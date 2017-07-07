Обзор материнской платы ASUS PRIME X299-DELUXE

Компания Intel недавно представила свою новую десктопную платформу для тех, кому нужна максимальная производительность практически любой ценой. Обострившаяся конкуренция на процессорном рынке вынудила Intel действовать активнее в сегменте топовых систем для энтузиастов. Вместо изначально запланированного осеннего старта LGA2066 и процессоров Skylake-X/Kaby Lake-X, производитель еще до выставки Computex 2017 раскрыл сведения о новых решениях, разбив их запуск на несколько этапов. Знакомство с новой платформой Intel мы начинаем с обзора материнской платы ASUS PRIME X299-DELUXE, функциональной недешевой модели, позволяющей использовать преимущества новых CPU.

Комплект поставки

Плата предлагается в картонной коробке с габаритами больше среднего. При этом ASUS PRIME X299-DELUXE имеет очень разнообразный комплект поставки.

Это обязательные руководство и диск с ПО, шесть интерфейсных кабелей SATA, две антенны для беспроводного модуля, заглушка на стенку корпуса. Кроме того в коробке обнаружился дополнительный модуль FAN Extension Card и три внешних термопары, переходник Q-Connector, дополнительный переходник-удлинитель для управляемой RGB-ленты, металлическая стойка для вертикальной фиксации M.2-накопителей и набор крепежных винтов, два жестких переходника-моста для объединения пары и 3-х видеокарт в режиме SLI.

С платой также предлагается плата расширения с контроллером Thunderbolt 3, а также кабели для подключения к плате, включая DisplayPort – Mini-DisplayPort. Бонус – купон на 20%-ную скидку при покупке продуктов CableMode.

Дизайн и компоновка

Внешне плата оформлена привлекательно. Используется черная текстолитовая основа. Область интерфейсных разъемов и зону аудиотракта прикрывает белый пластиковых кожух, а радиаторы на силовых элементах и микросхеме чипсета стальной серый окрас.

Одного взгляда на плату достаточно для того, чтобы понять, что перед нами материнская плата топ-класса. Сама плата достаточно увесистая, при этом поверхность PCB усеяна различными элементами.

Для платформы LGA2066 производитель предлагает единственный чипсет – Intel X299, потому в этом плане оснащение ASUS PRIME X299-DELUXE вопросов не вызывает. Плата поддерживает все чипы, предназначенные для процессорного разъема LGA2066. Это уже представленные модели Kaby Lake-X и 6/8/10-ядерные Skylake-X, а также будущие CPU с количеством вычислительных блоков до 18, которые появятся позже.

Блок стабилизатора питания использует 8-фазную схему. Для VRM применяются сборки International Rectifier IR3555M, а для управления параметрами задействуется дискретный контроллер с маркировкой Digi+ ASP1405I.

Элементы MOSFET выстроены в одну линейку ближе к верхней кромке печатной платы и дополнительно охлаждаются радиаторным блоком средних размеров.

Для подключения питания используется комбинация разъемов ESP12V на 8 и 4 контакта.

Как и в случае с LGA2011-v3, в классическом варианте платы для LGA2066 будут оснащаться восемью разъемами для модулей памяти. Процессоры Skylake-X имеют 4-канальный контроллер ОЗУ и при использовании чипов данной серии суммарный объем памяти может составлять до 128 ГБ. В то же время 4-ядерные Kaby Lake-X получили 2-канальный контроллер, а общий доступный объем – 64 ГБ. В обоих случаях чипы базово поддерживают DDR4-2666, но материнские платы на Intel X299 позволяют использовать и более скоростные комплекты. В частности для ASUS PRIME X299-DELUXE производителем заявлена поддержка наборов до DDR4-4133.

Для 4-слотовых блоков используются двухфазные схемы питания с дискретными контроллерами ASP1103.

Плата имеет шесть слотов расширения – четыре PCI-E x16 и пару PCI-E x1. Три полноформатные разъема обслуживает процессор. Их несложно отличить по дополнительной металлической защите, повышающих механическую прочность коннекторов. Режимы работы данных слотов расширения целиком зависят от используемого СPU, и в частности от количества линий PCI Express 3.0, доступных для конкретной модели. Для платформы LGA2066 предлагаются процессоры Kaby Lake-X с 16 линиями. Также доступны Skylake-X, младшие модели которых предлагают 28 линий, тогда как у старших (10 ядер и больше) – 44 линии PCI-E 3.0.

ASUS PRIME X299-DELUXE формально не относится к когорте устройств для энтузиастов, но предлагает целый набор вспомогательных опций и органов управления. У нижней кромки платы размещены подсвечивающиеся кнопки включения и перезагрузки. Здесь же размещены клавиша для очистки CMOS-памяти и кнопка активации технологии MemOK, позволяющей выполнить первичную настройку модулей памяти.

Сегментный LED-индикатор пригодится во время возникновения сложностей на этапе загрузки системы. По коду ошибки можно определить с каким из узлов системы возникает конфликт. Тумблер EZ_XMP одним движением переключателя позволяет использовать XMP-профиль для используемых модулей памяти.

Для первичной диагностики также предусмотрена линейка из четырех светодиодов в правом верхнем углу PCB. Горящий индикатор на старте сигнализирует о проблемах с ключевыми узлами – CPU, память, видеокарта или загрузочный накопитель.

Интересное функциональное решение – OLEG-панель в центральной части платы. На небольшой информационный экран можно выводить значения различных параметров системы. Например, текущую частоту процессора, скорость вращения вентиляторов, температурные показатели датчиков и т.п.

Параметры работы и отображаемые на экране значения настраиваются в приложении ASUS LiveDash.

Полезное начинание, но вот расположение экрана выбрано не очень удачно. При использовании крупного воздушного кулера, радиаторный блок перекрывает доступ к экрану при взгляде сверху, а именно такой ракурс будет после установки платы в корпус. Возможно это тонкий намек на то, что с платформой лучше использовать систему жидкостного охлаждения. Да, в таком случае владелец корпуса с прозрачной боковой стенкой получит еще один аргумент для оправдания своего выбора.

Для настройки системы охлаждения система предлагает семь 4-контактных разъемов. Два из них условно предназначены для процессорной системы охлаждения, еще пара – для помпы СВО и вентиляторов, остальные – для корпусных. На плате также есть один разъем для внешнего термодатчика. Если такой набор окажется недостаточным, то не ограничивать полет охлаждающей фантазии позволяет дополнительный модуль FAN Extension Card.

Небольшая плата расширения позволяет подключить еще три 4-контактных вентилятора и такое же количество внешних термопары. При этом сам модуль подключается к плате с помощью специального кабеля после чего все снятые датчиками показатели можно отслеживать в BIOS или фирменном ПО, а также настраивать алгоритм работы вентиляторов. Напомним, что три термодатчика изначально поставляются в комплекте с платой.

Производители компонентов развивают тему декоративного оформления устройств с помощью дополнительной подсветки. ASUS в этом отношении следует тренду, но использует очень умеренный подход, стараясь не переборщить. В случае с X299-DELUXE ненавязчиво подсвечивается чипсетный радиатор, а также область интерфейсной панели. Производитель берет не количеством, а качеством. Чипсетный охладитель имеет семь RGB-светодиодов и каждым из них можно управлять независимо. Еще пять аналогичных светлячком размещены за интерфейсными коннекторами. Такая функциональность дает больше возможностей для настройки подсветки. Перечень доступных эффектов, а также все что связано с настройкой иллюминации доступно в приложении ASUS AURA.

Усилить световое окружение можно с помощью дополнительной RGB-ленты. Коннектор для подключения соответствующей гирлянды имеется у верхней кромки. Более того, в нижней части PCB предусмотрен еще один 3-контактный разъем, позволяющий подключить ленту WS2812B с возможностью индивидуального изменения параметров каждого светодиода.

Для подключения накопителей на плате предусмотрено 7 портов SATA 6 Гб/с. При этом шесть коннекторов выстроены у кромки платы, еще один сориентирован перпендикулярно плоскости PCB. Рядом размещен порт U.2 x4. Не будем рассуждать о перспективах данного типа подключения. На десктопах SSD с такими портами пока еще большая диковинка.

Для подключения скоростных накопителей M.2 на плате предусмотрено два порта M.2 x4. Для одного из них (M.2_1) предполагается дополнительное пассивное охлаждение. Разработчики предусмотрели составную конструкцию радиатора чипсета.

Часть профиля снимается при установке SSD и через теплопроводящую ленту контактирует с накопителем. Производитель заявляет, что благодаря дополнительному охлаждению удается снизить температуру контроллера SSD на 20С. M.2_1 позволяет использовать накопители длиной до 80 мм с интерфейсом передачи данных SATA или PCI Express.

Мы на практике проверили эффективность такого решения, использовав накопитель ADATA XPG SX8000, оснащенного теплообильным контроллером SM2260G. В обычном режиме под нагрузкой чип разогревается до 70 градусов, заметно снижая производительность на операциях записи.

Дополнительный охладитель помог снизить температуру SSD до 56 градусов. Да, пусть это не обещанные -20С, но даже в этом случае удалось исключить тротлинг контроллера, а SSD начал демонстрировать стабильные показатели вне зависимости от характера нагрузки. Побочные эффекты такой компоновки – увеличение температуры чипсета. В нашем случае с 40–42С до 50С.

При желании на сайте производителя можно скачать модель фиксатора для 40-миллиметрового вентилятора и распечатать кронштейн на 3D-принтере. Ну, это уже для особых случаев, все же идея добавлять еще один потенциальный источник шума не всем придется по душе.

Установка второго M.2-накопителя предполагает вертикальную установку. Рядом с соответствующим коннектором (M.2_2) устанавливается металлический кронштейн, позволяющий надежно зафиксировать SSD.

Конструкция фиксатора позволяет использовать накопители длиной до 110 мм при этом сам порт M.2_2 позволяет использовать только скоростные накопители PCI-E x4. Более того, в данном случае используются те же линии PCI Express 3.0, что и для порта U.2 x4.

На этом накопительная история ASUS PRIME X299-DELUXE не заканчивается. Плата поддерживает новую технологию Intel VROC (Virtual RAID On CPU), позволяющую использовать процессорные линии PCI Express 3.0 для подключения и создания RAID из скоростных накопителей M.2 x4, при этом массив может быть загрузочным, а теоретическая скорость передачи данных достигать 128 Гб/с.

К сожалению, здесь много различных факторов, которые уменьшают вероятность использования такой концепции даже в том случае если пользователь готов потратиться на создание такой подсистемы. Прежде всего понадобится процессор Skylake-X, чипы Kaby Lake-X не располагают должным количеством свободных линий PCI Express.

Также необходимо приобрести специальную карту расширения HYPER M.2 x16, которая устанавливается в слот PCI Express x16, имеет на борту четыре посадочных места для накопителей M.2 и оборудован крышкой-радиатором и даже вентилятором для дополнительного обдува накопителей. Важный нюанс – пока заявлена поддержка лишь SSD производства Intel.

Если планируется использовать SSD в режиме RAID 0, то дополнительное оборудование не требуется. При желании создать RAID 1 понадобится купить аппаратный ключ (~$80–100), который устанавливается в специальный разъем на материнской плате.

Да, все непросто. Более того, при желании построить RAID 5 понадобится более дорогостоящая версия ключа ($200+). К таким серверным подходам владельцы десктопов точно не привычны. Впрочем, даже потенциальных владельцев наверняка в большей мере будет интересовать максимальная скорость, а для RAID 0 ключ не нужен.

Ради чего весь сыр-бор? Это возможность получить очень скоростной массив с пропускной способностью до 128 Гб/с. В этом случае при передаче данных уже нет ограничителя в виде шины DMI 3.0 (32 Гб/c), связывающей чипсет и процессор. Да, цена окажется немалой, но теперь появляется сама возможность.

Чипсет Intel X299 достойно оснащен в плане периферийной обвязки, но все же он так и не получил врожденной поддержки USB 3.1. О скоростном интерфейсе приходится заботиться производителям материнских плат. В случае с ASUS PRIME X299-DELUXE разработчики, пожалуй, даже перевыполнили план. На интерфейсной панели размещено 4 порта USB 3.1 Gen2. Три в формате USB Type-A и один симметричный USB Type-C.

На PCB также имеется внутренний коннектор USB 3.1 для вывода двух соответствующих портов на стенку корпуса. Чтобы получить такое количество скоростных портов производитель использовал три (!) новых контроллера ASMedia ASM3142. Учитывая все еще очень скромное количество устройств, реально требующих столь скоростного подключения (до 10 Гб/c), такое оснащение – серьезный задел на будущее.

Даже без учета обратной совместимости USB 3.1 с интерфейсами предыдущих поколений, нативных USB 3.0 на плате также в достатке. Четыре порта на панели и два внутренних разъема для вывода квартета коннекторов на панель корпуса.

«Люксовые» версии плат производителя всегда удивляли владельцев расширенной функциональностью. На этот раз хорошим приложением стала комплектная плата расширения PCI-E x4 – ThunderboltEX 3.

Модуль оснащен контроллером Thunderbolt 3, обеспечивающим скорость передачи данных до 40 Гб/с. На панели размещен порт USB Type-C который используется для подключения Thunderbolt-устройств. В качестве бонуса рядом расположен еще один USB 3.1 в формате USB Type-A. Это на тот случай если вдруг не хватит основных портов на материнской плате. Разъем mini-DisplayPort – это видеовход который подключается к выходу DysplayPort на видеокарте. Такой переходник есть в комплекте. В результате через USB Type-С можно передавать не только данные, но и видеопоток. Более того, модуль поддерживает технологию Power Delivery и может обеспечивать передачу энергии мощностью до 36 Вт через все тот же коннектор USB Type-C.

Для подключения к проводной сети ASUS PRIME X299-DELUXE использует два гигабитных контроллера. Intel i219-V позволяет раскрыть потенциал контроллера, обеспечив необходимую коммутацию на физическом уровне, тогда как Intel i211-AT является полновесным Ethernet-контроллером, использующим для подключения линию PCI-E. Любопытно, что вторая микросхема размещена на обратной стороне печатной платы. Несмотря на габариты PCB, ее лицевая панель настолько плотно застроена элементами, что для разводки Intel i211-AT нашлось место только на тыльной панели.

Еще одна совсем горячая опция ASUS PRIME X299-DELUXE – модуль беспроводной связи, поддерживающий кроме уже привычных 802.11 b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) новый скоростной стандарт 802.11 ad (WiGig), предполагающий работу в частотном диапазоне 60 ГГц и имеющий теоретическую пропускную способность до 4,6 Гб/c. Речь о Qualcomm Atheros QCA9008-TBD1, выполненном в виде модуля M.2 2230, установленном в области интерфейсной панели платы.

Блок имеет три выхода для подключения усилительных антенн. При этом одна из них используется для двухдиапазонного 802.11ac и менее скоростных, а вторая отвечает за 802.11ad. Для использования скоростного стандарта нужна соответствующая инфраструктура, а оборудование с поддержкой 802.11ad только-только начинает появляться, потому речь о замене привычного Wi-Fi пока не идет. Скорее оба стандарта будут использоваться параллельно.

Отметим, что при активации канала 802.11ad на плате отключается слот PCI-E1_1. Не велика потеря, особенно если учесть, что он зачастую будет прикрыт двухслотовой системой охлаждения видеокарты. Если же конфигурация системы будет таковой, что PCI-E1_1 окажется задействован, то будет отключен блок 802.11ad, тогда как 802.11b/g/n/ac продолжит работать.

Аудиоподсистема платы Crystal Sound 3 основана на топовом кодеке Realtek ALC1220, который, по заверениям ASUS, был совместно доработан и получил название S1220A. Относительно хороший кодек, изолированный участок на PCB, специализированные емкости в итоге обеспечивают достойное качество звука, насколько это справедливо для интегрированного решения такого класса.

Состав интерфейсной панели интересен уже лишь тем, что в перечне доступных разъемов не оказалось комбинированного PS/2. Вместо этого есть по четыре порта USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1. Ожидаемо видим две розетки Ethernet, и три разъема для подключения внешних антенн модуля беспроводной связи. Единственная клавиша на панели предназначена для активации механизма USB BIOS Flashback, позволяющего перепрошить BIOS с USB-накопителя. При этом флешку с обновлением необходимо устанавливать в нижний порт USB 2.0.

Для подключения акустики предусмотрены пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF. Напомним, что процессоры для LGA2066 не имеют встроенного графического ядра, потомы на панели в принципе нет видеовыходов, а для работы системы обязательно нужна дискретная видеокарта.

C обратной стороны печатной платы есть целый набор различных элементов. В области VRM закреплена дополнительная алюминиевая пластина.

UEFI

Графическая оболочка UEFI очень детальна в плане доступных параметров для настройки. Количество опций схоже с тем, что мы привыкли видеть на энтузиастских моделях серии ROG.

Возможно лишь доступные диапазоны говорят о принадлежности к универсальной серии PRIME. Напряжение питания процессора можно повышать до 1,92 В с шагом 0,001 В, на модулях памяти можно регулировать в пределах 1,0–2,1 В с дискретностью 0,005 В.

В работе

В сети можно встретить упоминания о повышенном нагреве области VRM на материнских платах для LGA2066, потому мы решили уделить этому вопросу чуть больше внимания. Заявленный тепловой пакет (TDP) для процессоров Skylake-X составляет 140 Вт. Уже одна лишь эта цифра должна давать четкое представление о том, что мы имеем дело не с ультраэкономичными чипами. От процессоров под LGA2066 требуется максимальная производительность, а вопрос энергопотребления хотя и остается актуален, но отходит на второй план.

Тем не менее, логично, что владелец подобной системы вряд ли захочет иметь проблемы с перегревом. По нашему опыту тестирования платформы на открытом стенде, при максимальной нагрузке 8-ядерного Core i7-7820X в приложении OCCT, радиатор на элементах VRM прогревался до 55–58С. Примерно такие же температуры регистрировались и на радиаторной пластине в области MOSFET, закрепленной с обратной стороны печатной платы. Речь идет о штатном режиме работы процессора при использовании массивного воздушного кулера Thermalright Archon Rev.A со 150-миллиметровым вентилятором. Сам процессор под максимальной нагрузкой нагревался до 70C. Температурный режим вполне приемлемый, но это базовые значения без разгона и вольтмода.

При использовании профилей TPU нагрев увеличивается. В нашем случае режим TPU I увеличивал тактовую частоту процессора под типичной нагрузкой (Cinebench R15) до 4500 МГц при 1,3 В. Тогда как при запуске OCCT, использующем AVX-инструкции, частота чипа снижалась до 4300 МГц при 1,15 В.

В режиме TPU II видим 4600 МГц и 1,35 В в Cinebench и 4400 МГЦ при 1,184 В во время истязаний в OCCT. В последнем случае, несмотря на эффективный воздушный кулер, температура процессора достигала 100С при периодическом тротлинге. Нагрузка на подсистему стабилизатора также серьезно возрастала.

Замеры пирометром температуры радиаторов показали 67–69С, а встроенный термодатчик регистрировал даже 75 градусов на VRM. Конечно, предлагаемый режим TPU нельзя считать подходящим для ежедневного использования. Если нужна стабильная работа, понадобится вручную подбирать параметры разгона, аккуратнее повышая частоту и напряжение питания CPU. При этом придется также учитывать, что при исполнении AVX инструкций, и тем более новых AVX-512 процессор не будет работать на частоте стабильной для скалярных операций. К счастью в настройках платы есть возможность использовать для таких условий понижающие коэффициенты. Работы тут у энтузиастов будет много. Skylake-X не так просты для разгона. Тут еще можно вспомнить и «подарок» от Intel в виде пластичного термоинтерфейса под крышкой процессора вместо припоя, привычного для решений класса HEDT.

В любом случае, для разгона чипов понадобится очень хорошая система охлаждения. Судя по температурам процессора, СВО будет предпочтительнее, но воздушные кулеры имеют свои преимущества. В частности даже минимальный обдув элементов VRM после разгона будет совсем не лишним.

Если манят высокие частоты, очень желательно, чтобы платы была оборудована двумя разъемами дополнительного питания EATX12V c конфигурацией 8+4 или 8+8. Например, после использования режима TPU II под нагрузкой энергопотребление платформы повышалось до 300–350 Вт. Потому модели с одним 8-контактным разъемом скорее больше подходят для экспериментов с 4-ядерными Kaby Lake-X, имеющими меньший TDP.

Напомним, что одним из преимуществ Skylake-X является 4-канальный контроллер памяти. Во время тестирования системы мы использовали набор HyperX Savage HX430C15SBK4/16 (DDR4-3000, CL15).

Для комплекта памяти прописаны два XMP-профиля – DDR4-3000 (15-16-16-39) и DDR4-2666 (14-14-14-36), которые можно выбрать в настройках BIOS или подключить на аппаратном уровне. При переключении тумблера EZ_XMP активировался более скоростной режим, при этом рядом с селектором загорается светодиодный индикатор.

4-канальный доступ к памяти обеспечивает очень хорошие скорости передачи данных. Как видим, в режиме DDR4-3000 скорость чтения/записи составляет порядка 75 ГБ/c. Двухканальный режим примерно вдвое снизит эти показатели. В случае с десктопными задачами это не всегда критично, но в приложениях чувствительных к ПСП, возможны потери.

Цена

LGA2066 продолжает традиции энтузиастских платформ, а это значит, что не стоит рассчитывать на доступные материнские платы. Даже самые простые модели на базе Intel X299 имеют заявленные ценники от $200–250 для американского рынка. Топовые функциональные платы стоят заметно дороже, особенно в наших широтах. Ожидаемая розничная цена ASUS PRIME X299-DELUXE составляет 13 500 грн, то есть более $500.