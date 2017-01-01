Обзор механической клавиатуры Xiaomi Mi Keyboard

Обзор механической клавиатуры Xiaomi Mi Keyboard

Портфолио продукции Xiaomi уже давно вышло за рамки смартфонов и аксессуаров к ним. Пришел черед периферийных устройств. И первой ласточкой в данном сегменте является механическая клавиатура. Как вы знаете, мы любим такие клавиатуры и были рады познакомиться с новым игроком на этом рынке.

Xiaomi Mi Keyboard  Новинка
Мыши, клавиатуры на
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Комплектация и упаковка

При первом взгляде на коробку от Mi Keyboard становится сразу понятно, продукцией какой известной американской компании вдохновлялись в Xiaomi. В качественной картонной упаковке поставляется только клавиатура и съемный кабель для подключения к ПК.

 

Дизайн

На коробке не останавливается схожесть новинки с уже знакомыми и даже культовыми представителями сегмента клавиатур. Тем не менее, почерк самой Xiaomi здесь хорошо виден. Традиционный минимализм, присущий продукции компании, характерен и для Mi Keyboard.

Вся верхняя панель выполнена из белого глянцевого пластика, колпачки — из матового. Днище — из достаточно толстого алюминия. Клавиатура собрана очень качественно, вплоть до мелочей. Благодаря использованию механических переключателей и металлических деталей конструкции, клавиатура обладает внушительным весом, составляющим 940 грамм, что немало для клавиатуры TKL-типа.

Достаточно интересно смотрится необычный шрифт, которым нанесены символы на колпачки клавиш. На тестировании побывала версия клавиатуры без локализации. К сожалению, сказать, будет ли в украинской рознице версия с кириллическими символами, мы не можем.

 

Эргономика

Xiaomi Mi Keyboard — это компактная клавиатура без цифрового блока. К счастью, производитель решил не жертвовать удобством раскладки, поэтому блок F-клавиш и управления курсором здесь отделен достаточно.

Раскладка в нашем образце — с длинным левым Shift и «одноэтажным» Enter. Для удобства предусмотрена пара ножек для регулировки наклона клавиатуры. К устойчивости вопросов нет.

 

Оснащение

Клавиатура оснащена механическими переключателями производства TTC, клавиши лишены тактильной отдачи и шума в работе, а сила нажатия равна примерно 45 граммам. По характеристикам клавиши сходны с Cherry MX Red. Клавиатура прекрасно подходит как для длительного набора текста, так и для игр.

Также в клавиатуре реализована подсветка клавиш белого цвета и 6 уровней ее яркости. Регулировка работы подсветки выполняется за счет блока стрелок и модификатора Fn. Какие-либо дополнительные эффекты работы подсветки отсутствуют, как и необходимость в программном обеспечении: клавиатура работает по принципу Plug-n-play.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Дизайн; качество сборки
Минусы: Нет
Вывод: Итак, мы познакомились с новым игроком на рынке периферийных устройств. Понравилась ли нам первая механическая клавиатура от Xiaomi? Определенно да. Она прекрасно собрана, выглядит отлично и, к тому же, она механическая. Клавиатуру нельзя назвать самой дешевой, однако с учетом ее достоинств ее стоимость вполне оправдана.

Технические характеристики

Обзор механической клавиатуры Xiaomi Mi KeyboardXiaomi Mi Keyboard
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Тип манипулятораКлавиатура
Назначениедля настольных ПК, ноутбуков
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусабелый/серебристый
Тип клавиатурыкомпактная
Тип клавиш механический (TTC Red)
Количество дополнительных клавиш-
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок-
Цвет символов кириллицы-
Подсветка клавиш+ (белая)
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм358х128х31.6
Вес, г940
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