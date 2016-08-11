Обзор мультимедийного ноутбука Lenovo IdeaPad 510-15

Сегодня мы расскажем о настоящем домашнем «комбайне» в мире ноутбуков — Lenovo IdeaPad 510-15. Он должен справится не только с браузингом в сети и просмотром видео, но и с играми. В обзоре мы это и выясним.

Дизайн и удобство работы

Lenovo IdeaPad 510-15 — типичный ноутбук с диагональю экрана 15,6 дюймов. Исходя из этого, его не комфортно носить с собой, да и вовсе, работать на нем где-то кроме стола не лучшая идея. Размеры составляют 379x260x22.9 мм, а вес 2,1 кг.

Лэптоп выпускается в двух цветах — белом и черном. При этом рабочая поверхность и рамка вокруг экрана у всех версий одинаковая — серебристая.

Верхняя крышка выполнена из тонкого пластика. Он матовый, поэтому на нем не остаются отпечатки пальцев.

Тыльная сторона ноутбука тоже пластиковая, но уже с мелкой фактурой, напоминающей льняную пряжу. Почему-то отсеки для установки ОЗУ и жесткого диска имеют немного другой оттенок, что несколько портит внешний вид. Выходные отверстия системы охлаждения находятся под петлей крепления дисплея, что может не лучшим образом сказаться на ее эффективности.

На правом торце находится отверстие для принудительной перезагрузки, два порта USB (один 3.0, второй 2.0), привод оптических дисков и гнездо для замка Кенсингтона. На левой — разъем для подключения зарядного устройства, индикатор питания, VGA, RJ-45, HDMI, USB 3.0, 3,5 мм аудиопорт и картридер.

Открыв крышку, нашему взору предстает металлическая рабочая поверхность, которая приятно холодит руку. Клавиатура полноразмерная с цифровым блоком. В нашей конфигурации есть подсветка клавиатуры. Тачпад большой и немного углублен в корпус. Он поддерживает жесты. Над экраном находится объектив камеры на 1 Мп, два микрофона и светодиод активности.

Качество сборки ноутбука хорошее, но дисплейному блоку немного не хватает жесткости, уж очень легко он деформируется. Зато крышка открывается одной рукой. Клавиатура удобная во всем, за исключением расположением клавиши «Вверх». Очень сложно привыкнуть к тому, что когда ставишь точку, нужно тянутся к правому «Shift» на одну клавишу дальше. В результате невольно нажимается клавиша «Вверх» и следующий текст пишется на одну строчку выше. В остальном клавиатура очень удобна. Клавиши имеют четкий и ожидаемый ход, благодаря подсветке удобно работать в ночное время.

Ожидаемо, Lenovo IdeaPad 510-15 звучит недурно. Все благодаря двум динамикам Harman. Звук не только громкий и чистый, но объемный.

Дисплей

Lenovo IdeaPad 510-15 оснащен дисплеем диагональю 15,6 дюймов. В качестве матрицы может выступать либо TN+film с разрешением 1366×768 пикселей, либо AH-IPS с разрешением 1920х1080 пикселей. В обоих вариантах экраны имеют матовое покрытие. У нас на тесте побывал ноутбук с IPS экраном разрешением Full HD.

Яркость дисплея регулируется в пределах от 4,6 до 260 кд/м². Контрастность 1 к 564. Цветовой охват экрана значительно уже треугольника sRGB и гамма-кривая имеет большой разлет значений, но температура близка к эталонной.

Субъективно, экран хороший. Он контрарный, имеет насыщенные цвета. Интересно то, что экран этого ноутбука может открываться на все 180 градусов.

Аппаратная платформа

Ноутбуки семейства IdeaPad 510-15 могут оснащаются одним из трех процессоров семейства Intel Skylake-U, а именно Intel Core i3-6100U, i5-6200U и i7-6500U. Некоторые версии оснащены только интегрированной видеокартой Intel HD Graphics 520, но встречаются и лептопы с дискретной NVIDIA GeForce 940MX c 2/4 ГБ встроенной памяти. Используется оперативная память стандарта DDR4. На плате уже распаяно 4 ГБ памяти и в слоте установлена планка на 4 ГБ. Следовательно, максимальный объем ОЗУ равен 12 ГБ. В качестве системы хранения данных может выступать жесткий диск либо SSD.

В обзоре мы имеем дело с конфигурацией состоящей из процессора Intel Core i7-6500U, видеокарты NVIDIA GeForce 940MX c 2 ГБ встроенной памяти, 8 ГБ ОЗУ и жестким диском на 2 ТБ.

Видеокарта NVIDIA GeForce 940MX является обновлением прошлогодней NVIDIA GeForce 940 и построена на том же чипе, но теперь есть версия с поддержкой быстрой памяти GDDR5, хотя в нашем случае используется DDR3. Следовательно, перед нами все та же NVIDIA GeForce 940.

Комфортно играть в GTA V при разрешении Full HD можно только на стандартных (низких) настройках графики. В World of Tanks пойдут на средних настройках графики при разрешении Full HD.

Главным слабым звеном является жесткий диск. Если бы у нас была версия с SSD накопителем, то скорость работы ноутбука была бы значительно выше. В остальном мы имеем хороший домашний ноутбук.

IdeaPad 510-15 оснащен гигабитным портом Ethernet, и беспроводным сетевым адаптером Intel Dual Band Wireless-AC 3165. Последний обладает поддержкой Wi-Fi стандарта IEEE 802.11ac и Bluetooth 4.2.

Для оценки нагрева ноутбука мы запустили GTA V. За пол часа игры максимальная температура процессора составила 72 градуса, и даже спустя еще пол часа выше не подымалась. Тест AIDA64 System Stability за 34 минуты не смог разогреть ноутбука выше 63 градусов, при этом троттлинга процессора не было. При этом почему-то очень нагревается зона слева от тачпада, где лежит левая рука — неприятно.

Время работы

Внутри установлен двухячеечный литий-полимерный аккумулятор мощностью 39 Вт*ч. У версий с дискретной графикой блок питания на 65 Вт, а у ноутбуков с интегрированной на 45 Вт. Производитель указывает, что лэптоп может автономно проработать до пяти часов.

В классическом режиме Battery Eater при яркости 100 кд/м² IdeaPad продержался 1 час 23 минуты, а в режиме чтения 4 часа 15 минут. Как для домашнего ноутбука результаты неплохие.