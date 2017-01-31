Обзор Meizu M5

С каждым днем в руках реальных пользователей можно все чаще увидеть китайские Xiaomi и Meizu. Основной движущей силой продаж аппаратов служат именно сбалансированные смартфоны начального уровня. Наш сегодняшний гость Meizu M5 относится именно к этому сегменту.

Комплектация

Cмартфон поставляется в белой картонной коробке с типичным содержимым: зарядка, кабель, пара бумажек и фирменная скрепка в виде облачка.

Дизайн

Пропустив цифру «4» по религиозным или каким-то другим причинам (однако это не помешало компании ранее выпустить Meizu MX4), Meizu в конце 2016 года представила новый M5.

Дизайн устройства может показаться спорным. В отличие от прошлогодней модели Meizu M3s, где использовался металл, M5 больше похож на китайскую версию Meizu M3 (в простонародии Meizu M3 mini), так как основой корпуса выбран поликарбонат. Производитель объясняет это тем, что модель позиционируется как молодежный смартфон с обилием расцветок корпуса.

Экран все так же прикрыт защитным стеклом 2.5D, однако его диагональ увеличилась и теперь составляет 5.2 дюйма. В руке телефон лежит удобно, качество сборки на достойном уровне, ничего не люфтит и не скрипит, дешевкой от него уж точно не отдаёт.

Увеличение дисплея M5 свидетельствует о том, что теперь минимальной диагональю смартфонов Meizu будет именно 5.2 дюйма. Конечно, это понравится не всем, но производитель скорее всего ищет золотую середину между 5,5 и 5 дюймами.

Meizu M5 (слева) и Meizu M3 (справа)

Элементы управления расположены привычно и удобно — в нижней части экрана находится многофункциональная кнопка mTouch 2.1, справа две физические клавиши регулировки громкости и блокировки, слева гибридный лоток для двух NanoSIM, снизу разъем MicroUSB. А вот перенос разъема 3,5 мм на нижний торец телефона — несомненный плюс.

Лицевая панель имеет симметричные отступы сверху и снизу, а в верхней части экрана рядом с камерой расположился индикатор событий.

Экран

Дисплей устройства выполнен по технологии IPS и имеет HD-разрешение. По сравнению с предшествующими моделями, качество экрана значительно увеличили. Яркость подсветки изменяется от 1,9 до 400 кд/м², измеренная контрастность 1 к 1047 — хороший результат. В Meizu M5 используется улучшенная технология полного ламинирования экрана, благодаря чему контрастность читаемость на солнце выросла.

Meizu M3 (слева) и Meizu M5 (справа)

Как для бюджетного смартфона, экран хорошо откалиброван и отличается спокойной естественной цветопередачей. Естественно, имеется возможность настройки цветовой температуры под свой вкус.

В целом, к экрану претензий нет, зернистость в глаза не бросается, есть достойная цветопередача, контрастность и широкие углы обзора. Естественно кто-то скажет, что на такой диагонали HD-разрешение «не айс», но возможно тогда просто стоит присмотреться к моделям подороже?

Платформа, звук

Вот чего рука разработчика не коснулась, так это аппаратной начинки. Все, конечно, понимают, что аппарат бюджетный, но «новое» устройство на точно такой же платформе, как и прошлое, вызывает вопросы. Используется бюджетный чип MediaTek 6750 — в нем 8 ядер Cortex-A53 работают в двух кластерах частотами в 1 и 1,5 ГГц соответственно. Встроенная графика — Mali T860. Смартфон доступен в двух конфигурациях с 16/2 и 32/3 ГБ памяти. Расширить встроенную память можно за счет карты памяти MicroSD, установив ее вместо второй NanoSIM.

Meizu M5 показывает в бенчмарках довольно прогнозируемые и сопоставимые с предшественником (Meizu M3s) результаты. Платформа явно не для игроманов, для этой цели есть модели помощнее. А вот с браузингом, социалками и почтой M5 справляется на ура. Также стоит отметить общую стабильность системы, быстрое переключение между программами и свернутыми играми, отсутствие лагов, внезапных зависаний и перезагрузок. FlymeOS не зря считается одной из самых безглючных оболочек на Android.

В настройках системы электропитания можно выбрать один из профилей производительности, это позволит настроить аппарат под конкретные задачи.

К остальной функциональности также нет критических замечания. Wi-Fi и GPS работают как положено.

Звук в наушниках остался на прежнем хорошем уровне, а вот вызывной динамик стал звучать чуть лучше. Одним словом, все без особых претензий с оглядкой на цену аппарата.

В единственную функциональную клавишу mTouch 2.1 встроен сканер отпечатков пальца. По заявлению компании Meizu, он должен срабатывать быстрее чем в моделях линейки M3. На практике скорость и точность срабатывания не вызвали каких либо вопросов.

Время работы

Из «паспортных» данных известно, что используется аккумулятор емкостью 3070 мАч. По сравнениею с предыдущей моделью увеличение емкости на 50 мАч не критично, а вот с учетом подросшей диагонали экрана батарейку хотелось бы видеть побольше.

При стандартной нагрузке: интернет серфинг, социальные сети, звонки, фото — Meizu M5 легко держится два световых дня, при интенсивном использовании можно рассчитывать на день работы.

Оболочка

Наш тестовый образец Meizu M5 приехал из «поднебесной» — в качестве операционной системы используется Flyme OS 5.2 на базе Android 6.0 с надстройкой YunOS 5.1.1. Из магазина мы получили аппарат, полностью готовый к использованию. Даже если продавец не озаботится такой подготовкой, установить сервисы Google получится из встроенного магазина приложений, провести локализацию (частичную) можно с помощью MoreLocale2. В «официальных» поставках можно найти аппараты с глобальной версий FlymeOS, но версия на YunOS не отличается с точки зрения работоспособности сторонних программ. Тот же Google Now работает корректно и всегда готов помочь — «OK Google»!

Все управление системой построено вокруг единственной многофункциональной клавиши и свайпов. Простое касание кнопки работает как «Назад», быстрое нажатие отвечает за возврат на домашний экран («Домой»), удержание блокирует устройство. Свайпом от нижнего края экрана вызывается список запущенных приложений. Данная схема работы по началу может вызвать некоторые неудобства, однако быстро освоив ее и беря в руки аппараты других производителей, оцениваешь удобство оболочки Flyme.

Камеры

Основная камера построена на базе 13 Мп сенсора со светосилой f2/2. С оглядкой на M3s, качество снимков особо не изменилось, а вот автофокус стал шустрее и ловит объект съемки увереннее, да и автоматический баланс белого немного подтянули (снимки получают меньше пересветов и недосветов). Если при хорошем освещении можно рассчитывать на достойное качество изображения, то в вечернее время и сумерки все уже не так весело.

Фронтальная широкоугольная камера с разрешением 5 Мп и светосилой f/2.0. Субъективно, присутствует небольшое улучшение детализации и скорости съемки.