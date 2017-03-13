Обзор медиаплеера Xiaomi Mi Box

В свое время у нас в редакции уже побывал Android-медиаплеер от Xiaomi — прошло без малого два года, и вот перед нами еще один плеер с таким же названием, внешне брат-близнец предыдущего. В чем же заключается отличие?

Комплектация

…Явно не в коробке, которая у нового Mi Box (если быть точным, название модели — MDZ-16-AB, в интерфейсе используется обозначение Mi Box 3) выглядит точно так же, как и у старого. Внутри можно найти сам плеер, пульт ДУ, блок питания, кабель HDMI и краткое руководство пользователя. В целом набор вполне достаточный, посетовать можно разве что на длину HDMI-кабеля — одного метра может оказаться недостаточно. С другой стороны, плеер настолько маленький, что найти ему место под телевизором будет несложно.

Дизайн

Внешний вид плеера не поменялся — это маленькая черная коробочка в пару сантиметров высотой со скругленными углами, похожая на уменьшенную версию Apple TV с «зализанными» гранями.

Корпус матовый, полностью пластиковый, отпечатки пальцев на нем появляются, хоть и не так быстро, как на глянцевых поверхностях. Спереди на боковой грани имеется инфракрасный приемник, все (весьма немногочисленные) разъемы сосредоточены на задней панели, никаких кнопок на корпусе нет. Из разъемов здесь можно найти полноразмерный порт USB, HDMI-выход и мини-джек, в котором совмещены аналоговый аудиовыход с цифровым оптическим. В предыдущей модели были также кардридер microSD и разъем micro USB OTG для подключения периферийных устройств, в текущей же модели производитель от них решил отказаться.

Стоит плеер на прорезиненном кольце, которое заметно уменьшает (хоть и не устраняет вовсе) проскальзывание устройства на гладкой поверхности.

Пульт ДУ

«Дистанционка» также заставляет вспомнить Apple TV (предыдущих поколений) — это небольшой «брусок» с четырехпозиционным джойстиком и кнопкой подтверждения внутри. Кнопок здесь самый минимум — включение, регулировка громкости, активация микрофона и системные Android-кнопки «назад» и «домой». Пульт неплохо лежит в руке, кнопки нажимаются легко и отчетливо — придраться можно разве что к качельке громкости, которую тяжело нащупать вслепую. Пульт работает по Bluetooth, поэтому направлять его в сторону плеера необязательно (имеющийся на корпусе Mi Box инфракрасный приемник является, по сути, «запасным вариантом» и при желании может использоваться в связке с обычным ИК-пультом).

Аппаратная платформа

В плеере используется SoC AMLogic S905X-H, в которую входят 4 ядра Cortex-A53, работающих на частотах до 2 ГГц, и видеоподсистема Mali-450. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, также имеется внутреннее хранилище объемом 8 ГБ (пользователю из них доступно порядка 4 ГБ). Для подключения внешних накопителей имеется порт USB 2.0, за подключение к сети отвечает Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц (проводного подключения здесь нет).

Чипсет этот не самый производительный, и для «тяжелых» игр не подойдет – впрочем, на Android TV таковых, мягко говоря, немного; а со своей основной задачей – воспроизведением медиаконтента – он справляется отлично.

Программное обеспечение

В отличие от рассмотренного нами ранее плеера, который работал под управлением обычной версии Android, дополненной собственным лаунчером, в модели MDZ-16-AB используется ОС Android TV 6. Надо сказать, это достаточно редкий случай, плееров на «телевизионном» Android по-прежнему очень мало (на официальном сайте указаны всего три такие модели, в том числе и Mi Box). Еще один немаловажный нюанс — MDZ-16-AB является международной моделью, с полным доступом к сервисам Google.

В прошлом мы уже знакомились с плеерами на Android TV (см. наши обзоры iNeXT TV 2 и Google Nexus Player), поэтому подробно на особенностях этой операционной системы останавливаться не будем – оболочка Mi Box представляет собой «голый» Android TV с минимальным вмешательством со стороны Xiaomi (к которому можно отнести, по сути, лишь раздел рекомендованных компанией приложений, включающий в себя клиенты Netflix и Red Bull TV). В остальном тут все традиционно – анонсы нескольких фильмов, перечень установленных приложений, доступ к Google Play TV&Movies, Games и Apps. И, разумеется, голосовой поиск: ключевой элемент системы Android TV здесь доступен в полной мере, поскольку в здешний пульт ДУ микрофон все-таки встроен (в отличие от того же iNeXT TV 2). С его помощью можно искать контент во всех установленных в системе приложениях, поддерживающих такую функцию – как на английском, так и на русском языках. Распознавание речи очень хорошее, так что голосовой поиск здесь совершенно спокойно можно использовать как основной вариант, обращаясь к текстовому только в порядке исключения.

В работе

При первом включении плеер предлагает произвести быструю настройку с помощью смартфона или планшета на Android: на нем нужно запустить приложение Google и в строке поиска ввести команду set up my device, после чего устройство обнаружит находящийся в одной с ним локальной сети Mi Box. Если что-то пойдет не так (или под рукой не окажется Android-смартфона), настройку можно осуществить и традиционным способом, вручную подключившись к своему Wi-Fi. Войти в Google-аккаунт также можно, либо введя логин/пароль с помощью виртуальной клавиатуры, либо авторизовав Mi Box через смартфон (для чего нужно зайти на страницу g.co/AndroidTV и ввести предложенный плеером PIN-код).

Воспроизводить локальный контент Mi Box может как из сети, так и с USB-накопителей. Для этого понадобится установить видеоплеер из Google Play – например, VLC for Android или же медиацентр Kodi. Стоит отметить, что в здешнем Google Play отображаются только приложения, доступные для телевизионной версии Android, так что выбор оказывается значительно беднее, чем в магазине приложений на смартфоне или планшете. Впрочем, сторонние программы можно установить и в обход Google Play – с помощью apk-файлов, записанных на USB-накопитель (для этого придется разрешить установку приложений из неизвестных источников). Правда, для программ, не оптимизированных под Android TV, скорее всего, придется подключать мышь или гироскопический пульт ДУ с эмуляцией мыши.

4 ГБ внутреннего хранилища — прямо скажем, не очень много, но ситуацию можно исправить, подключив к плееру USB-накопитель и отформатировав его для установки приложений из маркета. В интернете можно найти жалобы пользователей на то, что у них эта функция не работает, однако в нашем случае каких-то особых проблем не было — несмотря на заявление плеера, что подключенный флеш-драйв (с весьма приличными скоростными характеристиками) «работает медленно», приложения на него устанавливались и запускались так же хорошо, как и из внутренней памяти.

Mi Box поддерживает Google Cast, это позволяет стримить видео- и аудиоконтент со смартфона на ТВ: достаточно установить на него приложение Google Home, после чего можно отправлять на телевизор ролики из YouTube, онлайновое радио из TuneIn Radio и т.д. Также Home может дублировать видео/аудио со смартфона, что позволяет использовать Cast, пусть и с меньшими удобствами, и в приложениях без его поддержки – например, для просмотра фотографий на большом экране.

В экспресс-тесте на совместимость с различными форматами и производительность при проигрывании видео (проводился в плеере VLC) Mi Box показал себя очень хорошо: все фильмы запускались или почти мгновенно, или (в случае видеофайлов на 30-50 ГБ) за пару секунд. Плеер без проблем справился с битрейтом в 160 Мбит/с, которого с головой хватит для любого видео, включая 4K. Так же без нареканий воспроизводилось 4K-видео с частотой 60 fps, H265-видео с 10-битной глубиной цвета и т.д.