Обзор материнской платы GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING

Десктопная платформа Intel LGA1151 остается надежным форпостом и прогнозируемым решением для самых разноплановых задач. Используя соответствующие процессоры и материнские платы можно собрать как очень доступную систему для несложных офисных работ, так и мощный игровой ПК для очень требовательных пользователей. По наименованию GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING несложно определить платформа какого класса попала к нам на тестирование в этот раз. Посмотрим, соответствуют ли содержание и возможности платы ее названию.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних габаритов, оформленной в темных тонах с крупным названием серии и модели на передней панели.

Комплектация стандартна для устройств такого класса. Это руководство, инструкция по быстрой установке, диск с набором драйверов и ПО, четыре кабеля SATA, заглушка на заднюю стенку корпуса, панель G-Connector для удобного подключения кнопок и индикаторов и небольшой стикер с названием серии GIGABYTE GAMING.

Дизайн и компоновка

GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING соответствует форм-фактору ATX с классическими габаритами – 305×244 мм. Для материнской платы используется черный текстолит с матовым покрытием PCB. Все коннекторы, элементы системы охлаждения, и даже декоративный кожух над интерфейсной панелью также выполнены в черном цвете.

Модель основана на Intel Z270 и готова к работе с любыми процессорами Intel Core 6-го и 7-го поколений (Skylake/Kaby Lake). Чипсет позволяет разгонять CPU с разблокированным множителем, потому логично когда такая плата приобретается в комплекте с процессором, имеющим индекс “К” в названии.

Блок стабилизатора питания процессора использует 7-фазную схему, которая управляется контроллером ISL95866. Для дополнительного охлаждения силовых элементов предусмотрены радиаторные блоки средних габаритов. Силовой блок без каких-то откровений. Возможностей VRM будет должно быть достаточно для типичных экспериментов с разгоном в домашних условиях, тогда как для экстрима используются совсем другие платформы.

Производитель обращает внимание на то, что для желающих доступен водоблок от EKWB, разработанный специально для плат GIGABYTE на базе Intel Z270. Моноблок EK-FB GA Z270X RGB Monoblock накрывает процессор и силовые сборки, а также имеет RGB-подсветку, потому при наличии жидкостной системы охлаждения и желания поэкспериментировать, можно подумать в этом направлении. Хотя удовольствие это отнюдь недешевое – водоблок обойдется примерно в $110.

Слоты для модулей памяти затянуты в стальные кожухи. Утверждения о дополнительной защите от наводок навевают мысли о безграничности маркетинговых фантазий, а вот способность усилить область PCB, уменьшив изгиб PCB после крепления процессорного кулера, выглядит уже куда правдоподобнее. Ну, и в целом дополнительная механическая защита при крайне неаккуратной установке/извлечении модулей.

Intel Z270 позволяет использовать скоростные комплекты оперативной памяти, потому в списке модулей, прошедших проверку, значатся наборы вплоть до DDR4-3866.

Для модулей предусмотрена двусторонняя фиксация. Учитывая формат платы и компоновку разъемов, такая конструкция не мешает устанавливать/извлекать планки памяти при установленной видеокарте.

Плата предлагает 6 слотов расширения. Три полноформатных PCI-E x16 и такое же количество PCI-E x1. GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING реализует возможности чипсета, позволяя разделять процессорные линии PCI Express, потому для платы заявлена поддержка SLI, тогда как видеокарт на чипах AMD в составе системы может быть даже три.

Основные слоты PCI Express x16 имеют стальную защитную оболочку, укрепляющую пластиковые коннекторы. Прочность дополнительно увеличивают металлические штифты, запаянные на PCB.

Нижний полноформатный слот работает в режиме x4, при этом его пропускная способность зависит от использования пары PCI-E x1. Если PCIEX1_2 и PCIEX1_3 заняты, то PCIEX4 также переводится в режим x1.

Плата получила хороший набор возможностей для настройки системы охлаждения. Это пять 4-контактных коннектора для подключения вентиляторов, два из которых имеют повышенную мощность (24 Вт; 2А, 12В) для подсоединения помп СВО.

GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING оборудована шестью внутренними термодатчиками, позволяющими мониторить температуру различных узлов материнской платы. Smart Fan 5 дает возможность использовать эти показатели при настройке работы вентиляторов/СВО.

Из дополнительных опций можно отметить наличие двух микросхем BIOS. При непредвиденном сбое основного чипа, загрузка должна пройти с резервного чипа. Хорошо, когда есть возможность вручную управлять такими процессами, но такая функциональность зачастую доступна моделям для энтузиастов. В данном случае приходится полагаться на автоматику.

GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING получила систему экспресс-диагностики. В правом нижнем углу платы размещены четыре светодиода, которые загораются красным если на старте есть проблемы с процессором, видеокартой, оперативной памятью или накопителем.

Монотонное внешнее оформление печатной платы производитель сполна компенсирует возможностями декоративной подсветки RGB Fusion. Светодиоды размещены в области аудиоподсистемы, силового блока, рядом с основными слотами PCI Express x16. Кроме того подсвечиваются слоты для модулей памяти, двойная дорожка есть рядом с разъемами SATA, ну а дополняет общую картину сменная прозрачная панель с определенным узором.

При желании на сайте производителя можно скачать модель с заготовкой, подготовить оригинальную панель и распечатать на 3D-принтере из подходящего материала.

Для настройки подсветки используется фирменное приложение. Здесь доступно несколько визуальных эффектов как то статическое свечение, затухание, смена цвета в цикле, вспышка, подсветка в такт музыкальному сопровождению и возможность реакции на некоторые системные параметры (загрузка процессора, нагрев CPU, активность сетевого контроллера). Указанная в приложении зональная подсветка с индивидуальной настройкой в данном случае недоступна.

Кроме того доступен режим Advanced Mode, позволяющий задать определенную комбинацию режимов и длительность каждого светового эпизода. Для пользователей, придающих большое внимание подобной настройке есть даже возможность сохранить созданный профиль и поделиться с единомышленниками, разделяющими такое увлечение.

Если вечного сияния материнской платы окажется недостаточно, на плате предусмотрен коннектор для подключения внешней ленты. Причем поддерживаются не только RGB-гирлянды, но и ленты RGBW с дополнительными белыми светодиодами, а также UV-версии.

Для настройки дисковой подсистемы доступны 6 портов SATA 6 Гб/c. Четыре коннектора объединены в группы, позволяя использовать в том числе и накопители SATA Express. Интерфейс оказался абсолютно невостребованным, но его наличие на некоторых платах до сих пор объясняет лишь полная обратная совместимость с SATA.

Рядом с портами SATA размещен коннектор U.2 x4. Скоростные накопители формата 2.5” с таким интерфейсом подключения уже активно используются в серверных решениях, а вот условно потребительские моделей SSD с U.2 можно пересчитать на пальцах одной руки. Как видим, производители плат оставляют потенциальную возможность для подключения подобных устройств, но особых предпосылок для массового распространения SSD такого формата пока, увы, нет.

Совсем иначе дела обстоят с накопителями формата M.2. Производители активно обновляют линейки и добавляют в свой ассортимент устройства подобного форм-фактора, причем если изначально подобные SSD имели канал передачи данных SATA, то теперь многие накопители M.2 используют шину PCI Express и предлагают значительно более высокую производительность.

На GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING порт M.2 расположен в центральной части платы. Посадочное место позволяет использовать SSD любых габаритов в рамках данного стандарта (от 40 до 110 мм), при этом поддерживаются и SATA-устройства и PCI-E. Для последних может пригодится доступная пропускная способность в 32 Гб/c. В последней из актуальных версий BIOS – F6 – появилась официальная поддержка ускорителей Intel Optane.

Отметим, что полноформатные платы на базе Intel Z270 схожего класса нередко оснащаются двумя портами M.2 для подключения скоростных накопителей. В случае с GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING производитель выбрал комбинацию независимых M.2 + U.2, оставляя шанс для скоростных устройств 2,5”.

Возможно разработчикам все же стоило бы разместить еще один порт M.2, предусмотрев возможность переключения линий PCI Express 3.0 между U.2 и вторым M.2. В рамках десктопов накопители последнего формата уже вышли из категории «перспективных». В этом случае можно было бы либо использовать пару скоростных SSD M.2, либо подумать о связке SSD + Optane. Ускоритель от Intel помог бы улучшить скорость доступа к данным, хранящимся на HDD.

Раскрыть сетевые возможности чипсета помогает гигабитный контроллер Intel i219-V. Для настройки трафика можно воспользоваться приложением cFos.

Плата поддерживает технологию USB DAC-UP 2, позволяющую увеличить напряжение питания на портах USB для компенсации возможных просадок при использовании длинных интерфейсных кабелей. Кроме того, дополнительные стабилизаторы позволяют получить рекомендуемые 5 В без скачков, особенно нежелательных для DAC и дискретных звуковых решений.

На GIGABYTE GA-Z270X-ULTRA GAMING подобная функциональность реализована для двух USB 3.0, размещенных на интерфейсной панели. Их легко отличить по желтым внутренним вставкам.

С помощью фирменной утилиты можно повысить напряжение на 0,1–0,3 В.

Возможности платы расширены с помощью дополнительного внешнего контроллера USB 3.1 Gen 2. Для платы используется чип ASMedia ASM2142, позволяющий получить два скоростных порта с пропускной способностью до 10 Гб/c. Оба разъема выведены на интерфейсную панель. Ускоренный USB Type-A несложно отличить по красной вставке, а второй разъем USB 3.1 имеет формат USB Type-C.

Затронув тему USB, стоит отметить что на плане предусмотрено два внутренних разъема USB 3.0, позволяющих вывести 4 соответствующих порта на панель корпуса.

Плата такого уровня ожидаемо оснащена новым 8-канальным кодеком Realtek ALC1220, который прикрыт металлическим кожухом. Аудиотракт частично отделен от основного массива. В цепи используются специализированные емкости.

Плата поддерживает автоматическое определение входного сопротивления подключенного устройства с подстройкой коэффициента усиления. При необходимости можно вручную установить уровень усиления. Топовый кодек Realtek и дополнительная обвязка позволяют получить пристойное для интегрированного решения качество звука. Меломанам не обойтись без дискретной карты, но для многих встроенного аудио будет вполне достаточно.

У нижней кромки платы весьма плотное скопление портов. Здесь расположен разъем для вывода внешних аудиопортов, двухконтактный S/PDIF, коннектор для подключения RGBW-ленты, порты TPM и пара внутренних USB 2.0 на 4 соответствующих порта.

Рядом размещен один из разъемов для подключения корпусного вентилятора и панель для органов управления и индикаторов. Над колодкой едва заметен двухконтактный разъем CLR_CMOS для очистки CMOS-памяти. В правом нижнем углу также размещены два порта SATA с вертикальной компоновкой разъемов. В этой области также предусмотрено винтовое крепление, потому при подключении интерфейсных разъемов угол PCB не будет прогибаться.

На интерфейсной панели хороший и разнообразный набор портов. Все еще не сдает своих позиций комбинированный PS/2, представлена пара USB 2.0, два стандартных USB 3.0 и такое же количество портов USB с улучшенной стабилизацией питания, которые можно отличить по желтым внутренним вставкам. Порты USB 3.1 представлены парой коннекторов – USB Type-A и симметричным компактным USB Type-C.

Для подключения устройств отображения предусмотрены два цифровых выхода – DVI-D и HDMI 1.4. Подсоединять акустические комплекты можно с помощью пяти аудиоджеков, либо используя оптический S/PDIF.

С обратной стороны PCB минимум элементов. Здесь можно рассмотреть разве что линейки светодиодов и металлическую пластину крепления крепления, а также отметить, что радиатор на чипсете фиксируется с помощью винтов, тогда как охладители на VRM прижимаются пластиковыми держателями с пружинами.

В работе

Функциональность оболочки UEFI привычна для устройств такого класса, хотя специфическое расположение некоторых опций может потребовать некоторого привыкания, особенно если ранее вы использовали продукты других производителей. Что же касается возможностей настройки, то здесь все обошлось без сюрпризов.

Плата предлагает более чем достаточные диапазоны напряжений для экспериментов с разгоном в домашних условиях. Напряжение питания CPU регулируется в пределах 0,6–1,8 В с шагом 0,05 В, а напряжение на модулях памяти можно менять в диапазоне 1,0–2,0 В с шагом 0,01 В. Также доступен целый набор вторичных параметров.

Для программной настройки системы предлагается набор приложений App Center. Утилита EasyTune позволяет в экспресс-режиме ускорить ПК. В частности в закладке Smart Boost содержится несколько профилей для настройки платформы.

В режиме по умолчанию процессор Core i5-7600К даже под нагрузкой на все 4 ядра работал на 4200 МГц. Номинально это значение для ускорения чипа при одном активном ядре, но производители плат активно используют такую уловку, чтобы даже в штатном режиме увеличить производительность процессора.

При активации режима ECO напряжение питания под нагрузкой снизилось с 1,164 В 1,104 В при неизменной частотной формуле. Это никак не сказалось на стабильности работы системы, но позволит снизить энергопотребление системы на несколько ватт.

Профиль OC предполагает повышение тактовой частоты процессора до 4400 МГц с уровнем напряжения, соответствующим штатному режиму.

При активации автоматического тюнинга система повышает процессорный множитель и проводит экспресс-тест стабильности работы. После нескольких подобных итераций для тестового Core i5-7600K было зафиксировано значение в 4800 МГц.

Под нагрузкой напряжение питания составляло 1,26 В. В нашем конкретном случае этого оказалось недостаточно для стабильной работы процессора на 4800 МГц. Возможности конкретных кристаллов процессоров могут заметно отличаться. Даже для оверклокерских моделей с индексом «К» производитель гарантирует работу только в штатном режиме, а все что выше – уже везение и опыт энтузиаста.

Если на этом этапе еще не возникло желание взять инициативу в свои руки и начать эксперименты, можно использовать предлагаемую заготовку в BIOS. Производитель предлагает для Core i5-7600K профиль с тактовой частотой 4600 МГц при 1,224 В.

Хороший режим при наличии достаточно эффективной воздушной СО. Большинство чипов берут такую планку без особых трудностей и жаль, что такой комбинации нет в перечне доступных опций в утилите EasyTune.

Во время экспериментов в ручном режиме удалось получить стабильную работу тестового экземпляра на 4900 МГц. Для этого понадобилось увеличить напряжение питания CPU до 1,35 В и перевести параметр CPU Vcore Loadline Calibration в положение Turbo.

Чипсет Intel Z270 позволяет разгонять и модули оперативной памяти. Тестовый комплект DDR4-2666 мы без особых проблем запустили в режиме DDR4-3100.

Отметим, что под нагрузкой разогнанной системы радиатор на элементах VRM, выстроенных вдоль интерфейсной панели, прогревался до 50 градусов, тогда как температура охладителя MOSFET у верхней кромки PCB не превышала 42С.

Температура достаточно крупного радиатора на чипсете во время работы системы составляла порядка 38–40 градусов.