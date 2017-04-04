Обзор Marshall MID: красота не требует жертв

Все знают наушники Marshall. Это всегда стильный и качественный продукт, но с небольшими проблемами со звуком. Единственная модель, которая отлично играла — это проводные Marshall Monitor. Теперь в арсенале компании есть и беспроводные наушники с отличным звуком под названием MID. О них и пойдёт речь.

Комплект поставки

Продаются наушники в классической для производителя коробке, внутри которой лежат сами MID, кабель для проводного прослушивания музыки, USB-кабель для зарядки и документация.

Дизайн

Отчётливо видно, что производитель попытался совместить дизайн Marshall Major и Monitor, и у него это получилось. От первых нам достались компактные габариты и накладной форм-фактор, а от вторых овальная форма чаш. MID выглядят отлично ‒ сдержанно и стильно. Нельзя сказать, что они красивей Major, но точно лучше Monitor.

Корпус сделан из пластика, фактура которого имитирует кожу, что является классикой для Marshall. Оголовье и амбушюры обтянуты мягким заменителем кожи. Используется качественный витой кабель, как и в прошлых моделях.

Эргономика

Эргономика идентична Marshall Major II Bluetooth. За управление отвечает вынесенный пятипозиционный джойстик на левой чаше, который осуществляет прием звонков и переключение треков. Реализация прекрасная и пользоваться действительно удобно. Справа находится порт micro USB для зарядки, разъем mini-jack 3,5 mm и индикатор состояния.

По части удобства наушники двуличные. С одной стороны — складная и компактная конструкция, которая очень цепко сидит на голове. А со второй ‒ дискомфорт при длительном прослушивании. Уши действительно начинают болеть после 2,5-3 часов использования. Но, я думаю, что мало кто будет слушать музыку без перерыва по 10 часов, поэтому этот недостаток с легкостью нивелируется преимуществами.

Спорт для Marshall MID открыт ‒ в наушниках с легкостью можно заниматься в тренажерном зале практически на любых тренажерах.

Функциональность

Устройство может быть использовано как гарнитура благодаря наличию микрофона. Но не ждите высокого качества ‒ передается очень много шумов с улицы и голос искажается. Можно общаться только в тихой обстановке.

Самая главная «фишка» наушников Marshall ‒ возможность дублирования музыки на другие наушники по кабелю. То есть, вы подключаете одни Marshall MID по Bluetooth к своему смартфону и любые вторые наушники к MID по кабелю, и слушаете музыку с одного источника вдвоем. Также разъем mini-jack 3,5 mm можно использовать для прослушивания в проводном режиме.

Звучание

Marshall MID по сравнению с Marshall Major II Bluetooth вышли на совершенно другой, более высокий уровень звучания. Ранее мы могли закрыть глаза на качество саунда и сказать «так это же дизайнерские наушники, зачем им идеальный звук?». Теперь перед нами кристальные, широкие, детализированные и качественно играющие наушники, у которых нет серьезных недочетов по звуку. Модель поддерживает aptX, что позволяет передавать по воздуху сигнал уровня Audio CD.

Я слушал музыку преимущественно с iPhone 6s и MacBook Pro 13 (2015) и могу сказать, что таких источников вполне достаточно для раскрытия Marshall MID. Понравилась правдивость и сбалансированность звука ‒ нет завалов в тех или иных частотных диапазонах. Замечательно идут роковые композиции и что-то тяжелое (еще бы, это же Marshall). Звукоизоляция на типичном уровне для накладных наушников без ANC и не представляет собой ничего особенного.

Автономность

30 часов прослушивания музыки от встроенного аккумулятора — вот здесь Marshall всегда на первом месте, знают чем брать. Будь-то беспроводные колонки или наушники — модели всегда будут играть долго.

Редакция благодарит «Портатив» за предоставление устройства для тестирования