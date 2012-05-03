Обзор монитора Dell UltraSharp U2312HM

Мониторы Dell всегда ценились за высокое качество, ведь даже сравнительно недорогие модели зачастую выгодно отличались от «бюджетников» других производителей. Появившаяся в конце прошлого года линейка U2x12 не стала исключением – обзор старшей модели, U2412M, мы уже публиковали на сайте, сейчас же рассмотрим младшую, U2312HM – тем более что за прошедшее время цена на нее успела значительно снизиться.

Дизайн

По сравнению с предыдущей линейкой Dell, монитор довольно тонкий, что достигнуто благодаря использованию LED-подсветки. Правда, по этому параметру он несколько толще других современных моделей, однако разница несущественная. Знаменитый строгий дизайн Dell был серьезно обновлен – в U2312HM преобладают плавные линии и скругленные края, в противовес «рубленым» корпусам моделей прошлых лет. К счастью, мода на глянец новую линейку не затронула – и корпус, и ножка изготовлены из черного матового пластика с декоративными вставками серого цвета.

Отрадно, что Dell не поддалась соблазну максимально сэкономить на всем, что не касается экрана – ножка у монитора очень жесткая и позволяет поворачивать экран вокруг своей оси, регулировать угол наклона и высоту, а также переводить его из альбомного режима в портретный.



Кнопки расположены на боковой грани, никаких обозначений нет, но при нажатии на любую из них рядом появляется небольшое экранное меню, в котором напротив каждой выводится их текущее назначение (стрелки перемещения по меню или быстрый доступ к различным его пунктам – по умолчанию это меню регулировки яркости/контраста и предустановленных настроек, но их можно переназначить на любые другие).

Все разъемы, за исключением двух портов USB на боковой панели, расположены снизу. Тут можно найти: USB-хаб, два дополнительных USB-порта, видеовходы VGA, DVI и DisplayPort (HDMI отсутствует). Блок питания у монитора встроенный – относительная толщина экрана обусловлена, в частности, еще и этим. Дополнительный разъем питания на 12 В необходим для подключения звуковой панели Dell Soundbar (продается отдельно).

В работе

Внешне Dell U2312HM выглядит очень похоже на своего 24-дюймового собрата, отличия, по сути, только в экране. У данной модели экран с диагональю 23″, соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920×1080 точек. Битвы между поклонниками различных пропорций – «киношных» 16:9 и «компьютерных» 16:10 не стихают ни на минуту уже который год, поэтому если 16:9 вас категорически не устраивает, то вместо этой модели стоит обратить внимание на U2412M – за дополнительный дюйм по диагонали, пропорции 16:10 и разрешение 1920×1200 точек доплатить придется сравнительно немного.

Меню простое и очень удобное, возможностей настройки немного, но обычному пользователю более чем достаточно. Кроме традиционной регулировки яркости/контраста, можно выбирать цветовой формат – RGB или YPbPr, переключать гамму между PC и Mac (т.е. 2.2 и 1.8), а также выбирать один из заранее заданных режимов (Standard, Multimedia, Movie, Text, причем отличаются они, похоже, только установками яркости/контраста). Здесь же можно выбрать вариант Custom Color и отрегулировать значения RGB вручную, в режиме Color Temperature позволяется указывать значение цветовой температуры.



По результатам тестов можно сказать, что цветовой охват монитора полностью покрывает стандарт sRGB, с небольшим перекрытием в области зеленого цвета. Уровень яркости у этой модели явно завышен – даже при установке этого параметра в ноль изображение все равно остается довольно ярким, что может создавать неудобства при работе в полумраке. Результаты измерений подтверждают субъективные впечатления: средняя яркость при установке в меню этого параметра на 100% составила 262 кд/м², при 50% – 150 кд/м², при 0% – 77кд/м². Равномерность подсветки на максимальной яркости при измерении по девяти точкам составила 88%, при этом в правом нижнем углу наблюдалась гораздо более высокая яркость, чем в среднем по всему остальному экрану – разница между этим углом и минимальным значением (в нижней области по центру) составила почти 60 кд/м², что довольно много. Контраст в режиме Standard составил 877:1, что весьма хорошо как для IPS-матрицы. График цветовой температуры линейный почти на всей шкале, значение оказывается чуть заниженным – по умолчанию она равняется 6000K, при выборе в настройках монитора значения 7500K температура повышается незначительно, примерно до 6300K. Значение гаммы составляет в среднем 2.1, с некоторым понижением в светлых участках – результат неидеален, но отклонение от нормы незначительно.

Поверхность экрана матовая, как следствие, у данной модели кристаллический эффект наблюдается в полной мере, особенно на однотонных участках изображения, где не заметить его достаточно сложно, даже если не знать, что искать.

Заявленное время отклика – 8 мс при переходе от серого к серому, однако по субъективным ощущениям матрица достаточно быстрая и по этому параметру выигрывает у других IPS-мониторов с таким же или даже более низким откликом.

В плане углов обзора Dell U2312HM ничем принципиальным от других мониторов на матрице e-IPS не отличается – они традиционно хороши, искажения цветов при максимальном отклонении практически отсутствуют, падение яркости по вертикали слабое, по горизонтали чуть заметнее, но вполне умеренное. В плане осветления темных участков изображения при отклонении от центрального положения также никаких откровений не наблюдается – черный цвет пусть и вполне умеренно, но сереет.



Итоги

На форумах можно встретить жалобы на ощутимое мерцание лампы подсветки, однако на данной модели с такой проблемой мы не столкнулись – ни по «карандашному тесту», ни по субъективным ощущениям (после работы за этим монитором в течение нескольких часов без перерыва) эффект мерцания замечен не был – на разных значениях яркости, включая минимальное.

В плане качества изображения Dell U2312HM не имеет кардинальных отличий от других мониторов в своем классе, но за счет отличного качества исполнения корпуса и функциональной подставки выгодно отличается от ряда бюджетных моделей других производителей.



Понравилось

+ Хорошие углы обзора и качественное изображение

+ Жесткая функциональная подставка

+ Разумная цена

Не понравилось

– Заметный кристаллический эффект

– Высокая минимальная яркость

– Неравномерность подсветки