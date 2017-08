Обзор Moto E4 Plus

Практика показывает, что аппараты с приставкой «плюс» в названии получают ее не просто так. Лучшие характеристики дают больше возможностей и оправдывают более высокую стоимость. Другой вопрос — насколько велика разница и стоит ли гнаться «лучшей» версией? Сегодня мы познакомимся с Moto E4 Plus и постараемся ответить на поставленные вопросы.

Комплектация, дизайн

Moto E4 Plus поставляется в стандартной для бренда картонной коробке. Внутри находится зарядное устройство (5,2В/2А), кабель, простая гарнитура и документация.

E4 Plus — это увеличенная версия обычного Moto E4. Аппарат выглядит также, но получил больший дисплей и соответственно, размеры корпуса. И если массогабаритные характеристики обычного E4 можно было назвать нормальными, то «плюс» выглядит и ощущается куда более массивным — как ни крути, а вес в двести грамм скрыть тяжело. Если представить, что покупатель добавит еще и чехол — аппарат станет очень большим. Одна из причин едва ли не рекордного веса — встроенный аккумуляторов на 5000 мАч.

По сравнению с обычным E4, «плюс» версия получила небольшие конструктивные отличия. Под крышкой, которую очень тяжело снять, находится несъемная батарея, прикрытая металлической панелью. Выше — слоты для установки двух NanoSIM и карты памяти.

Расположение остальных элементов стандартное: физические клавиши справа, microUSB и динамик снизу, mini-jack сверху.

Под экраном есть сканер отпечатков пальцев. Как и у младшей версии, его работа не дотягивает до характеристики «идеальный», хотя в этот раз я наблюдал намного меньше ложных срабатываний. Сканер можно использовать вместо наэкранных клавиш управления системой, блокировать с его помощью дисплей.

Смартфон доступен в золотистом и сером цветах корпуса.

Дисплей

В смартфоне установлен 5,5 дюймовый IPS дисплей со скромным разрешением — 1280 на 720 точек. Его яркость изменяется от 8 до 352 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 594. С точки зрения уровней яркости и контрастности экран немного хуже обычного E4, но большая площадь дисплея сводит эти отличия на нет.

К тому же, матрица в целом предлагает чуть более точную цветопередачу и отличается меньшими искажениями при диагональных углах обзора, хотя экран и не лишен таких особенностей.

С точки зрения личных впечатлений экран показался вполне хорошим — это далеко не самая лучшая матрица в своем ценовом сегменте, но дисплей лучше, чем в Moto E4, информация читаема на солнце, на стекле есть олеофобное покрытие и несмотря на низкое разрешение картинка не рассыпается на отдельные пиксели в большинстве сценариев использования.

Аппаратная платформа

E4 и E4 Plus очень похожи с точки зрения «железа», но не идентичны. Оба предлагают всего 16 ГБ встроенной памяти, но у Plus уже не 2, а 3 ГБ ОЗУ, и в бенчмарке памяти аппарат показывает чуть лучший результат. Видимо поэтому работая на том же MediaTek MT6737 Moto E4 Plus оказывается более отзывчивым.

Тем не менее, до комфортной скорости работы аппарат немного не дотягивает, потому что иногда подтормаживает (например, при воспроизведении YouTube-видео 720p/60fps). Впрочем, отзывчивость лучше, чем у просто Moto E4. Еще один плюс модели — поддержка NFC, которой лишен младший аппарат.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением «чистого» Android 7.1.1 с небольшим количеством дополнений от Moto. Фактически они сводятся к наличию функции Moto Display для отображения времени и уведомлений на выключенном экране и круглых иконках в лаунчере. Возможности запустить камеру вращением кисти или включить фонарик «рубящим» движением тут нет из-за ограничений платформы.

Время работы

Одна из главных особенностей смартфона — встроенный аккумулятор на 5000 мАч. Он позволяет смартфону работать долго, в среднем — в два раза дольше конкурентов. Даже при относительно активном использовании аппарат сможет без проблем проработать два дня на одном заряде, показывая 7-9 часов активного дисплея.

Звук, звонки

В Moto E4 Plus установлен один вызывной динамик, он находится на нижней грани смартфона. Спикер отличается хорошим уровнем громкости, но не качеством — такой точно не удовлетворит требовательных меломанов, подойдет разве что для озвучки игр/видео и вызовов.

Замечаний к разговорному динамику и микрофону нет — голоса сохраняют индивидуальные нотки, а собеседники не жаловались на качество звука.

Камеры

Аналогично платформе, E4 Plus может похвастаться небольшим преимуществом в плане фотосъемки. В смартфоне установлен сенсор на 13 Мп (f/2.0) вместо 8 Мп (f/2.2), что мы видели в Moto E4.

Разницу нельзя назвать кардинальной, но сенсор большего разрешения с более светлой оптикой дает более детализированное и правильное с точки зрения точности цветопередачи изображение. Камера по-прежнему показывает себя слабо при съемке в помещении и ночью, но в солнечную погоду можно сделать фото лучшего качества.

Максимальное разрешение при съемке видео ограничено 720p. Фронтальный модуль на 5 Мп дает довольно «мыльную» картинку, так что по совокупности характеристик камеры смартфона нельзя назвать его сильной стороной.