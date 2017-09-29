Обзор Meizu Pro 7: смартфон с двумя экранами

Современного пользователя уже трудно удивить чем-либо, поэтому в ход идут самые необычные решения. Таковым является использование второго дисплея в смартфоне. Мы уже успели познакомиться с Pro 7 сразу после презентации, но сейчас мы поделимся с вами впечатлениями от более длительного использования. А заодно и попробуем разобраться в том, так ли нужен в смартфоне второй дисплей?

Дизайн, эргономика

В продаже Pro 7 доступен в трех цветах — черном, золотом и красном. Во всех вариантах корпуса матовые. У нашего образца золотая спинка и белая лицевая панель. В зависимости от освещения оттенок корпуса меняется в сторону нежно-розового. Рамка дополнительного дисплея черного цвета для всех моделей.

Под дисплеем расположена единственная кнопка, она механическая и в нее встроен сканер отпечатка пальцев. Сканер не самый отзывчивый. Он срабатывает точно только если вы прикладываете палец к сенсору также как вы его сканировали. Традиционно для оболочки Flyme, кнопка выполняет роль клавиши Назад, а при длительном удержании — блокировки. Доступ в меню многозадачности реализован через свайп от нижнего края дисплея.

Корпус алюминиевый и хорошо ощущается в руке, его вес составляет 163 грамма. Металл приятно холодит руку, но, к сожалению, он весьма скользкий. Это становится заметно когда тянешься большим пальцем к сканеру отпечатков пальца. Боковины немного выпуклые что тоже не способствует ухватистости, поэтому рекомендуем держать смартфон крепко или использовать чехол.

Качество сборки и материалов отличное. При толщине в 7,3 мм корпус жесткий на скручивание, а детали подогнаны отлично. Грани металлической части отполированы до блеска. Общее впечатление от дизайна Pro 7 положительное, он ощущается дорогим и качественным, заметно внимание дизайнеров к мелочам.

Сзади смартфон выглядит не так как все остальные, несмотря на популярную форму пластиковых вставок антенны. Выделяет устройство наличие второго дисплея на задней грани. Он прикрыт защитным стеклом, которое на доли миллиметра выступает над корпусом. За несколько недель использования стекло успело покрыться царапинами. Над дисплеем расположена двойная камера и вспышка.

Нижняя грань наиболее насыщена разъемами, здесь есть USB Type-C, mini-jack, динамик и микрофон. На правой боковине качелька регулировки громкости и клавиша питания. Сверху дополнительный микрофон. Слева слот для двух Nano-SIM карт. Лоток выполнен из металла.

Дисплей

Основной дисплей — это 5,2-дюймовая матрица с разрешением FullHD, выполненная по технологии Super AMOLED. Достоинства и недостатки дисплея традиционны для данного типа матриц. Дисплей обладает максимальной контрастностью и глубоким черным цветом, но по качеству цветопередачи проигрывает IPS.

Основная претензия у нас возникла к передаче белого цвета, в данном случае он с серо-зеленым оттенком. Это подтвердили измерения, цветовой охват расширен в сторону оттенков зелёного. Проблема частично решается с помощью настроек дисплея и режима чтения, благодаря которому температуру можно сделать немного теплее.

Минимальный уровень яркости по замерам составил 4 кд/м², а максимальный 328 кд/м². На глаз также заметна неравномерность цвета, ближе к низу заметен легкий уход к красному цвету, а вверху — к зеленому.

Второй экран

Теперь перейдем к изюминке Pro 7 — дополнительному дисплею. Это 1,9-дюймовая Super AMOLED-матрица с разрешением 240х536. Основное назначение дисплея заключается в выводе уведомлений, показе времени и возможности использования основной камеры для селфи. Дисплей сенсорный и прикрыт стеклом с олеофобным покрытием.

В настройках есть отдельный пункт меню где пользователь может включить или отключить дисплей, выбрать информацию которая будет отображаться на нем, а также включить возможность активировать экран двойным постукиванием. На практике эта функция у нас не работала, возможно дело в сырости программного обеспечения.

Одновременно оба дисплея не работают, за исключением режима фотографирования, где это можно сделать принудительно. Дисплей загорается при перевороте смартфона экраном вниз и пользователю доступен просмотр времени, погоды и количества пройденных шагов. При входящих сообщениях дисплей включается и на нем отображается иконка соответствующего приложения. Также при прослушивании музыки на нем можно увидеть имя артиста и название трека. Другой функциональности у дисплея пока нет, но скорее всего она будет расширена в дальнейшем.

В теории, второй дисплей может заменить обычный светодиодный индикатор, как более эффективный способ показа уведомлений. А если вы часто любите включать дисплей для проверки входящих событий, то второй дисплей может положительно повлиять на время автономной работы, особенно если используется AMOLED-матрица. Ведь лучше включать небольшой экран, чем постоянно зажигать основной.

Оснащение

В редакции побывала младшая версия Pro 7, оснащенная процессором MediaTek Helio P25 (6757T). Этот чип оснащен 8 ядрами Cortex-A53 с максимальной частотой 2,6 ГГц и графическим процессором Mali-T880. По производительности этот процессор примерно на одном уровне с Kirin 659, который установлен в Huawei Nova 2 и немного мощнее популярного Qualcomm Snapdragon 625.

Оперативки в смартфоне 4 ГБ, а постоянной памяти — 64 ГБ, возможности расширения нет. В продаже будет доступна старшая версия Pro 7 с MediaTek X30, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Тестовая версия смартфона работа под управлением Android 7.0 и оболочки Flyme 6.1.3. Смартфон работает быстро, интерфейс отзывчивый. В играх максимальной производительности ждать не стоит, но поиграть можно с удовольствием, даже в самые требовательные. Нагрев корпуса при нагрузке умеренный.

Качество приема и передачи разговорной речи хорошее, GPS в городе работает стабильно. Вибровызов не очень сильный, в кармане его легко не почувствовать. Разговорный динамик неплох, в нем можно услышать даже низкие частоты. А вот основной динамик расстроил, он громкий, но его качество среднее, ему не хватает глубины.

Звук в наушниках, напротив — это одна из самых сильных сторон Meizu Pro 7. Смартфон оснащен аудиочипом Cirrus Logic CS43130. Звук можно охарактеризовать как очень детальный и мощный, особенно в хороших наушниках.

Камера

Похоже, что две камеры окончательно стали неотъемлемым атрибутом флагманских (и не только) смартфонов. Meizu Pro 7 не стал исключением. Основная камера состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров, диафрагма f/2.0. Один сенсор цветной, другой монохромный.

Второй сенсор включается в работу при включении режима “Ч/б”, но на мой взгляд его работа ничем не отличается от обычного черно-белого фильтра при пост-обработке.

Среди возможностей камеры есть специальный режим размытия заднего фона, его работа несколько агрессивна, но при хорошем освещении получаются интересные кадры.

Ночные снимки теряют детализацию пропорционально снижению света. Хороший кадр можно получить только в ручном режиме и со знанием дела.

Для фронтальной камеры используется сенсор с разрешением 16 мегапикселей и диафрагмой f/2.0. С его помощью можно делать неплохие селфи, но качество все же уступает дуэту основных модулей.

В записи видео возможности Pro 7 скромные. Максимальное разрешение составляет 1920х1080 при 30 кадрах в секунду. С примерами записи вы можете ознакомиться ниже.

Автономность

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 3000 мАч. При 20 минутах звонков, 15 минутах игр, нескольких часах прослушивания музыки, получасе пешей навигации устройство проработало 1,5 дня и 2 часа активного экрана. На протяжении всего времени использования полного заряда аккумулятора всегда хватало на сутки-двое при средней нагрузке без игр.

Pro 7 поддерживает быструю зарядку, но, к сожалению, под рукой не было соответствующего зарядного устройства, поэтому проверить это не удалось. От обычного ЗУ (5В/2А) смартфон зарядился за 1,5 часа.