Обзор Moto G4 Plus

Месяц назад компания Motorola показала новую линейку Moto G4. У нас в стране недавно начались продажи предыдущей версии и, конечно же, есть обзор. Старт продаж устаревшей модели, который случился практически одновременно с ее обновлением, связан не со странной политикой компании, а с ее возвращением на наш рынок. Как бы там ни было, G4 уже продается в отдельных странах (например, в Великобритании) и достаточно скоро заменит предшественницу на полках магазинов по всему миру. У нас в редакции появился розничный образец, о котором я сейчас и расскажу.

Комплектация и первые впечатления

Стоит начать с того, что в линейке теперь не одна модель, а сразу три. Самая простенькая G4 Play оснащается 5-дюймовым дисплеем (720р), процессором Snapdragon 410, видео Adreno 306, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ накопителя, батареей емкостью 2800 мАч и камерами с разрешением 8 и 5 МП. Стандартная модель G4 получила дисплей 5,5’’ (Full HD), Snapdragon 617, Adreno 405, опцию с накопителем на 32 ГБ, батарейку емкостью 3000 мАч, камеры 13 МП и 5. Самая крутая модель Plus отличается от стандартной наличием сканера отпечатка пальца, 16 МП для основной камеры, опцией с 64 ГБ накопителя и 4 ГБ ОЗУ. Старшие модели поддерживают фирменное зарядное устройств TurboCharger и располагают широким ассортиментом разноцветных задних панелей. Также для отдельных регионов доступны модели с двумя SIM-слотами.

У нас оказалась модель G4 Plus с 16 ГБ накопителя и 2 ГБ ОЗУ. Стоит отметить, что комплектация уже лучше, чем у прошлогодней модели: кроме комплектного зарядного устройства TurboCharger (прошлая модель располагала обычным «медленным» ЗУ), в коробке со смартфоном появилась и гарнитура. Бонус маленький, но во многих случаях может оказаться полезным. Еще одной приятной мелочью стали два переходника с Nano-SIM на Micro-SIM. Отсутствие защиты от воды ничуть не смутило, а скорость работы может порадовать с первых минут.

Дизайн и удобство использования

Внешность устройства поменялась сравнительно с G 2015, но сложно сказать, что смартфон чем-то особо выделяется в своем ценовом сегменте. Дизайн весьма простенький, в то же время ничего плохого о нем сказать нельзя. Размер корпуса в цифрах выглядит так: 153 х 76,6 х 7,9 мм. Толщина в самом большом месте немного больше – 9,8 мм. В целом же, использовать такой смартфон одной рукой сложно, ведь дотянуться пальцем в разные углы дисплея довольно-таки непростая задача. Но это дело привычки и наловчиться можно достаточно быстро. Ведь если люди привыкли к размерам того же iPhone 6(s) Plus, то и с таким устройством справятся.

Сильных изменений в подборе материалов корпуса не произошло. Спереди, весьма ожидаемо, стекло. Боковая рамка визуально напоминает металл, но она пластиковая. Съемная задняя панелька тоже пластиковая, она имеет приятную структуру и совсем не скользкая. Сборка хорошая, без видимых изъянов. Вес всей конструкции составил 155 грамм.

Основные цвета оформления стандартные, черный и белый. Есть 8 вариантов цвета задних панелей, среди которых нет желтого и зеленого. Точнее ознакомиться с цветами лучше прямо на сайте производителя для наглядности. До нас же в лучшем случае доберутся только сменные панельки (в любом случае, доставка из Штатов не будет большой проблемой), а Moto Maker, позволяющий выбрать цвет акцентов и сделать гравировку, как был экзотикой, так ею и останется. Но стоит отметить, что стандартные варианты выглядят приятно и точно устроят большинство покупателей. Побывавший у нас классический черный смартфон выглядит опрятно и лично мне понравился.

Единственное, что (субъективно) может вызывать недовольство в дизайне устройства, это область под дисплеем. Тут немного странный квадратный сканер отпечатка пальца, который ощутимо выступает из корпуса, и рядом с ним прорезь разговорного микрофона. С другой стороны еще есть световой индикатор, но сработал он только раз, при обновлении системного ПО. Выглядит это все неуклюже, особенно прорезь микрофона. Решение немного странное. Хотя на черной лицевой панели микрофон не так выделяется. А сканер отпечатка мог смело стать кнопкой «Домой», например, и быть утопленным поглубже в корпус. Но этого не произошло.

В общем, дизайн линейки Moto G в четвертом поколении стал немного серьезнее, но потерял узнаваемые черты оформления. Теперь гаджет больше похож на что-то из Lenovo, чем на былые Moto. Не сказал бы, что это плохо, ведь смотрится устройство вполне привлекательно. Да и на дизайне все не останавливается, Moto G4 Plus еще есть чем порадовать. Хотя кого-то может разочаровать отсутствие защиты от влаги, которая была у предшественницы.

Дисплей

Как можно легко понять по размерам устройства, дисплей у него большой — 5,5 дюймов с Full HD-разрешением. (А ведь совсем недавно такие диагонали считались гигантскими). Поругать дисплей сложно, огорчит он разве что тех, кто предпочитает AMOLED-матрицы, ведь тут установлена IPS. Плотность пикселей 401 ppi. Естественно, отдельную точку рассмотреть не получится. Заводская калибровка не самая лучшая, но заметить это можно только рядом с флагманами. При этом отображаемая картинка смотрится хорошо под любым углом. Под прямыми солнечными лучами немного не хватает поляризационного слоя, но подсветки достаточно.

С таким дисплеем отлично работать, его размер позволяет с большим комфортом выполнять любые задачи. Датчик освещения работает уже лучше, чем в предыдущих устройствах, но все равно не всегда попадает на нужное значение. И тем не менее, сравнивая с G 2015, дисплей стал заметно лучше во всех отношениях.

На фоне конкурентов смартфон выглядит весьма достойно, на глаз обнаружить изъяны дисплея G4 Plus без прямых сравнений весьма проблематично. В повседневном использовании лично мне дисплей очень понравился. Кроме нормальной картинки, есть фирменное дополнение Active Display, которое слегка перерисовали и сделали немного опрятнее. Прогресс есть, и он только положительный. Лично я, повторюсь, остался им очень доволен.

Звук

Динамик для линейки G тоже был заметно улучшен. Для начала, теперь основной динамик делит место с разговорным, а не под дисплеем. Он так же смотрит на пользователя, только с другой точки, и теперь у него нет мембраны, защищающий гаджет от проникновения воды. На звуке это сказывается очень хорошо, все звучит громко и четко. Он отлично подходит не только для сопровождения простого видео и уведомлений, но и хорош для музыкальных композиций. Да, это не уровень Moto X Style или HTC One, с ними мало кто сейчас может сравниться, но динамик G4 Plus легко потягается с, например, таким в iPhone 6.

В комплекте со смартфоном теперь есть гарнитура. Это обычные наушники-вкладыши, не самые удобные и с весьма посредственным качеством, но для голосового общения их будет достаточно. На хорошие наушники смартфон способен посылать вполне приличный звук. В свою очередь, разговорный динамик и передача голоса тоже не подкачали.

Сканер отпечатка пальца

Пока единственный смартфон Motorola, который продается с дактилоскопическим сканером – G4 Plus. Он легко настраивается при первом включении и хорошо работает. Добавить можно максимум 5 отпечатков. За время работы с устройством сканер буквально пару раз не смог распознать палец с первого прикосновения, но преимущественно он работает быстро и без проблем, точно быстрее первого поколения Touch ID в iPhone. Но что не очень хорошо реализовано, так это его форма: выпирающий квадрат, который напоминает кнопку «Домой», но таковой не является. Если бы он хотя бы не так выпирал из корпуса, было бы приятнее. К этому можно быстро привыкнуть, но решение не самое эстетичное. Благо, работает оно отлично.

Камеры

Из всей линейки G4, Plus располагает самой хорошей основной камерой — как минимум, на бумаге. Это 16-мегапиксельный сенсор с гибридом фазовой и лазерной фокусировки. Есть и двойная вспышка. Но начнем с плохого: запускается камера очень долго. Это может занять 5-10 секунд. На этом ее слабые стороны заканчиваются, ведь качество снимков очень хорошее, особенно как для устройства, которому далеко до флагманов. Цвета, баланс белого, HDR – автоматический режим отлично подбирает все нужные настройки. При слабом освещении снимки, конечно, шумные и теряют много деталей, но это пока точно так же и у более дорогих устройств. Примеры снимков, на мой взгляд, очень хороши.

Видео камера пишет максимум в FullHD-разрешении. Качество записи хорошее. Стабилизация не самая лучшая, но для недорогого смартфона результат отличный. Есть возможность записи замедленного видео, но его разрешение всего 540р.

Приложение камеры для Moto перерисовали. Появилась кнопка «спуск затвора» и ручные настройки. Также переработана функция Tap-to-Focus: если раньше при тапе по дисплею камера фокусировалась и делала снимок сразу, то теперь это только фокусировка. Такое приложение уже нравится куда больше, чем раньше.

Фронтальная камера с разрешением 5 МП и широкоугольным объективом делает хорошие сэлфи. Любители таких снимков и видеосвязи порадуются ее возможностям.

Аппаратная платформа и ПО

Фанатов топового железа в недорогих смартфонах («убийцах флагманов») привлечь не получится. В Moto G4 Plus установлен восьмиядерный процессор Snapdragon 617 с графикой Adreno 405, 2 или 4 ГБ (доступно только с максимальной емкостью накопителя) ОЗУ, а также 16, 32 или 64 ГБ ПЗУ. Тут же есть поддержка LTE, два слота для SIM, слот для microSD, но нет NFC. В тестах это совершенно не сильнейшее устройство, но в повседневном использовании нет совершенно никаких проблем.

Кроме того, что владелец может комфортно использовать все простые приложения, в игрушки тоже можно поиграть с не самыми низкими настройками графики. У нас в редакции побывала модель с 2 ГБ ОЗУ, но нельзя сказать, что этого недостаточно для современных игр и приложений. Ощутимый нагрев можно встретить только во время игр и тяжелых задач, но назвать его сильным нельзя.

Как и раньше, в смартфонах Motorola самая актуальная версия ОС Android с минимальными изменениями. Это уже знакомые жесты для запуска фонарика, камеры и функция Moto Display. Но глобальных изменений не произошло, это все тот же стоковый Android. Опять же, очень хочется воспользоваться сторонним лаунчером (чего я в этот раз не делал), ведь стандартный размер иконок непозволительно большой, как для 5,5-дюймового экрана. Но это уже дело вкуса — на работе это никак не сказывается.

Автономность

Емкость несъемного аккумулятора составила 3000 мАч. В моем случае этого хватало на день-полтора, экран при этом был активен 5-5,5 часов. Это весьма хороший результат. Более того, в комплекте с гаджетом есть и фирменный TurboCharger, который зарядит устройство с 0% за 1 час 45 минут. Но пользователь не будет часто разряжать устройство в 0, так что обычная зарядка займет немного меньше времени. Просто лежа ночью без дела батарея потеряет 3-5%. В целом же, быстрая зарядка может поменять вашу привычку подключать смартфон к розетке на ночь. А максимального заряда точно хватит на активный день.