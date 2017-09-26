Обзор Moto Z2 Play

В конце 2016 года мы отмечали Moto Z Play как один из лучших смартфонов в категории «оптимальный выбор». В компанию к Moto попали аппараты и других производителей, но Z Play выглядел как лучший среди лучших: удачная платформа, отличное время работы, чистый Android, модули… Сегодня попытаемся ответить на вопрос — достойна ли аналогичной награды обновленная версия, Moto Z2 Play?

Комплектация

Смартфон поставляется в симпатичной картонной коробке вместе с кабелем и зарядным, документацией, «скрепкой» и дополнительной крышкой Shell (черная тканевая).

Как и раньше, покупатели версии Fine Gold в очередной раз получат не самый подходящий по цвету комплектный аксессуар. Примерно за 400 гривен можно будет докупить крышку другого цвета — темно красную из нейлона (мой личный фаворит), кожаную или одну из трех деревянных.

Дизайн

Внешне, по сравнению с предшественником, смартфон получил лишь небольшие косметические изменения. Компания сохраняет совместимость модулей, что накладывает ограничения на дизайн смартфонов.

Впрочем, большинство изменений проходят под знаком «плюс». Модель получила обновленный сканер отпечатков пальцев. Он выглядит в разы аккуратнее квадратного датчика в прошлой модели и отличается расширенной функциональностью — можно отключить наэкранные клавиши и пользоваться для управления сканером с поддержкой жестов.

Также обновили дизайн «спинки». Теперь она сделана из металла, по периметру проходит пластиковая вставка для работы беспроводных модулей. Камера все также сильно выступает, но в случае использования декоративной накладки или модулей это незаметно.

Еще одно важное изменение — толщина корпуса. Формально смартфон стал тоньше всего на 1 мм, но он также «сбросил» 20г веса и 510 мАч емкости аккумулятора. В итоге Z2 Play воспринимается более компактным даже с крышкой, а без нее и вовсе напоминает первый Moto Z.

В целом обновленный Z2 Play выглядит аккуратнее, но не предлагает чего-то нового — это смартфон обычных размеров, не самый маленький для своей диагонали экрана, хотя и вполне удобный, без каких-то раздражающих особенностей. Единственное, что может потребовать привыкания — относительно мелкие клавиши включения и регулировки громкости.

Экран

Moto Z2 Play получил экран, аналогичный предшественнику с точки зрения характеристик: Super AMOLED, 5.5 дюймов, Full HD, стекло Gorilla Glass 3. По результатам наших замеров, максимальная яркость дисплея новинки немного уменьшилась (хуже): 442 кд/м² против 510 в первой модели, а уровень минимальной стол ниже (лучше): 3 против 6 кд/м². Впрочем, с учетом того, что яркость Super AMOLED изменяется динамически и зависит от выводимого изображения, эти отличия можно списать и на погрешность измерений.

С точки зрения точности цветопередачи все типично для данных экранов. В режиме цветопередачи «Яркий» матрица демонстрирует расширенный цветовой охват и немного завышенную цветовую температуру. Если нравится более спокойная цветопередача, то можно выбрать профиль «Обычный».

Как и в других Moto, есть функция Active Display, отображающая время, дату, заряд аккумулятора и пиктограммы уведомлений на выключенном экране когда вы берете смартфон в руки или проводите ладонью над экраном. В итоге, дисплей Moto Z2 Play выглядит сравнимым с предшественником. Разница если и есть, то ее получится заметить только при прямом сравнении. Основные достоинства экрана (яркость и контрастность, хорошая читаемость на солнце), во многом обусловлены типом матрицы. На стекло нанесено хорошее олеофобное покрытие.

Аппаратная платформа

Первый Moto Z Play был построен на Qualcomm Snapdragon 625 и предлагал 3/32 ГБ памяти. Платформа оказалось настолько удачной, что даже спустя год на ней анонсируют новые смартфоны. В случае Z2 Play компания предложила вариант небольшого обновления — Snapdragon 626. Фактически это тот же 625-й, просто с повышенной до 2,2 ГГц максимальной тактовой частотой процессорных ядер. Объемы оперативной и встроенной памяти увеличили до 4 и 64 ГБ соответственно, так что аппарат формально стал ближе к флагманам.

Фирменный держатель SIM остался на месте, в него можно одновременно установить и две NanoSIM и карту памяти MicroSD, что очень удобно на практике.

Впечатления от работы Moto Z2 Play во многом сравнимы с прошлой моделью — при прямом сравнении аппарат проиграет актуальным флагманам, но это не отменяет того факта, что производительности достаточно для практически любых задач, включая игры. Смартфон работает быстро, аппаратом с такой скоростью работы приятно пользоваться и добавить тут нечего.

С точки зрения поддержки стандартов и возможностей все привычно: есть NFC, отличный сканер отпечатков пальцев, поддержка двух диапазонов Wi-Fi, хорошо работающий GPS, даже нашлось место для FM-радио.

Смартфон работает под управлением «чистого» Android 7.1.1 (патч безопасности — 1 августа 2017 года) и отличается только наличием фирменных приложений Moto (камера и одноименная программа). Они отвечают за реализацию фирменных особенностей: запуск фонарика и камеры с помощью жестов, Moto Display, включение режима «не беспокоить» когда аппарат лежит экраном вниз и так далее.

Мультимедиа

У Moto Z2 Play один динамик, который находится над дисплеем — он используется и для вызовов, и для разговоров. Его качество осталось на прежнем уровне: достаточная громкость, чистый звук и удачное расположение (направлен на пользователя), хотя в целом он сравним с решениями конкурентов.

Хорошо, что есть отдельный разъем 3.5 мм — в средне-высоком ценовом сегменте компании не спешат от него отказываться. Смартфон не оснащен отдельным аудиочипом, но в целом отличается вполне хорошим качеством воспроизведения музыки в наушниках.

Время работы

Главной особенностью оригинального Moto Z Play было отличное время работы. В моем режиме использования заряда аккумулятора, как правило, хватало на два дня работы. В Z2 Play в угоду толщины корпуса уменьшили емкость аккумулятора (3000 против 3510 мАч ранее), так что новинка работает меньше.

Теперь типичное время работы можно описать как день при высокой нагрузке (например в путешествиях, с активным использованием камеры и навигации) или полтора при средней (типичный сценарий в течении недели). Время активной работы экрана — 5-6 часов.

В целом, все неплохо, но фактически — ничего интересного, сравнимую автономность могут предложить большинство конкурентов. Возможность быстрой зарядки осталась на месте. Смартфон поставляется с ЗУ мощностью 15 Вт, оно заряжает аппарат примерно за полтора часа (Qualcomm Quick Charge 3.0).

Камеры

Moto Z2 Play может похвастаться обновленным модулем основной камеры — в нем используется сенсор с разрешением 12 Мп (f/1.7) с увеличенным размером пикселей. Фронтальный модуль сохранил «старые» характеристики: 5 Мп, f/2.2.

Приложение камеры отличается простым дизайном интерфейса, хотя в нем есть необходимые режимы и функции, даже Auto-HDR. С точки зрения сравнения с предшественником можно сказать, что Z2 Play стал снимать чуточку лучше, но принципиальных изменений не произошло. Аппарат предлагает нормальное для средне-высокого сегмента качество съемки, но о сравнении с флагманами не может быть речи.

Днем фотографии получаются неплохими с точки зрения цветопередачи, хотя иногда может «хромать» детализация, ночью и в сумерках качество заметно падает. В большинстве случаев, если включен HDR или Auto-HDR, камера немного задумывается в процессе съемки, да и в целом по скорости работы камеры можно заметить, что перед нами не топовый аппарат.