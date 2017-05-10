Обзор Motorola Moto G5

Сегодня мы познакомимся с пятым поколением культового смартфона Moto G. В этом году смартфон претерпел значительные изменения как в дизайне, так и функциональности. Посмотрим, что из этого получилось.

Внешний вид

На выставке MWC 17 мы уже имели возможность пощупать Moto G5, но сегодня рассмотрим его более детально.

Первое с чем познакомится покупатель — коробка. По традиции комплектация скромная: зарядное устройство, USB кабель и бумажная документация. Стоит отметить, что в этот раз внутри лежит блок питания с параметрами 5В/2А.

Выпускается модель в трех цветах: серый, золотой и синий. У нас на обзоре G5 синего цвета.

Дизайн Moto G5 не имеет ничего общего с предшественниками. Такое ощущение, что смартфон создан другими людьми, ведь изменилось практически все. Диагональ экрана составляет 5 дюймов, но при этом назвать смартфон компактным язык не поворачивается. Все из-за больших рамок вокруг дисплея.

Над экраном находится логотип Moto, еще выше динамик, а по бокам от него фронтальная камера и светодиод пропущенных событий и датчики. Под экраном сканер отпечатка пальцев и основной микрофон. На правой боковине — клавиши регулировки громкости и включения. Последняя шершавая, что позволяет даже с закрытыми глазами ее определить. Порт microUSB на нижнем торце, а 3,5 мм аудиоразъем на верхнем.

Модуль камеры, совмещенный со вспышкой, напоминает, что это все же смартфон Moto, так как похожие внешне модули использовались в линейке Z. Особенностью G5 является то, что он не выпирает над тыльной стороной смартфона.

Вопреки всеобщей тенденции использования неразборного корпуса Moto G5 остался верен предкам и сохранил съемную заднюю крышку. Она лишь частично металлическая, верхняя и нижняя часть пластиковые.

Для того, чтобы ее снять, нужно иметь сноровку или подручные инструменты, так как можно легко остаться со сломанным ногтем. Открыв крышку получаем доступ к аккумулятору емкостью 2800 мАч и только сняв его можно заменить карту памяти либо SIM-карты. Используются SIM-карты сразу двух форматов: в первом слоте — microSIM, а во втором nanoSIM. Понравилось, что можно установить две «симки» и карту памяти одновременно.

Пользоваться смартфоном одной рукой не составит проблем — все же диагональ экрана пять дюймов, хотя размер телефона мог-бы быть меньше. Понравилось расположение сканера отпечатка пальцев на лицевой стороне и его моментальное срабатывание. При этом, как бы производитель не изощрялся с материалами, герой обзора ощущается бюджетником и воспринимается более простым по сравнению с прошлыми Moto G.

Дисплей

Прежде чем ознакомимся с характеристиками дисплея, стоит отметить, что дисплейный блок немного углублен относительно боковой рамки. Это должно защитить экран во время падения.

Диагональ IPS экрана составляет 5 дюймов, а разрешение 1920×1080 пикселей. Присутствует олеофобное покрытие. Под прямыми солнечными лучами картинка на экране выцветает, но прочитать сообщение можно.

Традиционно для смартфонов Moto есть два режима отображения цветов: обычный и яркий. Замеры экрана мы сделали во втором режиме. В нем яркость меняется от 5,8 до 450 кд/м², а контрастность составляет 1 к 787.

Цветовой охват значительно шире треугольника sRGB, а температура немного ниже эталонного значения. При этом гамма практически идеальная. Замеры показывают, что калибровка экрана выполнена качественно. Экран приятно радует правильным отображением цветов, даже белый цвет настоящий, без ухода в оттенки.

Аппаратная платформа

Смартфоны линейки G никогда не оснащались мощными процессорами, даже наоборот — всегда имели простые бюджетные процессоры, чего было достаточно для плавной работы.

Moto G5 оснащен Qualcomm Snapdragon 430 (MSM8937). Этот «камень» имеет 8 ядер Cortex-A53, которые работают на частоте 1,4 ГГц. Видеоускоритель Adreno 505. Объем оперативной памяти 2 ГБ. После включения доступно 850 МБ. Встроенной памяти 16 ГБ, но пользователю доступно только 10 ГБ.

Этот смартфон не будет победителем в синтетических тестах, скорее наоборот. Несмотря на все это интерфейс работает плавно и быстро. Тяжелыми играми я его не мучал, но аркады работают отлично.

Набор беспроводных сетей стандартный: Wi-Fi a/b/g/n с поддержкой 5 ГГц диапазона, Bluetooth 4.2 и GPS (A-GPS, GLONASS). Нареканий на работу этих функций не обнаружено. Работа с двумя SIM-картами реализована традиционным образом. Громкости динамика во время разговора хватает чтобы услышать собеседника в шумном месте, например, у оживленной дороги. На качество передачи речи нареканий небыло. Громкость динамика во время просмотра видео/прослушивания музыки не высокая, но на максимальном значении нет искажений.

Операционная система

Moto G5 из коробки работает под управлением Android 7.0, с такими функциями как разделение экрана на две области и с обновленной шторкой. Традиционно, система максимально чистая, но есть несколько удобных фишек, которые хорошо знакомы пользователям предыдущих смартфонов Moto.

Из нового появилась возможность использовать жесты по сканеру отпечатка пальцев вместо наэкранных клавиш. С одной стороны к такому использованию нужно привыкать, но при этом полезная площадь экрана будет больше.

Безусловно использование чистой системы является несомненным преимуществом смартфона. Несмотря на бюджетное «железо» аппарат работает шустро и стабильно плавно.

Камеры

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, диафрагму f/2.0 и оснащена фазовым автофокусом. Фронтальная камера проще — 5 Мп, диафрагма f/2.2.

Приложение камеры имеет все необходимые настройки. Присутствует HDR и профессиональный режим, в котором можно поменять экспозицию, ISO, время срабатывания затвора, указать тип освещения и вручную выбрать фокусировку.

Основная камера выдает неплохие фотографии только солнечную погоду, но даже тогда ближе к краям снимков заметно замыливание. В вечернее и ночное время сложно получить несмазанный снимок.

Если вам нужна очень хорошая камера, то Moto G5 в этом аспекте вас не удовлетворит.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 2800 мАч, что по сегодняшним меркам немного. Производитель обещает 1 день автономной работы. Я смог выжать со смартфона два дня работы от одной зарядки, но в это время ограниченно пользовался смартфоном — чуть больше 2 часов активного аккумулятора и около 40 минут звонков.

Если более интенсивно пользоваться аппаратом, то реально можно рассчитывать только на сутки автономной работы. К сожалению, ни одна из трех попыток тестирования времени работы в приложении PCMark не была успешной, потому результата в этом тесте мы не имеем.