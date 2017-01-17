Обзор материнской платы GIGABYTE Z270-Gaming K3

Материнская плата на чипсете с поддержкой разгона – осознанный выбор пользователя, не готового довольствоваться штатными режимами работы системы. Вместе с тем, потенциальные владельцы таких моделей вовсе не обязательно должны быть искусными корифеями оверклокинга. Зачастую требуется, чтобы плата позволяла взбодрить процессор с разблокированным множителем, имела достаточное оснащение и привлекательную цену. Запрос на такие устройства велик, а потому мы продолжаем наше знакомство с платами на базе нового чипсета Intel Z270. В этот раз у нас на тестировании GIGABYTE Z270-Gaming K3.

В сегменте энтузиастских материнских плат акценты все часще смещаются в сторону игровой тематики. Разгон ради разгона – высшая степень оверклокерского просветления, но на практике это очень ограниченный контингент. Игровая область имеет куда большую потенциальную аудиторию, которая очень интересна производителям компонентов для ПК. В итоге, все комплектующие с многозначительным «Gaming» в названии, по-определению становятся лучше [сарказм].

К счастью, игровое профилирование не ограничивается только недвузначным наименованием. Улучшенные звуковые контроллеры, усовершенствованные сетевые решения, дополнительная оснастка и дополнительная подсветка различных элементов. Всем этим в достатке оборудованы новые материнские платы на чипсетах серии Intel 200.

Комплект поставки

GIGABYTE Z270-Gaming K3 поставляется в коробке средних размеров, которая оформлена в темных тонах. На передней панели нанесено красочное название серии и крупное название модели.

Комплект базовый: краткое руководство, инструкция по быстрой установке, диск с драйверами и фирменным ПО, 4 кабеля SATA, небольшая наклейка с названием серии, заглушка на заднюю стенку корпуса и G-Connector для удобного подключения кнопок и индикаторов.

Дизайн и компоновка

GIGABYTE Z270-Gaming K3 представляет собой полноформатную модель с классическими габаритами ATX – 305×244 мм. Текстолитовая подложка имеет темную основу, однако многочисленные прожилки медных проводников, хорошо просматривающихся сквозь толщу защитного лака, придает устройству темно-коричневый окрас.

Все коннекторы и радиаторы системы охлаждения выполнены в черном. Взгляд цепляется лишь за небольшие красные засечки, а также логотип серии и название бренда. Чтобы обеспечить небольшой визуальный импульс в целом неброскому оформлению платы, на PCB белой краской нанесен абстрактный линейный узор.

Блок стабилизации питания процессора выполнен по 7-фазной схеме. Для охлаждения всех сборок и управляющего контроллера используются дополнительные радиаторные блоки. Алюминиевые профили в данном случае крепятся пластиковыми фиксаторами и оснащены металлическими пружинами для необходимого прижимного усилия. Очевидно, что компоновка и состав VRM соответствуют таковым для потребительской универсальной платы. Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем 12 В.

На плате предусмотрена 4 слота для модулей DIMM. В перечне наборов, прошедших валидацию с платой GIGABYTE Z270-Gaming K3 присутствуют комплекты вплоть до DDR4-3866.

Производитель смело использует слоты для памяти с двухсторонней фиксацией. Для случаев, когда нет насущной необходимости в одностороннем креплении, подобный подход вполне оправдан. GIGABYTE Z270-Gaming K3 тому наглядный пример.

Для установки карт расширения имеем шесть слотов. Три PCI Express x16 и такое же количество PCI Express x1. Верхний полноформатный разъем эксклюзивно использует все процессорные линии шины, а потому всегда работает в режиме x16 и имеет приоритет при установке видеокарты. Оба нижних разъема обслуживаются чипсетом и поддерживают режим x4. Такое асинхронного распределение ресурсов – предвестник того, что связки SLI в данном случае не поддерживаются. Не то, чтобы это удивительно для устройств на базе Intel Z170/Z270, скорее неожиданно для модели в этой ценовой категории. Так как линии PCI Express в этом случае не нужно расщеплять, используя дополнительные коммутаторы, разводка печатной платы упрощается, а также снижается и себестоимость изготовления устройства.

Напомним, что в случае с видеокартами NVIDIA режим SLI поддерживают только старшие модели, начиная от GeForce GTX 1070. Если вы все же твердо намерены использовать в своей системе пару графических адаптеров, до здесь придется присмотреться к более функциональной модели. В то же время GIGABYTE Z270-Gaming K3 позволяет использовать две видеокарты с чипами AMD в режиме CrossFire.

Основной слот PCI Express x16 укреплен с помощью фирменного металлического кожуха Ultra Durable PCIe Armor, который не только обволакивает сам коннектор, но и запаивается в PCB, повышая механическую прочность разъема. В статическом положении вероятность повредить разъемы при неудачной попытке установить адаптер, сравнительно невелика. А вот во время транспортировки системного блока риск повышается, особенно если забудете винтами зафиксировать видеокарту в корпусе.

Для настройки системы охлаждения плата предлагает пять 4-контактных разъемов для подключения вентиляторов и СВО. Пара коннекторов могут обеспечить повышенную силу тока для относительно энергоемких помп жидкостных систем охлаждения.

Из особенностей GIGABYTE Z270-Gaming K3 отметим, что плата оснащена шестью внутренними термодатчиками, что в целом нехарактерно для моделей такого класса.

Дополнительных органов управления на плате не предусмотрено. Никаких кнопок, тумблеров, сегментных индикаторов. Для первичной диагностики в правом нижнему углу платы размещен набор из четырех светодиодов, которые во время старта системы оповещают о проблемах с процессором, памятью, видеокартой или загрузочным накопителем.

Две микросхемы с прошивками на платах GIGABYTE уже не воспринимаются как дополнительная оснастка. Для них это уже стандартная комплектация, но все же упомянуть о такой особенности можно.

GIGABYTE Z270-Gaming K3 щедро сдобрена дополнительной подсветкой. Плотная шеренга красных светодиодов выстроена с обратной стороны платы вдоль всего края PCB. Во время работы системы яркие «лампасы» отлично просматриваются и на лицевой стороне платы.

В верхнем углу отсвечивает логотип GAMING, а обозначением XMP загорается при активации XMP-профиля для модулей памяти.

Кроме сдвоенной дорожки, подсвечивается также область аудиоподсистемы.

Три светодиода размещены рядом с основным слотом PCI Express x16.

Подсветка настраивается в приложении GIGABYTE Ambient LED. В данном случае настроек минимум. Можно выбрать лишь один из трех режимов – постоянное свечение, периодическое затухание и подсветка в такт музыкальному сопровождению. Изменение цвета светодиодов или разделение на сегменты здесь не предусмотрено. Единственная дополнительная опция – отключение ярких огоньков.

Плата имеет хорошие возможности для настройки дисковой подсистемы. GIGABYTE пока не отказывается от SATA Express. Вариант в данном случае беспроигрышный. Абсолютно бесполезные порты имеют обратную совместимость с SATA и уже лишь это оправдывает наличие невостребованных разъемов на плате. У правой грани PCB размещено два SATA Express, позволяющих получить четыре SATA 6 Гб/с. Еще два SATA-разъема с вертикальной компоновкой размещены у нижней кромки.

Для подключения скоростных накопителей в центральной части PCB предусмотрен M.2 x4, позволяющий использовать SSD длиной до 110 мм и поддерживающий как SATA, так и PCI-E устройства по протоколу NVMe. Многие платы среднего класса на базе Intel Z270 оснащаются уже двумя портами M.2, но стать владельцем хотя бы одного скоростного накопителя уже выглядит неплохим пожеланием на 2017 год. Тем же, кто рассчитывал сразу использовать два SSD такого формата, можно либо смотреть в сторону других моделей, либо подумать о компактной карте расширения PCI-E x4 с переходником на M.2. В такой конфигурации получится даже создать RAID 0 о чем производитель не забыл упомянуть, сделав соответствующую подпись на PCB.

Из почти неизбежных ограничений можно лишь отметить, что при использовании накопителя формата M.2 c интерфейсом передачи данных SATA, будет использован один из шести доступных SATA-каналов (SATA_0), а соответствующий порт на плате окажется недоступен.

GIGABYTE Z270-Gaming K3 готова и к использованию Intel Optane. Надеемся, что подобные накопители вскоре будут доступны в продаже и на практике позволят ускорить дисковую подсистему. Говорить о перспективах таких решений пока очень рано.

За проводное подключение к сети Ethernet отвечает новая разработка Rivet Networks – гигабитный контроллер от Killer E2500. По заявлению производителя, новый чип поддерживает усовершенствованную технологию Advanced Stream Detect 2.0 для обнаружения игрового трафика и установки для него максимального приоритета. Впрочеме, любители сетевых игр, для которых критичны даже минимальные задержки, наверняка не совмещают игровые сессии с активными торрент-раздачами.

Распределить сетевую нагрузку можно в обновленном приложении Killer Control Center. Здесь можно установить приоритеты или даже блокировать доступ активным процессам и сервисам, требующим доступ к сети.

GIGABYTE Z270-Gaming K3 оснащена дополнительным контроллером USB 3.1. Как и большинства топовых моделей на базе новой логики Intel, для реализации шины используется чип нового поколения – ASMedia ASM2142. Контроллер позволяет оснастить плату двумя портами USB 3.1 с пропускной способностью 10 Гб/c. На нужды ASM2142 выделяется две линии PCI Express 3.0, потому даже при одновременном использовании обоих портов можно рассчитывать на высокую скорость передачи данных.

Оба порта USB 3.1 вынесены на интерфейсную панель платы. При этом используется уже привычная для таких случаев компоновка. Один разъем имеет формат USB Type-A с красной отличительной вставкой, а второй – USB Type-C.

Затрагивая тему USB, стоит отметить, что два порта платы, размещенные на интерфейсной панели, получили поддержку USB DAC-UP 2. Кроме повышенной стабильности питания, второе поколение данного механизма позволяет компенсировать неизбежные потери напряжения питания при использовании длинных проводников.

В BIOS платы или в отдельном приложении вольтаж на портах можно увеличить на 0,1-0,3 В. Разъемы с возможностью такого буста несложно отличить по желтым внутренним вставкам.

GIGABYTE Z270-Gaming K3 очень неплохо звучит. В первую очередь благодаря новому 8-канальному кодеку Realtek ALC1220. Топовый чип имеет улучшенные характеристики по сравнению с таковыми для популярного ALC1150. Плюс дополнительная обвязка с японскими емкостями и частичная изоляция позволяют еще на шаг приблизиться к дискретным решениям. Путь этот нелегок и тернист, но дорогу осилит идущий.

Звуковой контроллер спрятан под металлической крышкой. Как мы уже отмечали, область тракта частично отделена от основного массива.

У нижней кромки достаточно свободно. Здесь размещен разъем для внешних аудиопортов, двухконтактный S/PDIF, коннектор для неуправляемой LED-ленты и TPM. Рядом размещены два внутренних USB 2.0 на 4 порта, разъем для одного из корпусных вентиляторов или помпы СВО, панель для кнопок и индикаторов, а также SATA-коннекторы.

Из периферийной обвязки также стоит отметить два внутренних разъема USB 3.0, позволяющих, при необходимости и технической возможности, вывести на панель корпуса четыре соответствующих разъема.

Состав интерфейсной панели скорее можно назвать стандартным для устройств подобного класса. PS/2, пара USB 2.0, четыре порта USB 3.0 и два USB 3.1 (USB Type-A + USB Type-C), розетка RJ-45. При желании использовать интегрированную графику, для подключения устройств отображение доступны полноформатный HDMI 1.4 и DVI-D. Для подсоединения акустики предусмотрено шесть 3,5-миллиметровых джеков. Как видим, здесь нет оптического цифрового выхода, предлагается лишь внутренний двухконтактный S/PDIF.

C обратной стороны печатной платы практически нет дополнительных элементов за исключением горсти светодиодов. Как видим, чипсет крепится с помощью винтов, тогда как в области силовых элементов проступают колпачки пластиковых фиксаторов.

UEFI и ПО

Возможности графической оболочки UEFI во многом аналогична таковой для рассмотренной ранее платы GIGABYTE Z270X-Gaming 5.

Переработанная версия BIOS стала удобнее в использовании, но расположение опций все еще неидеально. Хотя, это скорее субъективное мнение и дело привычки. Имеющихся опций достаточно для скрупулезной настройки системы. Диапазоны параметров точно не будут ограничением для разгона в том числе и Kaby Lake.

Напряжение питания на вычислительных блоках процессора можно регулировать в диапазоне 0,6-1,8 В c шагом 0,005 В, напряжение на модулях памяти – 1,0–2,0 В, шаг – 0,01 В.

Уже привычно для программной настройки предлагается набор утилит, объединенных в комплекс GIGABYTE APP Center.

EasyTune позволяет настроить частные параметра и вольтаж, а также в экспресс-режиме форсировать систему. В данном случае под режимом ОС подразумевается разгон чипа до 4400 МГц.

Если учесть, что плата изначально ускоряет Core i5-7600K до 4200 МГц, то прирост оказывается не так уж и велик. Для чипов Skylake такой буст уже ощутим, а вот для Kaby Lake неплохо было бы предусмотреть и более высокие частотные значения.

Приложение также предлагает режим AutoTuning в котором проводится автоматический подбор граничной рабочей частоты.

В нашем случае итоговый режим зафиксирован на уровне 4800 МГц при напряжении питания под нагрузкой порядка 1,3 В. Однако, несмотря на пожелание сохранить подобный профиль, после перезагрузки системы значение частоты сбрасывается до штатного, потому приходится снова активировать режим авторазгона и ожидать завершения этапов самотестирования. Здесь еще нужна доработка ПО.

Если же ускорение процессора нужно в постоянном режиме, лучше полагаться на ручные настройки или, как минимум, доступные профили в BIOS.

В настройках для Core i5-7600К предлагается три режима, позволяющие увеличить рабочую частоту процессора до 4200 МГц, 4400 МГц и 4600 МГц. Первый в принципе не интересен, потому как уже «по умолчанию» чип фактически ускоряется до этой величины.

4400 МГц уже что-то. Под нагрузкой на все вычислительный блоки напряжение питания колеблется в пределах 1,260–1,296 В. Стабильность работы не вызывает вопросов.

4600 МГц процессор также берет очень легко. Диапазон напряжения питания такой же как и в предыдущем режиме.

В ручном режиме заветные 5 ГГц нам здесь также удалось покорить. Для этого понадобилось повысить напряжение питания процессора до 1,36 В и перевести CPU LoadLine Calibration в режим Turbo для компенсации просадок.

Для настройки параметров охлаждения традиционно используется приложение System Information Viewer. Здесь доступны как стандартные заданные режимы работы вентиляторов, так и возможность тонкой настройки алгоритмов их работы.

При этом Smart Fan 5 позволяет для каждого вентилятора (кроме процессорного) установить зависимость скорости вращения от температуры определенного узла. И здесь очень хорошо, что на плате установлен шесть встроенных термодатчиков. Их показатели как раз можно использовать для «привязки» вентиляторов.

Система охлаждения платы хорошо справляется с нагрузками. В штатном режиме под высокой нагрузкой радиатор на элементах VRM, выстроенных у интерфейсной панели, прогревался до 45 градусов. Температура охладителя на сборках, размещенных у верхней кромки платы, в этом режиме значительно ниже – до 38 градусов. После разгона процессора до 5 ГГц с повышением напряжения, температура радиаторов увеличилась до 50 и 42 градусов.