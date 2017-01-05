Обзор материнской платы GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5

Компания Intel уже представила новое поколение десктопных процессоров семейства Kaby Lake, а также линейку чипсетов Intel 200. Производители материнских плат откровенно заждались этого момента, а потому к старту новой платформы предложили целую россыпь моделей на базе новой логики. Сегодня у нас на тесте плата GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних размеров. Упаковка оформлена в темных тонах. На передней панели размещен крупный логотип AORUS. Очевидно, что производителю важно, чтобы новый значок стал привычным для пользователей десктопных систем.

В комплекте с платой предлагается руководство, диск с драйверами и ПО, инструкция по быстрой установке платы, четыре кабеля SATA, переходник G-Connector для удобного подключения управляющих кнопок и индикаторов, заглушка на заднюю стенку корпуса и удлинитель для внешней светодиодной ленты. В поставку также включена небольшая наклейка с логотипом новой серии, которой, например, можно украсить корпус системного блока.

Дизайн и компоновка

Модель основана на топовом чипсете новой линейки – Intel Z270. Плата имеет формат ATX с классическими габаритами – 305×244 мм.

PCB окрашена в черный с матовым покрытием. Для контраста белым выделены декоративные элементы на радиаторах системы охлаждения, а также кожух над интерфейсной панелью и аудиотрактом.

Силовой блок имеет 11-фазную подсистему стабилизатора питания. Все сборки MOSFET и управляющий контроллер охлаждаются с помощью двух независимых радиаторных блоков средних размеров. Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем.

Плата имеет четыре слота для модулей памяти, при этом общий объем ОЗУ может составлять до 64 ГБ. Любопытно, что крепление модулей здесь двухстороннее. Компоновка платы позволяет получить доступ к памяти даже в том случае, когда видеокарта уже установлена в системе. Коннекторы для DIMM получили дополнительное армирование.

Металлическая оболочка повышает прочность самих коннекторов, а также улучшает жесткость печатной платы. При установке тяжеловесных кулеров дополнительный запас здесь не будет лишним.

GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5 оснащена шестью слотами для карт расширения. На плате имеется три полноформатных разъема PCI Express 16 и такое же количество компактных PCI Express x1. Компоновка коннекторов максимально удобна как для установки крупного процессорного кулера, так и для использования нескольких видеокарт. Плата поддерживает режимы SLI и CrossFire. При этом в последнем случае графических адаптеров может быть даже три.

Крупные слоты расширения также имеют металлическую оболочку с дополнительными фиксаторами. По заявлению производителя, такая нехитрая конструкция заметно улучшает прочность разъемов.

Для настройки системы охлаждения на плате предусмотрено пять 4-контактных разъемов. Способ управления скоростью вращения вентиляторов определяется автоматически, при этом один из коннекторов предлагает силу тока до 2А, позволяя подключать мощные помпы жидкостных систем охлаждения.

На плате также предусмотрено шесть температурных датчиков, позволяющих отслеживать режим работы ключевых узлов системы.

У нижней кромки платы расположен сегментный индикатор, отображающий этапы самотестирования системы на старте. При этом для первичной оценки хода диагностики удобно использовать светодиодную группу, определяющую проблемные узлы.

Уже привычно плата оснащена парой микросхем с прошивками. DualBIOS позволяет всегда иметь резервный микрокод для загрузки системы.

Платы на чипсете Intel Z270 по определению позволяют тонко настраивать систему. Чтобы минимально упростить процесс, в углу рассматриваемой платы предусмотрены клавиши OC и ECO. Первая позволяет в режиме реального времени увеличить рабочую частоту процессора до 4400 МГц. Вторая предусматривает небольшое снижение напряжение питания процессора под нагрузкой, а соответственно уменьшение энергопотребления платформы.

Дополнительные световые декорации уже стали едва ли не обязательным атрибутом материнских плат игровых линеек. Производители продолжают совершенствовать иллюминацию устройств и заметно преуспели в этом. GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5 получила систему подсветки RGB Fusion. В данном случае многоцветные светодиоды подсвечивают силовой блок, слоты расширения, аудиотракт, разъемы для модулей памяти и область чипсета.

Оригинальный прием – накладная прозрачная пластинка со светопроводящим узором. Ну что же, на этот раз разработчики зажгли на полную катушку.

Параметры работы подсветки настраиваются из приложения RGB Fusion. Здесь можно выбрать один из нескольких базовых режимов, изменить цвет и яркость свечения диодов.

В закладке Advanced есть возможность настроить оригинальную последовательность работы светодиодов и сохранить созданный профиль. В общем, любителям подсветки будет чем себя занять. На плате также есть разъем для подключения внешней светодиодной ленты, параметры которой также настраиваются в приложении.

Для подключения накопителей на плате предусмотрено три разъема SATA Express, а, соответственно, шесть стандартных SATA 6 Гб/с. Кроме того на PCB имеется два порта M.2 x4 с пропускной способностью до 32 Гб/с. Один разъем позволяет устанавливать накопители длиной до 110 мм, второй ограничен устройствами формата 2280. В обоих случаях можно использовать SSD с интерфейсом SATA или PCI Express c протоколом NVMe.

Для платы официально заявлена поддержка будущих производительных накопителей Intel Optain Memory, о реальных возможностях которых пока мало что известно.

Уже почти обязательным для плат на топовых чипсетах становится наличие порта U.2 x4 (32 Гб/с). Разъем очень пригодится для подключения скоростных накопителей формата 2,5″, хотя в перечень таковых пока входят лишь устройства линейки Intel SSD 750.

Для звуковой подсистемы GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 5 используется новый 8-канальный кодек Realtek ALC1220 с улучшенными техническими параметрами. Здесь также предусмотрен операционный усилитель TI NE5532, который установлен в съемную панель. В углу платы расположен тумблер для изменения коэффициента усиления, а в цепи подсистемы применяются специализированные японские емкости.

В итоге имеем достойный звук, как для интегрированного решения. К тому же есть возможность поэкспериментировать с программными настройками Sound Blaster X-Fi MB5 от Creative. Классическую музыку вам вряд ли захочется искажать таким способом, а вот играм можно придать объема, насыщенности и динамики. Особенно рекомендуем, если играете с наушниками или гарнитурой.

Чтобы удовлетворить сетевые потребности самых придирчивых пользователей, производитель предлагает два контроллера.

Это последняя разработка Rivet Networks – чип Killer E2500 и уже отлично зарекомендовавшее себя решение Intel i-219V.

Плата также оснащена контроллером USB 3.1 нового поколения. Чип ASMedia ASM2142 обеспечивает два независимых порта с максимальной пропускной способностью 10 Гб/c.

Из интересных опций отметим технологию USB DAC-UP второго поколения. На этот раз для некоторых портов USB обеспечивается не только стабильное питание, но и возможность самостоятельно повысить напряжение, чтобы компенсировать потери при использовании длинных интерфейсных кабелей. Такая возможность предлагается для двух портов на панели, которые отмечены желтыми пластиковыми вставками, а также для обоих внутренних USB 3.0, предназначенных для вывода портов на стенку корпуса.

С обратной стороны платы размещено минимум элементов. В то же время хорошо видно, что радиаторы на элементах VRM и чипсете надежно фиксируются с помощью винтов.

Интерфейсная панель платы хорошо оснащена. Сюда вынесены порт PS/2, четыре USB 3.0, пара USB 2.0 и два порта USB 3.1. Один из которых имеет привычный формат USB Type-A, а второй выполнен в виде компактного симметричного USB Type-C. Здесь же находятся две розетки Ethernet. При использовании встроенной графики можно подключить экран с помощью HDMI или DisplayPort. Для подсоединения акустики предусмотрено пять джеков и оптический выход S/PDIF.

UEFI и программное обеспечение

Не так давно производитель обновил свою графическую оболочку UEFI, сделав ее более функциональной и наглядной. Сам набор параметров и доступные диапазоны позволяют настраивать платформу по своему усмотрению и выходить далеко за рамки штатных режимов.

Напряжение питания на процессоре регулируется в диапазоне 0,6–1,8 В с шагом 0,005 В. Вольтаж на модулях памяти можно изменять от 1,0 В до 2,0 В с дискретностью 0,01 В.

Для чипов с разблокированным множителем изначально предлагается несколько пресетов для разгона. Но, полагаться лишь на заданные режимы вовсе не обязательно, зачастую каждый конкретный экземпляр процессора требует индивидуального подхода во время разгона.

Как мы уже могли убедиться, новые процессоры семейства Kaby Lake имеют больший частотный потенциал, чем у предшественников Skylake. Например, имеющемуся у нас экземпляру Сore i5-7600К удалось преодолеть знаковую планку в 5000 МГц с воздушным охлаждением.

Для этого понадобилось увеличить напряжение питания до 1,35 В, а также перевести параметр CPU Vcore Loadline Calibration в максимально доступный режим Turbo.