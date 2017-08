Обзор Moto E4

Мы продолжаем знакомиться с актуальными смартфонами Moto и сегодня расскажем про новый E4. В актуальной линейке он занимает одну из низших позиций — проще только Moto C и C Plus, круче — E4 Plus, две версии Moto G5, Z2 Play, Z2 Force и Z. Цена в 4495 гривен тоже намекает на то, что перед нами один из простых аппаратов. Давайте посмотрим, на что он способен.

Комплектация

Компания остается верной традициям и не тратит ресурсы понапрасну, поэтому смартфон поставляется в простой, но яркой картонной коробке. Внутри находится зарядное устройство (5В/1А), кабель, простейшая гарнитура и документация.

Дизайн

Фанатам Moto внешний вид новенького E4 может показаться знакомым, и во многом они будут правы. Смартфон очень похож на более дорогой G5 — отличается линиями на задней крышке, но в целом предлагает ту же разборную конструкцию со съемным аккумулятором, аналогичное расположение разъемов и органов управления, сравнимую эргономику.

Выглядит неплохо, нормально собран, доступен в трех цветах корпуса (серый, синий и золотой). Исключительно с точки зрения внешнего вида и материалов корпуса он ничем не уступает обычному Moto G5.

Под экраном есть сканер отпечатков пальцев, при желании его можно использовать в качестве единственной сенсорной управляющей клавиши, блокировать с его помощью аппарат. Датчик работает приемлемо — хуже, чем в старших аппарат Moto, часто срабатывает не с первого раза.

Moto Display и «фишки»

Как и в остальных актуальных Moto, в смартфоне нет индикатора пропущенных событий — его заменяет функция Moto Display. Когда вы берете аппарат в руки или получаете уведомление экран загорается. Можно узнать время, дату, заряд аккумулятора, увидеть пиктограммы приложений, от которых есть уведомления. На практике функция очень удобная, хотя ее реализация проще, чем во флагманах — на Super AMOLED это выглядит еще лучше, плюс в Moto Z/Z Play есть сенсоры на передней панели, которые активируют дисплей при поднесении ладони.

На этом уникальные особенности заканчиваются — Moto E4 позволяет быстро запускать камеру двойным нажатием на кнопку включения, но возможности сделать то же самое поворотом запястья или включить фонарик «рубящим» движением нельзя. Видимо, все упирается в особенности платформы — здесь используется чип от MediaTek, а не Qualcomm, как в остальных Moto.

Дисплей

Серия E всегда воспринималась как упрощенная линейка G — это касалось большинства характеристик, в том числе и дисплея. Moto E4 не стал исключением. Аппарат пытается похвастаться 5 дюймовой матрицей с разрешением 1280 на 720 точек.

Яркость изменяется от 5 до 383 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 813. С точки зрения базовых параметров у экрана нет проблем. Он остается читаемым на солнце, есть олеофобное покрытие среднего качества, точность цветопередачи находится на приемлемом уровне.

Но это не отменяет того факта, что экран бюджетный, до характеристики «хороший» ему далеко. В частности, это проявляется в искажениях цветопередачи при диагональных углах обзора — довольно странно видеть такие «особенности» в 2017 году даже в условно бюджетном смартфоне.

Аппаратная платформа

В случае Moto E4 нужно рассчитывать не только на средний экран, но и на не самую производительную платформу — четырехъядерную SoC MediaTek MT6737. Ее дополняют 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной, к ним можно добавить карту памяти, для которой предусмотрен отдельный слот.

Хотя смартфон и работает под управлением чистого Android 7.1.1, я не могу назвать его скорость работы комфортной, особенно с оглядкой на цену. Аппарат неспешный. Конечно, все не настолько плохо, чтобы возникло желание разбить его об стену из-за постоянных тормозов, но разница с тем же Moto G5, не говоря про G5 Plus, заметна. Это касается буквально всего — кажется, что сканер отпечатков срабатывает медленно, приложения запускаются со средней скоростью, игры идут с эпизодическими подлагиваниями, HD видео в 50 fps на YouTube воспроизводится плавно, а 60 fps уже может подтормаживать.

В целом, возникает впечатление, что каждое действие сопровождает неким микро-лагом, а так быть не должно. Плюс тут есть очевидные стандартные для таких смартфонов ограничения — нет быстрой зарядки, поддержки Wi-Fi 5 ГГц, NFC, устаревший техпроцесс 28 нм.

Если у MediaTek и Qualcomm сейчас нет адекватных решений для бюджетного сегмента, то возможно компаниям стоит выбирать более производительные SoC, а бюджетность показывать только дизайном, экраном и камерами, как это делают те же Xiaomi и Meizu? Ведь в 2017 году аппарат за почти $200 должен гарантировать хотя бы нормальную скорость работы.

Время работы

Емкость съемного аккумулятора Moto E4 — 2800 мАч. С учетом не самой производительной платформы батарея позволяет рассчитывать на уверенные сутки работы при средне-высокой нагрузке с 5 часами активного дисплея. Результат нельзя назвать выдающимся для данного сегмента, но он полностью соответствует заявленным техническим характеристикам.

Звук

В Moto E4 установлен довольно громкий основной динамик, но он не может похвастаться выдающимся качеством. Разговорный спикер нормальный, но если абонент говорит тихо, а вы находитесь в шумной обстановке, то громкости может не хватать для комфортного разговора. С точки зрения звучания музыки при использовании наушников, аппарат ничем не отличает от других бюджетных устройств.

Программная платформа

E4 работает под управлением чистого Android 7.1.1 — компания добавила функцию Active Display, круглые иконки для стандартных приложений и возможность использовать сканер вместо наэкранных клавиш управления.

Как и в остальных Moto, чистая система радует глаз, но на E4 я столкнулся с проблемой отображения неких «экстренных оповещений», которую не смог решить за несколько дней использования. Возможно, появление таких сообщений зависит от оператора, услугами которого вы пользуетесь (сам грешу на Vodafone).

Камеры

Смартфон оснащается двумя камерами. Основная имеет разрешение 8 Мп, оснащена автофокусом и вспышкой. Фронтальная на 5 Мп, тоже со вспышкой. Интерфейс приложения Камера сравним с другими Moto.

Если говорить о качестве съемке, то просмотр сделанных фотографий оставляет впечатления аналогичные экрану и «железу» — перед нами аппарат со слабыми камерами и рассказать о них больше нечего. Даже в хороших условиях съемки нельзя расчитывать на стопроцентный результат, разве что в студии.