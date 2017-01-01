Обзор механической клавиатуры Xiaomi Mi Keyboard

Портфолио продукции Xiaomi уже давно вышло за рамки смартфонов и аксессуаров к ним. Пришел черед периферийных устройств. И первой ласточкой в данном сегменте является механическая клавиатура. Как вы знаете, мы любим такие клавиатуры и были рады познакомиться с новым игроком на этом рынке.

Комплектация и упаковка

При первом взгляде на коробку от Mi Keyboard становится сразу понятно, продукцией какой известной американской компании вдохновлялись в Xiaomi. В качественной картонной упаковке поставляется только клавиатура и съемный кабель для подключения к ПК.

Дизайн

На коробке не останавливается схожесть новинки с уже знакомыми и даже культовыми представителями сегмента клавиатур. Тем не менее, почерк самой Xiaomi здесь хорошо виден. Традиционный минимализм, присущий продукции компании, характерен и для Mi Keyboard.

Вся верхняя панель выполнена из белого глянцевого пластика, колпачки — из матового. Днище — из достаточно толстого алюминия. Клавиатура собрана очень качественно, вплоть до мелочей. Благодаря использованию механических переключателей и металлических деталей конструкции, клавиатура обладает внушительным весом, составляющим 940 грамм, что немало для клавиатуры TKL-типа.

Достаточно интересно смотрится необычный шрифт, которым нанесены символы на колпачки клавиш. На тестировании побывала версия клавиатуры без локализации. К сожалению, сказать, будет ли в украинской рознице версия с кириллическими символами, мы не можем.

Эргономика

Xiaomi Mi Keyboard — это компактная клавиатура без цифрового блока. К счастью, производитель решил не жертвовать удобством раскладки, поэтому блок F-клавиш и управления курсором здесь отделен достаточно.

Раскладка в нашем образце — с длинным левым Shift и «одноэтажным» Enter. Для удобства предусмотрена пара ножек для регулировки наклона клавиатуры. К устойчивости вопросов нет.

Оснащение

Клавиатура оснащена механическими переключателями производства TTC, клавиши лишены тактильной отдачи и шума в работе, а сила нажатия равна примерно 45 граммам. По характеристикам клавиши сходны с Cherry MX Red. Клавиатура прекрасно подходит как для длительного набора текста, так и для игр.

Также в клавиатуре реализована подсветка клавиш белого цвета и 6 уровней ее яркости. Регулировка работы подсветки выполняется за счет блока стрелок и модификатора Fn. Какие-либо дополнительные эффекты работы подсветки отсутствуют, как и необходимость в программном обеспечении: клавиатура работает по принципу Plug-n-play.