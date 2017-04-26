Обзор материнской платы ROG STRIX B250F GAMING

Наличие материнской платы, способной разгонять процессоры – необходимое, но недостаточное условие для того, чтобы эти возможности использовались на практике. Понадобится недешевый процессор с индексом «K» и улучшенная система охлаждения. Однако, и при наличии всех необходимых условий, реально заниматься разгоном готовы далеко не все пользователи. Даже среди любителей поиграть многие предпочтут собрать систему, включить ее и получать удовольствие от процесса, а не ковыряться с настройками, замерять температуры и рассчитывать на то, что система не подведет в самый ответственный момент. В таком случае не обязательно переплачивать за функции, которые не будут востребованы. Конечно это не повод довольствоваться малым, но аргумент для выбора сбалансированной и более доступной платы. Посмотрим, как с такой ролью справится ROG STRIX B250F GAMING.

Комплект поставки

Плата поставляется в коробке средних габаритов, оформленной в темных тонах. На передней панели расположена фотография устройства и красочная крупная надпись STRIX.

В комплекте предлагается диск с драйверами и ПО, руководство пользователя, четыре кабеля SATA, удлинитель для RGB-ленты и заглушка на заднюю стенку корпуса. Также в поставку включены два комплекта винтов для крепления накопителей M.2 и распечатанных на 3D-принтере вспомогательных кронштейнов.

Для маркировки интерфейсных кабелей предлагается набор стикеров ROG Cable Labels, а также дополнительные декоративные наклейки.

Дизайн и компоновка

Плата имеет классические габариты для моделей формата ATX – 305×244 мм. На черной PCB хорошо различима паутина линейного узора.

Интересный декоративный прием, позволяющий заполнить визуальные пустоты на поверхности печатной платы. Радиаторы системы охлаждения VRM имеют серый окрас.

Подсистема стабилизации имеет 9-фазную схему с управляющим контроллером Digi+ ASP1400BT. Для элементов VRM предусмотрено дополнительное охлаждение.

Крупные радиаторные блоки надежно фиксируются с помощью винтов. У верхней кромки платы расположен 8- контактный разъем для подключения дополнительного питания.

Четыре слота для модулей памяти позволяют установить в системе до 64 ГБ ОЗУ. Поддерживаемые стандарты зависят от поколения процессоров. Для чипов Skylake предельный режим – DDR4-2133, тогда как модели семейства Kaby Lake позволяют использовать DDR4-2400. Это штатные режимы, заявленные Intel. Напомним, что на платформе LGA1151 разгонять ОЗУ или использовать более скоростные комплекты позволяют только платы на базе Intel Z170/Z270.

ROG STRIX B250F GAMING имеет 6 слотов расширения – два PCI Expess x16 и четыре компактных PCI Express x1. Первый полноформатный слот всегда работает в режиме x16, используя все процессорные линии шины. За второй слот отвечает чипсет, выделяющий на нужды разъема четыре линии PCI Express 3.0. По-умолчанию он работает в режиме x4, но может быть переведен в режим x2 если будет занята пара слотов PCI-E x1 (PCIEx1_2 и PCIEx1_3).

О поддержке SLI в данном случае речь не идет. Но, как правило, пользователи всерьез планирующие использовать две видеокарты в одной системе, изначально ориентируются на другие решения. Тем не менее, поддержка CrossFireX заявлена производителем, потому при использовании адаптеров на чипах AMD возможность установить две видеокарты все же сохраняется.

В линейке разъемов первую позицию занимает PCI-E x1, а на втором ярусе располагается основной полноформатный слот, который всегда работает в режиме x16. При такой компоновке автоматически отпадают сложности при креплении габаритного кулера. Впрочем, на плате с Intel B250 громоздкие конструкции воздушных кулеров излишни по умолчанию. В штатном режиме даже топовые Core i7 довольствуются охладителями скромных размеров.

Основной слот PCI Express x16 получил металлическую обшивку ASUS SafeSlot, повышающую механическую прочность разъема.

Для настройки системы охлаждения на плате предусмотрено пять 4-контактных разъемов. Один из коннекторов номинально выделен для подключения помпы жидкостной системы охлаждения.

На PCB предусмотрено три внутренних термодатчика. Кроме того, у нижней кромки расположен двухконтактный разъем для подсоединения внешней термопары. Также на плате предусмотрен специальный коннектор для подключения дополнительного модуля ASUS Fan Extension Card с тремя разъемами для вентиляторов и таким же количеством контактных групп для внешних термодатчиков. В условиях штатной работы системы сложно представить практическое применение такой конфигурации, особенно с учетом базового оснащения платы. Тем не менее, в BIOS и фирменном ПО предусмотрена возможность отслеживать температурные параметры и управлять дополнительными вентиляторами.

По понятным причинам плата не оснащается дополнительными органами управления. В то же время из полезный опций отметим наличие линейки светодиодов Q-LED, помогающих в экспресс-режиме на старте определить возможные неполадки с определенным блоком системы.

Редко какая материнская плата сейчас обходится без декоративной подсветки и ROG STRIX B250F GAMING в этом отношении не исключение. RGB-светодиоды выстроены у правой кромки с обратной стороны печатной платы. Дюжина элементов разделены на четыре сегмента параметрами которых можно управлять независимо.

Для настройки подсветки предлагается приложение AURA. Здесь можно выбрать как цвет отдельных сегментов, так и режим свечения. Последних представлено более десятка, потому пользователям, неравнодушным к компонентной иллюминации, будет чем себя занять. У нижней кромки платы также имеется 4-контактный разъем для подключения внешней светодиодной RGB-ленты. Такой гирляндой можно украсить внутреннюю часть корпуса или даже вывести ее наружу и осветить пространство вокруг системного блока. В последнем случае, чтобы не терять полезную часть ленты, в комплекте с платой предлагается удлинитель соответствующий удлинитель.

Плата поддерживает технологию ASUS AURA Sync, позволяющую синхронизировать подсветку с таковой для других компонентов системы (видеокарты, клавиатуры, мыши).

Из вспомогательной индикации отметим сигнализатор подачи дежурного напряжения, размещенный в правом нижнем углу платы.

Придать индивидуальности своей системе можно с помощью дополнительных декоративных накладок, распечатанных на 3D-принтере. Производитель подготовил целый набор различных моделей для самостоятельного изготовления. В основном это разнообразные декоративные накладки. Из функциональных устройств отметим кронштейн для крепления 40-миллиметрового вентилятора над портом M.2 – M.2 FAN HOLDER. Контроллерам скоростных SSD такого формата нередко требуется дополнительное охлаждение. Разработчики предлагают решить этот вопрос таким способом.

При создании подсистемы накопителей владелец может рассчитывать на 6 портов SATA 6 Гб/с. Все коннекторы выстроены в один ярус у правой кромки PCB.

Подобная компоновка разъемов встречается достаточно редко. Тем не менее, учитывая позиционирование портов, подключать интерфейсные кабели будет удобно даже при использовании прямых, а не Г-образных коннекторов.

На плате также имеется два порта M.2. Один поддерживает накопители длиной от 42 до 110 мм c интерфейсом передачи данных PCI Express. На нужды данного разъема выделено 4 линии шины PCI Express 3.0, потому канал с пропускной способностью 32 Гб/с позволяет подключать самые скоростные SSD формата М2. При использовании чипов Intel Core 7-го поколения (Kaby Lake) плата также позволяет установить кеширующий накопитель Intel Optane. Подобные устройства в формате M.2 уже официально представлены. Отметим, что Intel Optane поддерживают только новые CPU семейств Core i3/i5/i7, тогда как Pentium и будущие Celeron не позволяют работать с таким буфером. В последнем обновлении BIOS (0606) для ROG STRIX B250F GAMING уже появилась официальная поддержка Intel Optane. Интересно будет на практике оценить полезность подобного ускорителя дисковой подсистемы.

В центральной части платы размещен еще один порт M.2. Посадочное место предполагает установку SSD длиной от 42 до 80 мм. При этом второй разъем готов к работе только с SATA-накопителями, выполненными в формате M.2. При использовании соответствующего SSD, один из портов SATA будет деактивирован (SATA_1).

ROG STRIX B250F GAMING оснащена дополнительным контроллером USB 3.1. Чип ASMedia ASM1142 обеспечивает два порта с пропускной способностью до 10 Гб/с. Оба коннектора вынесены на интерфейсную панель и уже привычно представлены в виде USB Type-A и USB Type-C.

Затронув тему USB, также отметим, что на PCB есть два внутренних разъема USB 3.0, позволяющих вывести на панель корпуса четыре соответствующих порта.

Сетевой контроллер Intel i219-V в дополнительном представлении не нуждается. Он помогает раскрыть сетевые возможности, заложенные в чипсете. Отметим лишь дополнительную обвязку LAN Guard для защиты цепи от пробоев и перенапряжения.

У нижней кромки платы есть даже коннектор ROG_EXT для подключения дополнительных модулей. Конечно, OC Panel в данном случае не наделит плату возможностями разгона, а вот если вы хотите мониторить состояние платформы, фирменная панель Front Base, закрепленная в отсеках для 5,25-дюймовых устройств, вполне может с этим помочь. Даже если подобная экзотика не интересует, извлечь практическую пользу от коннектора ROG_EXT можно, получив пару USB 2.0.

Для звуковой подсистемы SupremeFX также используется новый топовый кодек Realtek S1220A, который спрятан за металлическим кожухом. Частичная изоляция звукового тракта уже стала нормой, равно как и японские твердотельные емкости в цепи. Отметим разве что наличие операционных усилителей TI R4580I и OPA1688A, помогающих раскрыть возможности наушников с высоким импедансом. Любопытно, что в данном случае не используется подсветка аудиоподсистемы.

Для дополнительной программной обработки предлагается комплекс Sonic Studio III. Во время прослушивания музыки вам вряд ли захочется экспериментировать с аудиорядом, но некоторые акценты могут быть вполне уместны для игрового сопровождения.

Производитель также усовершенствовал алгоритмы для новой версии Sonic Radar III. Любители визуальных подсказок направления звуковых сигналов будут довольны. Такая уловка поможет сориентироваться с направлением источника звука, что может быть важно, например, в сетевых шутерах. Теперь в приложении настраиваются габариты, цвет и степень прозрачности индикаторов, отображаемых на экране во время игры.

ROG STRIX B250F GAMING имеет интересный состав интерфейсных разъемов. На панели размещены четыре порта USB 2.0, пара USB 3.0 и два USB 3.1 (Type-A + Type-C). Кроме обязательной розетки Ethernet здесь также нашлось место комбинированному PS/2, который вынесен в центральную часть. Для подключения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых разъемов и оптический S/PDIF. При использовании интегрированной графики для вывода изображения доступны три независимых видеовыхода – DVI-D, HDMI и DisplayPort.

В работе

Графическую оболочку UEFI плата унаследовала от старших представительниц линейки. При этом, учитывая ограничения чипсета, значительная часть возможностей остается не востребованной.

Здесь также можно регулировать напряжение питания процессора, но для штатного режима работы большой необходимости в этом нет. Разве что вам захочется поискать нижний предел питающего напряжения при котором еще сохраняется стабильная работа чипа. CPU Core Voltage регулируется в пределах 0,6–1,7 В с шагом 0,005 В.

Для модулей памяти также присутствуют режимы вплоть до DDR4-4233, а напряжение изменяется от 1,0032 В до 2,0064 В с шагом 0,0066 В. Однако предельным для комбинации Kaby Lake + Intel B250 все равно остается DDR4-2400.

Именно в таком режиме работал тестовый набор памяти HyperX Fury DDR4-2666 (HX426C15FBK2/16). Поиграться в данном случае можно разве что с таймингами, но сколь либо заметного прироста производительности в повседневных задачах это не принесет. Покупка более скоростных наборов для плат на базе Intel H110/B250/H270 не имеет смысла.

Из интересных опций отметим расширенный состав напряжений на различных узлах системы. Зачастую даже у более оснащенных моделях такой перечень заметно скромнее.

Для программной настройки платформы производитель предлагает использовать уже привычное приложение AI Suite 3. Перечень доступных настроек здесь стандартный, но с учетом того, что разгон системы априори не предусмотрен, часть доступных опций здесь вторичны.

Для настройки параметров вентиляторов используется механизм Fan Xpert 4, позволяющий тонко настраивать скорость вращения. После начальной юстировки диапазон регулировки вентилятора на процессорном кулере составил 300–1000 об/мин. Зачастую минимальный порог для этой модели устанавливается на уровне 500 об/мин.

При настройке параметров вентиляторов, размещенных в корпусе, можно учитывать параметры доступных температурных датчиков и даже комбинировать их, включая три источника для каждого вентилятора. Подобные функции ранее предлагались лишь для материнских плат серии The Ultimate Force (TUF). Теперь, пусть и в несколько упрощенном варианте доступны и для базовых моделей ROG.

Штатная система охлаждения платы отлично справляется со своей работой. После получасовой пиковой нагрузки процессора Core i5-7600K в приложении OCCT радиаторы на элементах VRM на ощупь оставались едва теплыми. Профиль рядом с интерфейсной панелью прогревался до 42 градусов, тогда как температура охладителя силовых сборок у верхней кромки не превышала 39С.

Нагрев микросхемы чипсета, а, соответственно, и его радиатора во многом будет зависеть от используемой конфигурации графической подсистемы. Если используется интегрированная графика, радиатор прогревается всего до 35С. Если же над охладителем нависает видеокарта с гибридным режимом работы СО, температура будет выше.