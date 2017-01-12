Обзор материнской платы ASUS PRIME Z270-A

К обновлению платформы LGA1151 производители материнских плат приготовили широчайший ассортимент разноплановых моделей с различным оснащением и функциональностью. Учитывая улучшенный частотный потенциал процессоров Kaby Lake, особый интерес представляют платы на базе Intel Z270, позволяющие экспериментировать с разгоном CPU. Смотр новых моделей от ASUS мы начинаем со сбалансированной ASUS PRIME Z270-A.

Комплект поставки

Плата предлагается в коробке средних габаритов, которая оформлена в темных тонах. На передней панели крупное фото устройства и название модели. В комплекте предлагается руководство, инструкция по быстрой установке, 4 интерфейсных кабеля SATA, заглушка на заднюю стенку корпуса, панель Q-Connector и пластиковая рамка CPU Installation Tool для упрощения установки процессора в разъем LGA1151.

Кроме того с платой предлагается SLI-мостик нового формата – SLI HB Bridge, который позволяет объединить две старших видеокарты с чипами NVIDIA на базе архитектуры Pascal. В частности речь о GeForce GTX 1070/1080 и GeForce TITAN X. Это приятный бонус для тех, кто действительно планировал использовать связку из пары топовых адаптеров. Синхронизирующий переходник для нового поколения адаптеров до недавнего времени нужно было покупать самостоятельно.

C ASUS PRIME Z270-A также предлагается персональный купон с 20%-ной скидкой на продукцию компании CableMod, с которой возможно знакомы пользователи, увлеченные моддингом.

Дизайн и компоновка

Учитывая устойчивый спрос на платформы для игровых систем, геймерская тематика получает все более сильные позиции, просачиваясь в самые различные сегменты. Потому «не игровыми» остаются совсем уж узкоспециализированные решения. Рассматриваемая плата принадлежит новой линейке – ASUS PRIME, устройства которой условно находятся на стыке энтузиастских моделей и массовых универсальных продуктов.

Визуально модель играет на контрасте черного и белого. Темной печатной плате противопоставляются молочно-белые пластиковый кожух над интерфейсной панелью и элементы декора на чипсетном радиаторе. Такой прием разработчики уже использовали ранее. Элементами в стиле Arctic White сдобрены платы семейства PRO из линейки предыдущего поколения. Время от времени производитель обращает внимание, на уместное единство такой декорации в связке с видеокартами серии DUAL, которые также имеют яркие белые элементы.

Действительно, такой комплект выглядит интересно, но в большинстве случае система будет закрыта в системном блоке, потому оценить идиллию с точки зрения дизайна можно будет лишь при сборке или наличии прозрачной боковой стенки.

Силовой блок платы использует 10-фазную схему (8+2) параметры которой регулирует контроллер Digi+ ASP1400BT. Все силовые сборки и микросхема контроллера охлаждаются с помощью дополнительных алюминиевых профилей. Радиаторы имеют средние габариты и в целом не отличаются особой вычурностью профиля. Отметим разве то, что охладитель над элементами, выстроенными вдоль интерфейсной панели, почти целиком прячется под декоративным кожухом.

Для подключения дополнительного питания у верхней кромки платы расположен 8-контактный разъем ESP12V.

На плате имеется 4 слота для модулей памяти, позволяющих увеличить общий объем ОЗУ до 64 ГБ. По заявлению производителя здесь используется T-топология 3-го поколения, позволяющая увеличить частотный потенциал для модулей памяти. Для ASUS PRIME Z270-A указана поддержка комплектов вплоть до DDR4-3866. Однако, это штатные режимы для наборов, официально прошедших валидацию на плате. Что касается разгона, то здесь таких ограничений нет. Разъемы для DIMM имеют одностороннюю фиксацию. В данном случае речь о недостатке свободного места даже после установки видеокарты не идет, но даже для таких случае ASUS зачастую использует коннекторы Q-DIMM.

Состав и количество слотов расширения можно назвать классическим. На плате предусмотрено три полноформатных PCI Express x16 и четыре PCI Express x1. Верхнюю позицию занимает PCI-E x1, облегчая установку габаритных процессорных кулеров.

Верхние слоты PCI Express x16 получили металлическую обшивку, увеличивающую механическую прочность разъемов.

Таким даже визуальным способом выделены приоритетные слоты, которые обслуживает процессор. Третий полноформатный слот всегда работает в режиме x4, а необходимые ему линии PCI-E выделяет чипсет.

Видеокарта поддерживает как связки SLI с двумя видеокартами, так и конфигурации CrossFire. При этом в последнем случае графических адаптеров может быть даже три.

Вне зависимости от количества используемых слотов расширения, функциональность всех разъемов сохраняется. Увеличенное количество линий PCI Express 3.0 в чипсете Intel Z270 дает о себе знать.

Для настройки системы охлаждения на плате предусмотрено шесть 4-контактных разъемов. Два условно выделены для процессорного кулера, еще пара предназначены для корпусных вентиляторов. Кроме этого в центральной части размещен разъем для мощных вентиляторов, требующих силы тока более 1 А. Шестой коннектор выделен для подключения помпы жидкостной системы охлаждения.

В штатном режиме плата предполагает мониторинг трех температурных показателей – процессора, материнской платы и чипсета. Однако на PCB также размещен коннектор для подключения внешней термопары. В комплекте с платой сенсора нет, но если понадобится контролировать нагрев любого участка в системном блоке, это несложно будет сделать.

На случай если предложенных инструментов окажется недостаточно, на плате также есть 5-контактный коннектор EXT_FAN для дополнительного модуля, позволяющего подключить еще три вентилятора и такое же количество термодатчиков.

ASUS PRIME Z270-A точно не отнесешь к категории энтузиастских моделей, однако базовый набор дополнительных органов управления на плате все же присутствует.

В правом верхнем углу платы размещен индикатор подачи питания, который зажигается при подключении 24-контактного разъема ATX. Рядом расположены две кнопки. Можно было бы предположить, что это клавиши Power и Reset. Однако в данном случае имеем клавишу включения и активации технологии MemOk для первичной настройки модулей памяти. Отдельная же кнопка аппаратной перезагрузки системы на плате не предусмотрена. Нестандартный ход.

Сегментного индикатора на плате нет, но в экспресс-режиме определиться с возможным проблемным блоком поможет набор разноцветных светодиодов Q-LED. Это индикаторы стартовой диагностики, которые подсвечиваются во время начального самотестирования узлов. Если в процессе обнаружится проблема, по подписи под индикатором можно определить сбойный узел (память, видеокарта, процессор, загрузочный накопитель).

Из вспомогательных инструментов еще можно отметить переключатель EZ_XMP для принудительной активации XMP-профиля оперативной памяти. В положении «Вкл.» рядом с тумблером загорается зеленый светодиод. Практическая ценность такой возможности невелика. Нужный профиль часто проще выбрать в настройках BIOS. Такая возможность есть даже на стартовом экране оболочки, потому не нужно серьезно разбираться в опциях.

Производители комплектующих все чаще поощряют творческие попытки энтузиастов доработать устройства в соответствии со своими предпочтениями. В частности ASUS предлагает владельцам платы, имеющим доступ к 3D-принтеру, сделать оригинальные декоративные накладки и функциональные кожухи.

В данном случае доступны крышка для центральной области, на которой можно нанести какую-то надпись или логотип. Массивный блок может прикрывать коннектор и кабель питания ATX. Кроме того предлагается напечатать держатель для крепления компактного вентилятора, который будет обдувать накопитель в слоте M.2. Проблема с перегревом скоростных SSD действительно имеет место, потому такая опция выглядит весьма практичной. Из вспомогательных моделей предлагается накладка для нового SLI-моста, декоративная решетка для корпусного вентилятора и гребенка для кастомного кабеля питания.

Файлы с 3D-моделями можно будет скачать на сайте производителя. На момент публикации материала соответствующий раздел для PRIME Z270-A уже имеется, но пока еще пустует.

История с дополнительной подсветкой различных узлов материнских плат набрала таких оборотов и масштабов, набора и возможности иллюминации становятся едва ли не самыми важными отличиями определенных моделей.

Пришло время немного поумерить пыл, прекратив бездумную световую заливку «по площадям». Световой декор определенно имеет право на жизнь и может быть вполне небезразличен, особенно владельцам корпусов с прозрачной боковой стенкой, но делать из этого культ – последний аргумент, когда больше предложить нечего.

В этом отношени ASUS PRIME Z270-A даже как-то порадовала. Светодиодной дорожкой здесь выделена только аудиоподсистема. Прямо как в те времена, когда такая подсветка только начинала появляться. Хотя, конечно, возможностей здесь все же куда больше. Прежде всего для иллюминации используются RGB-светодиоды. Несмотря на сравнительно небольшую область подсветки, она разделена на четыре сегмента (по 2 светодиода в каждом) параметрами которых можно управлять индивидуально.

Для настройки многочисленных режимов работы подсветки предусмотрено приложение ASUS AURA. При этом возможности не ограничиваются только иллюминацией материнской платы.

ASUS AURA Sync позволяет синхронизировать подсветку материнской платы, видеокарты, и даже периферии ASUS, поддерживающей данную технологию. Мы смогли убедиться в световой идиллии с графическим адаптером ASUS STRIX GTX 1070 8G GAMING. Механизм действительно работает, визуалы будут довольны.

Для всех желающих добавить еще больше ярких красок, есть возможность подключить внешнюю RGB-ленту и также управлять ее параметрами из указанного приложения. Коннектор для подсоединения дополнительной гирлянды расположен у нижней кромки PCB.

Переходя от высоких световых материй к насущным вопросам, отметим, что для подключения накопителей на ASUS PRIME Z270-A предусмотрено 6 портов SATA 6 Гб/c, которые обслуживаются чипсетом. При первом взгляде на порты, ловишь себя на мысли о том, что здесь чего-то не хватает. Разъемы SATA Express стали уже настолько привычны, что на их отсутствие сразу обращаешь внимание. Такой ход можно считать официальным признанием бесперспективности SATA Express. За несколько лет с момента разработки интерфейсу так и не удалось закрепиться на рынке. Малочисленные прототипы накопителей с SATA Express не пошли в серию.

Любопытно, что на новых платах ASUS для LGA1150 также отсутствует порт U.2. Причем это не особенность PRIME Z270-A, такого коннектора нет и у топовых моделей для этой платформы. Несмотря на хорошие возможности, U.2 x4 откровенно подзадержался в категории «перспективных». До сих пор для данного интерфейса предлагаются лишь накопители серии Intel 750 SSD. Негусто и недешево. На случай если уж вы все же станете обладателем такого накопителя, для его подключения можно будет использовать переходник c M.2 на U.2 – ASUS Hyper Kit. Плата готова к такому трансферу, в настройках BIOS имеются соответствующие опции. Переходник не входит в базовый комплект, покупка обойдется примерно в $15.

Что же касается M.2 x4, то плата предлагает два соответствующих порта. Первый расположен рядом с коннекторами SATA. Разъем позволяет использовать SSD всех доступных форматов длиной от 42 мм до 110 мм. При этом поддерживаются как SATA-версии накопителей, так и скоростные SSD NVMe, использующие для передачи данных шину PCI Express. Используя SATA-накопитель, один из каналов интерфейса будет не доступен на общей панели SATA-коннекторов.

Второй порт M.2 с пропускной способностью 32 Гб/c размещен в центральной части платы. Он позволяет устанавливать накопители длиной до 80 мм, при этом поддерживаются только PCI-E-устройства. Коннектор имеет определенные ограничения. При использовании данного M.2 в режиме x4, деактивируются два порта SATA (SATA_5/SATA_6). Тогда как в режиме х2 сохраняется полная функциональность всех разъемов. Здесь не совсем понятна взаимосвязь, казалось бы, независимых каналов передачи данных.

ASUS PRIME Z270-A также позволяет использовать накопители Intel Optane, которые в первой инкарнации будут иметь формат M.2 и относительно небольшой объем. На начальном этапе Intel позиционирует устройства на базе 3D Xpoint как скоростной буфер, позволяющий в общем ускорить дисковые операции. Можно предположить, что это будет продолжением идеи Intel Smart Response.

Пока Intel Optane не предлагаются в свободной продаже делать далекоидущие выводы рано. Можем лишь отметить, что в руководстве к материнской плате говорится о поддержке Intel Optane только при использовании процессоров Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake).

Чипсеты Intel двухсотой серии, к сожалению, так и не получили врожденной поддержки интерфейса USB 3.1, потому шина для скоростной периферии, которой может понадобиться пропускная способность до 10 Гб/c по-прежнему реализуется с помощью дополнительных контроллеров. К счастью производители последних представили новые поколения своих чипов, а производители материнских плат уже используют их в своих устройствах. В частности для ASUS PRIME Z270-A используется новый контроллер ASMedia ASM2142, позволяющий обеспечить два независимых порта USB 3.1 с максимальной пропускной способностью. Оба доступных коннектора выведены на интерфейсную панель. Причем один из них имеет формат USB Type-A, а второй – универсальный USB Type-C. Вне зависимости от форм-фактор, оба порта могут отдавать до 3А для питания или зарядки подключенных устройств.

Сетевой вопрос производитель лаконично закрывает с помощью гигабитного Ethernet-контроллера Intel i-219V. Простые вещи работают. Для настройки приоритетов трафика можно воспользоваться предлагаемой утилитой Turbo LAN.

Звуковая подсистема со звучным названием Crystal Sound 3 основана на новом 8-канальном кодеке Realtek S1220A, который, по заявлению производителя, был разработан в сотрудничестве со специалистами ASUS. Чип имеет хорошие TХ. Стоит отметить заявленное соотношение сигнал-шум на уровне 120 дБ.

На плате звуковой тракт изолирован. Микросхема кодека спрятана под металлическим кожухом. Для разводки правого и левого каналов используются различные слои печатной платы, а в цепи применяются японские специализированные емкости.

При подключении устройства воспроизведения автоматически определяется его входное сопротивление и устанавливается соответствующий уровень коэффициента усиления сигнала. На практике качество звука вполне приличное. Радикального изменения по сравнению с хорошим интегрированным решением на Realtek ALC1150 не ощущается, по крайней мере, его сложно уловить на игровой гарнитуре.

Отметим состав коннекторов у нижней кромки платы. Здесь расположились разъем для вывода аудиопортов, COM и TPM, а также выше упоминавшийся коннектор для внешней светодиодной гирлянды. Три внутренних USB 2.0 на 6 портов, один USB 3.0 на два соответствующих канала и разъем для подключения корпусного вентилятора. В правом нижнем углу разместилась панель для подключения кнопок и индикаторов, а над этой гребенкой расположен двухконтактный разъем для очистки CMOS.

Обратная сторона печатной платы не нагружена элементами. Можем лишь отметить винтовое крепление радиаторов на микросхемах блока VRM и чипсете.

Разъемы интерфейсной панели компактно сгруппированы. Центральное место выделено старому доброму PS/2, который, кажется, всех переживет. Рядом размещены четыре порта USB 3.0, розетка Ethernet и два USB 3.1. Компактный скоростной порт отличить несложно, а визуально идентифицировать скоростной USB Type-A можно по бирюзовой пластиковой вставке, ну, и соседству с USB Type-C.

Для подключения устройств отображение предусмотрено три цифровых видеовыхода – DisplayPort, HDMI и DVI-D. Чипсет предлагает три независимых канала, потому можно одновременно использовать соответствующее количество экранов. Для подсоединения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF.

Свободное пространство у верхней грани – следствие унификации. На более оснащенных новых платах производителя это место занимает модуль Wi-Fi/Bluetooth, который не предлагается в составе ASUS PRIME Z270-A.

UEFI и программное обеспечение

ASUS минимально освежил графическую UEFI. Уже используемая версия оболочки получила достаточно много лестных отзывов, в том числе и от нас, потому вполне логично, что производитель решил кардинально ее не изменять.

Из того, на что сразу обращаешь внимание – анимация стартовой страницы в стартовом режиме EZ Mode. Пожалуй, такие эффекты мы наблюдаем в BIOS впервые. Ну, все способы для привлечения аудитории хороши.

Нас же в большей мере интересует состав параметров и доступные опции для настройки. В этом плата разве что немногим уступает лишь моделям семейства ROG, но и доступных параметров хватит с лихвой для любительского разгона.

Напряжение питания процессора регулируется в пределах 0,6–1,7 В, с шагом 0,005 В. Любопытно, что вольтаж на памяти изменяется от 1,0032 В до 2,0064 В с непривычным шагом 0,0066 В.

С настройками по умолчанию на плате активирована опция ASUS MiltiCore Enhancement, которая автоматически под нагрузкой повышает множитель процессора до максимального значения вне зависимости от характера нагрузки. При этом синхронизируется частота работы всех ядер. Для Core i5-7600К это 4200 МГц. Даже штатного напряжения питания в 1,164 В достаточно для того, чтобы чип получил определенное ускорение. Конечно, в этом случае гарантирован определенный прирост производительности, однако, это уже заводской тюнинг.

Напомним, что рекомендованная частотная формула Core i5-7600K – 3,8/4,2 ГГц. В штатном режиме во время нагрузки чип ускоряется до 4000 МГц, тогда как на рубеж 4200 МГц он выходит только если в работе оказываются одно-два ядра.

Для программной настройки платформы из операционной системы производитель предлагает уже хорошо знакомый набор AI Suite 3. Возможности пакета не претерпели кардинальных изменений.

Из опций, которые хочется отдельно отметить – тонкая настройка системы охлаждения с отличными диапазонами регулировки скоростей вращения вентиляторов.

Разгон

Конечно, чипы с индексом «К» в названии модели покупаются вовсе не для того, чтобы довольствоваться штатным режимом.

Выбирая в BIOS режим TPU I мы получили разгон процессора до 4500 МГц при питающем напряжении 1,28 В. Отличный вариант для старта. Это не робкие 4100–4200 МГц, которые зачастую предлагались на платформах с чипсетами Intel Z170 для старших Core i5 семейства Skylake. 4500 МГц при нагрузке на все 4 ядра – это заметная прибавка вычислительной мощности по сравнению со штатным режимом.

TPU II предполагает увеличение рабочей частоты процессора до 4800 МГц при нагрузке на все вычислительные блоки при питающем напряжении порядка 1,34 В. В нашем случае такое сочетание оказалось абсолютно работоспособным. Однако для охлаждения процессора понадобится максимально эффективный кулер, а лучше жидкостная система охлаждения.

Для стабильной работы процессора на заветных 5 ГГц нам понадобилось дополнительно увеличить напряжение питания до 1,36 В. Для дальнейших экспериментов нужно думать о более эффективной системе охлаждения или таких даже более радикальных приемов, как замена штатной теплопроводящей пасты между кристаллом и крышкой процессора.