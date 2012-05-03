Обзор монитора Dell UltraSharp U2312HM
Мониторы Dell всегда ценились за высокое качество, ведь даже сравнительно недорогие модели зачастую выгодно отличались от «бюджетников» других производителей. Появившаяся в конце прошлого года линейка U2x12 не стала исключением – обзор старшей модели, U2412M, мы уже публиковали на сайте, сейчас же рассмотрим младшую, U2312HM – тем более что за прошедшее время цена на нее успела значительно снизиться.
Дизайн
По сравнению с предыдущей линейкой Dell, монитор довольно тонкий, что достигнуто благодаря использованию LED-подсветки. Правда, по этому параметру он несколько толще других современных моделей, однако разница несущественная. Знаменитый строгий дизайн Dell был серьезно обновлен – в U2312HM преобладают плавные линии и скругленные края, в противовес «рубленым» корпусам моделей прошлых лет. К счастью, мода на глянец новую линейку не затронула – и корпус, и ножка изготовлены из черного матового пластика с декоративными вставками серого цвета.
Отрадно, что Dell не поддалась соблазну максимально сэкономить на всем, что не касается экрана – ножка у монитора очень жесткая и позволяет поворачивать экран вокруг своей оси, регулировать угол наклона и высоту, а также переводить его из альбомного режима в портретный.
Кнопки расположены на боковой грани, никаких обозначений нет, но при нажатии на любую из них рядом появляется небольшое экранное меню, в котором напротив каждой выводится их текущее назначение (стрелки перемещения по меню или быстрый доступ к различным его пунктам – по умолчанию это меню регулировки яркости/контраста и предустановленных настроек, но их можно переназначить на любые другие).
Все разъемы, за исключением двух портов USB на боковой панели, расположены снизу. Тут можно найти: USB-хаб, два дополнительных USB-порта, видеовходы VGA, DVI и DisplayPort (HDMI отсутствует). Блок питания у монитора встроенный – относительная толщина экрана обусловлена, в частности, еще и этим. Дополнительный разъем питания на 12 В необходим для подключения звуковой панели Dell Soundbar (продается отдельно).
В работе
Внешне Dell U2312HM выглядит очень похоже на своего 24-дюймового собрата, отличия, по сути, только в экране. У данной модели экран с диагональю 23″, соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920×1080 точек. Битвы между поклонниками различных пропорций – «киношных» 16:9 и «компьютерных» 16:10 не стихают ни на минуту уже который год, поэтому если 16:9 вас категорически не устраивает, то вместо этой модели стоит обратить внимание на U2412M – за дополнительный дюйм по диагонали, пропорции 16:10 и разрешение 1920×1200 точек доплатить придется сравнительно немного.
Меню простое и очень удобное, возможностей настройки немного, но обычному пользователю более чем достаточно. Кроме традиционной регулировки яркости/контраста, можно выбирать цветовой формат – RGB или YPbPr, переключать гамму между PC и Mac (т.е. 2.2 и 1.8), а также выбирать один из заранее заданных режимов (Standard, Multimedia, Movie, Text, причем отличаются они, похоже, только установками яркости/контраста). Здесь же можно выбрать вариант Custom Color и отрегулировать значения RGB вручную, в режиме Color Temperature позволяется указывать значение цветовой температуры.
По результатам тестов можно сказать, что цветовой охват монитора полностью покрывает стандарт sRGB, с небольшим перекрытием в области зеленого цвета. Уровень яркости у этой модели явно завышен – даже при установке этого параметра в ноль изображение все равно остается довольно ярким, что может создавать неудобства при работе в полумраке. Результаты измерений подтверждают субъективные впечатления: средняя яркость при установке в меню этого параметра на 100% составила 262 кд/м², при 50% – 150 кд/м², при 0% – 77кд/м². Равномерность подсветки на максимальной яркости при измерении по девяти точкам составила 88%, при этом в правом нижнем углу наблюдалась гораздо более высокая яркость, чем в среднем по всему остальному экрану – разница между этим углом и минимальным значением (в нижней области по центру) составила почти 60 кд/м², что довольно много. Контраст в режиме Standard составил 877:1, что весьма хорошо как для IPS-матрицы. График цветовой температуры линейный почти на всей шкале, значение оказывается чуть заниженным – по умолчанию она равняется 6000K, при выборе в настройках монитора значения 7500K температура повышается незначительно, примерно до 6300K. Значение гаммы составляет в среднем 2.1, с некоторым понижением в светлых участках – результат неидеален, но отклонение от нормы незначительно.
Поверхность экрана матовая, как следствие, у данной модели кристаллический эффект наблюдается в полной мере, особенно на однотонных участках изображения, где не заметить его достаточно сложно, даже если не знать, что искать.
Заявленное время отклика – 8 мс при переходе от серого к серому, однако по субъективным ощущениям матрица достаточно быстрая и по этому параметру выигрывает у других IPS-мониторов с таким же или даже более низким откликом.
В плане углов обзора Dell U2312HM ничем принципиальным от других мониторов на матрице e-IPS не отличается – они традиционно хороши, искажения цветов при максимальном отклонении практически отсутствуют, падение яркости по вертикали слабое, по горизонтали чуть заметнее, но вполне умеренное. В плане осветления темных участков изображения при отклонении от центрального положения также никаких откровений не наблюдается – черный цвет пусть и вполне умеренно, но сереет.
На форумах можно встретить жалобы на ощутимое мерцание лампы подсветки, однако на данной модели с такой проблемой мы не столкнулись – ни по «карандашному тесту», ни по субъективным ощущениям (после работы за этим монитором в течение нескольких часов без перерыва) эффект мерцания замечен не был – на разных значениях яркости, включая минимальное.
Итоги
В плане качества изображения Dell U2312HM не имеет кардинальных отличий от других мониторов в своем классе, но за счет отличного качества исполнения корпуса и функциональной подставки выгодно отличается от ряда бюджетных моделей других производителей.
Понравилось
+ Хорошие углы обзора и качественное изображение
+ Жесткая функциональная подставка
+ Разумная цена
Не понравилось
– Заметный кристаллический эффект
– Высокая минимальная яркость
– Неравномерность подсветки
|Dell U2312HM (859-10143)
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|Тип устройства
|настольный ЖК-монитор
|Диагональ экрана, дюймов
|23
|Тип ЖК-матрицы
|e-IPS
|Формат изображения
|16:9
|Разрешение, точек
|1920×1080
|Шаг точек, мм
|0,265
|Время реакции (G-to-G), мс
|8
|Угол обзора, гор / верт
|178/178
|Тип системы подсветки
|WLED
|Максимальная яркость, cd/m²
|300
|Контрастность (динамическая контрастность)
|1000:1 (2000000:1)
|Покрытие экрана
|матовое
|VGA (D-sub)
|+
|DVI
|+
|HDMI
|—
|DisplayPort
|+
|Аналоговый видеовход
|—
|Средства мультимедиа
|—
|Концентратор USB
|+
|Регулировка подставки по высоте (диапазон регулировки, мм)
|+ (149)
|Поворотный экран (pivot)
|+
|Потребляемая мощность, Вт
|70
|Габариты, мм
|546×365-494×180
|Масса, кг
|5,2