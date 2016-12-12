Обзор Meizu U20: (не)типичный мейзу

Последний год-два линейка смартфонов Meizu разрастается с такой скоростью, как будто это не небольшая китайская компания, а Samsung пару лет назад. Но не все одобряют действия производителя, особенно когда спустя полгода после анонса одной модели появляется преемник с почти такими же характеристиками и идентичным дизайном. Видимо, китайцы тоже поняли, что нужно хоть как-то разделить свои смартфоны и создали альтернативу своей массовой M-серии — модели U10 и U20. Сегодня знакомимся со старшим.

Комплект поставки

Meizu U20 поставляется в стандартной картонной коробке минимальных размеров со скромным содержимым: кабель, зарядка, красивая фирменная скрепка и документация.

Дизайн и удобство использования

К моменту анонса Meizu M3 Note стало очевидно, что не помешало бы как-то разнообразить дизайн смартфонов Meizu, ведь даже флагманы компании «примелькались». Относительно свежий U20 представляет собой именно такое разнообразие и можно сразу сказать, что попытка удалась.

На фоне разных комбинаций пластика и металла, которые доминируют в дизайне остальных Meizu, стеклянные панели U20 с металлической рамкой между ними выглядят довольно свежо. Смартфон доступен в полностью белом, черном и золотом цветах, а также в варианте с розовой «спинкой» и белой фронтальной панелью.

В остальном, телефон выполнен в духе Meizu. Фронтальная панель стремится к симметрии. Под дисплеем расположена единственная управляющая клавиша со встроенным сканером отпечатков пальцев, которая также выполняет роль клавиш «Домой» и «Назад». Датчики и фронтальная камера находятся по бокам от разговорного динамика, а белый индикатор пропущенных событий спрятан под стеклом и незаметен в выключенном состоянии.

Слева находится лоток для двух NanoSIM или одной SIM и карты памяти. Справа — клавиши включения и регулировки громкости. На верхней грани можно найти только отверстие второго микрофона, а все разъемы и вызывной динамик собраны снизу.

С точки зрения качества сборки аппарат не дотягивает до характеристики идеальный, но в целом все сделано неплохо. Металлическая рамка на самом деле собрана из небольших отрезков-накладок, что повсеместно встречается в условно недорогих смартфонах, но тут панельки сделаны и подогнаны довольно качественно, с минимальными стыками.

По удобству использования Meizu U20 можно назвать средним. Смартфон красивый, но форма корпуса ближе к прямоугольнику, углы минимально скруглены и такой вариант дизайна тяжело назвать самым эргономичным для 5,5 дюймового смартфона.

С другой стороны, очень удобная физическая клавиша под дисплеем и поддержка жестов для раскрытия панели уведомлений компенсируют эти шероховатости. По большому счету, в аппарате смутили только боковые клавиши — в нашем смартфоне они были какими-то «вялыми». Плохо ощущался клик, нажатие происходило в момент, когда кнопки скрывались в рамке.

Экран

Большую часть фронтальной панели смартфона занимает 5,5 дюймовый IPS дисплей с Full HD разрешением. Его прикрывает защитное стекло со скругленными краями и олеофобным покрытием. Производитель не пытался достигнуть эффекта экрана от края до края, поэтому матрицу окружает едва заметная тонкая черная рамка и основная белая фронтальная панель.Такой вариант оформления выглядит вполне аккуратно.

По нашим замерам, яркость дисплея изменяется от 2 до 344 кд/м², контрастность — 1 к 740. Цифры не рекордные, но вполне хорошие для своего класса. Они означают, что по базовым характеристикам дисплей неплох, пользователь сможет подобрать комфортный уровень яркости как для использования в темноте, так и на солнце.

С точки зрения точности цветопередачи матрицу можно назвать хорошей. Изображение не выглядят слишком перенасыщенным, по сравнению со многими современными смартфонами цвета ближе к естественным. Датчик автоматической регулировки яркости работает относительно корректно, но с небольшими задержками. В целом, у Meizu U20 хороший дисплей.

Аппаратная платформа, время работы

Характеристики Meizu U20 практически на 100% повторяют Meizu M3 Note. Смартфон построен на платформе MediaTek Helio P10 и предлагается в двух конфигурациях с 2 и 16 ГБ памяти или 3 и 32 ГБ. Вместо второй SIM можно установить карту памяти. Остальное «железо» соответствующее: двухдиапазонный модуль Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS. Отсутствие FM-радио и выбор коннектора MicroUSB вместо USB Type-C можно воспринимать как средство экономии, что простительно для таких смартфонов.

В целом, имеющегося оснащения хватает чтобы смартфон работал достаточно быстро и не падал лицом в грязь в играх. Он комфортен для повседневного использования, общения в социальных сетях и так далее.

Уменьшение емкости аккумулятора с 4100 до 3260 мАч (по сравнению с Meizu M3 Note), прогнозируемо сказалось на времени работы смартфона. При средней нагрузке аппарат работает световой день-сутки, если вы пользуетесь мобильным интернетом, мессенджерами и социальными сетями, немного звоните и чуточку фотографируете. Время работы можно считать нормальным, но если бы Meizu лучше оптимизировали работу своих смартфонов, аппарат мог бы работать дольше.

С точки зрения качества динамиков и воспроизведения музыки в наушниках смартфон тоже мало чем отличается от M3 Note. Вызывной динамик громкий, нормального качества. Разговорный спикер тоже обладает приличным запасом громкости, но мне его звучание показалось немного резким, поэтому голоса некоторых собеседников воспринимались хуже обычного. Качество воспроизведения музыки в наушниках обычное и устроит большинство пользователей. Производитель не предусмотрел отдельного звукового чипа или чего-то подобного, так что в этом плане модель заметно уступает флагманам Meizu.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением Android 6.0 и фирменной оболочки Flyme 5.2.4.0G. Нам достался аппарат, предназначенный для китайского рынка, но продавец заботливо подготовил его для использования в Украине, установил прошивку с соответствующей локализацией и сервисами Google.

Как и в случае с MIUI на смартфонах Xiaomi, Flyme на Meizu делает эти аппараты максимально непохожими на большинство других с точки зрения ПО. Версия Android минимально влияет на функциональность и опыт использования, потому что эти факторы определяются Flyme OS.

Оболочка отличается простым и лаконичным дизайном, что можно отнести к ее достоинствам. Очень удобно организовано управление системой. Касание клавиши mTouch работает как «Назад», нажатие — «Домой», а удержание блокирует смартфон. Чтобы получить доступ к списку запущенных приложений нужно свайпнуть от нижнего края дисплея.

Продвинутых пользователей могут раздражать разные мелочи. Например, в прошивку плохо интегрируется помощник Google Now, уведомления могут приходить с задержкой, а иконки большинства сторонних приложений выглядят намного хуже, чем у встроенных программ.

Камеры

Аналогично «железу» с точки зрения характеристик камер Meizu U20 аналогичен M3 Note. Он оснащен основным 13-мегапиксельным модулем со светосилой f/2.2, автофокусом и двухсекционной вспышкой, фронтальной камерой на 5 Мп с широкоугольным объективом с апертурой f/2.0.

В абсолютном понимании камеры не представляют из себя ничего особенного — это обычные модули, характерные доступным современным смартфонам. Они сравнимы с тем, что предлагают конкуренты за те же деньги. При хорошем освещении камера будет делать неплохие снимки, работать относительно быстро и точно. Во всех остальных, более сложных, условиях съемки придется или смириться с не слишком качественными фото или отказаться от использования камеры. При этом в контексте стоимости смартфона камеры можно считать нормальными. В отдельных ситуациях может пригодиться ручной режим съемки, который позволяет управлять выдержкой, ISO, фокусировкой и т.д.

Редакция благодарит магазин «Стилус» за представленный для тестирования смартфон