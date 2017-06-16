Обзор материнской платы GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3

Материнская плата для игровой платформы – это вовсе не обязательно топовая модель с возможностями разгона и бесконечным списком дополнительных контроллеров. За все эти опции приходится изрядно доплачивать. Но, кто из вас не сталкивался с ситуацией, когда на покупку процессора, видеокарты, памяти и накопителей уже потрачена солидная сумма, а материнская плата выбирается едва ли не по остаточному принципу? Это не призыв, а констатация. Но даже в подобном случае можно попробовать найти рациональное решение. Посмотрим, окажется ли таковым GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 стоимостью порядка $100.

Комплект поставки

В комплекте с платой только самое необходимое. Документация, диск с драйверами, заглушка на заднюю стенку корпуса и пара интерфейсных кабелей SATA.

Дизайн и компоновка

Чипсеты серии Intel Bx50 условно относятся к решениям корпоративного сегмента, однако из-за хорошего соотношения цены и оснащения производители материнских плат охотно используют данные PCH для потребительских моделей. Более того, как видим, компании “подают” их даже под видом игровых моделей, умело обрамляя сопутствующим набором опций.

Плата сделана в формате microATX c несколько уменьшенной шириной. Габариты PCB – 244×225 мм. Текстолитовая основа имеет черный цвет, при этом медные дорожки проводников хорошо просматриваются сквозь защитное лаковое покрытие. Радиаторы системы охлаждения также имеют черный окрас, а вот красные слоты PCI Express x16 и двух модулей DIMM – элемент для игры контрастов сочетающихся цветов.

Силовая подсистема имеет 5-фазную компоновку (3+2). Для VRM используются элементы NTMFS4C06N от компании ON Semiconductor. Параметрами стабилизатора управляет ШИМ-контроллер Intersil ISL95858. Используемые для питания вычислительных ядер процессора элементы MOSFET охлаждаются с помощью дополнительного радиаторного блока, закрепленного подпружиненными пластиковыми фиксаторами. Для подключения дополнительного питания предусмотрен 8-контактный разъем.

GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 имеет четыре слота для установки модулей памяти стандарта DDR4. Общий объем ОЗУ может составлять до 64 ГБ. При этом допустимые режимы работы зависят от используемого процессора. Для чипов семейств Skylake – DDR4-2133, для процессоров семейства Kaby Lake – DDR4-2400. Напомним, что экспериментировать с рабочими частотами памяти в рамках платформы LGA1151 позволяют лишь платы на базе чипсетов Intel Z170/Z270. Моделям на остальных PCH доступны только штатные режимы работы ОЗУ.

Отметим, что коннекторы для DIMM в данном случае имеют двустороннюю фиксацию модулей, хотя с учетом компоновки слотов расширения здесь были бы оправдали себя разъемы к односторонним прижимом. Они менее удобны, но позволяют не учитывать расстояние до ближайшего слота. Устанавливать планки придется перед креплением видеокарты в корпусе. При сборке системы зачастую сохраняется именно такая последовательность действий.

На плате представлено 4 слота для карт расширения. Это пара PCI Express x16 и такое же количество PCI Express x1. Чипсет Intel B250 не позволяет разделять процессорные линии шины PCI Express, потому первый слот x16 всегда работает в полноскоростном режиме. Второй слот находится на попечительстве чипсета и работает в режиме x4. Такая конфигурация не позволяет использовать SLI-конфигурацию, а вот связка CrossFire с двумя видеокартами на базе чипов AMD возможна, хотя на практике все жа маловероятна.

Планируя заполнение системы дополнительными платами расширения стоит учитывать, что после установки графического адаптера с двухслотовой системой охлаждения, один из PCI-E x1 окажется недоступен. В такой конфигурации свободными остаются слоты PCI-E-x1 и PCI-E x4. Зачастую этого достаточно.

Основной слот PCI Express x16 имеет металлическую обшивку, увеличивающую механическую прочность разъема. Кроме того, коннектор фиксируется двумя дополнительными металлическими скобами, которые запаиваются на PCB. При использовании габаритных видеокарт такое усиление не будет лишним.

Мы не ожидали увидеть на GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 дополнительных органов управления, индикации и вспомогательного инструментария для управления системой на открытом стенде. Подобные опции для моделей такого класса фактически не нужны. Они увеличивают стоимость устройства, а цена здесь играет очень важную роль. Да и в целом практическая ценность такой оснастки для платформы, которая не поддерживает разгон, исчезающе мала. Впрочем, можно считать, что производитель и здесь выполнил программу минимум, оснастив плату двумя микросхемами BIOS.

Для настройки системы охлаждения GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 оснащена четырьмя 4-контактными разъемами. Один для вентилятора процессорного кулера, еще три – для корпусных. Это хороший набор для модели формата microATX.

Кроме того плата оборудована шестью внутренними термодатчиками, которые помогают не только мониторить температуру отдельных узлов платформы, но и использовать полученные показатели при настройке системы охлаждения.

Зачастую такие возможности можно видеть на платах более высокого класса, но здесь технология Smart Fan 5 также реализована.

На практике во время настройки алгоритма работы корпусных вентиляторов можно указать его расположение в системном блоке, а также указать показания какого из шести датчиков будут использоваться для изменения скорости вращения.

Без дополнительной подсветки обозначение Gaming в названии модели нынче не получить. Для GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 дополнительная иллюминация используется в области аудиоподсистемы и основного слота PCI Express x16. Здесь используются красные светодиоды, цвет которых не изменяется.

Для настройки режимов работы используется приложение Ambient LED. Здесь доступно два варианта – постоянное свечение или размеренная пульсация. Конечно, предусмотрена возможность отключить огоньки.

Для подключения накопителей на плате предусмотрено 6 портов SATA 6 Гб/c. Коннекторы выстроены у правой кромки и спозиционированы перпендикулярно плоскости PCB. Разъемы размещены таким образом, что даже при использовании пары двухслотовых видеокарт, адаптеры не будут перекрывать доступ к портам. Напомним, что Intel B250 не позволяет создавать RAID. Если поддержка массивов нужна, то нужны платы на Intel H270/Z270 или H170/Z170.

В центральной части платы, между процессорным разъемом и первым слотом PCI-E x16 размещен порт M.2 x4, позволяющий подключать скоростные твердотельные накопители. Можно использовать максимально производительные SSD с интерфейсом передачи данных PCI Express или же SATA-версии, выполненные в формате M.2. В последнем случае потребуется один из шести доступных каналов SATA (порт SATA3_5 будет деактивирован). Посадочное место позволяет использовать устройства 22110 длиной до 110 мм (M.2 22110).

При использовании PCI-E-накопителя никаких ограничений. Intel B250 изначально имеет 12 свободных линий PCI Express 3.0 и этого достаточно для того, чтобы избегать взаимоисключающих ситуаций для плат с подобным оснащением.

GIGABYTE GA-B250M-Gaming 3 позволяет использовать накопители Intel Optane. Производитель делает на этом особый акцент, даже добавив соответствующую подпись на PCB. В последней прошивке BIOS (F4) официально добавлена поддержка ускорителей Intel Optane.

Для аудиоподсистемы используется 8-канальный кодек Realtek ALC892. Область аудиотракта частично отделена от общего массива, но изолирующая дорожка в данном случае скорее декоративный прием. В цепи также используются специализированные емкости. Субъективно качество звука на ожидаемом уровне для устройств такого класса, без каких-то откровений и разочарований.

Сетевые возможности реализованы с помощью гигабитного Ethernet-контроллера Intel i-219V. Для управления приоритетов трафика можно использовать фирменное приложение cFos.

По части периферийного обвеса плата использует все возможности Intel B250, предлагая 6 портов USB 3.0. Четыре соответствующих коннектора размещены на интерфейсной панели, еще один внутренний разъем позволяет вывести два порта на внешнюю стенку корпуса. Для всех портов используется стандартная корпусировка USB Type-A. Разъемов Type-С на панели нет, хотя в случае с материнской платой это точно не отнесешь к вещам первой необходимости.

Что касается USB 2.0, то владелец платы также изначально может задействовать все возможности чипсета. Два разъема USB 2.0 имеются на интерфейсной панели, а пара внутренних коннекторов позволяют вывести еще четыре порта соответствующего стандарта.

У нижней кромки платы размещены внутренний разъем для аудиопортов, двухконтактный S/PDIF, расширяющие функциональность разъемы COM и TPM, пара внутренних USB 2.0, разъем для подключения одного из корпусных вентиляторов и колодка с цветовой маркировкой для подключения кнопок и индикаторов. Над данным коннектором расположен разъем для очистки CMOS-памяти. Для сброса настроек необходимо не несколько секунд закоротить два контакта.

На интерфейсной панели размещены комбинированный PS/2, два USB 2.0, четыре USB 3.0 и розетка Ethernet. Для возможного подключения устройств отображения представлено три видеовыхода – DVI-D, полноформатный HDMI и даже аналоговый VGA (D-Sub). Для настройки акустики доступны целых шесть 3,5-миллиметровых выхода, что удобно при подсоединении многоканальных комплектов. Внешний выход S/PDIF не предусмотрен.

В работе

Концепция оболочки UEFI от GIGABYTE нам уже хорошо известна. Возможностей для настроек в данном случае не так много, как у энтузиастских моделей, но доступных опций вполне достаточно для базовой подготовки платформы.

Несмотря на то, что чипсет не поддерживает разгон, плата позволяет регулировать вольтаж некоторых узлов, что может пригодиться, например, если вы экспериментируте с даунклокигом. Напряжение питания процессора регулируется в диапазоне 0,6–1,3 В с шагом 0,05 В. На модулях памяти напряжение изменяется в пределах 1,0–1,4 В с дискретностью 0,01 В.

Используемый во время тестирования процессор Core i5-7600K под нагрузкой на все 4 ядра работал на частоте 4000 МГц с напряжением питания 1,212 В. Конечно, в реальных условиях вряд ли кто-то будет использовать чип с разблокированным множителем в паре с платой на Intel B250. А вот какой-нибудь Core i5-7400 здесь оказался бы вполне уместен. При сборке базовой игровой системы на базе Pentium/Core i3 плата подобного класса также станет хорошим подспорьем, но зачастую для таких CPU все же выбирают наиболее доступные решения без оглядки на функциональность. Но если оснащение не безразлично, то это тоже вариант.

Комплект памяти DDR4-2666 работал в режиме DDR4-2400. Таково ограничение для чипов Kaby Lake на платах с Intel H110/B250/H270. Учитывая возможность немного повысить питающее напряжение на модулях, можно поиграться с таймингами, стараясь использовать режим с минимально возможными задержками. На производительность в играх это ощутимо не повлияет, но обострившееся внезапное желание поэкспериментировать с настройками вполне можно удовлетворить.

Программная настройка системы из ОС проводится с помощью набора утилит, объединенных в комплекс GIGABYTE App Center.

System Information Viewer позволяет настроить алгоритм работы системы охлаждения. После предварительной калибровки вентиляторов здесь можно задать соответствие скорости вращения температуре различных узлов. Наличие шести встроенных термодатчиков позволяет разнообразить возможные конфигурации.

Отсутствие возможностей разгона несколько снижает ценность приложения Easy Tune, где можно настраивать параметры работы различных узлов системы.

Полезным может оказаться разве что режим ECO в настройках Smart Boost. Он никак не сказался на частотной конфигурации, но напряжение питания процессора Core i5-7600K под максимальной нагрузкой снизилось, колебалясь в пределах 1,092–1,116 В, вместо 1,212 В.

Это наверняка на несколько ватт уменьшит энергопотребление платформы и снизит нагрузку на силовую подсистему. На стабильность работы уменьшение напряжения никак не повлияло.

Во время нагрузочных испытаний после получасовой сессии в OCCT температура на радиаторе MOSFET повысилась до 52 градусов. В то же время элементы VRM у верхней кромки платы, для которых не используется дополнительное охлаждение, под нагрузкой прогревались до 48С. Фактические значения здесь будут зависеть от конкретных условий и в частности модели используемого процессорного кулера. Но в целом результаты вполне нормальные. Компактный радиатор на чипсете прогревался на пике до 42 градусов.