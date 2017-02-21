Обзор материнской платы MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM

Новые процессоры семейства Intel Kaby Lake получили лишь косметические улучшения в плане функциональности, но имеют заметный прогресс в частотном потенциале. Заветные 5 ГГц уже не редкость даже на воздухе, но для экспериментов на пределе возможностей CPU нужна хорошая платформа. Если процессор вы разгоняете не исключительно ради праздного любопытства, а для соответствия канонам ультимативной игровой платформы, то требования к материнской плате буду еще выше. На суд самых взыскательных играющих энтузиастов компания MSI предлагает плату MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM. Вживаемся в роль и пробуем разобраться, чем же производитель будет удивлять на этот раз.

Комплект поставки

Плата предлагается в картонной коробке средних габаритов, которая оформлена в серебристом цвете. Открыв переднюю дверку, через окно в корпусе можно рассмотреть часть материнской платы.

Комплект поставки очень разнообразный. Это руководство пользователя, диск с драйверами и ПО, руководство по быстрой установке, шесть кабелей SATA, набор крепежных винтов с декоративными шайбами, кабель для OC Dashboard, дополнительный модуль USB Xpander и кабель подключения.

В комплекте также прилагается SLI-мостик, переходники для щупов V-Check Points, удлинитель для подключения RGB-лент, набор маркеров интерфейсных кабелей и наклейка с логотипом игровой серии. Приятным сюрпризом может стать возможность получить полноценную копию игры For Honor. Такое предложение имеет ограничение по времени, но те, кто поторопится обзавестись платой MSI на чипсетах Intel 200 могут успеть на щедрую «раздачу слонов». Подробности акции здесь.

Дизайн и компоновка

Полноформатная модель на базе чипсета Intel Z270 имеет стандартные габариты для плат форм-фактора ATX – 305×244 мм. Печатная плата серебристого цвета сразу выделяет MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM на фоне множества грустных моделей с уже изрядно поднадоевшими черными PCB.

Светлая площадка действительно выглядит очень эффектно. Черные разъемы отлично контрастируют с текстолитовой основой, подчеркивая контуры внутренних элементов. Область интерфейсной панели и звукового тракта прикрывает цельный пластиковый кожух, ставший уже почти обязательным элементом оформления топовых материнских плат. Сразу визуально можно отметить крупные охладители на VRM и массивный радиаторный блок чипсета, украшенный драконьим профилем – неизменным логотипом игровой серии MSI Gaming.

Производитель все смелее экспериментирует с цветовым оформлением устройств, отходя от классического черного и такие исключения можно только приветствовать. От платы линейки Xpower мы ожидаем нечто большее, чем неординарный окрас, потому добавляем полбалла за внешний вид и двигаемся дальше.

Для платы используется очень мощный блок стабилизатора питания процессора. Модуль VRM суммарно включает 16 фаз (10+4+2), причем в качестве ключевых силовых элементов применяются сборки IR3555A от International Rectifier. Для управления параметрами VRM также используется контроллер этого производителя – IR35201. На плате также установлены энергоэффективные дроссели Titanium Chokes, в области стабилизатора используются только низкопрофильные емкости с танталовыми сердечниками. Для охлаждения сборок MOSFET предусмотрено два дополнительных радиатора, объединенных тепловой трубкой. Габариты блока, закрепленного рядом с интерфейсной панелью заметно больше охладителя, установленного у верхней кромки.

Для подключения дополнительного питания предусмотрено два разъема – на 8 и 4 контакта. Зачастую даже для топовых плат платформы LGA1151 используется лишь один 8-контактный коннектор. Дополнительное усиление здесь явный признак неординарных возможностей устройства и особого акцента на разгон.

Ожидаемо плата имеет четыре слота для модулей памяти, позволяющими увеличить объем ОЗУ до 64 ГБ. Коннекторы односторонние для удобного извлечения/установки модулей в условиях ограниченного пространства. Блок коннекторов для DIMM имеет стальную обшивку. Steel Armor все же в большей мере защита от механических повреждений, но производитель настаивает на том, что заземление каркаса также позволяет снизить наводки. Впрочем, в большей мере на работу модулей имеет изолированная система питания DDR Boost, а также двухфазная система стабилизации напряжения. Благодаря такой схеме заявлена поддержка модулей памяти вплоть до DDR4-4133.

Все разъемы для DIMM черного цвета. Порядок заполнения слотов типичен. При установке модулей, рядом с заполненным разъемом загорается белый светодиод.

MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM имеет шесть слотов расширения – четыре полноформатных PCI Express x16 и два компактных PCI Express x1. Разъемы скомпонованы таким образом, чтобы при большом желании можно было установить четыре двухслотовых видеокарты с чипами AMD в режиме CrossFire. Плата также поддерживает SLI, но ограничений процессорных линий PCI Express, на платформе Socket 1151 возможен лишь режим 2-Way SLI c двумя графическими адаптерами. Отметим, что для работы такой связки предусмотрены первый и третий полноформатные слоты PCI-E x16. Учитывая сквозную нумерацию разъемов, это PCE_E1 и PCI_E4. В комплекте с платой предлагается мост SLI соответствующей длины (~80 мм), однако он пригоден для графических адаптеров с архитектурами предыдущих поколений. Для адаптеров на базе Pascal мостик синхронизации SLI HB Bridge понадобится покупать дополнительно. Хотя, пожалуй, в комплекте с новой топовой платой такой переходник выглядел бы предпочтительнее.

При использовании нескольких видеокарт производитель предлагает усилить питание слотов. В центральной части платы размещен 6-контактный коннектор, в который можно подключить свободный разъем PCI-E 12В. Если в системе однак видеокарта, то в этом не большой необходимости, но если их несколько, и к тому же вы планируете серьезный разгон, то дополнительное усиление здесь не помешает.

Для экспериментов с несколькими видеокартами может быть полезен блок переключателей PCIe CeaseFire Switch, позволяющий деактивировать один из трех основных слотов PCI Express x16. Таким способом не понадобится отключать извлекать из слотов видеокарты, если вам понадобилось получить результаты с различным количеством адаптеров в системе.

Полноформатные слоты также усилены металлической обшивкой. Три первых слота используют процессорные линии PCI Express и могут работать в режиме x16+0+0, x8+0+x8, или x8+x4+x4. Нижний слот расходует чипсетные линки и может работать только в режиме х4.

Рядом с фиксаторами полноразмерных слотов размещены светодиоды, загорающиеся при установке соответствующей платы расширения. Для первого слота индикатор может подсвечиваться красным, сигнализируя о работе в режиме x16, для всех остальных случаев активность слотов отмечается белым огоньком.

Плата имеет хорошие возможности для настройки системы охлаждения. На PCB размещена шесть 4-контактных разъемов для подключения вентиляторов. Номинально один выделен для процессорного кулера, еще один с повышенной мощностью предназначен для подключения помпы жидкостной системы охлаждения. Четыре оставшихся коннектора сгодятся для корпусных вентиляторов.

Для всех разъемов предусмотрен механизм автоматического определения принципа управления подключенного устройства – PWM или DC. При этом рядом с каждым разъемом расположен светодиод, который загорается красным, если используется схема с модуляцией или белый, если применяется способ изменения величины питающего напряжения.

На плате предусмотрено два термодатчика. Один отображает температуру процессора, второй – некое устроенное значение для материнской платы. Пожалуй, для платы такого класса не помешало бы добавить еще несколько точек мониторинга. Например, с показателями нагрева области VRM и микросхемы чипсета. Пожалуй, не лишней была бы и возможность подключения внешней термопары.

MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM буквально усыпана различными дополнительными приспособлениями, упрощающими работу с платормой на открытом стенде. Начнем с того, что в правом верхнем углу платы закреплен дополнительный модуль OC Dashboard. Ранее мы уже встречались с таким решением производителя.

На дополнительном текстолитовом блоке расположен целый набор ключевых органов управления. В частности здесь продублированы кнопки включения и перезагрузки системы. Кроме того, на OC Dashboard вынесены кнопки, позволяющие в режиме реального времени уменьшать и увеличивать процессорный множитель, а также базовую частоту с дискретностью 1 МГц. Клавиша Discharge позволяет обнулить BIOS, заменяя процедуру извлечения батарейки. Тумблер Slow Mode позволяет избежать ошибок Cold Bug на старте процессора при охлаждении жидким азотом. GO2BIOS позволяет автоматически зайти в BIOS после очередной перезагрузки системы.

Для подключения OC Dashboard предусмотрен специальный разъем и кабель длиной порядка 30 см. Возможность вынести органы управления из активной зоны может быть полезна на открытом стенде при использовании охлаждения жидким азотом, когда область вокруг процессорного разъема и модулей памяти может быть закрыта изоляционным материалом.

На плате также предусмотрена линейка контактов V-Check Points, позволяющих с помощью мультиметра измерить ряд напряжений различных узлов. Используя комплектные переходники, удобно подключить щупы прибора если нужно получить не только фактические текущие значения, а мониторить вольтаж на протяжении какого-то времени.

У верхней кромки платы также размещена кнопка BIOS FLASHBACK+, позволяющая запустить механизм обновления прошивки для работы которого необходимо лишь подключить питание к системе. Все что нужно из дополнительных приготовлений – скачать файл с прошивкой, переименовать его в MSI.ROM, записать на USB-флешку (FAT32) и установить накопитель в определенный порт USB 2.0 на интерфейсной панели. После нажатия на кнопку BIOS FLASHBACK+, рядом с ней загорается светодиод, сообщающий о начале процесса. Отключение индикатора – признак успешного завершения перепрошивки.

В правом нижнем углу платы размещен селектор GAME BOOST, позволяющий выбрать один из восьми режимов для автоматического разгона процессоров с разблокированными множителями. Для чипов с индексами “К” заданы различные профили. Предустановки для моделей семейства Kaby Lake на 200–300 МГц превышают те, что используются для Skylake. Например, для Core i7-7700K это диапазон 4600–5200 МГц с шагом 100–200 МГц, тогда как для Core i7-6700K – 4300–5000 МГц c той же дискретностью. Аналогичная ситуация и с процессорами Core i5 формально относящихся к различным поколениям. Предполагается, что новые чипы априори имеют больший частотный потенциал. Любопытно, что вне зависимости от поколения, для Core i5 предусмотрены меньшие частотные значения, чем для топовых процессоров Core i7.

Рядом с селектором GAME BOOST размещены крупные клавиши включения и перезагрузки, которые изнутри подсвечиваются красными светодиодами.

Как и подобает серьезной энтузиастской плате, MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM оснащена двумя микросхемами BIOS. При этом выбрать активный чип можно самостоятельно с помощью отдельного тумблера. Полагаться на автоматику в таких вопросах сложно. Максимальный личный контроль здесь уместен.

У нижней кромки платы размещен сегментный индикатор Debug Code LED для диагностики системы. По коду ошибки можно определить проблемный узел, который не позволяет плате запуститься. После успешного прохождения первичного самотестирования, на индикаторе автоматически отображается текущая температура процессора. Функция настолько очевидная для любой платы, в принципе оснащенной LED-индикатором, что остается лишь удивляться, почему такая возможность так редко реализуется на практике. В то же время стоит признать, что польза от такой возможности есть лишь на открытом стенде.

Рядом с LED-индикатором размещен уже упоминавшийся блок переключателей PCIe CeaseFire Switch, позволяющий отключать ключевые полноформатные слоты PCI Express x16.

Из полезного обвеса стоит также отметить кнопку для очистки CMOS памяти, которая размещена на интерфейсной панели. Двухконтактный разъем с аналогичных предназначением продублирован и на PCB, но он размещен в центральной части платы, рядом с батарейкой, потому при использовании крупной системы охлаждения, доступ к этому коннектору может быть затруднен.

Несмотря на большое количество вспомогательных светодиодов, к общей идее осветительного декора платы разработчики подошли очень сдержанно. Никаких огней по площадям. Линейка белых индикаторов размещена лишь с обратной стороны печатной платы в области звуковой подсистемы. Учитывая то, что данная зона прикрыта пластиковым кожухом, лишь на небольшом участке через разграничительную дорожку свечение пробивается сквозь текстолитовый слой. В большей мере подсветка здесь будет работать, отражаясь от поддона шасси корпуса, создавая в этом сегменте своеобразный обрамляющий ореол.

Возможности для настройки встроенной подсветки в утилите Gaming App достаточно скромны. В приложении доступны несколько режимов, где самыми сложными являются эффекты затухания и мерцания.

Немного мистики добавляет достаточно яркая внутренняя подсветка розеток Ether и сопредельных разъемов USB. Красные огоньки в темное время суток могут эффектно отражаться на поверхности за системным блоком.

Если же душа требует праздника, а без разноцветных огоньков вы не представляете оформление своего системного блока, у нижней кромки платы имеется 4-контактный разъем Mystic Light Extension, позволяющий подключить ленту с RGB-светодиодами. В комплекте с платой также предлагается дополнительный 80-сантиметровый переходник для одновременного подсоединения и укладки даже двух гирлянд. При этом есть возможность синхронизации подсветки для устройств, поддерживающих технологию MSI Mystic Light Sync.

Плата предлагает почти бескрайние возможности для настройки дисковой подсистемы. У правой кромки размещены суммарно восемь портов SATA 6 Гб/с. Шесть из них обслуживаются чипсетом, еще два реализованы с помощью дополнительного контроллера ASMedia ASM1061. Рядом с портами SATA также размещен U.2 для подключения скоростных 2,5-дюймовых накопителей. Увы, увы, выбор здесь исчезающе мал и пока нет предпосылок тому, что ассортимент расширится в ближайшее время. Кроме уже пресловутых Intel SSD 750, в перечне протестированных моделей значатся диковинные HGST Ultrastar SN100 и Toshiba/OCZ Z-Drive 6000, о существовании которых наверняка многие пользователи узнают впервые. Хотя, это уже вопрос не к разработчикам платы. Свою часть они выполнили, предоставив порт с пропускной способностью 32 Гб/с. Надеемся, что ассортимент устройств, которые можно подключить с его помощью, будет расширяться.

А вот где инженеры MSI даже перевыполнили план, то это в части поддержки накопителей набирающего популярность формата M.2. На плате представлено три соответствующих порта, расположенных аккурат между полноформатными слотами PCI Express x16. Первый готов к подключению устройств длиной до 110 мм, еще два порта могут работать с SSD формата 2242/2260/2280. Во всех трех случаях порты могут использоваться как для SATA-накопителей, так и для скоростных устройств PCI-E, требующих пропускной способности канала до 32 Гб/с. К тому же все порты готовы принять ускорители Intel Optane если для системы используется чип семейства Kaby Lake.

Такое многообразие портов потребовало создать нетривиальные схемы, предполагающие возможность одновременной активности каналов. Описание доступных комбинаций заняла бы половину текстовой части обзора, потому для наглядности приведем таблицу, размещенную в руководстве пользователя.

Как видим, возможна одновременная работа даже трех накопителей M.2 x4, хотя в этом случае недоступны окажутся U.2, слот PCI-E x4 и пара SATA. Перед созданием сложной конфигурации дисковой подсистемы подсистемы нелишним будет заглянуть в таблицу и убедиться в том, что запланированная схема в принципе возможна.

Наверняка вы уже обратили внимание на пластинку, прикрывающую средний порт M.2 и пространство для установки накопителя. Инженеры MSI предлагают использовать дополнительный охладитель для отвода тепла от нагревающегося контроллера SSD. Ситуация вполне типичная для скоростных устройств формата M.2. На операциях записи чип может перегреваться до критических температур (+70 С), после чего скорости заметно снижаются. Для защиты от перегрева все средства хороши. Предлагаемая M.2 Shield представляет собой металлическую пластину с теплопроводной наклейкой. После установки накопителя необходимо лишь предварительно удалить пленку и прижать плиту к устройству, зафиксировав конструкцию крепежным винтом.

Даже таким технологически несложным способом можно снизить рабочую температуру контроллера. На многое рассчитывать не стоит, но возможно даже нескольких градусов окажется достаточно для того, чтобы избежать перегрева.

Мы проверили на практике эффективность дополнительного охладителя, используя M.2 Shield во время работы накопителя ADATA XPG X8000. При идентичных условиях использования SSD, в нашем случае на открытом стенде температура контроллера снизилась с 64 до 58 градусов. В закрытом корпусе возможно эффект будет ниже, но он имеет место. Согласно замерам бесконтактного термометра, поверхность защитной пластины нагревалась до 47–49 градусов – признак того, что конструкция «работает», увеличивая площадь рассеивания и позволяя быстрее отводить тепло.

Аппетит приходит во время еды. И тут мы уже задаемся вопросом, почему бы производителю не оснастить все три порта M.2 подобными охладителями?

Звуковая подсистема платы Audio Boost 4 основана на новом кодеке Realtek ALC1220 с улучшенными техническими характеристиками. Область аудиотракта ожидаемо выделен в отдельный сегмент, при этом тщательность изоляции говорит о том, что пограничная дорожка в этом случае сделана не только для того, чтобы сквозь текстолитовый массив пробивалась подсветка данной зоны. Для уменьшения наводок, разводка сигнальных линий правого и левого каналов сделана на разных слоях PCB. В цепи используется предусилитель Texas Instruments OPA1652 и специализированные японские емкости Nichicon.

Программная обработка Nahimic 2 реализована на уровне, как минимум достойном для того, чтобы попробовать ее в деле. Софтовые «вытягивания» звука часто кажутся неприемлемыми, особенно при прослушивании музыки, но для игр постобработка может быть очень уместной. В целом аудиоподсистема платы оставляет очень хорошее впечатление.

Для подключения к проводной сети плата оснащена двумя гигабитными контроллерами – Intel i219-V и Intel i211AT. Для обоих портов предусмотрена дополнительная защита от перенапряжения. С помощью приложения MSI Gaming Lan Manager можно регулировать приоритет сетевого трафика, используя предложенные пресеты или настраивая уровень доступа для каждого приложения/процесса в отдельности.

В ситуации с платой подобного класса вроде бы как и напрашивается модуль для работы с беспроводными сетями, но это дополнительные $30–40 к цене устройства и учитывая позиционирование устройства, не факт, что все потенциальные владельцы были бы рады такому повороту событий.

MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM получила хороший набор портов для подключения всевозможной периферии и внешних накопителей. Для реализации USB 3.1 плата оснащена чипом ASMedia ASM2142, предлагающим два порта с пропускной способностью до 10 Гб/c. Второе поколение контроллера USB 3.1 Gen2 хотя и требует две линии PCI Express 3.0, позволяет обеспечить максимальную пропускную способность интерфейса и имеет очевидные преимущества при одновременном подключении двух устройств. Оба порта USB 3.1 Gen2 выведены на интерфейсную панель платы. Причем один из них реализован в виде USB Type-A, а второй имеет формат USB Type-C.

Вдобавок к шести чипсетным USB 3.0 производитель установил контроллер ASMedia ASM1042, обеспечивающий еще два порта соответствующей шины. В итоге на плате представлено два внутренних разъема USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), позволяющих вывести на панель корпуса четыре скоростных порта.

Производитель обращает внимание на особые способности платы при подключении VR-шлемов. Под небольшим металлическим кожухом находится некий смарт-чип, именуемый как VR Boost, позволяющий улучшить работу устройств виртуальной реальности. Если отбросить маркетинговую легенду, окажется что речь идет о дополнительном усилении сигнала и повышенной мощности портов USB 3.0. Учитывая наличие на плате сопутствующих репитеров ASMedia ASM1464, усиление имеет место на практике. Действительно, для подключения VR-гарнитур используются длинные кабели, потому определенное затухание сигнала «в пути» вполне возможно. Дополнительное усиление здесь будет очень кстати. Производитель выделяет два порта USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) на интерфейсной панели, которые желательно использовать при подключении VR-гарнитуры.

Владельцам MSI Z270 XPOWER GAMING TITANIUM производитель предлагает дополнительный модуль USB Xpander, который подключается к внутреннему разъему USB 2.0 плату с помощью комплектного кабеля. На блоке размещена пара USB хаб-контроллеров Genesis GL850G и целых четыре внутренних разъема USB 2.0, позволяющих получить восемь соответствующих портов. Чтобы компенсировать затраты проводников, к модулю подключается еще и Molex-коннектор, обеспечивающий достаточную мощность портов. Чтобы USB Xpander не болтался в системе, блок можно закрепить на текстильной застежке (липучке). Одна ее часть с микрокрючками зафиксирована на обратной стороне самого модуля, а лента с ворсистыми петлями крепится стикером в удобном месте, например, на внутренней стенке корпуса.

Ситуации, когда может понадобится такое количество USB-портов представить непросто. Разве что вы решились превратить свою систему в ферму с вычислителями USB ASIC и потираете руки, изучая курсы и будущие заработки на майнинге криптовалют. Во всех остальных случаях даже базового набора USB на плату будет более, чем достаточно.

Интерфейсная панель отлично оснащена. Здесь размещены PS/2 и три порта USB 2.0. При этом один из коннекторов развернут на 90 градусов. Именно он используется при перепрошивки с помощью механизма BIOS FLASHBACK+. На панели также представлено четыре порта USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), два разъема USB 3.1 Gen2 (Type-A + Type C), пара розеток Ethernet и два цифровых видеовыхода – HDMI и DisplayPort. Для подключения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF. На панели также расположена единственная кнопка сброса CMOS, которая при выключенной системе подсвечивается синим светодиодом.

С обратной стороны печатной платы есть некоторое количество элементов поверхностного монтажа. На приятной внешне поверхности нанесен дополнительный узор. Из особенностей не эстетического, а практического толка можно отметить, что охладитель чипсета надежно крепится с помощью четырех крупных винтов, а не прихватывается парой по диагонали, как это часто бывает. Обратим также внимание на пограничную дорожку, отделяющую звуковой от общего массива PCB. По крайней мере, внешне создается впечатления, что данная опция делалась не для галочки. Как видим, радиаторы на VRM и палстиковый кожух также крепятся с помощью винтов.

UEFI, ПО и разгон

Для MSI Z270 XPOWER Gaming Titanium используется Click BIOS 5. общая концепция оболочки нам уже хорошо знакома. BIOS предполагает два режима. EZ Mode для базовой и Advanced Mode – для детальной настройки. Утилита вполне удобна в использовании. Разработкам удалось хорошо структурировать разделы, потому в открывающихся закладках ты находишь именно те опции, которые ожидаешь там увидеть.

Количество настроек никак не ограничивает увлеченного любителя разгона, более того, допустимые границы изменения ряда параметров говорят о том, что плата готова к испытаниям жидким азотом. Напряжение на процессоре (CPU Core Voltage) изменяется в пределах 0,6–2,155 В с шагом 0,005 В. Вольтаж на модулях памяти можно изменять в диапазоне 0,6–2,2 В с дискретностью 0,01 В. Да, пожалуй во всей красе модель может проявить себя именно в экстремальных условиях, когда для достижения рекордных частот (~ 7 ГГц) нужен максимальный потенциал платформы.

Для тех, кто пока не готов разнообразить интерьер своей комнаты сосудами Дьюара с жидким азотом, производитель предлагает щадящий способ форсировать процессор. Речь об уже упоминавшемся механизме GAME BOOST Knob. Мы прогнали тестовый процессор Core i5-7600К через весь барабан доступных режимов. С результатами можно ознакомиться на скриншотах.

Режим “6” в нашем случае выглядит наиболее сбалансированным. 4600 МГц при 1,3 В – очень комфортное значение при умеренном повышении напряжения питания. С такими условиями должен справиться даже кулер средней эффективности. Режимы “8” и “10”, обеспечивающие 4700 МГц при 1,375 В и 4800 МГц при 1,4 В также еще можно считать приемлемыми при наличии очень хорошего воздушного охлаждения. Предельный режим “11” предполагает разгон процессора до 4900 МГц с увеличением напряжения питания до 1,5 В. Для “воздуха” это слишком, да и при использовании СВО вольтаж нежелательный для длительного использования.

Отметим, что режимы GAME BOOST можно выбирать как с помощью физического переключателя на плате, так и программным способом в утилите MSI Command Center.

Конечно, GAME BOOST Knob отнюдь не панацея. Это определенный набор пресетов, которые позволяют быстро и легко получить определенный результат, но вовсе не факт, что он будет лучшим для конкретных условий. Здесь всегда остается место для оверклокерского творчества. В конечном итоге именно для этого приобретается плата такого класса.

В нашем случае 5000 МГц были покорены при 1,36 В, но такие результаты не должны обольщать, потому как здесь все очень индивидуально. Все же, 5 ГГц – это возможный, но отнюдь не обязательный результат. Увы, не все чипы Kaby Lake готовы к таким высотам, потому удача здесь тоже не помешает.

С памятью у платы тоже все хорошо. Тестовый набор DDR4-2666 после небольшого увеличения задержек и повышения напряжения питания до 1,36 В легко взял рубеж в 3100 МГц.

Отдельного упоминания заслуживает работа системы охлаждения силовых элементов. Даже после длительной нагрузке разогнанного процессора в утилите OCCT радиаторы на MOSFET не прогревались выше 43 градусов. Температура охладителя чипсета, согласно замерам бесконтактного пирометра, не превышала 39С.