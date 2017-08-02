Обзор материнской платы ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO

После возвращения в топ сегмент на рынке десктопных систем, AMD приходится наверстывать упущенное за прошедшие годы. Стоящий процессор – это важно, но этого мало, чтобы вновь завоевать благосклонность энтузиастов. Здесь особая миссия у производителей материнских плат. Посмотрим, как предлагает раскрывать потенциал чипов AMD Ryzen компания ASUS, имеющая в составе своей небезызвестной линейки плату ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO.

Комплект поставки

Плата предлагается в коробке средних размеров с хорошо узнаваемым тематическим оформлением в стиле ROG – ярко-красные тона и крупное название модели на передней панели.

В комплекте с платой поставляется руководство, инструкция по быстрой установке, диск с драйверами и ПО, четыре кабеля SATA, заглушка на стенку корпуса, удлинитель для подключения внешней RGB-ленты, крепление для накопителей M.2, переходник Q-Panel для подключения кнопок и индикаторов, а также мостик SLI HB Bridge для объединения двух видеокарт серии GeForce GTX 10xx. В коробке также можно обнаружить огромную «простыню» с набором разноплановых брендированных стикеров, комплект наклеек для маркировки интерфейсный кабелей и картонную подставку с логотипом ROG для чайных бокалов. В комплекте прилагается купон, позволяющий получить 20%-ную скидку на дополнительный обвес от CableMod.

Дизайн и компоновка

Плата имеет форм-фактор ATX со стандартными для этого формата габаритами – 305×244 мм.

Модель имеет уже привычное для топовых моделей ASUS неброское внешнее оформление. PCB ожидаемо имеет черную маску с матовым верхним покрытием. Одна часть коннекторов также окрашена в черный, а другая имеет темно-серый оттенок.

ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO основана на топовом чипсете AMD X370 и позволяет использовать любые процессоры для разъема Socket AM4. Это модели семейства Ryzen, а также APU 7-го поколения и чипы Athlon.

Для платы используется мощная силовая подсистема. Стабилизатор напряжения питания процессора включает 12 фаз (8+4). При этом используются сборки Texas Instruments CSD87350Q5D NextFET, а для управления параметрами VRM применяется дискретный контроллер c маркировкой DIGI+ ASP1405I. В силовой цепи также задействованы дроссели MicroFine и японские емкости 10К Black Metallic.

Для подключения дополнительного питания предусмотрены два коннектора на 8 и 4 контакта.

Рядом с коннекторами светится красный светодиод, если не подключен 8-контактный разъем.

ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO имеет на борту четыре слота для модулей памяти. Максимальный объем – 64 ГБ. Для чипов семейства Ryzen можно использовать комплекты вплоть до DDR4-3200. На сайте производителя представлен список валидированных модулей, однако последнее обновление перечня датировано мартом текущего года, потому очевидно, что это далеко не полный перечень подходящих планок. К тому же, с обновлением прошивок совместимость с ОЗУ увеличивается.

Напомним, что для чипов APU 7-го поколения, а также процессоров Athlon для платформы Socket AM4 заявлена поддержка памяти DDR4-2400/2133. Для этих чипов также представлен свой список проверенных модулей, но очевидно, что он далеко не полон.

Разъемы для DIMM имеют односторонний механизм фиксации. Несколько лет назад компания ASUS предложила конструкцию коннекторов Q-DIMM, которая упрощает работу с модулями в собранной системе.

Одна важная особенность платы – наличие крепежных отверстий для установки систем охлаждения, предназначенных как Socket AM4, так и для Socket AM3. Это просто отличная новость для владельцев возрастных, но еще вполне актуальных кулеров или СВО, которые имеют винтовое крепление с оригинальными фиксирующими плитами.

Для Socket AM3 и Socket AM4 изменены расстояния между крепежными отверстиями. Это не имеет никакого значения, если кулер крепится прижимной скобой за пластиковые зацепы на кронштейнах, а вот если конструкция предполагает фиксацию с помощью винтов, здесь уже есть нюансы.

Наличие дополнительных отверстий в частности позволило нам использовать во время тестирований кулер Thermalright Archon Rev.A, крепление которого подразумевает использование на платформе Socket AM3.

Установка такого гиганта – еще один этап проверки системы, на готовность принять на борт крупный процессорный охладитель. В данном случае размашистый радиаторный блок не перекрывает доступ к основному слоту PCI Express x16, потому никаких нюансов с установкой видеокарты не возникло.

В целом ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO предлагает шесть слотов для карт расширения. Это три полноформатные PCI Express x16 и такое же количество PCI Express x1. Верхнюю позицию занимает PCI-E x1, потому свободного пространства вокруг процессорного разъема достаточно много.

Основные полноформатные разъемы имеют металлическое усиление SafeSlot, повышающее прочность коннекторов. Первый коннектор является основным и работает в режиме x16 при наличии одной видеокарты. Линии шины между слотами могут быть разделены в пропорции x8+x8 если используется две видеокарты. Такая конфигурация позволяет использовать связки SLI и CrossFire, хотя в широкий успех последних не очень верят даже сами разработчики. Обратим внимание, что 16 линий PCI Express 3.0 доступны только чипам Ryzen, тогда как вскоре гибридные процессоры A-серии и Athlon, которые вскоре появятся в продаже, располагают восемью линиями шины PCI Express. В этом случае доступен всего один из основных слотов, закованных в металлические латы и работать он будет в режиме х8.

Нижний полноформатный слот на плате обслуживается чипсетом и всегда работает в режиме х4. Компактные разъемы PCI-E x1 не имеют ограничителей, теоретически позволяя использовать платы с более габаритным коннектором, хотя пропускная способность в любом случае будет соответствовать x1.

У ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO ожидаемо все хорошо с возможностями настройки системы охлаждения. Плата имеет семь 4-контактных коннектора для подключения вентиляторов и помп СВО. При этом один из коннекторов (W-PUMP+) позволяет подключать устройства повышенной мощности (до 36 Вт, 12 В, 3 А)

На PCB предусмотрено три внутренних термодатчика и один коннектор для подсоединения внешней термопары. Все показатели можно использовать для настройки алгоритма работы СО.

Владельцев жидкостных систем охлаждения может заинтересовать возможность подключить тахометр для определения потока в контуре, а также дополнительные разъемы для подключения термодатчиков на входе и выходе.

Плата основательно подготовлена для экспериментов на открытом стенде. У нижней кромки PCB расположена крупная удобная клавиша включения с дополнительной внутренней подсветкой.

Рядом размещены кнопки перезагрузки, безопасной загрузки (SAFE_BOOT) и клавиша ReTry для холодного сброса системы, на случай когда уже Reset не помогает. В области размещены тумблер SLOW_MODE и джампер LN2_MODE, позволяющие подготовить систему к работе в условиях отрицательных температур.

В верхнем правом углу платы размещен сегментный индикатор Q-Code, а под ним имеется линейка Q-LED для экспресс-диагностики на старте системы. В этой области также имеется отдельный индикатор готовности процессора к загрузке.

Он горит зеленым если CPU может функционировать или красным в случае когда процессор не готов.

Рядом с основным разъемом питания ATX выведена группа контактов ProbeIt, позволяющая с помощью мультиметра замерить основные напряжения на различных узлах системы.

Плата оснащена дополнительным тактовым генератором, позволяющим регулировать частоту базовой шины. Такая опция доступна далеко не на всех платах даже с топовым чипсетом AMD X370. Учитывая дискретность шага процессорного множителя (0,25) это уже скорее дополнительная опция, необходимая самым требовательным энтузиастам.

Дополнительная подсветка стала обязательным атрибутом материнских плат даже начального класса, что уж говорить о топовых устройствах. В случае с ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO здесь не стала усердствовать и перегибать палку. Здесь подсвечивается логотип на чипсетном охладителе, дополнительно подчеркивая контуры радиаторы сложной формы с дополнительными полостями. Также иллюминация есть в области интерфейсной панели, где свечение эффектно пробивается сквозь полупрозрачную вставку на кожухе с надписью CROSSHAIR VI. Скромно и со вкусом.

Параметры работы светодиодов можно настроить в приложении AURA. Доступные эффекты в целом типичны для подобных решений. Две выделенные зоны имеют независимые каналы управления, что добавляет возможные варианты оформления.

Для тех кто придает большее значение дополнительной подсветке и желает залить светом все внутреннее убранство системного блока, на плате есть два дополнительных 4-контактных разъема, позволяющий подключить внешние RGB-ленты (5050, до 2 м).

В накопительной истории платы присутствует 8 портов SATA 6 Гб/с. Все коннекторы выстроены одной колодкой вдоль правой грани PCB. Порты обслуживает чипсет, позволяя создавать RAID 0, 1 и 10.

Для подключения скоростных SSD предусмотрен один порт M.2. Выделенная площадка и система креплений позволяет устанавливать накопители длиной от 42 мм до 110 мм. При наличии процессоров Ryzen можно использовать устройства как с интерфейсом PCI-E, так и SATA, а вот чипы A-серии или Athlon ограничат возможности платы – в этом случае можно подключить лишь SATA-накопители.

Плата имеет индикатор активности накопителей — верный признак энтузиастской направленности устройства. В условиях открытого стенда порой важно понимать, обращается ли система к SSD/HDD в конкретный период времени.

Из пожеланий, пожалуй, хотелось бы видеть на ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO штатный дополнительный охладитель для накопителей M.2. Контроллеры скоростных SSD заметно нагреваются во время работы, потому дополнительный алюминиевый профиль, как минимум, помог бы отсрочить достижение температуры при которой активируется защита от перегрева. Подобные радиаторы уже чаще можно встретить на материнских платах, такой прием становится правилом хорошего тона. Топовой модели такое приспособление точно не помешало бы.

Проблемы с перегревом SSD формата M.2 производитель предлагает решать с помощьюа кативного охлаждения. При необходимости можно распечатать на 3D-принтере кронштейн определенной формы, позволяющий закрепить на плате в области порта M.2 дополнительный 40-миллиметровый вентилятор. 3D-модель держателя, а также целый набор различных вспомогательных крышек, фиксаторов и накладок доступны на сайте производителя.

Сетевую часть платы обеспечивает гигабитный контроллер Intel i211-AT. Тот случай когда соседство решений AMD и Intel очень уместно. Для защиты от пробоя предусмотрена дополнительная обвязка LANGuard.

Чипсет содержит интегрированный контроллер USB 3.1. На плате он используется для внутреннего разъема, позволяющего вывести один скоростной порт на переднюю панель корпуса. Модели с такой возможностью встречаются все еще очень редко, но это вопрос времени.

Для двух портов USB 3.1 на интерфейсной панели уже используются ресурсы дополнительного контроллера ASMedia ASM1143. Один из коннекторов представлен в виде типичного Type-A и отличить от менее скоростных сородичей его можно по красной внутренней вставке, а второй представлен в виде USB Type-C.

Внутренних коннекторов USB предыдущих стандартов на плате два. Один внутренний обеспечивает пару USB 3.0, которые можно вывести на панель корпуса. Еще один внутренний на два порты USB 2.0 можно «похитить» из группы ROG_EXT если к плате не подключается специализированный модуль ASUS.

Отдельное внимание звуковой подсистеме очень уместно, особенно с учетом того, что ROG – это ведь не только про разгон, но и про игры. Возможно даже в первую очередь. Используемая версия SupremeFX использует топовый кодек Realtek, который по заверению ASUS был доработан совместно с ее представителями, а потому получил обозначение S1220, а не привычное ALC1220. Обещанное небольшое преимущество в соотношении сигнал/шум непросто измерить даже инструментально, но примем к сведению утверждение ASUS.

В цепи используется цифро-аналоговый преобразователь ESS ESS9023P, операционный усилитель RC4580, выделенный дискрентный генератор и целый набор конденсаторов Nichicon. Поддерживается функция автоматического определения входного сопротивления для разъемов на интерфейсной панели и портов, выведенных на стенку корпуса. Конечно, это не что-то сверхъестественное. Скорее добротный набор для материнских плат подобного класса с хорошим итоговым результатом на выходе.

Состав интерфейсной панели платы станет настоящим праздником для владельца бесконечного перечня разнообразной периферии. Здесь размещено восемь портов USB 3.0, четыре коннектора USB 2.0 и пара USB 3.1, один из которых выполнен в компактном симметричном формате USB Type-C. В сумме имеем на панели 14 (!) портов шины USB различных поколений. Рядом размещена розетка Ethernet, а для подключения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF.

На панель также выведены две клавиши. Одна предназначена для очистки CMOS-памяти, а вторая активирует механизм USB BIOS Flashback, позволяющий обновить прошивку с USB-накопителя, не требуя при этом наличия процессора, памяти и видеокарты. Рядом с кнопками сквозь защитный кожух просматривается свободный слот PCI-E (E-Key, 2230) для установки модуля Wi-Fi. В данном случае он пустует. Если контроллер беспроводных сетей необходим системе, можно самостоятельно обзавестись подобным модулем. Или же, как вариант, можно изначально смотреть в сторону модификации платы ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO (WiFi AC) с двухдиапазонным модулем 802.11ac.

Вы наверняка обратили внимание на то, что на панели совсем нет видеовыходов. При таком обилии USB сложно поверить в то, что им попросту не нашлось места у кромки PCB. Чипы Ryzen не имеют интегрированной графики, потому при сборке дискретная видеокарта обязательна. А вот при использовании процессоров A-серии задействовать встроенное видеоядро уже не получится. Да, вероятность увидеть в одной связке ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO и недорогой APU очень невелика, но, все же, не нулевая.

В работе

Оболочка UEFI ожидаемо очень насыщена. Целые простыни доступных для изменения параметров способны надолго занять самых искусных оверклокеров.

Лимиты по напряжениям расширены до запредельных значений. Например, напряжение питания процессор можно изменять в диапазоне 0,75–2,45 В с шагом 0,00625 В, а для модулей памяти граничным является 2,155 В.

При желании ускорить систему минимально простым способом, владельцу доступны два профиля – TPUI и TPU II. В первом случае процессор Ryzen 7 1700X ускорялся до 3725 МГц при 1,308 В, во втором множитель чипа повышался до 38,25, а итоговая частота составляла порядка 3825 МГц с поправкой на нюансы формирования опорной частоты.

Напряжение питания в режиме TPU II под нагрузкой на все ядра составляло 1,33 В. С хорошим воздушным кулером вполне жизнеспособный вариант.

Во время любительских экспериментов наш тестовый процессор уверенно брал планку в 3900 МГц при 1,4 В, но наотрез отказывался превозмогать символичный рубеж в 4 ГГц. Дополнительное повышение питающего напряжения и улучшенный обдув радиаторного также не принесли успеха.

Типичный результат разгона для 8-ядерных чипов Ryzen 7, который удалось добыть без каких-либо сложностей, но вот продвинуться дальше не позволяет ограниченный потенциал конкретного экземпляра CPU. Вполне допускаем, что опытным энтузиастам удалось бы укротить данный чип, заставив его работать с большей отдачей, но такие эксперименты уже выходят за рамки используемого нами экспресс-подхода. В конечном счете нас все же в большей мере интересовал режим работы материнской платы. Согласно замерам встроенного датчика, после разгона чипа температура в области VRM повышалась до 58С. Микросхема чипсета прогревалась примерно до того же значения.

Во время проверки способности работы платы со скоростным платами мы использовали набор HyperX Savage HX430C15SBK4/16 (4×4 ГБ). Это комплект DDR4-3000 c четырьмя модулями общим объемом 16 ГБ. То есть заведомо наиболее “неудобный” вариант для платформы Socket AM4. Во-первых, для чипов Ryzen не предусмотрен множитель, позволяющий использовать режим DDR4-3000. Потому неудивительно, что комплекта нет в списке верифицированных наборов, равно как и любых других модулей DDR4-3000. Наиболее близкие по значениям – это DDR4-2933 или DDR4-3200. Во-вторых, четыре модуля – не лучшая комбинация, когда нужны максимальные частоты. Напомним, что после анонса новые чипы AMD очень избирательно работали даже с двухканальными комплектами в режиме DDR4-3200.

Несмотря на все предпосылки для неудачи, итоговые результаты наших экспериментов можно считать вполне достойными. Четыре модуля работали в режиме DDR4-2933 c формулой задержек 16-17-17-39.

А вот пару модулей без особых сложностей удалось ускорить до DDR4-3200 (16-16-16-39). И это с учетом того, что для планок используются микросхемы памяти SK hynix H5AN4G8NMFR-TFC, а не чипы от Samsung c которыми изначально были выше шансы получить стабильную работу памяти в режиме DDR4-3200.

В спортивных дисциплинах возможности платы продемонстрировал немецкий оверклокер der8auer, которому удалось на ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO разогнать Ryzen 7 1800X до 5802 МГц, тем самым установив мировой рекорд. То есть платформа подходит для самых серьезных задач, но здесь уже многое зависит от владельца системы.