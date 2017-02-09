Обзор материнской платы ASUS ROG STRIX Z270I GAMING

У многих любителей поиграть наверняка время от времени появляется желание собрать очень компактную тихую систему, которая будет лишь немного больше игровых консолей, но на голову превосходить последних по производительности. Для таких случаев нужна платформа подходящего формата. К недавнему анонсу процессоров Intel Kaby Lake производители материнских плат представили россыпь моделей на базе чипсетов серии Intel 200. Однако при всем многообразии устройств, новых плат формата Mini-ITX появилось очень немного. На что же могут рассчитывать любители компактных форм мы выясняли во время детального знакомства с ASUS ROG STRIX Z270I GAMING.

Комплект поставки

Плата предлагается в коробке с уже стандартными габаритами для устройств такого формата от ASUS.

Кроме стандартного набора, в комплекте много различных дополнительных аксессуаров. В коробке можно найти руководство, диск с драйверами и ПО, 4 кабеля SATA, антенна для беспроводного модуля, заглушка на заднюю стенку корпуса, пластиковая рама CPU Installation Tools для удобной установки процессора в разъем, удлинитель для подключения внешней RGB-ленты. С платой также поставляется 15-сантиметровый удлинитель для подсоединения кнопок и индикаторов корпуса. Зачастую для этих целей предлагается Q-connector, но в данном случае уместнее именно такой переходник.

В комплекте предлагается пара крепежных кронштейнов-расширителей для установки накопителей M.2 формата 2242 и необходимые винты для их фиксации. Из вспомогательных опций отметим набор наклеек с логотипом серии, стикеры для обозначения интерфейсных кабелей и брендированная картонная подставка для чайного бокала. Бонусом может стать купон с 20%-ной скидкой на продукцию СableMode.

Дизайн и компоновка

ASUS ROG STRIX Z270I GAMING отчасти можно считать преемницей ASUS Z170I PRO GAMING. Некоторые общие контуры роднят две эти модели, хотя модернизация новинки очень глубока.

Черный окрас печатной платы и всех коннекторов определяет общее цветовое оформление устройства. Радиаторы системы охлаждения выполнены в сером с уловимым бирюзовым отливом. Угловатыми формами алюминиевых блоков производитель попытался привнести некий элемент экспрессии.

По названию платы можно безошибочно определить, что устройство основано на топовом чипсете Intel Z270. Модель поддерживает все процессоры семейств Skylake и Kaby Lake.

Подсистема стабилизатора питания имеет 8-фазную схему. Для управления блоком VRM используется контроллер Digi+ ASP1400BT. Элементы MOSTET размещены Г-образным способом вокруг процессорного разъема. Для дополнительного охлаждения всех силовых сборок применяются алюминиевые радиаторы.

Использовать габаритные профили в условиях ограниченных размеров платы весьма затруднительно, потому разработчикам приходится идти на различные технические ухищрения. В данном случае один из радиаторов частично нависает над разъемами интерфейсной панели.

Для подключения дополнительного питания используется один 8-контактный разъем, расположенный у кромки печатной платы.

На платах формата Mini-ITX два разъема для модулей памяти – стандарт де-факто. В случае с LGA1151 пара слотов позволяют использовать до 32 ГБ ОЗУ. Для ASUS ROG STRIX Z270I GAMING производитель заявляет поддержку комплектов вплоть до DDR4-4266. Наборы с такими штатными режимами значатся в списке комплектов, прошедших валидацию. Производитель заявляет об использовании Т-топологии уже третьего поколения, позволившей достичь таких результатов. Действительно, для предшественницы на базе Intel Z170 официально была заявлена поддержка памяти DDR4-3400.

Ожидаемо используются разъемы Q-DIMM с односторонним механизмом фиксации, позволяя иметь доступ к модулям вне зависимости от того, установлена ли в системе видеокарта.

Об особенностях компоновки слотов расширения рассказывать абсолютно нечего, потому как на плате ожидаемо расположен один полноскоростной PCI Express x16. Отметить можно разве что металлический каркас коннектора, который в интерпретации ASUS получил название SafeSlot. Некоторое время назад производители начали таким способом увеличивать прочность разъемов для защиты от возможных повреждений при использовании тяжеловесных видеокарт.

Из особенностей компоновки околопроцессорного пространства стоит отметить, что разъем расположен на достаточном удалении от слота для того, чтобы не возникало никаких сложностей при установке габаритных систем охлаждения. Проверка кулером Thermalright Archon Rev. A с очень широкой радиаторной базой – наглядное тому подтверждение.

На плате практически нет дополнительных органов управления. Хотя модель и принадлежит серии ROG, семейство STRIX в большей мере ориентировано на любителей поиграть, а последним зачастую не нужна серьезная оверклокерская обвязка. Потому здесь нет никаких клавиш управления, дополнительных тумблеров и переключателей.

Из вспомогательных опций можно выделить индикатор подачи питания, а также группу разноцветных светодиодов, отражающих ход самотестирования платы на старте. При наличии проблем с определенным узлом (процессор, память, видеокарта, накопитель) будет гореть соответствующий светодиод. В отсутствие сегментного индикатора и таблицы с кодами под рукой, такая несложная схема облегчает первичную диагностику.

Для настройки системы охлаждения предусмотрено три 4-контактных разъема. Один предназначены для процессорного кулера, один для корпусного вентилятора, а третий выделен для подключения помпы СВО, хотя также может использоваться и для вентиляторов.

На плате предусмотрено три встроенных термодатчика. Кроме того на PCB имеется двухконтактный разъем для подключения одной внешней термопары.

Тема дополнительной иллюминации на плате раскрыта в полной мере. У правой кромки с обратной стороны PCB расположена линейка из 12 ярких RGB-светодиодов.

Для настройки подсветки используется приложение ASUS AURA. Здесь предлагается десяток различных режимов, начиная от тривиального затухания, до смены цветов в определенной последовательности. Для всего набора светодиодов выделено четыре канала, потому можно независимо управлять каждой триадой элементов, что дает больше возможностей для настройки.

Если свечения встроенной линейки окажется недостаточно, на плате предусмотрен 4-контактный разъем для подключения внешней гирлянды с RGB-светодиодами, работой которой также можно управлять из фирменного приложения. Более того, плата поддерживает технологию AURA Sync для синхронизации с подсветкой на других устройствах, подключенных к системе.

Для подключения накопителей плата ASUS ROG STRIX Z270I GAMING предлагает четыре разъема SATA 6 Гб/с. Особых требований к размещению коннекторов на платах формата Mini-ITX зачастую нет. Важно, чтобы им в принципе нашлось место на PCB. Четыре разъема с вертикальной компоновкой – стандартная схема для плат такого формата.

Модель также оснащена двумя разъемами M.2 x4, а это уже куде интереснее. На исчезающе малой площади непросто разместить даже один накопитель такого формата, здесь же идет речь о двух. Более того, для одного из накопителей предусмотрено дополнительное охлаждение.

В данном случае перед подключением накопителя нужно разобрать составной радиаторный блок, закрепленный на микросхеме чипсета. Установленный SSD габаритами 42, 60 или 80 мм сверху накрывается крышкой. Через имеющуюся теплопроводящую прокладку крышка контактирует с накопителем.

Перегрев производительных накопителей формата M.2 – распространенное явление. При высоких скоростях записи зачастую чип контроллера на определенном этапе перегревается, после чего скорости передачи данных заметно снижаются. Дополнительный охладитель позволит как минимум отсрочить активацию троттлинга или вовсе его исключить.

Мы в экспресс-режиме проверили эффективность такого решения, используя M.2-накопитель ADATA XPG SX8000.

При типичной нагрузке температура SSD в свободном слоте составляла 57–62C.

При использовании дополнительного радиатора температура накопителя в аналогичных условиях снизилась примерно 50–52 градусов. Да, это не обещанные производителем «минус 20 С», но даже полученной дельты может оказаться достаточно в том числе для улучшения скоростных показателей SSD.

Нужно отметить, что температура микросхемы чипсета в таких условиях составляла порядка 45–47С. Между накопителем и нижним ярусом радиатора нет прямого контакта, но все же близость с дополнительным источником тепла сказывается на температурном режиме PCH. Впрочем, такой режим абсолютно приемлем для стабильной работы чипа.

Второй порт M.2, который также имеет пропускную способность 32 Гб/c, расположен с обратной стороны печатной платы. Если первый M.2 позволяет использовать как SATA, так и PCI-E-накопители, то второй предполагает установку лишь производительных PCI-E-моделей. В обоих случаях поддерживаются накопители форматов 2260 и 2280, а для установки компактных SSD длиной 42 мм предусмотрены дополнительные расширительные кронштейны (предлагаются в комплекте).

При использовании процессоров c архитектурой Core 7-го поколения (Kaby Lake) на плату можно будет установить накопители Intel Optane. Первые потребительские модели появятся как раз в формате M.2.

Габариты материнской платы не должны ограничивать возможность подключения периферии. В этом отношении у ASUS ROG STRIX Z270I GAMING полный порядок. На интерфейсной панели выстроена линейка из четырех USB 2.0. Там же доступны четыре USB 3.0, один из которых имеет формат USB Type-A. Кроме того, плате имеется один внутренний USB 3.0 на два порта, которые можно вывести на панель корпуса.

Модель также оснащена новым контроллером ASMedia ASM2142, позволяющим получить два порта USB 3.1 с пропускной способностью 10 Гб/c. Однако на интерфейсной панели таких разъемов нет. В самом углу печатной платы расположен внутренний коннектор, предполагающий вывод двух USB 3.1 на переднюю панель корпуса, причем это могут быть в том числе и USB Type-C. Корпусов с внешними разъемами USB 3.1 Gen2 на рынке еще фактически нет, но это новый стандарт, потому здесь скорее речь о перспективах.

За проводное подключение к сети отвечает контроллер Intel i219-V, потому здесь никаких сюрпризов не ожидается. Для программной настройки приоритетов трафика можно использовать приложение GameFirst IV.

Кроме обязательного Ethernet-контроллера плата также оснащена модулем для подключения к беспроводным сетям. В данном случае используется двухдиапазонный ASUS WCBN808A-AD (QCNFA364A), поддерживающий Bluetooth 4.1 и Wi-Fi 802.11ac со скоростями передачи до 867 Мб/c в режиме MU-MIMO. Блок M.2 2230 c защитным металлическим кожухом закреплен в области интерфейсной панели. Для усиления приема/передачи сигнала можно подключить комплектную внешнюю антенну.

Для интегрированной звуковой системы SupremeFX задействован новый топовый кодек Realtek S1220A. Микросхему прикрывает металлический кожух, а область аудиотракта частично отделена от общего массива. В цепи используется два предусилителя для раскачки наушников с высоким входным сопротивлением и специализированные японские емкости.

При подключении устройства воспроизведения автоматически измеряется его импеданс и устанавливается соответствующий уровень усиления. Если этого покажется недостаточно, в настройках есть возможность изменить режим усиления.

Для программной настройки звукового сопровождения производитель предлагает новую версию пакета Sonic Studio III. Кроме определения профилей и управления эффектами здесь также можно для каждого приложения задать устройство воспроизведения. Есть также целый ряд опций для настройки микрофона.

Для своего класса качество звука хорошее. Новый кодек Realtek позволил несколько повысить планку качества, но меломанов вряд ли можно будет удержать от покупки дискретного решения уровнем повыше.

Состав интерфейсной панели вполне представительный. Здесь размещена стойка с четырьмя портами USB 2.0, такое же количество USB 3.0 один из которых имеет формат USB Type-C. На панели также размещены розетка Ethernet и два выхода для внешней усилительной антенны. Для подключения устройств отображения предусмотрены HDMI и DisplayPort. Акустические комплекты можно настраивать, воспользовавшись набором из пяти 3,5-миллиметровых коннекторов и оптическим S/PDIF.

С обратной стороны печатной платы размещено немало различных элементов. Прежде всего отметим уже упоминавшийся порт M.2 x4. Здесь хорошо выделена область аудиотракта. У нижней кромки можно рассмотреть линейку светодиодов.

UEFI и ПО

Вне зависимости от размеров платы, при загрузке BIOS нас встречает уже привычная оболочка с режимом Ez Mode для базовой настройки и Advanced Mode для скрупулезного тюнинга платформы.

Ограничений для Напряжение питания процессора регулируется в диапазоне 0,6–1,7 В с шагом 0,005 В. На модулях памяти вольтаж можно изменять в пределах 1,0032–2,0064 В с дискретностью 0,0066 В.

Плата оснащена процессором TPU, а соответственно имеет предустановки для простого разгона процессора.

После выбора режима TPU I тестовый процессор Core i5-7600K ускорился до 4500 МГц с повышением питающего напряжения до 1,28 В.

TPU II переводит процессор в режим 4800 МГц при 1,36 В. В обоих режимах тестовых процессор оставался стабилен. В последнем случае напряжение питания кажется повышено сильнее необходимого, но здесь уже многое зависит от конкретного экземпляра CPU.

Для процессоров Kaby Lake в BIOS также приготовлен отдельный профиль, повышающий частоту процессора до 5000 МГц. Однако в этом случае напряжение питания увеличивается до 1,46–1,48 В. Без жидкостной системы охлаждения в таком случае обойтись будет сложно. При использовании воздушного кулера Thermalright Archon Rev.A под нагрузкой встроенного стресс-теста AIDA64 процессор даже на открытом стенде прогревался до 83С.

Тестовый экземпляр процессора символичную планку в 5 ГГц берет и при 1,36 В. При этом хорошо, что габариты платы и ее возможности не становятся помехой для работы на таких частотах.

Цена

Несмотря на компактные размеры, как по оснащению, так и по цене, платы Mini-ITX могут мало в чем отличаться от полноформатных моделей. Ожидаемая розничная стоимость ASUS ROG STRIX Z270I GAMING – 6200 грн. (~$225).