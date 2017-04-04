Обзор Marshall MID: красота не требует жертв

Обзор Marshall MID: красота не требует жертв

Все знают наушники Marshall. Это всегда стильный и качественный продукт, но с небольшими проблемами со звуком. Единственная модель, которая отлично играла — это проводные Marshall Monitor. Теперь в арсенале компании есть и беспроводные наушники с отличным звуком под названием MID. О них и пойдёт речь.

Marshall MID Black
Наушники, гарнитуры на
от 5 300 грн
Предложений: 17
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Комплект поставки

Продаются наушники в классической для производителя коробке, внутри которой лежат сами MID, кабель для проводного прослушивания музыки, USB-кабель для зарядки и документация.

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Дизайн

Отчётливо видно, что производитель попытался совместить дизайн Marshall Major и Monitor, и у него это получилось. От первых нам достались компактные габариты и накладной форм-фактор, а от вторых овальная форма чаш. MID выглядят отлично ‒ сдержанно и стильно. Нельзя сказать, что они красивей Major, но точно лучше Monitor.

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Корпус сделан из пластика, фактура которого имитирует кожу, что является классикой для Marshall. Оголовье и амбушюры обтянуты мягким заменителем кожи. Используется качественный витой кабель, как и в прошлых моделях.

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Эргономика

Эргономика идентична Marshall Major II Bluetooth. За управление отвечает вынесенный пятипозиционный джойстик на левой чаше, который осуществляет прием звонков и переключение треков. Реализация прекрасная и пользоваться действительно удобно. Справа находится порт micro USB для зарядки, разъем mini-jack 3,5 mm и индикатор состояния.

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По части удобства наушники двуличные. С одной стороны — складная и компактная конструкция, которая очень цепко сидит на голове. А со второй ‒ дискомфорт при длительном прослушивании. Уши действительно начинают болеть после 2,5-3 часов использования. Но, я думаю, что мало кто будет слушать музыку без перерыва по 10 часов, поэтому этот недостаток с легкостью нивелируется преимуществами.

Спорт для Marshall MID открыт ‒ в наушниках с легкостью можно заниматься в тренажерном зале практически на любых тренажерах.

 

Функциональность

Устройство может быть использовано как гарнитура благодаря наличию микрофона. Но не ждите высокого качества ‒ передается очень много шумов с улицы и голос искажается. Можно общаться только в тихой обстановке.

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Самая главная «фишка» наушников Marshall ‒ возможность дублирования музыки на другие наушники по кабелю. То есть, вы подключаете одни Marshall MID по Bluetooth к своему смартфону и любые вторые наушники к MID по кабелю, и слушаете музыку с одного источника вдвоем. Также разъем mini-jack 3,5 mm можно использовать для прослушивания в проводном режиме.

 

Звучание

Marshall MID по сравнению с Marshall Major II Bluetooth вышли на совершенно другой, более высокий уровень звучания. Ранее мы могли закрыть глаза на качество саунда и сказать «так это же дизайнерские наушники, зачем им идеальный звук?». Теперь перед нами кристальные, широкие, детализированные и качественно играющие наушники, у которых нет серьезных недочетов по звуку. Модель поддерживает aptX, что позволяет передавать по воздуху сигнал уровня Audio CD.

Я слушал музыку преимущественно с iPhone 6s и MacBook Pro 13 (2015) и могу сказать, что таких источников вполне достаточно для раскрытия Marshall MID. Понравилась правдивость и сбалансированность звука ‒ нет завалов в тех или иных частотных диапазонах. Замечательно идут роковые композиции и что-то тяжелое (еще бы, это же Marshall). Звукоизоляция на типичном уровне для накладных наушников без ANC и не представляет собой ничего особенного.

 

Автономность

30 часов прослушивания музыки от встроенного аккумулятора — вот здесь Marshall всегда на первом месте, знают чем брать. Будь-то беспроводные колонки или наушники — модели всегда будут играть долго.

 

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: звучание, внешний вид, конструкция, материалы, автономность, поддержка aptX, поддержка дублирования музыки на другие устройства по кабелю, возможность проводного и беспроводного прослушивания, удобное управление
Минусы: микрофон, дискомфорт после длительного прослушивания (более 2 часов)
Вывод: Marshall MID ‒ отличные беспроводные наушники. Модель собрала в себе лучшие черты хард-рокового бренда: стильный внешний вид, хороший звук, компактную конструкцию, функциональность, удобное управление и высокую автономность. Критичных недостатков у наушников нет.

Технические характеристики

Обзор Marshall MID: красота не требует жертвMarshall MID Black
5 300 − 5 900 грн
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ТипНаушники/телефoнная гарнитура
Способ подключения / радиус действиябеспроводной ( Bluetooth до 10м)/проводной
Профили BluetoothA2DP, AVRCP
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)металл+кожа/пластик/кожа
Складная конструкция+
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Частотный диапазон, Гц10-20000
Сопротивление, Ом32
Чувствительность, дБ95
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, мм40
Тип магнитанет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %нет данных
Активное шумоподавление-
aptX+
Тип микрофона по принципу действия-
Конструкция микрофона-
Направленность-
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур)-
Пульт ДУ-
Регулятор громкости-
Длина шнура, мнет данных
Тип кабелявитой
Подключение кабеляодностороннее
Несимметричный кабель-
Съемный кабель+
Тип разъемаmini jack 3,5 мм
Форма штекераL-образный
Вес, г540
Цветчерный
Питание / время работыаккумулятор / 30 ч.
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Поддержка объемного звука-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Комплектациянаушники, USB  кабель, дополнительный кабель mini jack 3,5 мм
Дополнительно-

Редакция благодарит «Портатив» за предоставление устройства для тестирования

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