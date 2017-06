Обзор Moto G5 Plus

С момента покупки Motorola компанией Google и последующей перепродажей Lenovo судьба старейшего мобильного бренда остается не до конца понятной, ведь за год мы слышали разные новости — начиная от отказа от имени Moto и заканчивая прекращением выпуска смартфонов с лого Lenovo. Кажется, остановились на последнем варианте. Но некоторые вещи остаются неизменными. Например, в начале года снова анонсировали две новинки в линейке G — G5 и G5 Plus. Это уже пятое поколение привлекательных аппаратов среднего сегмента и второе — с разделением на две версии с заметными отличиями в характеристиках. Про обычный Moto G5 мы уже рассказали, теперь пришла очередь «старшего» аппарата.

Комплектация

Как и прошлые модели, Moto G5 Plus поставляется в яркой картонной коробке. Ее габариты намекают на богатую комплектацию, но все оказывается куда прозаичнее: зарядка, кабель, документация и фирменный инструмент для извлечения лотка SIM. Впрочем, по сравнению с некоторыми старыми Moto есть улучшения. ЗУ — это фирменный «быстрый» блок Turbo Power (15 Вт) со съемным кабелем.

Дизайн, элементы управления

Moto G5 Plus получил самые кардинальные изменения в дизайне по сравнению с прошлыми поколениями смартфона. В нем окончательно избавились от любимого многими фирменного углубления на крышке, зато добавили актуальные сегодня металлические элементы. Хотя, если сравнивать только G4 Plus и G5 Plus, то сходство найдется.

Форма корпуса по-прежнему обтекаемая, углы скруглены. Большая часть задней крышки сделана из металла, но боковины пластиковые и с глянцевыми элементами. Большой выступающий круглый блок камеры и вспышки вызывает ассоциации с аппаратами линейки Z, поэтому в итоге возникает некоторое ощущение несоответствия, ведь аппарат выглядит несколько дороже, чем ощущается в руках.

Впрочем, все относительно — свою роль в восприятии играет и цвет корпуса (серый или золотистый) и личные предпочтения. При этом, сравнивая обычный G5 и Plus-версию, последний однозначно воспринимается более дорогим и качественным.

Что в Moto G5 Plus точно понравится большинству, так это держатель SIM, который позволяет одновременно установить и две NanoSIM, и карту памяти — такая опция встречается редко.

В остальном все достаточно стандартно. Справа есть удобные клавиши регулировки громкости (гладкая) и включения (с насечками), снизу собраны разъемы MicroUSB и 3.5мм. На лицевой панели находится единственный динамик и сканер отпечатков, который может выполнять функции управляющей клавиши.

Реализация последней функции несколько отличается от того, что можно встретить в Meizu, Xiaomi и Huawei. По умолчанию отображаются стандартные наэкранные клавиши, а удержанием сенсорной кнопки под экраном можно блокировать смартфон. В приложении «Moto» можно отключить виртуальные клавиши, тогда их функции проектируются на сенсорную: касание будет работать как «Домой», свайп влево — «Назад», вправо — «Многозадачность». Если удерживать клавишу до короткой вибрации, то дисплей заблокируется, а если подержать палец чуть дольше (длинная вибрация) — откроется Google Now. В целом, реализация получилось понятной и пригодной для использования, если вас не устраивает вариант по-умолчанию.

Функцию сканера клавиша выполняет хорошо. Претензий к скорости распознавания нет, а количество удачных срабатываний находится на хорошем уровне, хотя и минимально уступает iPhone и смартфонам Huawei.

Как и раньше, компания заявляет, что на внутренние компоненты нанесено специальное нанопокрытие, отталкивающее влагу — это не делает Moto G5 Plus водонепроницаемым, но увеличивает шансы на выживание после, например, случайного падения в лужу.

В итоге, Moto G5 Plus имеет все шансы как понравиться потенциальному покупателю, так и не понравиться — с одной стороны в нем заметны интересные изменения в дизайне, смартфоном удобно пользоваться. С другой — конкуренты смогут предложить более интересные материалы корпуса, не такие широкие рамки экрана или инновации в виде разъема USB Type-C.

Экран

Moto G5 Plus получил 5,2 дюймовый IPS дисплей разрешением 1920 на 1080 точек (424 ppi), прикрытый плоским стеклом Gorilla Glass 3 с неплохим олеофобным покрытием. Боковая пластиковая рамка минимально выступает над краями стекла и защищает его.

Яркость подсветки изменяется от 11 до 446 кд/м², измеренная контрастность — 1 к 832. С точки зрения качества калибровки экран хороший — все параметры в норме. Можно выбрать между двумя вариантами отображения цветов: «обычным» и «ярким». Других настроек изображения, например, специального режима чтения, нет.

С точки зрения субъективных впечатлений, экран оставил нейтральное впечатление. Матрица в целом качественная, олеофобное покрытие на стекле делает использование смартфона более комфортным, на солнце информация остается читаемой. Смутила не самая насыщенная цветопередача — большинство производителей выбирают матрицы с более «сочными» цветами, а экран Moto G5 демонстрирует заметно более спокойную картинку даже в «ярком» режиме цветопередачи.

С одной стороны, таким образом достигается «честность» оттенков, с другой — по сравнению с другими современными IPS и тем более AMOLED дисплеями изображение будет выглядеть блеклым.

Moto Display

Аналогично Moto G4, пятое поколение получило функцию показа времени и уведомлений на заблокированном экране — Moto Display. Когда вы поднимаете смартфон со стола, достаете из кармана или получаете уведомление, дисплей загорается на несколько секунд. Отображается время, заряд аккумулятора, дата, пиктограмма уведомления.

На практике функция удобна — можно быстро узнать время, определить важность уведомления, переключить трек не включая дисплей и не разблокируя аппарат привычным образом.

Аппаратная платформа

Moto G5 Plus построен на базе Qualcomm Snapdragon 625 — восьмиядерного чипа, выполненного с соблюдением норм техпроцесса 14 нм. С учетом ядер Cortex-A53, работающих на частоте до 2 ГГц и GPU Adreno 506, чип получился и производительным, и энергоэффективным.

Данная SoC хорошо знакома по аппаратам среднего ценового сегмента — Huawei Nova, Moto Z Play и другим. В конце 2016 года мы даже отметили их «Выбором редакции». В Украине продается Moto G5 Plus с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

На момент анонса смартфона Qualcomm не анонсировала обновленную платформу, да и в целом, Snapdragon 625 еще не устарел. При повседневном использовании Moto G5 Plus работает достаточно быстро, как и аналоги. Производительности хватает и для стабильной работы приложений, и для игр — большинству будет достаточно такой скорости. В бенчмарках корпус может слегка нагреваться, но при повседневной эксплуатации такого не наблюдается.

Также отметим наличие NFC и FM-радио, поддержку Wi-Fi сетей частотой 2,4 и 5 ГГц.

Время работы

Из поколения в поколение производитель описывает время работы всех Moto G как «сутки без подзарядки». Новинка не стала исключением, хотя с учетом энергоэффективного Snapdragon 625 и аккумулятора в 3000 мАч результат не выглядит впечатляющим.

Так как нам не удалось провести тестирование с помощью PCMark, я ориентировался полученные при использовании цифры. При моем привычном профиле использования, включающем использование 3G и Wi-Fi, постоянную синхронизацию двух Google-аккаунтов, установленных клиентах соц. сетей и нескольких мессенджерах, включенном Bluetooth, аппарат работал от суток до полутора дней, показывая от четырех до семи часов активного дисплея (в зависимости от конкретных задач). В целом, аппарат можно назвать достаточно живучим — условный рядовой пользователь может рассчитывать на полтора/два дня работы на одном заряде, а активные — на гарантированный день.

Приятным бонусом выступает поддержка быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge и соответствующее ЗУ в комплекте. За 15 минут аппарат может получить около 25% заряда, чего должно хватить на 6 часов работы, а полная зарядка занимает примерно полтора часа.

Программная платформа

Смартфон работает под управлением «чистого» Android 7.0 — интерфейс аналогичен аппаратам Pixel (Nexus) и дополнен парочкой функций Moto, которые настраиваются в одноименном приложении. Кроме уже упомянутых Display и настраиваемого управления, поддерживаются жесты для быстрого запуска камеры и включения фонарика, включение режима «не беспокоить» если смартфон лежит экраном вниз и так далее. Большинство этих мелочей очень удобны при повседневном использовании, к ним легко привыкнуть.

Тем не менее, даже у «чистого» Android есть недостатки — стандартными средствами нельзя удалить виджет поиска c главного экрана, а переключаться в режим виброзвонка приходится простым уменьшением громкости звонка до нуля.

Мультимедиа

У Moto G5 Plus всего один динамик, расположенный над экраном. Его качество можно охарактеризовать как среднеe. При просмотре видео или во время игр звук «идет» прямо на пользователя (хорошо), но звучанию немного не хватает объема, воспроизводится в основном средний диапазон частот. Максимальная громкость достаточная, но не рекордная.

Качеством воспроизведения музыки аппарат порадовал. Звук чистый и детальный, есть нормальный запас громкости. Аппарат отличается характером звучания — большинство Moto звучат чуточку лучше конкурентов, как будто в системе есть неотключаемый эквалайзер.

Камеры

Анонс Moto G5 Plus поднял небольшой ажиотаж, особенно велики были ожидания от основной камеры аппарата, ведь заявленные характеристики напоминали флагман Samsung Galaxy S7: модуль на 12 Мп с диафрагмой f/1.7 и технологией автофокусировки Dual Pixel.

На практике все оказалось не так радужно, о возможности сравнения аппаратов лучше не говорить. Качество съемки Moto G5 Plus находится на характерном для аппаратов среднего ценового сегмента уровне. У модуля средний динамический диапазон и детализация. Тем не менее, есть и свои плюсы — автофокус действительно работает очень быстро и точно, как минимум по этому параметру камера аппарата смотрится выигрышно.

Можно похвалить и само приложение — в нем есть режим Auto HDR, ручные настройки, при съемке можно быстро указать точку фокусировки и подстроить экспозицию, можно снимать 4K видео (30 к/с), а также Full HD 60 к/с.

Фронтальный модуль на 5 Мп (f/2.2) с широкоугольным объективом снимает просто средне: