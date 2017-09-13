Обзор материнской платы ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME

После запуска процессоров с архитектурой Zen, компания AMD вернулась в топовый сегмент настольных систем. Чипы Ryzen вызвали интерес и у энтузиастов. Хотя абсолютный частотный потенциал процессоров AMD ниже, чем у чипов Intel, большое количество вычислительных ядер, прекрасный внутренний термоинтерфейс и хорошая производительность в многопоточных задачах открывают оверклокерам путь для творческого полета. Для серьезных экспериментов с Ryzen нужна соответствующая платформа. После удачного старта ROG CROSSHAIR VI HERO, компания ASUS решила закрепить успех, предложив ультимативную модель ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME. Ну, поддать экстрима не запретишь.

Комплект поставки

Плата предлагается в крупной коробке, оформленной в фирменном стиле игровой серии Republic Of Gamers. Откинув верхнюю крышку, можно рассмотреть устройство.

В комплекте с ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME поставляется документация, диск с драйверами, шесть кабелей SATA, дополнительный модуль Fan Extension Card, три внешних термодатчика, мостик SLI HB Bridge для видеокарт GeForce GTX 1xxx, переходник Q-Connector, набор удлинителей для подключения RGB-лент.

Также с платой поставляется усилительная антенна для модуля Wi-Fi, набор крепежных винтов для накопителей, стикеры и наклейки, а также подставка для кружки и скидочных купон (-20%) на покупку продуктов CableMod.

Дизайн и компоновка

Плата имеет форм-фактор Extended ATX (E-ATX) с габаритами 305×269 мм. Формат лишь изредка используется для самых дорогостоящих моделей на платформе Intel, потому любопытно будет посмотреть для каких целей расширена площадь PCB устройства на базе AMD X370. Все же символично, что это первая плата E-ATX для Socket AM4.

Внешне ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME оформлена уже привычно для устройств энтузиастской серии. Для моделей последней волны разработчики используют принцип эстетического минимализма. Все элементы выполнены в неброских темных тонах.

Силовая подсистема платы имеет 12-фазную схему c элементами NextFET от Texas Instruments, дросселями MicroFine и конденсаторами 10K Black Metallic. Силовые сборки охлаждаются массивными радиаторными блоками, которые связаны между собой тепловой трубкой.

Для подключения дополнительного питания предусмотрены один 8-контактный разъем и один коннектор на 4 контакта.

Компания Bitspower разработала для платы ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME оригинальный функциональный моноблок, позволяющий с помощью СВО охлаждать процессор и элементы силовой подсистемы. Для блока предусмотрена дополнительная RGB-подсветка, возможность мониторить температуру, величину потока и дополнительные датчики обнаружения протечек.

На плате расположено четыре слота для модулей памяти. При использовании процессоров семейства Ryzen, разъемы можно заполнить модулями суммарным объемом до 64 ГБ, работающими в режиме вплоть до DDR4-3200. Если плата заряжена гибридным процессором 7-го поколения (Bristol Ridge), то максимальный объем ОЗУ также составляет 64 ГБ, но скоростные характеристики скромнее – до DDR4-2400.

Слоты имеют односторонний механизм фиксации модуля. В данном случае это не просто удобно и функционально, но и жизненно необходимо. Согласно компоновке, на небольшом удалении от разъемов размещен радиаторный блок чипсета, в которой могли бы упереться фиксаторы, но используемый способ крепления планок памяти автоматически избавляет от таких сложностей.

На плате предусмотрены дополнительные отверстия, обеспечивающие совместимость с бесконечным множеством процессорных кулеров для Socket AM3/AM3+. Технически несложный прием позволит владельцам таких охладителей после апгрейда с платформы предыдущего поколения не тратиться на покупку моделей с нативной поддержкой Socket AM4. Аналогичное решение используется для ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO.

Компоновку слотов расширения можно назвать стандартной для полноформатной модели. На PCB размещено три PCI Express x16 и такое же количество PCI Express x1. Основные «процессорные» слоты могут работать в режимах х16+0 или х8+х8. Оба коннектора имеют дополнительную металлическую обшивку, увеличивающую прочность слотов. Нижний полноразмерный разъем работает в режиме x4.

Плата поддерживает связки с двумя видеокартами на базе чипов NVIDIA (2-Way SLI), а при использовании адаптеров с GPU от AMD, возможны комбинации вплоть до 3-Way CrossFireX. Стоит отметить, что подобные связки возможны при использовании чипов Ryzen, тогда как процессоры семейства Bristol Ridge предлагают только восемь линий PCI Express и при их использовании доступна лишь связка 2-Way CrossFireX.

У нижней кромки платы размещен 4-контактный (Molex) разъем EZ_PLUG для дополнительного питания шины PCI Express. Такой прием в характерен для энтузиастских моделей. Это позволяет исключить просадку напряжения во время одновременного разгона нескольких видеокарт.

На плате предусмотрено двенадцать (12!) 4-контактных разъемов для настройки системы охлаждения. Пара выделена для процессорного кулера, два блока по 4 разъема имеют синхронное управление, один коннектор номинально предназначен для корпусного вентилятора, еще один разъем может использоваться для мощной помпы СВО без управления, но требующей до 36 Вт энергии (12 В, 3 А). Плата оснащена одним двухконтактным коннектором для внешнего термодатчика. На PCB также имеются разъемы для подключения датчиков потока и температуры теплоносителя внутри контура.

Дополнительный 5-контактный разъем позволяет подключить комплектный модуль Fan Extension Card, которая обеспечит еще три независимых канала для подключения вентиляторов и возможность подключить такое же количество внешних термопар.

Еще раз отметим возможность использовать специальный моноблок от Bitspower и специальный 9-контактный разъем WB_Sensor для его подключения. То есть возможности для организации СО если не безграничны, то очень широки. Нужно только желание разбираться с доступным количеством опций.

Отметим отличные возможности калибровки вентиляторов. Зачастую материнские платы позволяют регулировать скорость вращения 150-миллиметрового вентилятора процессорного кулера Thermalright Archon Rev.A в пределах 450–1000 об/мин. В лучшем случае нижний предел – 300 об/мин. Здесь же мы видим, что граница снижена до 200 об/мин.

Основательно разработчики подошли к вопросу дополнительной подсветки. Нет, они не стали заливать всю площадь PCB, но все же уделили иллюминации несколько больше внимания.

Надпись CROSSHAIR VI красуется на кожухе, прикрывающем интерфейсную панель. Рядом предусмотрено дополнительное отверстие со световодом, через которое также пробивается излучаемый свет.

Подсвечиваются также фиксаторы на основных портах PCI Express x16. Три RGB-светодиода с независимым управлением также установлены под крышкой составного радиатора микросхемы чипсета.

Вдоль всей правой кромки с обратной стороны PCB расположена целая линейка RGB-светодиодов c дополнительными декоративными световодами. Элементы закреплены на металлической пластине, прикрывающей часть печатной платы. Светодиоды разделены на семь зон с независимыми каналами управления.

Фирменная утилита позволяет настроить параметры подсветки. Учитывая доступные опции, в перечне доступен широкий выбор режимов, каждый их которых имеет индивидуальные настройки.

На плате также предусмотрено два 4-контактных разъема для подключения внешних лент RGB, а также один коннектор для адресуемой гирлянды, позволяющей независимо управлять параметрами всех светодиодов. Если задаться целью, то залить яркими красками можно весь системный блок и область за его пределами.

Предусмотрена возможность синхронизации подсветки AURA Sync, при этом компания также начала предлагать AURA SDK для разработчиков, желающих оснастить свои устройства подсветкой с расширенными функциями освещения.

ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME получила расширенный набор различных инструментов для управления системой на открытом стенде и помощи в разгоне.

В правом верхнем углу размещены крупные подсвечивающиеся кнопки включения и перезагрузки системы. Рядом расположены сегментный индикатор Q-CODE и линейка светодиодов, отражающих процесс экспресс-диагностики. Кнопки Safe_Boot и ReTry_Button, а также переключатели Slow_Mode и LN2_Mode – верные спутники исключительно оверклокерских моделей, которые могут использоваться для экспериментов с охлаждением жидким азотом.

В области скопления оверклокерских элементов также расположена группа контактов ProbeIt, позволяющая с помощью мультиметра замерять напряжения различных узлов системы.

Примечательно, что основной 24-контактный разъем питания ATX спозиционирован параллельно плоскости PCB. При такой компоновке коннектора проще подключить силовой кабель, если используется укладка кабелей за поддоном корпуса. Да и в целом подобным способом можно немного разгрузить область процессорного разъема.

Плата предлагает восемь портов SATA 6 Гб/c и поддержку RAID 0, 1, 10. При этом для подключения скоростных накопителей предусмотрено два порта M.2.

Один позволяет использовать SSD PCI-E длиной до 110 мм. Второй универсален, пригоден для работы как с PCI-E, так и с SATA-накопителями формата M.2 длиной до 80 мм. Кроме того, для накопителя, устанавливаемого во второй разъем предусмотрен дополнительный радиатор.

Здесь задействуется составная конструкция чипсетного охладителя, позволяющая снизить нагрев контроллера SSD.

Для оценки эффективности такого решения мы использовали скоростной накопитель Kingston KC1000, который основан на достаточно производительном, но теплообильном чипе Phison PS5007-E7. Без дополнительного охлаждения во время длительной последовательной записи контроллер может разогреваться до 80С, потому любопытно было оценить, как изменится ситуация с дополнительным охлаждением.

Результат в данном случае оказался даже лучше, чем ожидалось. Производитель заявляет о том, что радиатор способен снизить нагрев SSD примерно на 15 градусов. Однако это очень обобщенное значение. В частности на KC1000 после установки охладителя температура контроллера не превышала 57С, позволяя получить результаты производительности аналогичные тем, что и в ситуации с дополнительным обдувом.

Плата имеет индикатор активности накопителей, который будет полезен при использовании системы в условиях открытого стенда.

Владелец платы вряд ли столкнется с недостатком свободных портов USB для подключения периферии. Интерфейсная панель буквально усыпана соответствующими коннекторами. Кроме того на плате есть два внутренних USB 3.0 для еще четырех портов. Также часть группы ROG_EXT можно отобрать под нужды пары USB 2.0.

ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME оборудована внутренним коннектором USB 3.1, позволяющим вывести максимально скоростной порт (10 Гб/c) на стенку корпуса, конечно, если последний в принципе предполагает такую возможность.

Сетевой контроллер ожидаемо Intel i211-AT. Тот случай, когда соседство компонентов противоборствующих сторон идет на пользу. Для защиты от электрического разряда на плате предусмотрена дополнительная цепь LANGuard.

Сетевые возможности ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME изначально расширены двухдиапазонным модулем для работы с Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.0. Пиковая пропускная способность – до 867 Мб/с. В данном случае используется блок Realtek RTL8822BE, размещенный рядом с интерфейсной панелью. Для усиления приема/передачи сигнала предусмотрена внешняя антенна, поставляемая в комплекте с платой. Напомним, что беспроводной модуль был опцией для платы CROSSHAIR VI HERO, а в данном случае это штатный блок.

Для звуковой подсистемы используется одна из вариаций SupremeFX, основанная на усовершенствованном кодеке Realtel S1220, который прикрыт металлическим кожухом. В цепи используется ЦАП ESS ESS9023P, независимый тактовый генератор, предусилитель RC4580 и набор специализированных емкостей Nichicon. Хороший набор и соответствующий результат на выходе.

С помощью программного движка Sonic Studio III можно сделать вкусовые корректировки.

С обратной стороны платы закреплена металлическая пластина. По большей части это элемент декора, попутно несколько увеличивающий прочность конструкции, а также позволяющий разместить вдоль всей кромки платы светодиодную линейку с небольшими световодами.

На интерфейсной панели изначально закреплена защитная металлическая пластина. Согласно легенде производителя, она обеспечивает дополнительную защиту от электростатики, но, как минимум, выглядит неплохо. К тому же в этом случае не требуется дополнительная заглушка для задней стенки корпуса, которую мало кто не забывал установить во время сборки системы. Последующий демонтаж уже почти собранной системы – то еще удовольствие.

Состав интерфейсной панели очень представительный. Здесь разместились шесть портов USB 3.0 и четыре USB 2.0. Также размещена пара скоростных USB 3.1 Gen2, при этом один имеет классический формат USB Type-A, а второй – компактный симметричный USB Type-C. Отметим, что рядом с коннекторами есть указатели к какому поколению шины они принадлежат, кроме того рядом с одним USB 2.0 есть пометка о том, что он должен использоваться при активации функции KeyBot, еще одно уточнение имеется рядом с разъемом, который нужно использовать для флешки, обновляя прошивку с помощью USB BIOS Flashback.

Для подключения акустики предусмотрено пять аудиоразъемов 3,5 мм, при этом все коннекторы имеют индивидуальную цветовую подсветку чтобы конкретный порт проще было опознать при подключении штекера.

На панель также выведены контакты для подсоединения внешней усилительной антенны беспроводного модуля. У кромки также размещено две кнопки. Одна используется для очистки CMOS-памяти, вторая активирует механизм перепрошивки USB BIOS Flashback.

Как вы могли заметить, на плате не предусмотрены видеовыходы, которые могли бы понадобится при использовании гибридных чипов AMD 7-го поколения (Bristol Ridge). Хотя, вероятность использования на такой платформе APU стоимостью менее $100 на практике стремится к нулю.

В работе

Для платы используется уже привычная оболочка UEFI с очень большим количеством доступных параметров. Плата изначально предназначена для разгона процессоров, причем устройство подготовлено к работе в действительно экстремальных условиях. Напряжение питания процессора регулируется в пределах 0,7–1,7 В с шагом 0,001 В, а на модули памяти можно подать от 0,5 до 2,155 В (шаг 0,005 В).

Плата имеет дополнительный тактовый генератор, позволяющий изменять опорную частоту в пределах 40–300 МГц с шагом 0,2 МГц. Конечно доступна и возможность настраивать процессорный множитель (22–63,75, шаг – 0,25).

Для тех, кто хочет минимально поэкспериментировать с разгоном и получить быстрый результат, производитель предлагает два профиля – TPU I и TPU II. При активации первого, тестовый процессор Ryzen 7 1700X ускорился до 3775 МГц (на скрине чуть меньше из-за значения опорной частоты). Множитель увеличился до 37,75, при этом напряжение питания установлено на уровне 1,3 В.

Режим TPU II в нашем случае увеличивал процессорный множитель до 38,25, а итоговую частоту до 3825 МГц, соответственно. Использовался тот же уровень питающего напряжения. В обоих случаях система сохраняла стабильность работы.

Можно было бы посетовать на относительно небольшую разницу в частотах между двумя режимами (50 МГц), но оба значения фактически оказались не очень далеки от возможностей нашего не самого удачного в плане разгона экземпляра процессора.

В ручном режиме нам удалось получить граничные для этого CPU 3900 МГц при 1,35 В. Фактически это только начало. Как мы знаем, при должном уровне охлаждения и серьезно увеличенном напряжении питания 8-ядерным Ryzen покоряются частоты в 5800 МГц. Такого значения энтузиастам удалось достичь на ROG CROSSHAIR VI HERO, но не видим препятствий тому, чтобы старшая модель не только повторила, но и развила “геройский” успех.

Оценивая эффективность системы охлаждения платы, стоит отметить, что в покое температура в области VRM удерживается на уровне 32–34С. После продолжительной интенсивной нагрузки на CPU в штатном режиме, согласно показателям встроенного датчика, силовые элементы прогревались до 50–52 градусов. Разгон с увеличением питающего напряжения заметно увеличивает нагрузку, но температурный режим MOSFET остается на хорошем уровне – элементы нагревались до 56–57С.