook Pro последний раз происходило в 2012 году, поэтому не удивительно, что пользователи ждали его с большим интересом. Осенний апгрейд линейки профессиональных «МакБуков» представлен в трех вариантах: два 13-дюймовых ноутбука и один 15″. На первый взгляд изменения только внешние, но количество всевозможных споров и возмущений на тематических сайтах говорит об обратном. Давайте же разбираться, чем этот ноутбук так интересен и почему привлек столько внимания. А в качестве подопытного у нас MBP 13″ с Touch Bar и в топовой конфигурации.

Модельный ряд

Небольшой MacBook Pro в этом году получил два варианта исполнения, которые отличаются наличием Touch Bar, пары дополнительных разъемов Thunderbolt 3 и небольшой разницей в производительности. Естественно, цена тут тоже играет роль, разница на ценниках моделей без Touch Bar и с ним составляет $300. При этом, обе модели можно доукомплектовать другими процессорами, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD, что увеличит стоимость самой дорогой модели до почти $3000. В гривнах цена звучит еще более внушительно. Стоит отметить, что MacBook Pro никогда не был дешевым.

Комплектация и первые впечатления

В коробке с MacBook обычно нет ничего лишнего. Самый большой бонус, который мог достаться пользователю, была салфетка для протирки дисплея, но сейчас и ее в комплекте нет. Все, что достанется покупателю с компьютером, это зарядное устройство и съемный кабель (2 метра). К слову, возможность просто заменить кабель питания, купив новый – хороший ход. Ранее замена кабеля создавала много лишних проблем. Но сейчас с MagSafe пришлось попрощаться в пользу кабеля формата Thunderbolt 3/USB Type-C.

Открыв крышку, в глаза первым делом бросается не Touch Bar, а размер трекпада, который очень вырос. В остальном, для тех, кто хорошо знаком с MacBook и macOS, других заметных сюрпризов не будет.

Дизайн и удобство использования

Дизайн MacBook всегда был очень хорошим. Безусловно, это дело вкуса, но количество позаимствованных элементов дизайна у ноутбуков Apple другими компаниями говорит само за себя. Новинка не стала исключением и выглядит очень здорово. При этом, отличий намного больше, чем это было раньше.

Начнем с размера лептопа, который стал, можно сказать, миниатюрным: 30,41х21,24х1,49 см. А это меньше, чем MacBook Air, с которым по сей день сравнивают конкурентные устройства. И новый корпус тем более меньше, чем предыдущий MacBook Pro. Глобально, если вы знакомы с последним MacBook, то «прошка» чем-то на него похожа, просто слегка «разбухшая» версия. Весит MBP 1,37 кг, что просто замечательно, как для такого ноутбука. Он очень легкий, еще и занимает мало места. Лично для меня это идеальный портативный компьютер.

Как и раньше, корпус сделан из цельного куска алюминия. Предсказуемо, появились цветовые варианты, которые ограничились классическим серым и Space Gray. Изменения в «украшениях» вызвали легкое негодование у фанатов – «яблочко» на крышке больше не подсвечивается. Не сказал бы, что зеркальный логотип плохо выглядит, но да, светящийся фирменный значок мне больше нравился. Еще снова появилась надпись «MacBook Pro» под дисплеем, в MBP Retina она переехала на нижнюю крышку топкейса.

В использовании ноутбук получает высший балл. С ним приятно работать как за столом, так и на коленях. При этом, угол разворота шарнира позволит удобно умоститься практически в любой ситуации. Но не всегда крышку можно открыть одной рукой без придерживания, ведь из-за легкости корпуса, резким движением ноутбук можно случайно сдвинуть или шарнир таки потянет топкейс за собой.

Вход/выход воздуха все еще осуществляется через отверстия по бокам и в креплении дисплея. При этом, потоки воздуха никак не ощущаются для пользователя. Поэтому ему будет совершенно не важно, сидеть за столом или развалиться на диване, компьютер отлично подойдет для любых вариантов использования.

Единственное, что может быть неприятным, это достаточно острые углы на срезе топкейса для открывания крышки. Это одна из традиций, от которых хорошо было бы отказаться.

Дисплей

Ноутбуки Apple всегда оснащались одними из лучших экранов. В 2012 году были представлены MacBook Pro с Retina-дисплеями, разрешение которых значительно превышало среднестатистические значения среди портативных компьютеров. IPS-матрицы новых 13,3-дюймовых MBP также имею разрешение 2560х1600 точек (227 ppi). Лично мне удобно скейлить картинку до 1440х900 точек, но есть еще несколько шагов от 1024х640 до 1680х1050 точек. Естественно, пользоваться дисплеем с таким разрешением одно удовольствие.

Цветопередача матрицы заслуживает высших похвал. Как для обычного офисного работника, так и для профессионалов, такие дисплеи будут отличным рабочим инструментом. Говорить об углах обзора и прочем нет никакого смысла, этот экран практически идеальный. Но есть одно очень существенное отличие от предыдущих моделей – цветовое пространство DCI-P3. После работы с таким дисплеем, цвета на экранах более старых устройств (например, iPhone 6) кажутся блеклыми и холодными.

Значительно увеличилась яркость подсветки – дл 500 кд/м², а защищающее матрицу стекло имеет хорошее антибликовое покрытие. Это сделает работу, например, на открытой террасе, более комфортной. Как и другие Мас, новый ноутбук вполне хорошо регулирует уровень подсветки. К сожалению, опции с матовым дисплеем нет с тех пор, как появились Retina MBP, но наверняка производители аксессуаров выпустят такую наклейку и для нового поколения. Во всяком случае, раньше такие были.

Звук

Динамики – однозначно одна из сильных сторон новинки. От столь тонкого устройства не ожидаешь такого объемного звука (приблизительно, как было с iPad Pro, динамики которого мне очень понравились). Мощности динамиков достаточно для среднестатистической комнаты. Такого звука хватит как для фильмов, так и для музыки.

Что важно, выход звука никак не перекрывается руками и искажений входе работы пользователь не получит. Лишней вибрации нет. Точнее, если «выкрутить» громкость на максимум, то по корпусу все же пойдет легкая дрож, но ее нельзя назвать излишней.

В спецификациях можно найти упоминание о сразу трех микрофонах. Основной расположен возле левого края Touch Bar’а. Система хорошо «слышит» пользователя и в этот раз абонент не почувствует особой разницы, если в тихой обстановке вы ответите на звонок с ноутбука, а не со смартфона.

Клавиатура и тачпад

Начиная с MacBook 12 компания начала использовать новые переключатели с коротким ходом. В MBP поместили доработанную версию, которая должна меньше залипать и издает очень приятный, на мой вкус, «клик». Тем не менее, на сайте поддержки есть страница с инструкцией по чистке клавиш, что само собой не очень хороший знак. Кушать над ноутбуком явно не стоит, дабы не засорять клавиши крошками и еще чем-то.

Сама клавиатура не потребует много времени на привыкание к ней и замечательно подходит для слепого набора и длительной работы. Не понравился только блок стрелок, к которым хоть и можно привыкнуть, но они все равно мелковаты. В прошлом варианте они тоже были не очень удобны. Но в остальном, клавиатура полностью устраивает.

Тачпад в новых «прошках» просто огромный. Он все также имитирует клик и поддерживает Force Touch. Из-за такого размера поверхности возникали волнения, не скажется ли это на фантомных касаниях. Но macOS замечательно отличает перемещение указателя и случайные прикосновения во время печати. Так что работать с трекпадом все также приятно (хотя сложно сказать, что прошлый образец как-то ограничивал работу).

Touch Bar

Самым интересным в новом MBP является сенсорный OLED-дисплей над клавиатурой вместо F-клавиш. Честно признаюсь, я скептично относился к слухам и после презентации не был уверен, cтанет ли это удобным решением.

Оказалось, что это именно тот случай, когда нужно попробовать вещь в использовании и тогда становится ясно, как с этим жить. В ходе знакомства с ноутбуком я зашел на YouTube, чтобы включить что-то для проверки звука. На Touch Bar (TB) появился ползунок прокрутки ролика и кнопки управления воспроизведением. Сразу становится ясно, что такое дополнение очень удобно.

И таких примеров достаточно много. Например, закрываете вы приложение и появляется окно подтверждения выключения. Вместо того, чтобы тянуться мышкой по кнопке достаточно дотронуться до кнопки на Touch Bar. Практически в каждой программе можно найти применение этому дисплею, но пока не все разработчики раскрыли потенциал TB в полной мере. Уверен, через год, когда софт обрастет полезными вариантами использования и пользователи к нему больше привыкнут (на это потребуется некоторое время), работа с ним станет в разы удобнее.

Больше всего я волновался за переключение музыки и регулировку громкости, ведь это то, чем я пользуюсь среди F-клавиш чаще всего. Опасения не подтвердились, ведь сделать касание и не отрывая палец от TB можно потянуть уровень громкости в нужную сторону, что приятнее, чем несколько раз стукнуть по кнопке. А отсутствие физической клавиши ESC в повседневной работе меня не смутило.

Тем не менее, обратная сторона в этом есть. В специализированном софте, где F-клавиши были нужны, их отсутсвие почувствуется. В играх, например, вслепую по ESC можно сразу не попасть. Придется либо менять кнопки, либо переводить взгляд. И вот самый неудобный момент в использовании TB – он требует внимания. На него нужно смотреть, чтобы точно сделать все так, как нужно. Вот почему пользоваться предиктивным вводом текста просто невозможно (печатать выходит банально быстрее), а постоянный изменения на TB при печати слегка отвлекают, ведь глаз видит какие-то изменения картинки и их приходится все время игнорировать. Еще нужно немного привыкнуть не класть на него руки без надобности, ведь можно случайно попасть по какой-то виртуальной кнопке (несколько раз я так случайно выключал звук или запускал/останавливал музыку).

Но в большинстве случаев пользоваться им все же приятно. Настраиваемые шорткаты, быстрая перемотка песни/подкаста, удобная регулировка подсветки и звука – это всего лишь начало. Дальше все станет только удобнее и быстрее. К тому же, практически все отмечают, что такой дисплей на клавиатуре выглядит очень эффектно.

Touch ID

Справа Touch Bar заканчивается кнопкой со встроенным сканером отпечатков пальцев. Ею можно включать/выключать компьютер. Но более важно появление Touch ID в Мас. Мало того, что это удобный способ разблокировки устройства, это также хороший способ ускорить введение паролей.

Больше всего мне это пригодилось в работе с менеджером паролей 1Password, а не разблокировке после режима сна (хотя это тоже удобно). Теперь, как и на смартфоне, вместо ввода длинного пароля, достаточно приложить палец к сканеру и получить доступ к нужной информации. Естественно, теперь с Мас можно совершать покупки, подтверждая их с помощью Touch ID. Работает сканер отлично и за время использования ни разу не выдал ошибку.

Подключение периферии

Еще один очень тяжелый вопрос, который у всех возник, относился именно к возможностям подключения разных устройств к новому MBP. Дело в том, что у ноутбука есть только 4 Thunderbolt 3 порта (совместимых с USB Type-C) и комбинированный 3.5 Джек для гарнитуры. Это означает, что для карт памяти, внешних накопителей, флешек, телевизоров, клавиатур, мышек и прочей периферии понадобятся переходники (если, конечно, они не подключаются по USB Type-C). Даже iPhone 7 в комплекте не имеет нужного кабеля для соединения с новым MacBook Pro.

Правда, сейчас проблема решается весьма просто. Существуют как фирменные переходники, так и сторонние доки с наборами всех необходимых портов. Стоимость таких наборов или доков может легко перевалить за $100, если вы хотите быть готовы к любой ситуации. Из тех решений, которые я видел, вполне универсальный док будет стоить около $70. Правда, покупая и без этого дорогой ноутбук, не очень хочется тратить дополнительные деньги на базовые потребности. Ко всему, док/переходник можно забыть, потерять или поломать, что, как обычно, произойдет в самый неподходящий момент.

С другой стороны, это один из первых шагов к унификации. Таким образом, например, с помощью всего одного шнура к ноутбуку можно подключить монитор, клавиатуру, мышь, внешний накопитель и что-то еще. В добавок, сам ноутбук будет получать питание, а подключиться можно к любому удобному порту.

Сейчас это выглядит странно, иметь такое количество переходников или доки, но в будущем проблемы не будет, уже скоро USB Type-C станет более популярным разъемом.

Аппаратная платформа и ПО

На тест ко мне попала топовая комплектация MacBook Pro 13 с двухъядерным процессором Intel Core i7-6567U (2/4, 3.3-3.6 ГГц), интегрированной графикой Intel Iris 550 (1.5 ГБ), 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 (2133 MГц) и 1 ТБ SSD. Нельзя сказать, что производительности хватит на все, чем может заниматься требовательный пользователь, но некоторые цифры все же впечатляют. Например, скорость чтения/записи накопителя 2000 МБ/с.

Мощности такого ноутбука с головой хватает для простого «офисного» использования. При этом, программы загружаются моментально, компьютер быстро отвечает пользователю и никогда не задумывается. Температура процессора не поднималась выше 40 градусов, а куллеры вовсе не включались в таком режиме использования.

Монтаж видео в Final Cut Pro X при работе с 4К-видео осуществляется без видимых проблем, но рендер займет лишнее время. Также я пробовал поиграть в GRID: Autosport, который отлично работал на максимальных настройках графики в разрешении 1440х900 точек. Естественно, подобные задачи нагружают систему и активизируют СО. Даже при этом, компьютер не нагрелся выше 65 градусов, но вентиляторы со скоростью вращения почти 7000 оборотов в минуту уже были хорошо слышны. На графике загрузки процессора можно увидеть, что при максимальной загрузке он с определенной периодичностью немного «расслабляется» буквально на полминуты, но на работе это не сказывается.

Небольшим разочарованием стала сборка всего железа. iFixit оценили новинку в один балл ремонтопригодности. Все потому, что абсолютно все комплектующие распаяны на материнской плате и в случае проблемы с чем либо, придется обращаться в сервисный центр и, скорее всего, ремонт будет дорогим, как и высока стоимость самих комплектующих.

Работа macOS на новых MBP отличается только тем, что в настройках появляются новые пункты для управления Touch Bar. На нем можно поменять кнопки и их расположение. В остальном, все (включая популярные ошибки) работает точно также, как, например, на моем стареньком MBP 15 2012 года.

Автономность

Увы, пока похвалить ноутбук за длительную работу без розетки я не могу. Конечно, устройство провело у меня достаточно мало времени (меньше недели), но в течении этого периода заряжаться приходилось минимум два раза в сутки. То есть, в середине рабочего дня и ночью. Но стоило запустить что-то тяжелое (игру, к примеру) и батарейка таяла на глазах. Собственно, из-за проблемы с автономностью, Consumer Reports впервые не посоветовали покупать MacBook Pro.

Если проблему исправят, то ноутбук должен будет проработать до 10 часов на одном заряде. Судя по опыту прошлых моделей, эта цифра может быть и больше, так как Apple раньше слегка занижала реальный показатель. Но пока приходится довольствоваться 5-7 часами, в зависимости от обстоятельств. Полная зарядка от комплектного БП займет 1:35.