Обзор медиаплеера Google Chromecast Ultra

Похоже, Google наконец смогла «нащупать» правильное направление развития своих медиаплееров для больших экранов — по крайней мере, в линейке Chromecast компания выпускает очередную, уже четвертую по счету (если считать два устройства второго поколения) модель, Chromecast Ultra.

Комплектация

Упаковка стала более презентабельной — если Chromecast второго поколения поставлялся в довольно грубоватой коробке из переработанного картона, то Chromecast Ultra уже продается в гораздо более «цивильном» боксе. Комплектация традиционно минимальная: сам плеер, блок питания и картонка с краткой инструкцией по первичной настройке.

Дизайн

В отличие от предыдущих «метаний» от одного дизайна к другому, Chromecast Ultra оказывается очень похож на модель второго поколения: это небольшой диск (диаметром около 5 см и чуть меньше полутора сантиметров в толщину) с коротким кабелем HDMI. Сверху корпус плоский, полностью глянцевый (отпечатки пальцев на нем появляются моментально), с небольшой буквой G у края (ранее он был чуть выпуклый и с большим рельефным логотипом Chrome – по сути, это основное отличие во внешнем виде между этими двумя моделями).

В разъем вмонтирован небольшой магнит, поэтому в «походном состоянии» он «приклеивается» к низу плеера. Напротив кабеля HDMI на боковой грани можно найти порт micro-USB, а находившаяся ранее рядом с ним кнопка сброса настроек на заводские установки «переехала» ближе к HDMI; рядом с ней находится также индикатор активности (кнопка включения у плеера по-прежнему отсутствует, как и у предыдущей модели).

Блок питания у плеера крупный – больше самого устройства. На нем, несколько неожиданно, обнаруживается еще и… порт Ethernet – одна из основных аппаратных новинок Chromecast Ultra по сравнению с предыдущими устройствами в линейке.

Пульт ДУ, как и прежде, у плеера отсутствует как класс – управлять им необходимо с помощью других устройств на базе Android (или ПК).

Отличия от Chromecast 2nd generation

К сожалению, на этот раз Google не спешит раскрывать информацию о начинке своего плеера – в спецификациях Chromecast Ultra указываются лишь его технические возможности. Так, новая модель стала поддерживать видео в разрешении вплоть до 4K (1080p у Chromecast 2nd generation) и режим HDR (причем оба существующих на данный момент формата – и HDR10, и Dolby Vision), за беспроводную связь отвечает модуль Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac); кроме того, для более устойчивого и скоростного соединения в Chromecast Ultra добавили возможность проводного соединения через вышеупомянутый Ethernet-порт. Также производитель обещает более высокую скорость загрузки, однако ни в какие технические подробности при этом не углубляется. Еще одна маленькая техническая деталь – если предыдущие модели Chromecast при желании могли получать питание от USB-порта телевизора, то Chromecast Ultra оказывается более «прожорлив», и ему понадобится подключение к розетке.

По большому счету, на этом отличия от предыдущей модели и заканчиваются… хотя нет, есть еще вопрос цены. Если Chromecast 2nd generation стоил $35, то за поддержку 4K пользователям придется выложить вдвое больше — Chromecast Ultra поступил в продажу по цене $69.

Подключение

Здесь ничего нового: подсоединяем Chromecast Ultra к HDMI-входу телевизора, включаем его в розетку, переключаемся на ТВ на нужный канал и загружаем из соответствующего магазина (Google Play или Apple App Store, на выбор) фирменное приложение на ваше мобильное устройство (ранее это было Chromecast, сейчас же для связи с плеером используется Google Home).

После запуска оно найдет включенный Chromecast Ultra и установит с ним связь, после чего поможет подключить его к вашей локальной сети – на этом установка и настройка плеера завершена.

В работе

При первом запуске Google Home показывает, «how to cast» — на примере различных приложений по пунктам объясняет, где в них скрывается кнопка Cast, с помощью которой изображение и звук отправляется на большой экран, как управлять громкостью, ставить воспроизведение на паузу и завершать сеанс «каста».

В плане функциональности Google Home выглядит побогаче «старого» Android-клиента Chromecast: он показывает список установленных в системе приложений, поддерживающих Google Cast, позволяет изменить некоторые настройки устройства (например, отображение новостей и информации из «социалок» вместо обоев во время «простоя») и предоставляет доступ к разделу Play Store с приложениями, поддерживающими «хромкаст». Кроме того, Google Home поддерживает голосовое управление, с возможностью поиска фильма или сериала по всем доступным на устройстве сервисам.

Google Cast, естественно, встроен в фирменные утилиты – например, YouTube и Google Play Movies/Music (правда, в Music можно транслировать только купленный контент, но не локально хранящиеся файлы). Также поддержка Google Cast имеется во всех основных клиентах стриминговых сервисов вроде Netflix, HBO Go/Now, Hulu, Vudu, Spotify, Twitch, NFL Sunday Ticket, Napster, BBC iPlayer и проч. (за исключением Amazon Prime Video, для работы с которым придется приобрести плеер от Amazon). Однако наши реалии вносят свои коррективы, и для отечественного пользователя, в отличие от западного, этот список представляет скорее академический интерес (за исключением разве что Netflix) – тут более актуальны приложения для «кастинга» локального контента, как со смартфона/планшета, так и с находящегося в одной локальной сети ПК. Для этих целей можно использовать, например, Plex for Android (для «кастинга» с ПК понадобится дополнительно установить Plex Media Server) — правда, бесплатная версия годится только для ознакомления, поскольку в ней ограничено время воспроизведения видео. В качестве альтернатив можно порекомендовать LocalCast for Chromecast, BubbleUPnP for DLNA/Chromecast, AllCast или файловый менеджер Solid Explorer.

Другие полезные возможности Chromecast также никуда не делись в Ultra-модификации. В первую очередь это возможность дублировать экран смартфона на ТВ – изображение на большом экране будет полностью повторять то, что происходит на мобильном устройстве, так что в этом режиме вы, по большому счету, можете стримить на Chromecast Ultra любой контент из любого приложения (включая звук). И, конечно, «кастинг» с десктопа – для этого вам понадобится браузер Google Chrome (разумеется) с установленным расширением Google Cast — оно добавляет в панель инструментов браузера фирменную кнопку, с помощью которой можно отправлять (в полноэкранном режиме) любую вкладку браузера. Кроме того, некоторые сайты (например, YouTube) предлагают «родную» поддержку этой функции – у них соответствующая кнопка встроена прямо в видеоплееры.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Megabite.ua за предоставление устройства на обзор