Обзор материнской платы MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC

Настольная платформа LGA2066 – удел требовательных энтузиастов, готовых к различным экспериментам и желающих получить от своей системы максимальную производительность. Практически все материнские платы для новой HEDT от Intel являются едва ли не произведением искусств, над которыми очень старательно потрудились их создатели. Неординарный дизайн, предельные оснащение и функциональность. C одним из интересных «экспонатов» знакомимся сегодня поближе – MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC.

Комплект поставки

Плата предлагается в коробке средних габаритов, которая оформлена в светлых тонах. В комплекте набор документации, диск с драйверами и ПО, заглушка на заднюю стенку корпуса, два кабеля SATA, мостик SLI HB Bridge для объединения двух видеокарт GTX 1xxx, наклейки для маркировки интерфейсных кабелей и и крупный стикер с логотипом игровой серии.

Дизайн и компоновка

Плата имеет классический формат ATX с габаритами 305х244 мм. Для платформы LGA2066 предусмотрен единственный чипсет, потому все без исключения потребительские модели плат основана на Intel X299. MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC готова принять на борт все чипы семейств Skylake-X и Kaby Lake-X.

Модель оформлена в светлых тонах. Белая печатная плата выгодно отличает MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC на фоне устройств с уже основательно поднадоевшими черными PCB. Кроме того, здесь также используются белые слоты для модулей памяти и карт расширения. Конечно, оценка внешнего оформления всегда очень субъективна, но арктический камуфляж выглядит интересно. В белом корпусе с прозрачной боковой стенкой и стилистически подобранным набором компонентов система может выглядеть очень эффектно.

Для MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC используется 9-фазная подсистема питания, управляемая дискретным контроллером IR35201. В силу особенностей компоновки плат для LGA2066, силовые элементы всегда располагаются у верхней кромки PCB. В данном случае для охлаждения MOSFET используется радиатор средних габаритов, а для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем.

Такую конфигурацию можно считать достаточной для энергоемких чипов Skylake-X, но для рекордного разгона CPU, пожалуй, желательна более мощная VRM c улучшенным охлаждением.

Плата имеет 8 слотов для модулей памяти, позволяющих оснастить систему до 128 ГБ ОЗУ. Напомним, что чипы Skylake-X поддерживают 4-канальный режим доступа к памяти, и в этом случае позволяют использовать все 8 слотой и максимальный объем (до DDR4-4133), тогда как Kaby Lake-X поддерживают только двухканальный режим и ограничиваются максимум четырьмя модулями и 64 ГБ. В то же время для 4-ядерных процессоров выше официально заявленный частотный порог – DDR4-4500.

Разъемы для модулей памяти имеют одностороннюю фиксацию, при этом сами коннекторы получили металлические защитные кожухи.

Во время работы системы рядом со слотом, который занят модулем памяти, загорается белый светодиод.

На плате расположено шесть слотов расширения. Это четыре PCI Express x16 и пара PCI Express x1. Режим работы полноформатных слотов целиком зависит от используемых процессоров, а если точнее, от количества линий PCI Express 3.0, которые предоставляют конкретные чипы. Для CPU c 44 линиями (Core i9-7900X) – x16/x4/x16/x8, для моделей с 28-линиями (Core i7-7820X, Core i7-7800X) – x16/x4/x8/x4, а при наличии 16 линий (Core i7-7740X, Core i5-7640X) – x8/x4/x4/x4 или x8/x4/x8.

При наличии топового процессора плата позволяет использовать до трех видеокарт с чипами NVIDIA (3-Way SLI), для остальных доступны конфигурации с двумя видеокартами, тогда как адаптеров с чипами AMD в любом варианте может быть до трех (3-Way CrossFire).

Основные слоты PCI-E x16 имеют металлическую обшивку. Дополнительный укрепляющий слой уже фактически стал обязательным атрибутом топовых моделей.

MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC получила немало вспомогательных приспособлений, облегчающих настройку системы и использование платформы на открытом стенде. У нижней кромки платы расположены клавиши включения и перезагрузки.

Плата имеет две микросхемы BIOS, а также возможность в ручном режиме активировать нужный чип. Отдельный тумблер позволяет при необходимости переключиться на другую прошивку, не полагаясь на автоматику. Активная микросхема подсвечивается дополнительным светодиодом.

В правом верхнем углу размещен сегментный индикатор Debug Code LED, который после позволяет по коду определить возможную проблему на старте. После того как система успешно загрузилась, индикатор переходит режим отображения текущей температуру процессора.

Для экспресс-режима предусмотрена линейка светодиодов EZ Debug LED, который позволяют даже без обращения к руководству определить с какой подсистемой возникли сложности – процессор, видеокарта, память или загрузочный накопитель. Линейку продолжает еще один светодиод, загорающийся красным, если в системе используется процессор семейства Skylake-X или белым, если в плату установлен чип Kaby Lake-X. Вряд ли вы забудете, за какой CPU вам пришлось выложить кругленькую сумму, но в этом случае, возможно, красный огонек будет греть душу. По утверждению производителя, допонительный индикатор в первую очередь предназначен для оценки количества доступных каналов и слотов памяти – 8 разъемов для Skylake-X и 4 разъема для Kaby Lake-X.

Стоит отметить, что на интерфейсную панель выведена клавиша очистки CMOS-памяти. Типичный прием для энтузиастских моделей, хотя MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC и не позиционируется производителем в таком ключе.

Для настройки системы охлаждения предусмотрено шесть 4-контактных разъемов, поддерживающих управление параметрами вентиляторов методами PWM и DC, при этом способ определяется автоматически.

Рядом с каждым коннектором установлен индивидуальный контроллер Nuvoton 3947SA, потому для всех подключенных вентиляторов поддерживается тонкая настройка алгоритма вращения.

Согласно устоявшимся традициям, MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC имеет дополнительное освещение. К чести разработчиков, иллюминация используется в очень скромном варианте. Группа светодиодов установлена с обратной стороны PCB в области аудиоподсистемы, а также по углам печатной платы.

Для настройки используется фирменное приложение MSI Mystic Light. Субъективно разработчики несколько «перегрузили» интерфейс утилиты, но со своими функциями она справляется. Плата поддерживает технологию Mystic Light Sync для синхронизации подсветки с таковой для других компонентов системы.

Если имеющейся подсветки покажется недостаточно, на плате предусмотрен разъем для подключения внешней светодиодной ленты RGB (5050).

MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC предлагает восемь портов SATA 6 Гб/с. Линейка из шести коннекторов выстроена у правой кромки платы. Еще два порта размещены в правом нижнем углу и спозиционированы перпендикулярно плоскости печатной платы.

Рядом с основной гребенкой SATA имеется разъем U.2 x4. Производители материнских платы все еще оставляют шансы для скоростных SSD формата 2,5” с интерфейсом подключения U.2. В десктопной экосистеме подобные накопители остаются очень редкой экзотикой и пока нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация здесь изменилась в ближайшее время.

Кроме уже перечисленных разъемов плата также оснащена парой M.2, востребованность которых, особенно в случае с производительной платформой, не вызывает никаких дополнительных вопросов. Один из портов позволяет использовать накопители длиной до 80 мм, второй – до 110 мм. При этом оба поддерживают как SATA-, так и PCI-E-накопители формата M.2.

Учитывая функциональные ограничения чипсета, использовать одновременно все подключения не получится. Однако количество доступных конфигураций очень велико.

Для накопителей, устанавливаемый в порт M.2, расположенный в центральной части предусмотрен дополнительный радиатор. Охладитель чипсета имеет составную конструкцию, один из элементов которой может помочь с отводом тепла от серьезно нагревающихся контроллеров скоростных SSD.

Чтобы оценить эффективность предложенной конструкции M.2 SHIELD FROZR, мы использовали ее для отвода тепла от ADATA XPG SX8000, который оснащен контроллером Silicon Motion SM2260. Без дополнительного охлаждения под нагрузкой чип достаточно быстро прогревается до 70С и активирует механизм, ограничивающий производительность SSD.

На приведенном выше скриншоте в целом уже привычная картина после нагрузочных тестов.

Устанавливаем дополнительный радиаторный блок, который через теплопроводящую прокладку контактирует с контроллером и чипами памяти. Отметим, что порт M2_1 позволяет использовать SSD длиной максимум 80 мм – наиболее популярного стандарта. В корпусе радиатора предусмотрены отверстия для крепления накопителей меньшей длины – 60 мм и 42 мм.

Итоговый результат, пожалуй, оказался даже лучше того, что мы ожидали. Под нагрузкой температура накопителя не превышала 54С. При наличии скоростного SSD в первую очередь стоит занимать именно первый порт M.2. Кроме дополнительного охлаждения, в таком варианте остаются доступными максимальное количество других портов для накопителей.

Плата конечно поддерживает Intel Optane, хотя при наличии производительного SSD подобный ускоритель не принесет много пользы. Они полезны в связке с HDD, но систему такого класса сложно представить без твердотельного накопителя.

MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC получила интересную периферийную обвязку. Возможности чипсета расширяют производительные контроллеры USB 3.1 Gen2 – ASMedia ASM3142. Один чип используется для обеспечения двух портов 10 Гб/c на интерфейсной панели, еще один – для обслуживания внутреннего коннектора, позволяющего вывести USB 3.1 Gen2 на переднюю стенку корпуса.

Плата также предлагает два внутренних USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) на четыре порта, тогда как на панель выведены четыре коннектора, один из которых обслуживает чипсет, а работу еще трех обеспечивает дополнительный USB-хаб ASMedia ASM1074.

Для периферии не требующей высокой пропускной способности, доступны USB 2.0. Три порта выведены на интерфейсную панель, а два внутренних разъема позволяют задействовать при необходимости еще четыре порта данного стандарта.

За сетевую часть платы отвечает гигабитный контроллер Intel i219-V. Очевидное решение, помогающее раскрыть возможности чипсета.

Для управления приоритетом трафика можно использовать фирменную утилиту MSI Gaming LAN Manager.

Звуковая подсистема Audio Boost 4 использует топовый кодек Realtek ALC1220. Область аудиотракта частично изолирована от основной части платы, а в цепи используется операционный усилитель, а также характерные желтые боченки – японские специализированные емкости от Nichicon.

Качество звука субъективно на достойном уровне для интегрированного решения. При этом улучшить общее впечатление может программный движок Nahimic 2.

Кроме настройки звукового сопровождения, приложение позволяет использовать эффекты шумоподавления для микрофона и активировать систему Sound Tracker для визуального отображения направления звука в играх.

На интерфейсной панели MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC размещены комбинированный PS/2 и три USB 2.0. При этом один из коннекторов развернут перпендикулярно плоскости печатной платы. Именно данный порт используется при автономной перепрошивке BIOS с помощью механизма BIOS Flashback+. На панели также расположены четыре USB 3.1 Gen1 (USB 3.0). Данные порты выстроены в один столбец, при этом красные вставки не должны вводить в заблуждение. Часто такое обозначение используется для USB 3.1 Gen2, но не в данном случае. Порты с пропускной способностью до 10 Гб/c здесь также есть. Они расположены рядом с розеткой Ethernet. Один имеет формат USB Type-A, второй – USB Type-C.

Сетевой коннектор и USB 3.1 Gen2 подсвечиваются изнутри яркими красными светодиодами, потому самые скоростные порты не придется долго искать даже в темноте.

Для подключения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический выход S/PDIF.

На панели предусмотрено две клавиши. Одна используется для очистки CMOS-памяти, а вторая активирует технологию BIOS FlashBack+.

В глубине накрытой панели у виднеется порт M.2, предназначенный для подключения модуля с контроллером беспроводных сетей. Наличие коннектора позволяет самостоятельно выбрать наиболее подходящий вариант или же изначально не тратить деньги на возможности, которые не будут использоваться.

С обратной стороны печатной платы размещено достаточно много элементов поверхностного монтажа. Как видим, элементы охлаждения имеют винтовое крепление. В области VRM размещена дополнительная радиаторная пластина.

В работе

Для платы используется графическая оболочка Click BIOS 5. Вариант UEFI примечателен тем, что уже в базовом режиме EZ-mode позволяет выполнить многие настройки, которые зачастую доступны в расширенном варианте.

Оболочка от MSI имеет оригинальную структуру. Она достаточно наглядна и удобна на практике. Параметры сгруппированы по разделам, потому не приходится бегать по закладкам меню в поисках необходимой опции.

Количество параметров достаточно для скрупулезного самостоятельного тюнинга платформы. Доступные диапазоны даже скорее избыточны. Например, напряжение питания на вычислительных ядрах процессора можно регулировать в пределах 0,8–2,1 В с шагом 0,001 В, тогда как на модули памяти можно подавать напряжение от 0,6 В до 2,0 В, изменяя текущее значение на 0,01 В.

BIOS позволяет использовать профили для сохранения/загрузки сделанных настроек, что полезно во время серьезных частотных экспериментов.

Производитель по-прежнему поддерживает оригинальную функцию Board Explorer, позволяющую схематически представить плату и идентифицировать подключенные к ней устройства.

Для настройки системы в ОС предлагается набор различных утилит, которые объединены под сводом оболочки MSI App Manager. Здесь доступны разноплановые фирменные утилиты, среди которых особая роль отводится уже хорошо известной Command Center.

Именно здесь настраиваются многие параметры системы, регулируется скорость вращения вентиляторов и отслеживаются показания различных сенсоров.

Кроме того, Command Center предлагает механизм Game Boost для экспресс-разгона процессора. Его можно активировать как в приложении, так и из BIOS.

Мы опробовали работу такого способа разгона, использовав 6-ядерный процессор Core i7-7800X. На скриншоте видно, что для данной модели обещано ускорение до 4,2 ГГц, однако по факту мы получили 4100 МГц. При этом напряжение питания процессора не было изменено. Прирост производительности в данном случае минимальный, потому как уже в штатном режиме плата повышает рабочую частоту чипа до 4000 МГц при нагрузке даже на все вычислительные блоки.

Если хочется большего, то здесь уже нужно экспериментировать в ручном режиме. Впрочем, вряд ли это отпугнет бывалых энтузиастов. Не задаваясь целью определить предельный рабочий режим, мы без особых сложностей получили стабильную работу чипа на 4500 МГц при 1,25 В.

Чипы Skylake-X с тепловым пакетом в 140 Вт создают серьезную нагрузку на подсистему стабилизатора питания. Потому на этот момент мы обращаем отдельное внимание во время тестирования материнских плат с LGA2066.

В штатном режиме область расположения MOSFET прогревается до 60–63С в покое и до 72–73С под вычислительной нагрузкой на процессор. После разгона с повышением напряжения CPU нагрузка дополнительно повышается. Во время получасового теста стабильности работы чипа в AIDA64 силовые сборки прогревались до 82 градусов. Это безопасный рабочий режим, но повод подумать над минимальным дополнительным обдувом, который поможет заметно улучшить ситуацию. Да, при разгоне Skylake-X придется таким вещать придется уделять больше внимания.

Цена

Стоимость материнских плат с разъемом LGA2066 на нашем рынке начинается примерно с $275 (~7100 грн.). На момент публикации самая доступная модель – MSI X299 SLI PLUS, которая выполнена на той же аппаратной платформе, что и рассмотренная плата, но с минимальными функциональными упрощениями. MSI X299 TOMAHAWK ARCTIC также находится в когорте относительно недорогих устройств для LGA2066. Плата предлагается по цене порядка $310 (~8000 грн.). Нужно признать, что входной порог на новую HEDT от Intel высок, но это изначально платформа для самых требовательных пользователей, которые должны быть готовы к соответствующим затратам.